Представлена ветка ядра linus-next для тестирования в режиме непрерывной интеграции

|
|1.4, Аноним (4), 10:20, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
> Дополнительно можно отметить недовольство Линуса Торвальдса ... бла-бла-бла
этому как обычно лишь бы что-нибудь ляпнуть
|
|
|
|2.16, Аноним (16), 10:58, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Линус все правильно говорит. Только уже палец не показывает стар стал. Акелла все чаще начинает промахиваться. Ядро теперь просто один из проектов Гугла. Который гугл может закрыть в любой момент.
|
|
|
|3.25, pic (?), 11:38, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Который гугл может закрыть в любой момент.
Тогда бы с ним поступили как с ценными специалистами Боинга, раз так было бы необходимо.
|
|
|
|4.26, pic (?), 11:43, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Создатель ядра Linux Линус Торвальдс говорит, что ИИ изменит мир, но сейчас это на 90% маркетинг и на 10% реальность, и потребуется еще лет 5, чтобы стало ясно, для чего ИИ действительно полезен.
Зря он это сказал, если котировки покатятся вниз из-за этого высказывания, его уберут в собственного проекта.
|
|
|
|5.29, Аноним (-), 11:59, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> и на 10% реальность
10% для венчурного инвестирования это очень крутые шансы
> если котировки покатятся вниз из-за этого высказывания
Хаха, 95% людей не знают кто он такой и какая связь Линукса и Линуса... или Линекса? вроде в рекламе так звучало))
> его уберут в собственного проекта.
У же убирали. И не произошло ни-че-го.
Проект и без него вполне хорошо работает. Или даже лучше, потому что никто не пишет в рассылку про aнal и *опы.
|
|3.39, Аноним (39), 12:47, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Который гугл может закрыть в любой момент.
Собрав согласие всех, кто когда либо коммитил в ядро, ага. Good luck with that.
|
|1.6, Аноним (6), 10:35, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
> Линус предложил возложить ответственность на производителей оборудования, как на виновников появления аппаратных уязвимостей, и дать понять, что им следует самим решать собственные проблемы
А пользователям этот Гениальный менеджер™ что предлагает делать? Мне сейчас напоминает производителей смартфонов - закончился срок поддержки в 2 года, покупай новый.
|
|
|
|
|
|3.19, Аноним (16), 11:03, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Все хомикусы хотят чтобы их проблемы решал гугл или другие корпы. А в идеале государство, чтобы это не значило.
|
|3.21, Аноним (6), 11:18, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мои проблемы прекрасно решаются программистами ядра, которым Линус хочет втыкать палки в колеса.
|
|2.13, anonymmmeer (?), 10:46, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
не покупать всякую хрень, если боишься, что тебя взломают через эти уязвимости.
это всё для гиперскейлеров актуально, но у них много ресурсов, они могут заставить производителей железа работать.
|
|
|
|3.28, Аноним (-), 11:55, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> не покупать всякую хрень
Классный совет!
Не покупать интелы, не покупать амд, не покупать арм...
А что осталось? РискV и эльбрусы?
|
|
|
|4.46, Аноним (46), 13:12, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Power ещё. А что вы хотели если хотите быть свободны превозмогайте, старайтесь искать варианты или продолжайте покупать и нет смысла тогда ворчать.
|
|2.17, Аноним (16), 10:59, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Шиндус не забыв за него заплатить последние деньги с твоей пенсии.
|
|2.45, мяв (?), 13:11, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
полномтью поддерживпю, то же самое хотела написать.
отвечая на вопрос, хочу напомнить, что .. "ай донт факинг кер абоут секурити унтузиаст аргуинг ароунд, идк вхере томойо шолд би ревувед".
это был "ответ" на вопрос, зачем он код tomoyo в основную ветку кинул, вместо lsm'овской
|
|1.15, Аноним (16), 10:56, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Надеюсь тут все понимают что это начало конца и это просто попытка избавится от Линуса. И подмять ядрышко про себя и самим диктовать что кто клммитит и в каком стиле. Помним ядро таким какое оно было все эти годы. Скорбим.
|
|
|
|2.31, Аноним (-), 12:05, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Надеюсь тут все понимают что это начало конца и это просто попытка избавится от Линуса.
Он сам говорит что они уже седые и старые. И что нужно больше молодежи.
> И подмять ядрышко про себя и самим диктовать что кто клммитит и в каком стиле.
И так 80% кода пишут корпы.
Сравни каким ядро было, 10-15 лет назад.
> Помним ядро таким какое оно было все эти годы.
Глючным?))
Я помню все эти бесконечные темы "а какой ноут/видяху купить, чтобы оно работало?", "а почему у меня глючит засыпание/звук/энергопотребление" и тд.
> Скорбим.
Пофигу, вот абсолютно.
Говорят в жизни каждого ученого есть 2 этапа: когда он продвигает науку и когда он начинает ее тормозить.
Мне кажется что Торвальдс и старые разрабы ядра уже подбираются ко второму.
|
|
|
|3.34, Афроним (?), 12:19, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Олды же писали, что с fvwm проблем не было. Видях было аж две на выбор. Кругом х32. Корпы были не нужны. Виртуализации и докер в докер это вот совсем недавно случилось. Раньше бох-мэнтейнер был Патрек, а Линус славный финский парень слабавший то, что даже работало. Энергопотребление глядь.
|
|
|
|4.38, Аноним (-), 12:46, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Олды же писали, что с fvwm проблем не было.
Олды просто или склерозные или врут.
Возможно просто трава была зеленее и девки краше.
Были баги, были всякие глупости.
Прямо в ФАКе fvwm.org/Archive/Faq/
"Menus with gradient backgrounds flicker or are very slow."
"I try to run some program under fvwm, but it dies with an X11 error like BadAccess. The same program works just fine under MWM or OLWM. What’s going on?"
> Видях было аж две на выбор.
А как же виа и вуду)?
> Кругом х32. Корпы были не нужны.
Только если ты не занимаешься чем-то полезным)
Напомню тогда ни блендера, ни гимпа не было (хотя гимп и сейчас так себе)
> Виртуализации и докер в докер это вот совсем недавно случилось. Раньше бох-мэнтейнер был
> Патрек, а Линус славный финский парень слабавший то, что даже работало.
А чего тогда тонны сообщений на форумах "как пропачить KDE под FreeBSD" или "почему не запускается мой дистрибутив"
unix.com/unix-for-dummies-questions-and-answers/5156-linux-problems.html
"First problem:
I cannot get kernel 2.4.* to work.. it hangs when I boot ..."
Даже книги выпускали "Linux Troubleshooting for System Administrators and Power Users 1st Edition" на минуточку 2006 год.
|
|
|
|5.43, Афроним (?), 12:58, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Прикинь какой был симбиоз хомячков и программистов с высшим образованием. Теперь презренные кодеры и манагеры рассказывают мне, что скоро представят 5 серию у зеленых, а у синих и красных уже что-то есть и что-то вот-вот будет. Для Висты покупался сделанный в России, но теперь это характерно и для дырявой альтернативы на которой вирусов нет. Меня жестоко обманули и поимели. Я грустеть.( Корпы виноваты?
|
|2.33, xsignal (ok), 12:13, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, похоже происходит то, чего Линус боялся - у него потихоньку отжимают ядро...
|
|1.18, Аноним (18), 11:02, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Рассматривая предложение изменить ядро для обхода потенциальных проблем при противодействии аппаратным уязвимостям Линус предложил возложить ответственность на производителей оборудования, как на виновников появления аппаратных уязвимостей
Линус показал палец производителям железа - производители железа указали пальцем на графике долю Линукса среди компов, выполняющих недоверенный JavaScript код с JIT-ускорением и сказали, что им очень страшно, и что они продолжат ориентироваться на винду.
|
|1.23, Аноним (-), 11:27, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Пффф... ну пусть не добавляет заплатки в ядро.
Пользователям станет от этого лучше?
> приводят к появлению регрессий
А вот это проблема процесса разработки ядра.
Если появляются регрессии - значит кое-кто фигово тестит.
И то, что CI появился вот только сейчас, только подтверждает этот тезис.
|
|1.24, pic (?), 11:33, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Всё возвращается на круги своя.
Только вчера в новости про юбилей ubuntu помянул ветку 2.4, она тут как тут :)
|
|
|
|2.44, пох. (?), 13:10, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
ну это же очередная васянская ветка имени одного васяна.
Никакого официального статуса она не имеет, результаты тестирования в ней ничего не значат.
Когда васяну надоест играться вручную отбирая патчи из помойки в lkml - тихо сдохнет и никто о ней не вспомнит даже.
|
|1.48, Аноним (48), 13:33, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В гугле куда ни плюнь везде сидят Саши Левины, то есть левиты, то есть евр.
|