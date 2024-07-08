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Выпуск отладчика GDB 15

08.07.2024 23:30

Представлен релиз отладчика GDB 15.1 (первый выпуск серии 15.x, ветка 15.0 использовалась для разработки). GDB поддерживает отладку на уровне исходных текстов для широкого спектра языков программирования (Ada, C, C++, D, Fortran, Go, Objective-C, Modula-2, Pascal, Rust и т.д.) на различных аппаратных (i386, amd64, ARM, Power, Sparc, RISC-V и т.д.) и программных платформах (GNU/Linux, *BSD, Unix, Windows, macOS).

Ключевые улучшения:

  • Для сборки GDB и GDBserver теперь необходим компилятор, поддерживающий C++17 (как минимум GCC 9).
  • Внесены улучшения в Python API. Добавлены функции gdb.notify_mi, gdb.missing_debug.register_handler и gdb.interrupt, класс gdb.missing_debug.MissingDebugInfo, модуль db.missing_debug, атрибуты gdb.Value.bytes и gdb.InferiorThread.ptid_string, константы gdb.SYMBOL_TYPE_DOMAIN, gdb.SYMBOL_FUNCTION_DOMAIN и gdb.SEARCH_*_DOMAIN. В объектах gdb.Inferior и gdb.InferiorThread реализована возможность добавления пользовательских атрибутов.
  • Продолжена реализация протокола DAP (Debugger Adapter Protocol). Добавлена команда "set debug dap-log-level" для управления ведением логов для DAP. Добавлена поддержка запроса "cancel" и возможность формирования события "process".
  • В протокол удалённой отладки добавлена поддержка пакетов QThreadOptions и qIsAddressTagged, а также реализована команда "set/show remote thread-options-packet".
  • В GDBserver прекращена поддержка опций "--remote-debug" и "--event-loop-debug", а также команд 'monitor set remote-debug' и 'monitor set event-loop-debug', вместо которых в опции "--debug" реализована возможность передачи разделённого запятыми списка компонентов для отладки (all, threads, event-loop и remote). Аналогично возможность указания компонентов реализована в команде 'monitor set debug'.
  • В индекс добавлена информация о функции main, что позволяет ускорить запуск при использовании с некоторыми большими исполняемыми файлами.
  • Объявлены устаревшими MPX-команды "show/set mpx bound", поддержка которых прекращена Intel в 2019 году.
  • Добавлены новые команды:
    • "set/show direct-call-timeout"
    • "set/show indirect-call-timeout"
    • "set/show unwind-on-timeout on|off"
    • "set/show unwind-on-signal on|off"
  • В командах "gcore" и "generate-core-file" добавлена поддержка оптимизации хранения пустых областей в генерируемых core-файлах.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск отладчика GDB 14
  3. OpenNews: Представлен LLDB - новый отладчик, развиваемый под эгидой проекта LLVM
  4. OpenNews: Для Linux представлена система динамической отладки BPFtrace (DTrace 2.0)
  5. OpenNews: Выпуск системы динамической отладки SystemTap 5.0
  6. OpenNews: Проект OpenAI открыл Transformer Debugger, отладчик для моделей машинного обучения
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61507-gdb
Ключевые слова: gdb, debug
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (-), 23:41, 08/07/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    Архиважная бэкенд вещица. Не представляю как можно прогать без налагоджувача.
     
     
  • 2, Аноним (2), 23:55, 08/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анекдот рассказать?
     
     
  • 4, Алиса порвалась (?), 00:07, 09/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Kлoyнируй где-то в другом месте, дpyжок
     

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