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Выпуск Wine 9.14 и Wine staging 9.14

29.07.2024 07:34

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.14. С момента выпуска 9.13 было закрыто 20 отчётов об ошибках и внесено 205 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Реализация однонаправленного механизма межпроцессного взаимодействия (IPC) Mailslots переведена на использование ввода/вывода на стороне серверного процесса.
  • Расширена поддержка собранных для Windows ODBC-драйверов к СУБД.
  • Продолжена работа по размещению в разделяемой памяти структур данных библиотеки user32.
  • В cmd.exe добавлена поддержка операций "||" и "&&".
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Native Access 1.9, WinCDEmu 4.1, 1000 Mots 4.0.2, AOL (America Online) Desktop, MSVC cl.exe 19.x, BSG Launcher.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Civilization I, Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction, I Am Alive, Ys: Origin, Unreal Engine 5.2, ChessBase 17, Act of War: Direct Action, Act of War: High Treason, Warlords III: Darklords Rising.

Кроме того, сформирован выпуск проекта Wine Staging 9.14, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 371 дополнительный патч. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 9.14 и перенесены свежие изменения из vkd3d. Добавлен патч с начальной поддержкой IDXGISwapChain::GetFrameStatistics в d3d11. Обновлены наборы патчей odbc32-fixes и ntdll-WRITECOPY. В основной состав Wine перенесены 4 изменения, связанные с odbc32.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 9.13 и Wine staging 9.13
  3. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.12 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: В Arch Linux улучшили совместимость c Windows-играми, запускаемыми в Wine и Steam
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 9.0
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-2, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61622-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:00, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Как ни крути на Винде отзывчивость выше чем в Протон. Только установив 10 ощутил это,а ведь вполне устраивал Протон.Давно стоило сравнить.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:18, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зависит от софта. Что-то будет ощутимо лучше в вайне. Например, некоторые игры.
     
     
  • 3.4, Слава Линуксу (?), 08:28, 29/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –5 +/
     
     
  • 4.5, Аноним (2), 08:32, 29/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +4 +/
     
     
  • 5.6, Аноним (6), 09:16, 29/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 6.10, Аноним (10), 09:27, 29/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +4 +/
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:28, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как ни крути на Винде отзывчивость выше чем в Протон

    ну так в протон уже вшито куча хаков, из-за этого он имеет высокую совместимость и своего рода монструозность. А голом вайне, приходится зачастую заниматься пердолингом, но зато лишнего багажа нет, потому если что-то работает в вайне, то как правило быстрее.

     
     
  • 3.7, Аноним (6), 09:17, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как правило шиньу надо нормально настроить.
     
  • 2.8, анон (?), 09:18, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    low latency kernel возможно может решить это🤔 В Linux несколько планировщиков задач
     
     
  • 3.12, Аноним (2), 09:45, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тут обнаружил, что у меня ядро без CONFIG_RT_GROUP_SCHED, вот это по-актуальнее. Я и не замечал, потому что не пользовался всеми этими pulseaudio.
     
  • 2.13, НяшМяш (ok), 09:57, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что подразумевается под "отзывчивостью"? Протон патчат под игры, а на моей системе игры идут шустрее под протоном, чем под виндой. Под вяленым с вяленым вайн патчем ещё и задержек отрисовки нет.
     
     
  • 3.17, Аноним (1), 11:30, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот к примеру мину разминировать которая взрывается при приближении вообще не проблема в Винде,а в Протон надо подкрасться и все равно не всегда успеешь.
     
  • 3.19, Аноним (19), 11:42, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Играл в HotS (да, мертвый) на ноуте со встройкой (Ryzen 3200U), фризов на порядок больше чем в винде и разок через часа 3 игры фпс упал до 30 и не поднимался выше - играть невозможно было, при этом на винде еще фоном открыт браузер.

    Wine - дефолтный из Bottles, caffe или как его там. Возможно фризит из-за zswap, но памяти свободной хватало.

     

  • 1.9, анон (?), 09:24, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://linux-gaming.kwindu.eu/index.php?title=Improving_performance К примеру, дистр Nobara оптимизирован под игры https://github.com/FeralInteractive/gamemode никогда не пробовал. То вики вывело сюда
     
  • 1.11, анон (?), 09:30, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://www.protondb.com/help/improving-performance gamemmode, окружение lxde, может xfce и тюнинг
     
  • 1.14, Аноним (14), 10:12, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    почему при запуске типовой программы wine сыплет в консоль stub-ами? они что, за все эти 20 лет так и не избавились от заглушечных реализаций тех или иных функций?
     
     
  • 2.15, Аноним (2), 10:28, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Часто это сомнительная функциональность вроде телеметрии или то, что никто на самом деле не использует.
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:46, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, некоторые релизы не сыпали подобное при запуске winecfg после обновления, это было неожиданно.
     
     
  • 3.18, Zenitur (ok), 11:39, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А при повторном заппуске снова сыпали? Значит просто не выводили.
     

  • 1.20, Аноним (20), 13:42, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Реализация однонаправленного механизма межпроцессного взаимодействия (IPC) Mailslots переведена на использование ввода/вывода на стороне серверного процесса.

    Почему в "таком хорошем" Линуксе до сих пор нету своего аналога mailslots?

     

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