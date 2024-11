Релиз StartWine-Launcher 407, программы для запуска Windows-приложений и игр в Linux

2.3 , Аноним ( 3 ), 14:02, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Lutris ок работает, а остальное особо не пробовал.

2.9 , Аноним ( 9 ), 14:51, 26/11/2024

Это не пэт-пррджект это стартап.

2.26 , rerf2010rerf ( ok ), 17:41, 26/11/2024

Миру СПО не хватает продуктов, которые просто запускаешь и они просто работают. Без ковыряния в бесконечных простынях настроек и тому подобного. Увы, появления чего то подобного в мире СПО в ближайшее время не предвидится.

3.30 , chdlb ( ? ), 17:59, 26/11/2024

почемк таких лаунчеров, которые ты описываешь становится как калькуляторов? чем они настолько отличаются если в каждом все равно Wine?

4.45 , gni ( ok ), 22:27, 26/11/2024

настройками ? чтоб как можно меньше пилить перед запуском игры

2.47 , Аноним ( 47 ), 22:55, 26/11/2024

> Сколько уже этих лончеров, протонов и т.д.

Они в большей части бесполезные — либо тупо запускалки ярлыков для wine с графическим интерфейсом, либо запускалки бутылок. Решают, как правило, ускоспециализированную задачу — запуск игр одной кнопкой, чтобы ничего не настраивать и брать готовые профили из базы. Иногда ещё запуск с конкретными версиями библиотек, с которыми игра работает.

В целом, этот зоопарк вытекает из фундаментально ошибочного подхода, заложенного в сам wine — "windows application as a first-class citizen". То есть, по умолчанию, запускать недоверенный закрытый бинарник в живой системе, с одними настройками на всех, с правами пользователя и с полным доступом ко всем пользовательским файлам, да ещё и интегрировать его в систему (автосоздание ассоциаций с типами файлов).

Хотя, как правило, задача стоит прямо противоположная — запускать каждое win32 приложение в своей среде, со своими настройками и библиотеками, чтобы оно не конфликтовало с другими приложениями, не мусорило в системе, хранило создаваемые файлы в одном месте и не могло навредить пользователю (не имело доступа к файлам, кроме тех, которые нужны для непосредственного запуска приложения).

Конкретно этот лончер и отличается наличием контейнеризации, изолирующей запускаемое в wine приложение от остальной системы. То есть, пытается решать проблему, оставшуюся нерешённой в остальном зоопарке.