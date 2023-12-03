Выпуск отладчика GDB 14

1.1 , Аноним ( 1 ), 19:59, 03/12/2023 [ответить] + / – А я релиз в марте ждал, как-то они быстро.

1.2 , Аноним ( 2 ), 20:02, 03/12/2023 [ответить] –1 + / – > Добавлена начальная встроенная поддержка протокола DAP (Debugger Adapter Protocol) Не прошло и пяти лет! А нет, прошло… Ну да лучше через пять лет, чем никогда.

1.3 , Аноним ( 3 ), 20:06, 03/12/2023 [ответить] + / – Это все конечно классно, но нормальной его поддержки в свободных IDE как не было, так и нет. Сколько лет прошло, а лучше TD32 до сих пор нету. Как классно было в Delphi прожать Debug windows->View CPU и продолжать отлаживать дальше, как ни в чем не бывало. Т.е. продолжая жать те же F7/F8, а не черти что.

2.5 , Аноним ( 5 ), 20:20, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Сомневаюсь, что ты объективен. Лично для меня(!) это самый удобный дебагер. Насчет IDE - нормальная поддержка этого отладчика есть даже в Vim'е

2.7 , Аноним ( 7 ), 20:27, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Штатный gui для gdb -- это gdb-mode Emacs'a. Им и надо пользоваться.

3.8 , Аноним ( 8 ), 20:28, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Штатный gui для gdb это ddd, а не твой плеер. Привет.



1.4 , Аноним ( - ), 20:13, 03/12/2023 [ответить] + / – > Как классно было в Delphi прожать Debug windows->View CPU и продолжать отлаживать дальше, как ни в чем не бывало. Кто тебе мешает делпхи использовать и сегодня?

2.6 , Аноним ( 3 ), 20:22, 03/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тем, что оно платное, а кряканое все равно только для личного пользования можно использовать. Тыж не сможешь это продать. Будет видно, что оно на делфях, и возникнет вопрос по поводу лицензии. Парится с комунити лицензией не охота. Короче нужна свободная замена. Я же еще в винде разочаровался. Ничего больше не должно меня к ней привязывать. Но лазарус что то зачах совсем.



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