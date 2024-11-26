Релиз StartWine-Launcher 407, программы для запуска Windows-приложений и игр в Linux

|
|1.1, Аноним (1), 14:00, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Сколько уже этих лончеров, протонов и т.д. в этом зоопарке? Напомните, а то я сбился со счета. Смысл в этом всем? Чего-то не хватает миру СПО? Или просто очередной пет-проект очередного погромиста?
|
|
|
|2.26, rerf2010rerf (ok), 17:41, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Миру СПО не хватает продуктов, которые просто запускаешь и они просто работают. Без ковыряния в бесконечных простынях настроек и тому подобного. Увы, появления чего то подобного в мире СПО в ближайшее время не предвидится.
|
|
|
|3.30, chdlb (?), 17:59, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
почемк таких лаунчеров, которые ты описываешь становится как калькуляторов?
чем они настолько отличаются если в каждом все равно Wine?
|
|
|
|4.45, gni (ok), 22:27, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
настройками ? чтоб как можно меньше пилить перед запуском игры
|
|2.47, Аноним (47), 22:55, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Сколько уже этих лончеров, протонов и т.д.
Они в большей части бесполезные — либо тупо запускалки ярлыков для wine с графическим интерфейсом, либо запускалки бутылок. Решают, как правило, ускоспециализированную задачу — запуск игр одной кнопкой, чтобы ничего не настраивать и брать готовые профили из базы. Иногда ещё запуск с конкретными версиями библиотек, с которыми игра работает.
В целом, этот зоопарк вытекает из фундаментально ошибочного подхода, заложенного в сам wine — "windows application as a first-class citizen". То есть, по умолчанию, запускать недоверенный закрытый бинарник в живой системе, с одними настройками на всех, с правами пользователя и с полным доступом ко всем пользовательским файлам, да ещё и интегрировать его в систему (автосоздание ассоциаций с типами файлов).
Хотя, как правило, задача стоит прямо противоположная — запускать каждое win32 приложение в своей среде, со своими настройками и библиотеками, чтобы оно не конфликтовало с другими приложениями, не мусорило в системе, хранило создаваемые файлы в одном месте и не могло навредить пользователю (не имело доступа к файлам, кроме тех, которые нужны для непосредственного запуска приложения).
Конкретно этот лончер и отличается наличием контейнеризации, изолирующей запускаемое в wine приложение от остальной системы. То есть, пытается решать проблему, оставшуюся нерешённой в остальном зоопарке.
|
|1.8, Аноним (8), 14:45, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Порой удивляюсь сколько сил и ресурсов люди тратят на разные вещи...
>для запуска в Linux-системах программ и игр, собранных для платформы Windows
И всё равно это будет работать хуже, чем в нативе.
Сейчас с играми кстати (когда курс $ over100) например выгодным по цене/производительность выходит Xbox Series X, который на некоторых площадках стоит дешевле 50к, и за такие деньги ПК с такими спеками не собрать (про цену игр отдельная тема, т.к. там есть геймпасс).
|
|
|
|2.28, Аноним (28), 17:49, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Zen 2 со встройкой и 16 ГБ памяти… да, с такими спеками из магазина _уже_ не собрать.
|
|2.31, КО (?), 18:09, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну да, производительность хуже любой сейчас продающейся встройки и общая закрытость ОС - это просто обалденно
|
|
|
|3.32, Аноним (8), 18:21, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>производительность хуже любой сейчас продающейся встройки
Xbox Series X: 12,2 TFLOPS (аналог RX 6700 XT или RTX 2080 Ti).
|
|2.37, Аноним (37), 19:27, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> И всё равно это будет работать хуже, чем в нативе
Некоторые старые игры не будут работать в нативе, но будут работать в wine. Поэтому я бы не был настолько однозначен на вашем месте.
Что касается современных игр, то тут тоже нельзя сказать ничего однозначно:
https://youtu.be/lZ8AjhUxLSc
|
|1.11, Аноним (11), 14:52, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
|
Зачем десятки этих прокладок и всяких примочек? Кто не может сконьпелировать вайн и грамотно установить, чтобы получить работающие игрулечки, тому линукс не нужен. А нужна MacOS или Винда. Вангую, единицы линуксойдов пользуются этим startwine-launcher.
|
|
|
|2.46, gni (ok), 22:30, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ага, я так тоже думал в детстве пока на дженту сидел :) красота лепота, но может случиться что уже достаточно. Благо есть выбор
|
|1.12, Аноним (9), 14:53, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
С какими спеками? Позапрошлогодний бушный мусор ПК производительные Xbox.
|
|1.13, Аноним (13), 14:57, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
К сожалению поддержка виндовс приложений подтягивает соотв. пользователя, который не может без свистоперделок.
Прописать WINE_PREFIX в ярлык/launcher программы? Да ну, бред какой-то.
|
|
|
|2.49, Аноним (47), 23:09, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это не просто WINEPREFIX, это запуск в контейнере. Читай bubblewrap, только уже настроенный за тебя и не надо колхозить самостоятельно.
И да, свистоперделки там очень в кассу. Например, настройки mangohud, которые можно натыкать в два щелчка, а не вылавливать по мануалам, когда понадобится.
|
|1.14, anonimus (?), 15:11, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Попробовал этим пользоваться, но господи какой же это геморой!!!!!
Очень неудобная фигня.
|
|1.17, Аноним (17), 15:21, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Да засуньте сразу все эти библиотеки, префиксы и зависимости винды чтоб все работало в Линуксе и дайте такой дистрибутив людям.
|
|
|
|2.19, Приземистый ЖИРОПЕРДЯСТИК (?), 15:39, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Да засуньте сразу все эти библиотеки, префиксы и зависимости винды чтоб все работало в Линуксе и дайте такой дистрибутив людям.
Вы хотите невозможного. В Линуксе всегда будет свалка сломанных велосипедов. Выбирай на любой вкус.
Хотите пользоваться виндой без проблем - берите винду.
|
|
|
|3.25, анон (?), 16:45, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>Хотите пользоваться виндой без проблем - берите винду.
Хотите пользоваться виндой без проблем - ставьте линукс с парком виртуалок винды.
|
|1.29, Аноним (29), 17:58, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ланчеров много, а хоть один умеет автоматически ставить зависимости игры? Я сколько не ковырялся с этим вайном, всегда упирался в одну и ту же проблему. Для какого-то заданного набора игр и прог эти ланчеры сами ставят зависимости. А захотел просто поставить какую-то свою прогу - гадай, что значит "не могу создать com-объект с гуидом таким-то". Гуглишь что это. Пытаешься поставить - сетап матерится на другой гуид. И так до бесконечности. Я конечно виндузятник со стажем, но все эти гуиды наизусть не знаю.
|
|
|
|2.39, Хо (?), 21:08, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Примерно один из тысячи сможет поставить необходимые зависимости. Тоже испытывал проблемы, пока не поставил bottles.
|
|1.38, Аноним (38), 19:47, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ощущение что все эти bottles, lutris и т.д. от того что просто winetrix не имеет нормального гуя?!
|
|1.43, Аноним (43), 22:02, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Немного не в тему, но спрошу. А в чем проблема для разработчиков игр сразу делать версию своей игры под Linux?
|
|
|
|2.44, Аноним (38), 22:07, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Дополнительные расходы, на портирование + "игровой линукс", до недавних пор занимал совсем незначительное место, с выходом стим этот процент начал расти, и некоторые разработчики уже портируют и под линукс
|