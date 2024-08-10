Выпуск Wine 9.15

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Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.15. С момента выпуска 9.14 было закрыто 18 отчётов об ошибках и внесено 240 изменений.
Наиболее важные изменения:
- В движок MSHTML добавлена поддержка прототипов и конструкторов объектов.
- Расширена поддержка собранных для Windows ODBC-драйверов к СУБД.
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: WinProladder 3.x, FTDI Vinculum II IDE,
UK's Kalender, Splashtop RMM 3.6.6.0.
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Desperados: Dead or Alive, Final Fantasy XI Online, Jade Empire,
Star Wars: Knights of the Old Republic, Doom 3: BFG Edition, Astra 2,
ChessBase 17.