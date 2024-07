Выпуск Wine 9.14 и Wine staging 9.14

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.14. С момента выпуска 9.13 было закрыто 20 отчётов об ошибках и внесено 205 изменений. Наиболее важные изменения: Реализация однонаправленного механизма межпроцессного взаимодействия (IPC) Mailslots переведена на использование ввода/вывода на стороне серверного процесса.

Расширена поддержка собранных для Windows ODBC-драйверов к СУБД.

Продолжена работа по размещению в разделяемой памяти структур данных библиотеки user32.

В cmd.exe добавлена поддержка операций "||" и "&&".

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Native Access 1.9, WinCDEmu 4.1, 1000 Mots 4.0.2, AOL (America Online) Desktop, MSVC cl.exe 19.x, BSG Launcher.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Civilization I, Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction, I Am Alive, Ys: Origin, Unreal Engine 5.2, ChessBase 17, Act of War: Direct Action, Act of War: High Treason, Warlords III: Darklords Rising. Кроме того, сформирован выпуск проекта Wine Staging 9.14, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 371 дополнительный патч. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 9.14 и перенесены свежие изменения из vkd3d. Добавлен патч с начальной поддержкой IDXGISwapChain::GetFrameStatistics в d3d11. Обновлены наборы патчей odbc32-fixes и ntdll-WRITECOPY. В основной состав Wine перенесены 4 изменения, связанные с odbc32.