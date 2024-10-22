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Представлена ветка ядра linus-next для тестирования в режиме непрерывной интеграции

22.10.2024 09:53

Саша Левин (Sasha Levin) из компании Google, занимающийся сопровождением LTS-веток ядра Linux и входящий в консультативный совет организации Linux Foundation, объявил о создании новой ветки ядра Linux - "linus-next", которая по аналогии с веткой "linux-next" предназначена для тестирования изменений, предлагаемых для включения в основной состав будущей ветки ядра Linux, но отличается ориентацией на изменения, готовые для принятия в основную ветку, и предоставлением более стабильной и пригодной для тестирования базы.

До этого используемая ветка "linux-next" отлично подходит для проверки интеграции изменений в ядро, оценки наличия конфликтов между подветками разных сопровождающих и выявления связанных со сборкой ошибок и предупреждений, но её проблематично использовать для тестирования работы вносимых изменений. Ветка "linux-next" включает в себя смесь готовых для переноса в основной состав ядра изменений и экспериментальных дополнений, которые ещё долго могут дорабатываться и, возможно, так и не будут приняты в основную ветку ядра.

Наличие нестабильного экспериментального кода не позволяет использовать ядро "linux-next" для полноценного рабочего тестирования, так как экспериментальный код может негативно влиять на остальные подсистемы ядра. В новой ветке "linus-next" критерии принятия изменений будут строже - в состав будут включаться только адресованные Линусу Торвальдсу pull-запросы, которые по предположению разработчиков Линус примет в основную ветку ядра.

Появление ветки "linus-next" даст возможность не только тестировать сочетаемость предлагаемых изменений на уровне сборки ядра, но и оценить непосредственно работу, что приведёт к повышению качества тестирования изменений на этапе рассмотрения уже отправленного, но ещё не рассмотренного Линусом, pull-запроса. Новая ветка также будет стимулировать отправку pull-запросов как можно раньше, ещё до начала окна приёма изменений, чтобы дать возможность протестировать их в работе. Кроме того, ветка "linus-next" будет развиваться в соответствии с моделью непрерывной интеграции, а не ежедневного обновления с созданием нового тега, что упростит анализ возникающих проблем и выявление конкретных изменений, вызвавших сбой.


Дополнительно можно отметить недовольство Линуса Торвальдса процессом блокирования на уровне ядра уязвимостей в аппаратном обеспечении, высказанное в ходе обсуждения проблем и регрессий в коде для противодействия атакам, использующим уязвимости в механизме спекулятивного выполнения инструкций в CPU. Изменения, необходимые для блокировки аппаратных уязвимостей, усложняют разработку, приводят к появлению регрессий и негативно сказываются на производительности, при том, что атаки с использованием большинства подобных уязвимостей являются сугубо теоретическими и никогда не применяются на практике, вне лабораторных условий.

Рассматривая предложение изменить ядро для обхода потенциальных проблем при противодействии аппаратным уязвимостям Линус предложил возложить ответственность на производителей оборудования, как на виновников появления аппаратных уязвимостей, и дать понять, что им следует самим решать собственные проблемы. Обсуждаемое изменение предлагалось добавить в качестве перестраховки, так как из-за неопределённости поведения CPU защита потенциально могла перестать работать на некоторых новых CPU Intel.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2024/10/...)
  2. OpenNews: Срок поддержки LTS-ядер Linux 5.4 и 4.19 увеличен до шести лет
  3. OpenNews: Представлена отдельная ветка ядра Linux с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Обеспечена возможность сборки ядра Linux в окружении macOS с LLVM
  5. OpenNews: Инженер из AMD предложил упростить в ядре Linux управление блокировками уязвимостей CPU
  6. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.11
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62086-kernel
Ключевые слова: kernel, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 10:20, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Дополнительно можно отметить недовольство Линуса Торвальдса ... бла-бла-бла

    этому как обычно лишь бы что-нибудь ляпнуть

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:58, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линус все правильно говорит. Только уже палец не показывает стар стал. Акелла все чаще начинает промахиваться. Ядро теперь просто один из проектов Гугла. Который гугл может закрыть в любой момент.
     
     
  • 3.25, pic (?), 11:38, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Который гугл может закрыть в любой момент.

    Тогда бы с ним поступили как с ценными специалистами Боинга, раз так было бы необходимо.

     
     
  • 4.26, pic (?), 11:43, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Создатель ядра Linux Линус Торвальдс говорит, что ИИ изменит мир, но сейчас это на 90% маркетинг и на 10% реальность, и потребуется еще лет 5, чтобы стало ясно, для чего ИИ действительно полезен.

    Зря он это сказал, если котировки покатятся вниз из-за этого высказывания, его уберут в собственного проекта.

     
     
  • 5.29, Аноним (-), 11:59, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и на 10% реальность

    10% для венчурного инвестирования это очень крутые шансы

    > если котировки покатятся вниз из-за этого высказывания

    Хаха, 95% людей не знают кто он такой и какая связь Линукса и Линуса... или Линекса? вроде в рекламе так звучало))

    > его уберут в собственного проекта.

    У же убирали. И не произошло ни-че-го.
    Проект и без него вполне хорошо работает. Или даже лучше, потому что никто не пишет в рассылку про aнal и *опы.

     
  • 3.39, Аноним (39), 12:47, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Который гугл может закрыть в любой момент.

    Собрав согласие всех, кто когда либо коммитил в ядро, ага. Good luck with that.

     
     
  • 4.41, Аноним (16), 12:53, 22/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:35, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > Линус предложил возложить ответственность на производителей оборудования, как на виновников появления аппаратных уязвимостей, и дать понять, что им следует самим решать собственные проблемы

    А пользователям этот Гениальный менеджер™ что предлагает делать? Мне сейчас напоминает производителей смартфонов - закончился срок поддержки в 2 года, покупай новый.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:40, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. твои проблемы должен решать Линус?
     
     
  • 3.19, Аноним (16), 11:03, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все хомикусы хотят чтобы их проблемы решал гугл или другие корпы. А в идеале государство, чтобы это не значило.
     
  • 3.21, Аноним (6), 11:18, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мои проблемы прекрасно решаются программистами ядра, которым Линус хочет втыкать палки в колеса.
     
  • 2.13, anonymmmeer (?), 10:46, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не покупать всякую хрень, если боишься, что тебя взломают через эти уязвимости.

    это всё для гиперскейлеров актуально, но у них много ресурсов, они могут заставить производителей железа работать.

     
     
  • 3.28, Аноним (-), 11:55, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не покупать всякую хрень

    Классный совет!
    Не покупать интелы, не покупать амд, не покупать арм...
    А что осталось? РискV и эльбрусы?

     
     
  • 4.46, Аноним (46), 13:12, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Power ещё. А что вы хотели если хотите быть свободны превозмогайте, старайтесь искать варианты или продолжайте покупать и нет смысла тогда ворчать.
     
  • 2.17, Аноним (16), 10:59, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шиндус не забыв за него заплатить последние деньги с твоей пенсии.
     
  • 2.45, мяв (?), 13:11, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    полномтью поддерживпю, то же самое хотела написать.
    отвечая на вопрос, хочу напомнить, что .. "ай донт факинг кер абоут секурити унтузиаст аргуинг ароунд, идк вхере томойо шолд би ревувед".
    это был "ответ" на вопрос, зачем он код tomoyo в основную ветку кинул, вместо lsm'овской
     

  • 1.7, Аноним (-), 10:36, 22/10/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +4 +/
     
  • 1.15, Аноним (16), 10:56, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Надеюсь тут все понимают что это начало конца и это просто попытка избавится от Линуса. И подмять ядрышко про себя и самим диктовать что кто клммитит и в каком стиле. Помним ядро таким какое оно было все эти годы. Скорбим.
     
     
  • 2.31, Аноним (-), 12:05, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Надеюсь тут все понимают что это начало конца и это просто попытка избавится от Линуса.

    Он сам говорит что они уже седые и старые. И что нужно больше молодежи.

    > И подмять ядрышко про себя и самим диктовать что кто клммитит и в каком стиле.

    И так 80% кода пишут корпы.
    Сравни каким ядро было, 10-15 лет назад.

    > Помним ядро таким какое оно было все эти годы.

    Глючным?))
    Я помню все эти бесконечные темы "а какой ноут/видяху купить, чтобы оно работало?", "а почему у меня глючит засыпание/звук/энергопотребление" и тд.

    > Скорбим.

    Пофигу, вот абсолютно.
    Говорят в жизни каждого ученого есть 2 этапа: когда он продвигает науку и когда он начинает ее тормозить.
    Мне кажется что Торвальдс и старые разрабы ядра уже подбираются ко второму.

     
     
  • 3.34, Афроним (?), 12:19, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Олды же писали, что с fvwm проблем не было. Видях было аж две на выбор. Кругом х32. Корпы были не нужны. Виртуализации и докер в докер это вот совсем недавно случилось. Раньше бох-мэнтейнер был Патрек, а Линус славный финский парень слабавший то, что даже работало. Энергопотребление глядь.
     
     
  • 4.38, Аноним (-), 12:46, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Олды же писали, что с fvwm проблем не было.

    Олды просто или склерозные или врут.
    Возможно просто трава была зеленее и девки краше.

    Были баги, были всякие глупости.
    Прямо в ФАКе fvwm.org/Archive/Faq/
    "Menus with gradient backgrounds flicker or are very slow."
    "I try to run some program under fvwm, but it dies with an X11 error like BadAccess. The same program works just fine under MWM or OLWM. What’s going on?"

    > Видях было аж две на выбор.

    А как же виа и вуду)?

    > Кругом х32. Корпы были не нужны.

    Только если ты не занимаешься чем-то полезным)
    Напомню тогда ни блендера, ни гимпа не было (хотя гимп и сейчас так себе)

    > Виртуализации и докер в докер это вот совсем недавно случилось. Раньше бох-мэнтейнер был
    > Патрек, а Линус славный финский парень слабавший то, что даже работало.

    А чего тогда тонны сообщений на форумах "как пропачить KDE под FreeBSD" или "почему не запускается мой дистрибутив"
    unix.com/unix-for-dummies-questions-and-answers/5156-linux-problems.html
    "First problem:
    I cannot get kernel 2.4.* to work.. it hangs when I boot ..."

    Даже книги выпускали "Linux Troubleshooting for System Administrators and Power Users 1st Edition" на минуточку 2006 год.


     
     
  • 5.43, Афроним (?), 12:58, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прикинь какой был симбиоз хомячков и программистов с высшим образованием. Теперь презренные кодеры  и манагеры рассказывают мне, что скоро представят 5 серию у зеленых, а у синих и красных уже что-то есть и что-то вот-вот будет. Для Висты покупался сделанный в России, но теперь это характерно и для дырявой альтернативы на которой вирусов нет. Меня жестоко обманули и поимели. Я грустеть.( Корпы виноваты?
     
  • 2.33, xsignal (ok), 12:13, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, похоже происходит то, чего Линус боялся - у него потихоньку отжимают ядро...
     
     
  • 3.49, Аноним (6), 13:35, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он всегда может портировать патчи в свою ветку.
     
  • 2.35, Аноним (35), 12:22, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Скорбим"

    За всех говорить не надо, осуждаю!

     
     
  • 3.42, Аноним (16), 12:55, 22/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.18, Аноним (18), 11:02, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Рассматривая предложение изменить ядро для обхода потенциальных проблем при противодействии аппаратным уязвимостям Линус предложил возложить ответственность на производителей оборудования, как на виновников появления аппаратных уязвимостей

    Линус показал палец производителям железа - производители железа указали пальцем на графике долю Линукса среди компов, выполняющих недоверенный JavaScript код с JIT-ускорением и сказали, что им очень страшно, и что они продолжат ориентироваться на винду.

     
  • 1.23, Аноним (-), 11:27, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пффф... ну пусть не добавляет заплатки в ядро.
    Пользователям станет от этого лучше?

    > приводят к появлению регрессий

    А вот это проблема процесса разработки ядра.
    Если появляются регрессии - значит кое-кто фигово тестит.
    И то, что CI появился вот только сейчас, только подтверждает этот тезис.

     
  • 1.24, pic (?), 11:33, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё возвращается на круги своя.
    Только вчера в новости про юбилей ubuntu помянул ветку 2.4, она тут как тут :)
     
  • 1.40, Аноним (40), 12:53, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "linus-next", "linux-next".. не самое очевидное именование веток
     
     
  • 2.44, пох. (?), 13:10, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну это же очередная васянская ветка имени одного васяна.

    Никакого официального статуса она не имеет, результаты тестирования в ней ничего не значат.
    Когда васяну надоест играться вручную отбирая патчи из помойки в lkml - тихо сдохнет и никто о ней не вспомнит даже.

     
     
  • 3.47, Афроним (?), 13:22, 22/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же великий и ужасный Гугл. Там бывает просто так что-нибудь?
     

  • 1.48, Аноним (48), 13:33, 22/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В гугле куда ни плюнь везде сидят Саши Левины, то есть левиты, то есть евр.
     

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