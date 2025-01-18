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Выпуск отладчика GDB 16

18.01.2025 21:30

Представлен релиз отладчика GDB 16.1 (первый выпуск серии 16.x, ветка 16.0 использовалась для разработки). GDB поддерживает отладку на уровне исходных текстов для широкого спектра языков программирования (Ada, C, C++, D, Fortran, Go, Objective-C, Modula-2, Pascal, Rust и т.д.) на различных аппаратных (i386, amd64, ARM, Power, Sparc, RISC-V, LoongArch и т.д.) и программных платформах (GNU/Linux, *BSD, Unix, Windows, macOS).

Наиболее заметные улучшения:

  • Для Linux-окружений на системах с архитектурой LoongArch реализована поддержка записи и повторного выполнения (record/replay).
  • Для теггированных указателей, часть битов в которых используется для хранения дополнительных данных, реализована поддержка точек останова, срабатывающих при изменении данных (watchpoint).
  • На системах с архитектурой AArch64 реализована поддержка отладки механизма защиты MTE (Memory Tagging Extension). MTE даёт возможность привязать теги к областям в памяти и организовать проверку корректности использования указателей для блокирования эксплуатации уязвимостей, вызванных некорректной работой с памятью.
  • Добавлен bash-скрипт gstack, использующий GDB для вывода трассировок стека работающих процессов.
  • Для точек остановка в состоянии ожидания (pending) ключевые слова 'thread' и 'task' теперь разбираются во время создания точки останова, а не после выхода из состояния ожидания.
  • Обеспечена подстановка точек останова, привязанных к потокам, только в ту область программы, в которой выполняется необходимый поток.
  • Расширены возможности трассировки на процессорах Intel: при пошаговой отладке, а также в командах "record instruction-history" и "record function-call-history" реализован вывод асинхронных событий и данных, сохраняемых при использовании инструкции ptwrite.
  • В Python API добавлены: модуль gdb.missing_objfile, событие gdb.tui_enabled, атрибут gdb.Symbol.is_artificial и функция gdb.record.clear.
  • Расширены возможности протокола DAP (Debugger Adapter Protocol), связанные с обработкой запросов "scopes", "launch" и "attach".
  • В протокол удалённой отладки добавлена поддержка пакетов "vFile:stat" и "x addr,length".
  • Прекращена поддержка QNX Neutrino, Nios II и Intel MPX.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск отладчика GDB 15
  3. OpenNews: Проект OpenAI открыл Transformer Debugger, отладчик для моделей машинного обучения
  4. OpenNews: Выпуск системы динамической отладки SystemTap 5.0
  5. OpenNews: Проект Debian запустил сервис для динамического получения отладочной информации
  6. OpenNews: Для Linux представлена система динамической отладки BPFtrace (DTrace 2.0)
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62582-gdb
Ключевые слова: gdb, debug
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:47, 18/01/2025 [ответить]  
    		• +/
    одно из основополагающих опенсорс творений, как линукс, куему, иксы и файрфокс

    всем присесть и три раза ку

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:50, 18/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дебажу принтами зачем нужен сабж ума не приложу. Есть подробное зачем оно надо?
     
     
  • 3.4, A.Stahl (ok), 21:55, 18/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда зададут домой циклы и ветвления, то сам увидишь.
     
     
  • 4.6, Буратино (?), 22:09, 18/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда устроишься работать над действительно большим проектом узнаешь, что "принтами" такое отлаживается в разы быстрее нежели отладчиком, который каждый step будет выполнять по минуте.
     
  • 3.5, Аноним (5), 22:08, 18/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ношу воду коромыслом с реки, зачем мне водопровод, ума не приложу.
     

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