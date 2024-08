Выпуск Wine 9.15

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.15. С момента выпуска 9.14 было закрыто 18 отчётов об ошибках и внесено 240 изменений. Наиболее важные изменения: В движок MSHTML добавлена поддержка прототипов и конструкторов объектов.

Расширена поддержка собранных для Windows ODBC-драйверов к СУБД.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: WinProladder 3.x, FTDI Vinculum II IDE, UK's Kalender, Splashtop RMM 3.6.6.0.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Desperados: Dead or Alive, Final Fantasy XI Online, Jade Empire, Star Wars: Knights of the Old Republic, Doom 3: BFG Edition, Astra 2, ChessBase 17.