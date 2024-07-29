Выпуск Wine 9.14 и Wine staging 9.14

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|1.1, Аноним (1), 08:00, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Как ни крути на Винде отзывчивость выше чем в Протон. Только установив 10 ощутил это,а ведь вполне устраивал Протон.Давно стоило сравнить.
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|2.2, Аноним (2), 08:18, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Зависит от софта. Что-то будет ощутимо лучше в вайне. Например, некоторые игры.
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|2.3, Аноним (3), 08:28, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как ни крути на Винде отзывчивость выше чем в Протон
ну так в протон уже вшито куча хаков, из-за этого он имеет высокую совместимость и своего рода монструозность. А голом вайне, приходится зачастую заниматься пердолингом, но зато лишнего багажа нет, потому если что-то работает в вайне, то как правило быстрее.
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|2.8, анон (?), 09:18, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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low latency kernel возможно может решить это🤔 В Linux несколько планировщиков задач
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|3.12, Аноним (2), 09:45, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тут обнаружил, что у меня ядро без CONFIG_RT_GROUP_SCHED, вот это по-актуальнее. Я и не замечал, потому что не пользовался всеми этими pulseaudio.
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|2.13, НяшМяш (ok), 09:57, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что подразумевается под "отзывчивостью"? Протон патчат под игры, а на моей системе игры идут шустрее под протоном, чем под виндой. Под вяленым с вяленым вайн патчем ещё и задержек отрисовки нет.
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|3.17, Аноним (1), 11:30, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот к примеру мину разминировать которая взрывается при приближении вообще не проблема в Винде,а в Протон надо подкрасться и все равно не всегда успеешь.
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|3.19, Аноним (19), 11:42, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Играл в HotS (да, мертвый) на ноуте со встройкой (Ryzen 3200U), фризов на порядок больше чем в винде и разок через часа 3 игры фпс упал до 30 и не поднимался выше - играть невозможно было, при этом на винде еще фоном открыт браузер.
Wine - дефолтный из Bottles, caffe или как его там. Возможно фризит из-за zswap, но памяти свободной хватало.
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|1.14, Аноним (14), 10:12, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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почему при запуске типовой программы wine сыплет в консоль stub-ами? они что, за все эти 20 лет так и не избавились от заглушечных реализаций тех или иных функций?
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|2.15, Аноним (2), 10:28, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Часто это сомнительная функциональность вроде телеметрии или то, что никто на самом деле не использует.
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|2.16, Аноним (16), 10:46, 29/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, некоторые релизы не сыпали подобное при запуске winecfg после обновления, это было неожиданно.
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|1.20, Аноним (20), 13:42, 29/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Реализация однонаправленного механизма межпроцессного взаимодействия (IPC) Mailslots переведена на использование ввода/вывода на стороне серверного процесса.
Почему в "таком хорошем" Линуксе до сих пор нету своего аналога mailslots?
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