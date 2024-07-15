Выпуск Wine 9.13 и Wine staging 9.13

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|3.31, Швондик (?), 12:50, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так тебе не WineOS нужен, а Linux с десктопом как у Windos 2000, кажется есть такой Chicatilo 95
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|1.5, Аноним (5), 08:36, 15/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Продолжено переписывание движка, используемого в командном интерпретаторе CMD.EXE.
Надеюсь, они избавят его от виндовых болезней. При попытке максимизировать на весь рабочий стол, он только по вертикали максимизируется, не запоминает историю между перезапусками.
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|2.20, Аноним (20), 10:29, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На шиндоус линукс устанавливается в виртуалке (Hyper-V). На линуксе тоже можно установить шиндоус в виртуалке
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|2.22, Аноним (22), 10:33, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на линуксе можно было запускать шантузоидные проги за десятилетия (-я на конце) до того, как в шатнузе появилась аналогичная возможность для линуксовых. Так что это шантуз отстает, а не линукс.
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|3.23, User (??), 10:54, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, как только появился сколько-нибудь полезный софт, который стоило запускать на "шинде"(ТМ) - так возможность запуска и появилась, а до того - нахрена?
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|4.27, Аноним (22), 11:37, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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как только шантузята выросли наконец из своих "фотошоп-игорных" пеленок и резко переобулись в разработчики, так тут же выяснилось, что линукс оказывается десятилетиями (-ями на конце) доминирует в разработке и на серверах. Потому и добавили поспешно вэ-сэ-эл. Видать шмайкрософту надоело терять разработчиков, которые упорно валят на линукс.
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|5.30, User (??), 12:50, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> как только шантузята выросли наконец из своих "фотошоп-игорных" пеленок и резко переобулись
> в разработчики, так тут же выяснилось, что линукс оказывается десятилетиями (-ями
> на конце) доминирует в разработке и на серверах.
... не привлекая внимания санитаров, ага.
>Потому и добавили
> поспешно вэ-сэ-эл. Видать шмайкрософту надоело терять разработчиков, которые упорно валят
> на линукс.
Ну, да. Как тренд на контейнеры-оркестрацию пошел - вот так запускач этих самых контейнеров и сделали, "на сдачу" получив возможность чего-нибудь поgrep'ать.
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|6.33, Аноним (22), 12:59, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не привлекая внимания санитаров, ага
ты из альтернативной вселенной? может у тебя шмайкрософт и в мобилы смогла? в этой вселенной шмайкрософт прос_ала и мобилы, и сервера. Осталось лишь на десктопе фотошопо-игоры запускать, да и то уже в затылок дышат мак как средство для дизайнеров, и вальве со своим стим-ос.
> вот так запускач этих самых контейнеров и сделали
ага, причем докер для шантуза появился значительно позже линукса. И вот так во всем. Мультиюзерность? В юниксе был за десятилетия до. Центральная репа с приложениями и обновлениями для них же? Дебиан первопроходец, в шантузе этого Нет До. Сих. Пор. Лол.
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|7.35, User (??), 13:26, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> не привлекая внимания санитаров, ага
> ты из альтернативной вселенной? может у тебя шмайкрософт и в мобилы смогла?
Ээээ... а "linux" шмог?! Maemo, sailfish, phosh или что там у вас на Нибиру шмогло?
Google с android'ом смог, да. Но от linux'а там не то, чтобы сильно много. Да и android studio запускают мягко говоря не только с archlinux'а )).
> в этой вселенной шмайкрософт прос_ала и мобилы, и сервера. Осталось лишь
> на десктопе фотошопо-игоры запускать, да и то уже в затылок дышат
> мак как средство для дизайнеров, и вальве со своим стим-ос.
Ну да, ну да - вот только _все еще_ найти linux-only приложение, имеющее ценность для конечного пользователя - задача нетривиальная.
>> вот так запускач этих самых контейнеров и сделали
> ага, причем докер для шантуза появился значительно позже линукса.
Кто-ж спорит-то... с этого тезиса общение и началось собственно.
>Центральная репа с приложениями и обновлениями для них же? Дебиан первопроходец, в шантузе
> этого Нет До. Сих. Пор. Лол.
Так нужно, так нужно что просто афигеть-как-нужно. Так нужно, что кто себе ppa запилил, кто AUR, кто и вовсе appimage\flatpack'и делает - это я про два-ведра-счастья-от-snapstore'а молчу из жалости :). Идея "репозиториев ПО" debian-style мертва, а с "магазином приложений" в linux'е пожалуй даже хуже чем в проклятой :). Ну, если доскер режистри не считать, ага ))).
Не надо концептуальную неспособность человековменяемо обеспечить доставку приложений до конечного пользователя называть "преимуществом", ага?
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|5.32, aname (?), 12:50, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Просто линузята так и не смогли в удобный и стабильный десктоп, даже для разработчиков. А с ресурсами майков, сделать удобно болезным не было какой- то большой задачей, заодно и аудитории себе прибавили.
Да и доминация того самого линуха только за счёт бесплатности, по-сути
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|6.34, Аноним (22), 13:14, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у тебя данные устарели уже к середине 90-ых. На линуксе удобный и стабильный десктоп. Знакомые, свалившие на мак с "Отправьте-СМС-Для-Разблокировки-ОС", тоже издают восхищенные звуки. На своей памяти лично помню, как даунгрейдил людям висту на икспишечку, потому что твоя любимая шмайкрософт облажалась. А уж про то, "как вернуть нормальный Пуск" и вовсе промолчу -- один из популярнейших вопросов, когда майки изобрели свои принципиально нескучные плитки.
> доминация того самого линуха только за счёт бесплатности, по-сути
Бесплатности чего? Рхел вполне себе платный -- популярен в тырпрайзе. Стоимость обслуживания, согласно шмайкрософтовскому "гет зе фактс", и вовсе выше швантуза. Так что ты все-таки методичку обнови, она не совсем вписывается в официальную линию Партии.
На самом деле доминация выше за счет удобства и открытости. Вот в самом деле, как установить питон на линукс? <пакетный менеджер> install python. А как это сделать на винде? Сходить на сайт, скачать экзе, "Да, продолжить скачивание небезопасного файла", дабл клик, [x] Согласен с условиями, Далее >>, Далее >>, [x] Не устанавливать ярлык на рабочий стол, [x] Не устанавливать папку в кнопкопуск, Готово, [x] Перезапустить канпуктер для применения изменений, --> Теперь питание компьютера можно отключить. Утрированно, но факт есть факт. https://www.youtube.com/watch?v=ThSgB4WJD8I
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|1.7, anonnn (?), 08:52, 15/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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как бы запустить ms access и базу под wine?
это все еще невозможно(вроде)
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