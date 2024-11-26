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Релиз StartWine-Launcher 407, программы для запуска Windows-приложений и игр в Linux

26.11.2024 13:35

Опубликован выпуск приложения Startwine-Launcher 407, развиваемого для запуска в Linux-системах программ и игр, собранных для платформы Windows. Основной целью разработки StartWine-Launcher было упрощение процесса создания новичками префиксов Wine, - наборов библиотек и зависимостей Windows, необходимых для работы Windows-приложений в Linux. Код StartWine-Launcher написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс реализован на основе библиотеки GTK.

StartWine-Launcher может быть установлен в любое место файловой системы, не затрагивая системные файлы. Приложения запускаются в контейнере на базе runimage, что исключает необходимость установки зависимостей в систему и изолирует запускаемое приложение от основной системы. Управление и настройка производится через графический интерфейс.

В новой версии:

  • Добавлены функции резервного копирования и восстановления состояния приложений и игр.
  • Добавлен аудио- и видеоплеер.
  • Реализована поддержка добавления медиафайлов в плейлист.
  • Обеспечен рендеринг графического интерфейса при помощи графического API Vulkan.
  • Добавлены новые анимации для фона.
  • Добавлен выбор стилей кнопок для управления окном заголовка.
  • Добавлен выбор цвета для встроенных тем иконок.
  • Реализована возможность использования геймпада для управления графическим интерфейсом.
  • Добавлена карта для привязки кнопок контроллера к клавишам других устройств ввода, таких как клавиатура или мышь.
  • Обновлены языковые настройки.
  • Обновлены конфигурации префиксов.
  • Обновлен список версий Wine.
  • Обновлен список версий dxvk и vkd3d.
  • Обновлены библиотеки и драйверы в контейнере.
  • Обновлен список горячих клавиш.
  • Добавлены новые исправления реестра.
  • Исправлены ошибки и улучшена производительность.


  1. Главная ссылка к новости (https://startwine-launcher.ru/...)
  2. OpenNews: Релиз StartWine-Launcher 406, программы для запуска Windows-приложений и игр в Linux
  3. OpenNews: Релиз Wine Launcher 1.5.3, инструмента для запуска Windows-игр
  4. OpenNews: Выпуск Bottles 2022.1.28, пакета для организации запуска Windows-приложений в Linux
  5. OpenNews: Новая версия пакета PlayOnLinux 4.3
  6. OpenNews: Релиз ProteWine 1.0, инструмента для запуска Windows-приложений в Linux
Автор новости: Бредущий
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62294-startwine
Ключевые слова: startwine, wine
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Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:00, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Сколько уже этих лончеров, протонов и т.д. в этом зоопарке? Напомните, а то я сбился со счета. Смысл в этом всем? Чего-то не хватает миру СПО? Или просто очередной пет-проект очередного погромиста?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:02, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Lutris ок работает, а остальное особо не пробовал.
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:51, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не пэт-пррджект это стартап.
     
  • 2.26, rerf2010rerf (ok), 17:41, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Миру СПО не хватает продуктов, которые просто запускаешь и они просто работают. Без ковыряния в бесконечных простынях настроек и тому подобного. Увы, появления чего то подобного в мире СПО в ближайшее время не предвидится.
     
     
  • 3.30, chdlb (?), 17:59, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    почемк таких лаунчеров, которые ты описываешь становится как калькуляторов?

    чем они настолько отличаются если в каждом все равно Wine?

     
     
  • 4.45, gni (ok), 22:27, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    настройками ? чтоб как можно меньше пилить перед запуском игры
     
  • 2.47, Аноним (47), 22:55, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сколько уже этих лончеров, протонов и т.д.

    Они в большей части бесполезные — либо тупо запускалки ярлыков для wine с графическим интерфейсом, либо запускалки бутылок. Решают, как правило, ускоспециализированную задачу — запуск игр одной кнопкой, чтобы ничего не настраивать и брать готовые профили из базы. Иногда ещё запуск с конкретными версиями библиотек, с которыми игра работает.

    В целом, этот зоопарк вытекает из фундаментально ошибочного подхода, заложенного в сам wine — "windows application as a first-class citizen". То есть, по умолчанию, запускать недоверенный закрытый бинарник в живой системе, с одними настройками на всех, с правами пользователя и с полным доступом ко всем пользовательским файлам, да ещё и интегрировать его в систему (автосоздание ассоциаций с типами файлов).

    Хотя, как правило, задача стоит прямо противоположная — запускать каждое win32 приложение в своей среде, со своими настройками и библиотеками, чтобы оно не конфликтовало с другими приложениями, не мусорило в системе, хранило создаваемые файлы в одном месте и не могло навредить пользователю (не имело доступа к файлам, кроме тех, которые нужны для непосредственного запуска приложения).

    Конкретно этот лончер и отличается наличием контейнеризации, изолирующей запускаемое в wine приложение от остальной системы. То есть, пытается решать проблему, оставшуюся нерешённой в остальном зоопарке.

     

  • 1.2, Аноним (3), 14:01, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > Добавлен аудио- и видеоплеер.

    Точно не хватало, спасибо!

     
  • 1.8, Аноним (8), 14:45, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Порой удивляюсь сколько сил и ресурсов люди тратят на разные вещи...
    >для запуска в Linux-системах программ и игр, собранных для платформы Windows

    И всё равно это будет работать хуже, чем в нативе.

    Сейчас с играми кстати (когда курс $ over100) например выгодным по цене/производительность выходит Xbox Series X, который на некоторых площадках стоит дешевле 50к, и за такие деньги ПК с такими спеками не собрать (про цену игр отдельная тема, т.к. там есть геймпасс).

     
     
  • 2.28, Аноним (28), 17:49, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Zen 2 со встройкой и 16 ГБ памяти… да, с такими спеками из магазина _уже_ не собрать.
     
  • 2.31, КО (?), 18:09, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну да, производительность хуже любой сейчас продающейся встройки и общая закрытость ОС - это просто обалденно
     
     
  • 3.32, Аноним (8), 18:21, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >производительность хуже любой сейчас продающейся встройки

    Xbox Series X: 12,2 TFLOPS (аналог RX 6700 XT или RTX 2080 Ti).

     
  • 2.37, Аноним (37), 19:27, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И всё равно это будет работать хуже, чем в нативе

    Некоторые старые игры не будут работать в нативе, но будут работать в wine. Поэтому я бы не был настолько однозначен на вашем месте.

    Что касается современных игр, то тут тоже нельзя сказать ничего однозначно:
    https://youtu.be/lZ8AjhUxLSc

     

  • 1.11, Аноним (11), 14:52, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Зачем десятки этих прокладок и всяких примочек? Кто не может сконьпелировать вайн и грамотно установить, чтобы получить работающие игрулечки, тому линукс не нужен. А нужна MacOS или Винда. Вангую, единицы линуксойдов пользуются этим startwine-launcher.
     
     
  • 2.46, gni (ok), 22:30, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, я так тоже думал в детстве пока на дженту сидел :) красота лепота, но может случиться что уже достаточно. Благо есть выбор
     

  • 1.12, Аноним (9), 14:53, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С какими спеками? Позапрошлогодний бушный мусор ПК производительные Xbox.
     
  • 1.13, Аноним (13), 14:57, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    К сожалению поддержка виндовс приложений подтягивает соотв. пользователя, который не может без свистоперделок.
    Прописать WINE_PREFIX в ярлык/launcher программы? Да ну, бред какой-то.
     
     
  • 2.49, Аноним (47), 23:09, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не просто WINEPREFIX, это запуск в контейнере. Читай bubblewrap, только уже настроенный за тебя и не надо колхозить самостоятельно.

    И да, свистоперделки там очень в кассу. Например, настройки mangohud, которые можно натыкать в два щелчка, а не вылавливать по мануалам, когда понадобится.

     

  • 1.14, anonimus (?), 15:11, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Попробовал этим пользоваться, но господи какой же это геморой!!!!!
    Очень неудобная фигня.
     
     
  • 2.22, Аноним (9), 15:46, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В этом и смысл чтобы было неудобно.
     
     
  • 3.23, anonimus (?), 16:00, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аааа... Ну тогда автор достиг своей цели на 100%
     

  • 1.17, Аноним (17), 15:21, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да засуньте сразу все эти библиотеки, префиксы и зависимости винды чтоб все работало в Линуксе и дайте такой дистрибутив людям.
     
     
  • 2.19, Приземистый ЖИРОПЕРДЯСТИК (?), 15:39, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Да засуньте сразу все эти библиотеки, префиксы и зависимости винды чтоб все работало в Линуксе и дайте такой дистрибутив людям.

    Вы хотите невозможного. В Линуксе всегда будет свалка сломанных велосипедов. Выбирай на любой вкус.
    Хотите пользоваться виндой без проблем - берите винду.

     
     
  • 3.21, Аноним (9), 15:45, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если запихнуть все в контейнер норм.
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 18:40, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и морем отправить
     
  • 3.25, анон (?), 16:45, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Хотите пользоваться виндой без проблем - берите винду.

    Хотите пользоваться виндой без проблем - ставьте линукс с парком виртуалок винды.

     

  • 1.29, Аноним (29), 17:58, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ланчеров много, а хоть один умеет автоматически ставить зависимости игры? Я сколько не ковырялся с этим вайном, всегда упирался в одну и ту же проблему. Для какого-то заданного набора игр и прог эти ланчеры сами ставят зависимости. А захотел просто поставить какую-то свою прогу - гадай, что значит "не могу создать com-объект с гуидом таким-то". Гуглишь что это. Пытаешься поставить - сетап матерится на другой гуид. И так до бесконечности. Я конечно виндузятник со стажем, но все эти гуиды наизусть не знаю.
     
     
  • 2.35, Аноним (36), 18:39, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что такое гуид?
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 21:12, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зверь такой, живет в реестре
     
  • 2.39, Хо (?), 21:08, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примерно один из тысячи сможет поставить необходимые зависимости. Тоже испытывал проблемы, пока не поставил bottles.
     

  • 1.38, Аноним (38), 19:47, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ощущение что все эти bottles, lutris и т.д. от того что просто winetrix не имеет нормального гуя?!
     
  • 1.41, Аноним (41), 21:19, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что там БСГ делает? Там же античит battleye.
     
  • 1.42, YetAnotherOnanym (ok), 21:53, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А WSL в этой штуке работает?
     
  • 1.43, Аноним (43), 22:02, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Немного не в тему, но спрошу. А в чем проблема для разработчиков игр сразу делать версию своей игры под Linux?
     
     
  • 2.44, Аноним (38), 22:07, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дополнительные расходы, на портирование + "игровой линукс", до недавних пор занимал совсем незначительное место, с выходом стим этот процент начал расти, и некоторые разработчики уже портируют и под линукс
     

  • 1.48, Anoni (?), 23:05, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все же помнят значение цифр 407 на калькуляторе?
     

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