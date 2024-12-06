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Google опубликовал Vanir, статический анализатор для выявления неисправленных уязвимостей

06.12.2024 16:19

Компания Google представила новый открытый проект Vanir, развивающий статический анализатор для автоматического выявления не применённых к коду патчей, устраняющих уязвимости. Vanir использует базу сигнатур с информацией об известных уязвимостях и патчах для устранения этих уязвимостей. Подобная БД ведётся Google с июля 2020 года и охватывает 95% уязвимостей в проектах, связанных с платформой Android, включая ядро Linux. В настоящее время поддерживается проверка исходного кода на языках C, C++ и Java. Код Vanir написан на языках С++ и Python, и распространяется под лицензией BSD.

Проект состоит из двух частей - генератора сигнатур и детектора пропущенных патчей. Генератор формирует сигнатуру для идентификации отсутствия исправления на основе описания уязвимости в формате OSV и ссылки на патч или коммит, устраняющий уязвимость. В текущем виде поддерживается обработка коммитов в репозиториях googlesource.com и git.codelinaro.org, но поддержка других сервисов может легко быть добавлена через подключение обработчика для извлечения кода.

Детектор выполняет разбор кода в указанном репозитории и определяет отсутствие в нём исправлений, описанных в предоставленных сигнатурах. Реализация основана на алгоритмах автоматического уточнения сигнатур и анализа множественных шаблонов, предложенных в исследовательских проектах ReDeBug и VUDDY. На современном ПК с 16-ядерным CPU сканирование дерева исходных текстов платформы Android по OSV-базе с информацией о более чем 2000 уязвимостей занимает 10-20 минут. На выходе формируется отчёт со списком потенциально неисправленных уязвимостей и ссылками на связанные с ними позиции в коде, CVE-идентификаторы и патчи. По статистике, собранной за два года использования Vanir в Google, уровень ложных срабатываний составляет 2.72%.

Достоинства предложенного инструментария:

  • Возможность выявления неисправленных уязвимостей в сторонних ответвлениях, модификациях и заимствованиях кода, напрямую не связанных с основным проектом. В контексте Android инструментарий может использоваться для проверки применения исправлений в вариантах платформы Android, развиваемых OEM-производителями устройств.
  • Выполнение проверки лишь на основе анализа имеющегося кода, без привязки к метаданным, таким как номер версии, история коммитов и SBOM (Software Bill Of Materials).
  • Поддержка автоматической генерации сигнатур, используя появляющуюся в публичных источниках информацию об уязвимостях и публикуемые сопровождающими патчи.
  • Более высокая производительность проверки на основе статического анализа исходного кода по сравнению с инструментами для динамического анализа и проверки бинарных сборок.
  • Самодостаточность - возможность развернуть инфраструктуру на своих системах без обращения к внешним сервисам.
  • Наличие готовой актуальной базы сигнатур, сопровождаемой командой Google Android Security Team.
  • Поддержка подключения к системам непрерывной интеграции и доставки (CI/CD). Возможность интеграции в другие проекты с использованием Vanir в форме библиотек на языке Python.
  • Возможность адаптации системы для задач, не связанных с уязвимостями, например, для выявления клонирования кода или использования лицензированного кода в других проектах.


  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
  2. OpenNews: Cloudflare представил открытый сканер сетевой безопасности Flan Scan
  3. OpenNews: Google использовал большую языковую модель для выявления уязвимости в SQLite
  4. OpenNews: Google опубликовал OSV-Scanner, сканер уязвимостей, учитывающий зависимости
  5. OpenNews: Google раскрыл подробности обеспечения безопасности в своей инфраструктуре
  6. OpenNews: Google опубликовал код сканера безопасности Tsunami
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62358-vanir
Ключевые слова: vanir, security, vulnerability, google
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, Аноним (5), 17:09, 06/12/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +3 +/
     

     ....ответы скрыты (4)

  • 1.6, Аноним (6), 17:11, 06/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мне бы инструмент, который по бинарному файлу либы бы выдал точный коммит, из которого она собрана. При этом допущения:
    * либа собрана из какого-то комиита из указанного репозитория
    * сборочная система и версии зависимостей, включая те, что статически или на уровне хедера линкованы, неизвестны (система должна сама идентифицировать статически-линкованные и header-only либы и их версии)
    * индекс специально для бинарников не создавался
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 17:13, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если что - для целей апгрейда либ в старой системе Android без полной пересборки оной из исходников.
     
     
  • 3.10, myster (ok), 17:34, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если sha коммита не записывается в виде метаданных в саму либу, то само по себе значение sha бесполезно, т.к. оно может быть постоянно разное и зависит от других изменений в Git репозитории (не связанных именно с этой либой). То есть, это всё-равно, что измерять среднюю температуру по больнице.
     
  • 2.8, Аноним (8), 17:14, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Такого инструмента не существует.
     
     
  • 3.9, Аноним (6), 17:22, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жаль. В теори можно было бы реализовать как определение различий в именах символов из исходников, после чего извлечения символов из бинарей, определение по набору символов набора подходящих коммитов, после чего определение тех символов, которые поменялись, и извлечение из бинаря уже кода и данных по изменившимся символам (в первую очередь - констант и размеров), и матчинг их к изменениям в исходникам.
     
     
  • 4.26, Семен (??), 20:17, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не возможно, потому что при разных флагах компилятора и линковщика, уже код будет различаться, не говоря про разные компилятора. Почитайте как работают линкеры. Имена символов манглятся или вовсе удаляются, остаются только имена экспортируемых функций. Для поиска багов есть git bisect и ничего вам не мешает смотреть историю коммитов по конкретному файлу, и найти смещение в бинарнике и дисассемблировать.
     
  • 2.22, Rock (?), 19:02, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мне бы инструмент, который по бинарному файлу либы бы выдал точный коммит, из которого она собрана.

    Вроде, для этого существует цифровая подпись. Сейчас все более-менее серьезные лавки свои бинарники подписывают.

     
     
  • 3.24, Аноним (6), 19:32, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >для этого существует цифровая подпись

    ... но это неточно ... :)

     
  • 2.25, Семен (??), 20:04, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1 В большинстве библиотек есть API для получения версии библиотеки, версия в бо... большой текст свёрнут, показать
     

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