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Выпуск системы динамической отладки SystemTap 5.0

05.11.2023 11:37

Опубликован релиз системы динамической трассировки SystemTap 5.0, предоставляющий для платформы Linux средства отладки, похожие на технологию DTrace. SystemTap позволяет организовать доскональное наблюдение за работающей Linux-системой, производить сбор статистики о работе приложений, профилирование и контроль системных вызовов. Управление производится через интерфейс командной строки и специальный Си-подобный язык сценариев. Система совместима с ядрами Linux начиная с версии 3.10 и заканчивая 6.6-rc0.

В развитии проекта участвуют такие компании как Red Hat, IBM, Intel, Hitachi и Oracle. В каталоге примеров представлено более 190 скриптов на различные случаи жизни, подходящие для слежения за распределением памяти, вводом/выводом, дисковыми операциями, сетевым трафиком (например, анализ работы NFS), работой планировщика задач, обработкой прерываний, использованием системных буферов, установкой блокировок, выполнением системных вызовов, обработкой сигналов и т.п.

Основные изменения:

  • Прекращена поддержка ветки ядра 2.6.32, используемой в RHEL6. Тестирование SystemTap теперь производится с ядрами 3.10 (RHEL7), 4.18 (RHEL8 + CentOS Stream 8), 5.14.0 (RHEL9 + CentOS Stream 9), 6.4 (Fedora 38), 6.5 (Fedora 39) и 6.6-rc (Fedora rawhide).
  • Добавлена поддержка процесса debuginfod для динамического получения отладочной информации и метаданных об установленных исполняемых файлах.
  • Добавлена поддержка отладочных данных в формате DWARF5, которые можно использовать в функции print_ubacktrace_fileline().
  • Во фронтэнде (утилите stap) при наличии серверов debuginfod реализована возможность использования масок при определении целевых процессов, например, stap -e 'probe debuginfod.process("/usr/*/curl").begin { log("hi")}'. Улучшена детализация информации о процессах в списке, выводимом при использовании опции "-L" в сочетании с несколькими "-v".
  • В бэкенде повышена производительность регистрации uprobe и ускорен запуск модуля ядра. Предложена более быстрая и надёжная система передачи сообщений между ядром и пространством пользователя.
  • Добавлены обрабатываемые во время выполнения макросы: STP_TIMING_NSECS для получения сведений о времени проверки в наносекундах и STP_FORCE_STDOUT_TTY для переопределения STP_STDOUT_NOT_ATTY.


  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2023/11/...)
  2. OpenNews: Выпуск системы динамической отладки SystemTap 3.0
  3. OpenNews: Компания Oracle намерена переработать DTrace для Linux с использованием eBPF
  4. OpenNews: Выпуск strace 5.3
  5. OpenNews: Для Linux представлена система динамической отладки BPFtrace (DTrace 2.0)
  6. OpenNews: Oracle перелицензировал код DTrace под GPLv2
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60051-systemtap
Ключевые слова: systemtap, trace
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:06, 05/11/2023 [ответить]  
    		• –2 +/
    > В развитии проекта участвуют такие компании как Red Hat, IBM, Intel, Hitachi и Oracle.

    И нет такой компании, как каноникал. Выводы делайте сами.
    Также не участвуют авторы слаквари. К слову о бесполезности слаквари.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:13, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > И нет такой компании

    как майкрософт с великим велосипедистом Лёньчиком во главе

     
  • 2.3, Аноним (3), 12:14, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    вывод о твоей полезности сделал
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:48, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У Каконикал в целом плохо получается, когда дело заходит дальше перепаковки иконок, вот и не позвали.
     
  • 2.8, ИмяХ (?), 13:54, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И гугла тоже нет. И самсунга. И нвидии. И либхера.
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:18, 05/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    Ура я первый!
     
     
  • 2.5, Аноним (2), 12:19, 05/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    между первой и второй перерывчик небольшой!
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:26, 05/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    Чем это лучше, чем kprobe?
     
  • 1.9, Аноним (9), 14:51, 05/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    SystemFap всё же лучше, чем ничего.
     
  • 1.10, Аноним (10), 15:11, 05/11/2023 [ответить]  
    		• +/
    Друзья. Нужен человек, хорошо разбирающейся во Flatpak и RedOS в целом. Мой Telegram: @zi108
     
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