Выпуск Wine 9.13 и Wine staging 9.13

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.13. С момента выпуска 9.12 было закрыто 22 отчёта об ошибках и внесено 336 изменений. Наиболее важные изменения: Добавлена поддержка загрузки собранных для Windows ODBC-драйверов к СУБД.

Продолжена работа по размещению в разделяемой памяти структур данных библиотеки user32.

Продолжено переписывание движка, используемого в командном интерпретаторе CMD.EXE.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Photoshop CC 2024, CUERipper 2.2.5, MEGA TECH Faktura Small Business, Virtual Desktop, RegEdit.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Victoria 2: A House Divided, Lylian, Guild Wars 2, The Witcher 3, Assassin's Creed : Revelations, So Blonde. Кроме того, сформирован выпуск проекта Wine Staging 9.13, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 430 дополнительных патчей. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 9.13 и перенесены свежие изменения из vkd3d. Обновлён набор патчей gdi32-rotation. Добавлен патч odbc32-fixes, решающий проблемы c записью в СУБД и с поддержкой ODBC 2.0.