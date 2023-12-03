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Выпуск отладчика GDB 14

03.12.2023 18:40

Представлен релиз отладчика GDB 14.1 (первый выпуск серии 14.x, ветка 14.0 использовалась для разработки). GDB поддерживает отладку на уровне исходных текстов для широкого спектра языков программирования (Ada, C, C++, D, Fortran, Go, Objective-C, Modula-2, Pascal, Rust и т.д.) на различных аппаратных (i386, amd64, ARM, Power, Sparc, RISC-V и т.д.) и программных платформах (GNU/Linux, *BSD, Unix, Windows, macOS).

Ключевые улучшения:

  • Кодовая база переведена на использование стандарта C++17. Для сборки GCC теперь необходим компилятор, поддерживающий C++17 (как минимум GCC 9).
  • В индекс добавлена информация о функции main, что позволяет ускорить запуск при использовании с некоторыми большими исполняемыми файлами.
  • Прекращена поддержка ОС AIX 4.x, 5.x и 6.x (в качестве минимально поддерживаемой версии AIX заявлен выпуск 7.1).
  • Добавлена начальная встроенная поддержка протокола DAP (Debugger Adapter Protocol).
  • Добавлена поддержка переменной окружения NO_COLOR.
  • Добавлена начальная поддержка целочисленных типов, размером больше 64 битов.
  • Добавлена поддержка точек останова, привязанных к отдельным объектам отладки (при отладке нескольких процессов).
  • Добавлена функция "$_shell" для запуска команды в командной оболочке и возвращения результата.
  • Внесены улучшения в Python API:
    • Добавлены классы gdb.Thread, gdb.unwinder.FrameId и gdb.ValuePrinter.
    • Добавлены атрибуты gdb.Inferior.arguments, gdb.Inferior.main_name, gdb.Breakpoint.inferior, gdb.Progspace.symbol_file, gdb.Progspace.executable_filename.
    • Добавлены функции gdb.execute_mi(COMMAND, [ARG]...), gdb.block_signals().
    • Добавлены методы gdb.Frame.static_link, gdb.Inferior 'clear_env', 'set_env' и 'unset_env', gdb.Type 'is_array_like' и 'is_string_like', gdb.Value 'assign', gdb.Value 'to_array', gdb.Progspace 'objfile_for_address', gdb.LazyString __str__. Добавлены события gdb.ThreadExitedEvent, gdb.ExecutableChangedEvent, gdb.NewProgspaceEvent, gdb.FreeProgspaceEvent.
  • Добавлена возможность включения и выключения отдельных возможностей для удалённых отладочных целей.
  • Улучшена поддержка архитектуры AArch64. Добавлена поддержка расширений SME (Scalable Matrix Extension) и SME2.
  • Улучшена поддержка языка Ada и спецификации Ada 2022.
  • В команду 'list' добавлена поддержка аргумента '.' для вывода местоположения точки выполнения в текущем кадре стека.
  • В команды printf и dprintf добавлен спецификатор формата '%V'.
  • В команде printf размер строки, извлекаемой из объекта отладки, ограничен значением настройки 'max-value-size'.
  • Добавлена сборочная опция "--additional-debug-dirs=PATH", задающая значение по умолчанию для параметра 'debug-file-directory'.
  • Добавлена новая команда "info main" для извлечения символа main, указывающего на точку входа в программу.
  • Добавлены новые команды:
    • "set debug breakpoint on|off"
    • "set tui mouse-events [on|off]"
    • "set always-read-ctf on|off"
    • "maintenance print record-instruction [ N ]"
    • "maintenance info frame-unwinders"
    • "maintenance wait-for-index-cache"


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск отладчика GDB 13
  3. OpenNews: В Redox OS появилась возможность отладки программ при помощи GDB
  4. OpenNews: Для Linux представлена система динамической отладки BPFtrace (DTrace 2.0)
  5. OpenNews: Выпуск системы динамической отладки SystemTap 5.0
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60227-gdb
Ключевые слова: gdb, debug
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:59, 03/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    А я релиз в марте ждал, как-то они быстро.
     
  • 1.2, Аноним (2), 20:02, 03/12/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    > Добавлена начальная встроенная поддержка протокола DAP (Debugger Adapter Protocol)

    Не прошло и пяти лет! А нет, прошло… Ну да лучше через пять лет, чем никогда.

     
  • 1.3, Аноним (3), 20:06, 03/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    Это все конечно классно, но нормальной его поддержки в свободных IDE как не было, так и нет. Сколько лет прошло, а лучше TD32 до сих пор нету. Как классно было в Delphi прожать Debug windows->View CPU и продолжать отлаживать дальше, как ни в чем не бывало. Т.е. продолжая жать те же F7/F8, а не черти что.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 20:20, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сомневаюсь, что ты объективен. Лично для меня(!) это самый удобный дебагер. Насчет IDE - нормальная поддержка этого отладчика есть даже в Vim'е
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:27, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Штатный gui для gdb -- это gdb-mode Emacs'a.

    Им и надо пользоваться.

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 20:28, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Штатный gui для gdb это ddd, а не твой плеер. Привет.
     

  • 1.4, Аноним (-), 20:13, 03/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    > Как классно было в Delphi прожать Debug windows->View CPU и продолжать отлаживать дальше, как ни в чем не бывало.

    Кто тебе мешает делпхи использовать и сегодня?

     
     
  • 2.6, Аноним (3), 20:22, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, что оно платное, а кряканое все равно только для личного пользования можно использовать. Тыж не сможешь это продать. Будет видно, что оно на делфях, и возникнет вопрос по поводу лицензии. Парится с комунити лицензией не охота. Короче нужна свободная замена. Я же еще в винде разочаровался. Ничего больше не должно меня к ней привязывать. Но лазарус что то зачах совсем.
     

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