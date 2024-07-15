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Выпуск Wine 9.13 и Wine staging 9.13

15.07.2024 07:15

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.13. С момента выпуска 9.12 было закрыто 22 отчёта об ошибках и внесено 336 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Добавлена поддержка загрузки собранных для Windows ODBC-драйверов к СУБД.
  • Продолжена работа по размещению в разделяемой памяти структур данных библиотеки user32.
  • Продолжено переписывание движка, используемого в командном интерпретаторе CMD.EXE.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Photoshop CC 2024, CUERipper 2.2.5, MEGA TECH Faktura Small Business, Virtual Desktop, RegEdit.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Victoria 2: A House Divided, Lylian, Guild Wars 2, The Witcher 3, Assassin's Creed : Revelations, So Blonde.

Кроме того, сформирован выпуск проекта Wine Staging 9.13, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 430 дополнительных патчей. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 9.13 и перенесены свежие изменения из vkd3d. Обновлён набор патчей gdi32-rotation. Добавлен патч odbc32-fixes, решающий проблемы c записью в СУБД и с поддержкой ODBC 2.0.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 9.12
  3. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.12 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: В Arch Linux улучшили совместимость c Windows-играми, запускаемыми в Wine и Steam
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 9.0
  6. OpenNews: Выпуск DXVK 2.4, реализации Direct3D 8/9/10/11 поверх API Vulkan
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61548-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:08, 15/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –18 +/
    Виртуализация - вот где сила. А это - прошлый век.
     
     
  • 2.4, ryoken (ok), 08:28, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Угу. Давайте денег монстрософту ещё накинем за воздух.
     
  • 2.11, Аноним123 (?), 09:10, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Так запускайте Wine в виртуалке, и будет вам сила.
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:13, 15/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а я всё жду WineOS с explorer.exe из Windows 2000
     
     
  • 2.12, Швондик (?), 09:18, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так ты закинь в Wine explorer.exe из Windows 2000
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 10:00, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ощущения не те.
     
     
  • 4.19, Швондик (?), 10:14, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а какие ощущения тебе нужны в WineOS в отличии от Windows 2000 ?
     
     
  • 5.24, Аноним (17), 11:21, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Острые.  
     
  • 2.21, Да ну нахер (?), 10:31, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати да, я тоже теперь жду.
     
     
  • 3.31, Швондик (?), 12:50, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так тебе не WineOS нужен, а Linux с десктопом как у Windos 2000, кажется есть такой Chicatilo 95
     
  • 2.26, ИмяХ (ok), 11:36, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже давно есть, называется ReactOS
     

  • 1.5, Аноним (5), 08:36, 15/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Продолжено переписывание движка, используемого в командном интерпретаторе CMD.EXE.

    Надеюсь, они избавят его от виндовых болезней. При попытке максимизировать на весь рабочий стол, он только по вертикали максимизируется, не запоминает историю между перезапусками.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:05, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В винде этих проблем с десятки нет
     
  • 2.28, aname (?), 12:42, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда проще портировать Windows Terminal
     

  • 1.6, Слава Линуксу (?), 08:36, 15/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    На шиндовс можно установить Линукс, а почему на Линукс нельзя установить шиндовс?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 10:29, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На шиндоус линукс устанавливается в виртуалке (Hyper-V). На линуксе тоже можно установить шиндоус в виртуалке
     
  • 2.22, Аноним (22), 10:33, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на линуксе можно было запускать шантузоидные проги за десятилетия (-я на конце) до того, как в шатнузе появилась аналогичная возможность для линуксовых. Так что это шантуз отстает, а не линукс.
     
     
  • 3.23, User (??), 10:54, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, как только появился сколько-нибудь полезный софт, который стоило запускать на "шинде"(ТМ) - так возможность запуска и появилась, а до того - нахрена?
     
     
  • 4.27, Аноним (22), 11:37, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как только шантузята выросли наконец из своих "фотошоп-игорных" пеленок и резко переобулись в разработчики, так тут же выяснилось, что линукс оказывается десятилетиями (-ями на конце) доминирует в разработке и на серверах. Потому и добавили поспешно вэ-сэ-эл. Видать шмайкрософту надоело терять разработчиков, которые упорно валят на линукс.
     
     
  • 5.30, User (??), 12:50, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > как только шантузята выросли наконец из своих "фотошоп-игорных" пеленок и резко переобулись
    > в разработчики, так тут же выяснилось, что линукс оказывается десятилетиями (-ями
    > на конце) доминирует в разработке и на серверах.

    ... не привлекая внимания санитаров, ага.

    >Потому и добавили
    > поспешно вэ-сэ-эл. Видать шмайкрософту надоело терять разработчиков, которые упорно валят
    > на линукс.

    Ну, да. Как тренд на контейнеры-оркестрацию пошел - вот так запускач этих самых контейнеров и сделали, "на сдачу" получив возможность чего-нибудь поgrep'ать.

     
     
  • 6.33, Аноним (22), 12:59, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не привлекая внимания санитаров, ага

    ты из альтернативной вселенной? может у тебя шмайкрософт и в мобилы смогла? в этой вселенной шмайкрософт прос_ала и мобилы, и сервера. Осталось лишь на десктопе фотошопо-игоры запускать, да и то уже в затылок дышат мак как средство для дизайнеров, и вальве со своим стим-ос.

    > вот так запускач этих самых контейнеров и сделали

    ага, причем докер для шантуза появился значительно позже линукса. И вот так во всем. Мультиюзерность? В юниксе был за десятилетия до. Центральная репа с приложениями и обновлениями для них же? Дебиан первопроходец, в шантузе этого Нет До. Сих. Пор. Лол.

     
     
  • 7.35, User (??), 13:26, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> не привлекая внимания санитаров, ага
    > ты из альтернативной вселенной? может у тебя шмайкрософт и в мобилы смогла?

    Ээээ... а "linux" шмог?! Maemo, sailfish, phosh или что там у вас на Нибиру шмогло?
    Google с android'ом смог, да. Но от linux'а там не то, чтобы сильно много. Да и android studio запускают мягко говоря не только с archlinux'а )).

    > в этой вселенной шмайкрософт прос_ала и мобилы, и сервера. Осталось лишь
    > на десктопе фотошопо-игоры запускать, да и то уже в затылок дышат
    > мак как средство для дизайнеров, и вальве со своим стим-ос.

    Ну да, ну да - вот только _все еще_ найти linux-only приложение, имеющее ценность для конечного пользователя - задача нетривиальная.

    >> вот так запускач этих самых контейнеров и сделали
    > ага, причем докер для шантуза появился значительно позже линукса.

    Кто-ж спорит-то... с этого тезиса общение и началось собственно.

    >Центральная репа с приложениями и обновлениями для них же? Дебиан первопроходец, в шантузе
    > этого Нет До. Сих. Пор. Лол.

    Так нужно, так нужно что просто афигеть-как-нужно. Так нужно, что кто себе ppa запилил, кто AUR, кто и вовсе appimage\flatpack'и делает - это я про два-ведра-счастья-от-snapstore'а молчу из жалости :). Идея "репозиториев ПО" debian-style мертва, а с "магазином приложений" в linux'е пожалуй даже хуже чем в проклятой :). Ну, если доскер режистри не считать, ага ))).
    Не надо концептуальную неспособность человековменяемо обеспечить доставку приложений до конечного пользователя называть "преимуществом", ага?

     
  • 5.32, aname (?), 12:50, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто линузята так и не смогли в удобный и стабильный десктоп, даже для разработчиков. А с ресурсами майков, сделать удобно болезным не было какой- то большой задачей, заодно и аудитории себе прибавили.

    Да и доминация того самого линуха только за счёт бесплатности, по-сути

     
     
  • 6.34, Аноним (22), 13:14, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у тебя данные устарели уже к середине 90-ых. На линуксе удобный и стабильный десктоп. Знакомые, свалившие на мак с "Отправьте-СМС-Для-Разблокировки-ОС", тоже издают восхищенные звуки. На своей памяти лично помню, как даунгрейдил людям висту на икспишечку, потому что твоя любимая шмайкрософт облажалась. А уж про то, "как вернуть нормальный Пуск" и вовсе промолчу -- один из популярнейших вопросов, когда майки изобрели свои принципиально нескучные плитки.

    > доминация того самого линуха только за счёт бесплатности, по-сути

    Бесплатности чего? Рхел вполне себе платный -- популярен в тырпрайзе. Стоимость обслуживания, согласно шмайкрософтовскому "гет зе фактс", и вовсе выше швантуза. Так что ты все-таки методичку обнови, она не совсем вписывается в официальную линию Партии.

    На самом деле доминация выше за счет удобства и открытости. Вот в самом деле, как установить питон на линукс? <пакетный менеджер> install python. А как это сделать на винде? Сходить на сайт, скачать экзе, "Да, продолжить скачивание небезопасного файла", дабл клик, [x] Согласен с условиями, Далее >>, Далее >>, [x] Не устанавливать ярлык на рабочий стол, [x] Не устанавливать папку в кнопкопуск, Готово, [x] Перезапустить канпуктер для применения изменений, --> Теперь питание компьютера можно отключить. Утрированно, но факт есть факт. https://www.youtube.com/watch?v=ThSgB4WJD8I

     
  • 3.29, aname (?), 12:45, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же эти всякие cygwin?
     

  • 1.7, anonnn (?), 08:52, 15/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как бы запустить ms access и базу под wine?
    это все еще невозможно(вроде)
     
  • 1.10, beduin747 (ok), 09:08, 15/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Battle.net не починили (установка останавливается на 45%)?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 09:53, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты багрепорт отсылал?
     
  • 2.18, НяшМяш (ok), 10:05, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://appdb.winehq.org/objectManager.php?iId=28855&sClass=version
     
     
  • 3.25, Аноним (17), 11:22, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чего там написано что Игорь Поляков не вывозит.  
     

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