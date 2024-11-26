Релиз StartWine-Launcher 407, программы для запуска Windows-приложений и игр в Linux

> Сколько уже этих лончеров, протонов и т.д. Они в большей части бесполезные — либо тупо запускалки ярлыков для wine с графическим интерфейсом, либо запускалки бутылок. Решают, как правило, ускоспециализированную задачу — запуск игр одной кнопкой, чтобы ничего не настраивать и брать готовые профили из базы. Иногда ещё запуск с конкретными версиями библиотек, с которыми игра работает. В целом, этот зоопарк вытекает из фундаментально ошибочного подхода, заложенного в сам wine — "windows application as a first-class citizen". То есть, по умолчанию, запускать недоверенный закрытый бинарник в живой системе, с одними настройками на всех, с правами пользователя и с полным доступом ко всем пользовательским файлам, да ещё и интегрировать его в систему (автосоздание ассоциаций с типами файлов). Хотя, как правило, задача стоит прямо противоположная — запускать каждое win32 приложение в своей среде, со своими настройками и библиотеками, чтобы оно не конфликтовало с другими приложениями, не мусорило в системе, хранило создаваемые файлы в одном месте и не могло навредить пользователю (не имело доступа к файлам, кроме тех, которые нужны для непосредственного запуска приложения). Конкретно этот лончер и отличается наличием контейнеризации, изолирующей запускаемое в wine приложение от остальной системы. То есть, пытается решать проблему, оставшуюся нерешённой в остальном зоопарке.

