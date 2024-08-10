Выпуск Wine 9.15

2.7 , Аноним ( 7 ), 22:14, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вывод один не обновляться пока все работает.

3.9 , Аноним ( 9 ), 23:49, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вывод один не обновляться пока все работает. Поздравляю - еще одни достигший ой-ой-ой-тишного просветления ... 2.8 , Аноним ( 8 ), 22:37, 10/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – $ wine reg add 'HKEY_CURRENT_USER\Software\Wine\X11 Driver' /t REG_SZ /v UseTakeFocus /d N /f

3.10 , Аноним ( 3 ), 00:09, 11/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, это помогало справиться с 100% фризом при альттабе раньше. Но такая опция есть только для иксов, для вейланда, похоже, нет. Вообще, я не понимаю, почему это так долго не исправляли.

