Представлена ветка ядра linus-next для тестирования в режиме непрерывной интеграции

> Олды же писали, что с fvwm проблем не было. Олды просто или склерозные или врут.

Возможно просто трава была зеленее и девки краше. Были баги, были всякие глупости.

Прямо в ФАКе fvwm.org/Archive/Faq/

"Menus with gradient backgrounds flicker or are very slow."

"I try to run some program under fvwm, but it dies with an X11 error like BadAccess. The same program works just fine under MWM or OLWM. What’s going on?" > Видях было аж две на выбор. А как же виа и вуду)? > Кругом х32. Корпы были не нужны. Только если ты не занимаешься чем-то полезным)

Напомню тогда ни блендера, ни гимпа не было (хотя гимп и сейчас так себе) > Виртуализации и докер в докер это вот совсем недавно случилось. Раньше бох-мэнтейнер был

> Патрек, а Линус славный финский парень слабавший то, что даже работало. А чего тогда тонны сообщений на форумах "как пропачить KDE под FreeBSD" или "почему не запускается мой дистрибутив"

unix.com/unix-for-dummies-questions-and-answers/5156-linux-problems.html

"First problem:

I cannot get kernel 2.4.* to work.. it hangs when I boot ..." Даже книги выпускали "Linux Troubleshooting for System Administrators and Power Users 1st Edition" на минуточку 2006 год.