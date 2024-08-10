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Выпуск Wine 9.15

10.08.2024 21:25

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.15. С момента выпуска 9.14 было закрыто 18 отчётов об ошибках и внесено 240 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • В движок MSHTML добавлена поддержка прототипов и конструкторов объектов.
  • Расширена поддержка собранных для Windows ODBC-драйверов к СУБД.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: WinProladder 3.x, FTDI Vinculum II IDE, UK's Kalender, Splashtop RMM 3.6.6.0.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Desperados: Dead or Alive, Final Fantasy XI Online, Jade Empire, Star Wars: Knights of the Old Republic, Doom 3: BFG Edition, Astra 2, ChessBase 17.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 9.14 и Wine staging 9.14
  3. OpenNews: Релиз ProteWine 1.0, инструмента для запуска Windows-приложений в Linux
  4. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.12 с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 9.0
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-2, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61686-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (4) RSS
  • 1.3, Аноним (3), 21:41, 10/08/2024 [ответить]  
    		• +/
    Я наблюдаю некоторые проблемы с dxvk и юнити-играми в вайне. Они работают в 1 из 10 перезапусков. И рандомно грохают сессию после альттаба.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:14, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вывод один не обновляться пока все работает.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 23:49, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вывод один не обновляться пока все работает.

    Поздравляю - еще одни достигший ой-ой-ой-тишного просветления ...

     
  • 2.8, Аноним (8), 22:37, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    $ wine reg add 'HKEY_CURRENT_USER\Software\Wine\X11 Driver' /t REG_SZ /v UseTakeFocus /d N /f
     
     
  • 3.10, Аноним (3), 00:09, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, это помогало справиться с 100% фризом при альттабе раньше. Но такая опция есть только для иксов, для вейланда, похоже, нет. Вообще, я не понимаю, почему это так долго не исправляли.
     

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