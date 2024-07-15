Выпуск Wine 9.13 и Wine staging 9.13

2.20 , Аноним ( 20 ), 10:29, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На шиндоус линукс устанавливается в виртуалке (Hyper-V). На линуксе тоже можно установить шиндоус в виртуалке

2.22 , Аноним ( 22 ), 10:33, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – на линуксе можно было запускать шантузоидные проги за десятилетия (-я на конце) до того, как в шатнузе появилась аналогичная возможность для линуксовых. Так что это шантуз отстает, а не линукс.

3.23 , User ( ?? ), 10:54, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну, как только появился сколько-нибудь полезный софт, который стоило запускать на "шинде"(ТМ) - так возможность запуска и появилась, а до того - нахрена?

4.27 , Аноним ( 22 ), 11:37, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – как только шантузята выросли наконец из своих "фотошоп-игорных" пеленок и резко переобулись в разработчики, так тут же выяснилось, что линукс оказывается десятилетиями (-ями на конце) доминирует в разработке и на серверах. Потому и добавили поспешно вэ-сэ-эл. Видать шмайкрософту надоело терять разработчиков, которые упорно валят на линукс.

5.30 , User ( ?? ), 12:50, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > как только шантузята выросли наконец из своих "фотошоп-игорных" пеленок и резко переобулись

> в разработчики, так тут же выяснилось, что линукс оказывается десятилетиями (-ями

> на конце) доминирует в разработке и на серверах. ... не привлекая внимания санитаров, ага. >Потому и добавили

> поспешно вэ-сэ-эл. Видать шмайкрософту надоело терять разработчиков, которые упорно валят

> на линукс. Ну, да. Как тренд на контейнеры-оркестрацию пошел - вот так запускач этих самых контейнеров и сделали, "на сдачу" получив возможность чего-нибудь поgrep'ать.

6.33 , Аноним ( 22 ), 12:59, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > не привлекая внимания санитаров, ага ты из альтернативной вселенной? может у тебя шмайкрософт и в мобилы смогла? в этой вселенной шмайкрософт прос_ала и мобилы, и сервера. Осталось лишь на десктопе фотошопо-игоры запускать, да и то уже в затылок дышат мак как средство для дизайнеров, и вальве со своим стим-ос. > вот так запускач этих самых контейнеров и сделали ага, причем докер для шантуза появился значительно позже линукса. И вот так во всем. Мультиюзерность? В юниксе был за десятилетия до. Центральная репа с приложениями и обновлениями для них же? Дебиан первопроходец, в шантузе этого Нет До. Сих. Пор. Лол.

7.35 , User ( ?? ), 13:26, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> не привлекая внимания санитаров, ага

> ты из альтернативной вселенной? может у тебя шмайкрософт и в мобилы смогла? Ээээ... а "linux" шмог?! Maemo, sailfish, phosh или что там у вас на Нибиру шмогло?

Google с android'ом смог, да. Но от linux'а там не то, чтобы сильно много. Да и android studio запускают мягко говоря не только с archlinux'а )). > в этой вселенной шмайкрософт прос_ала и мобилы, и сервера. Осталось лишь

> на десктопе фотошопо-игоры запускать, да и то уже в затылок дышат

> мак как средство для дизайнеров, и вальве со своим стим-ос. Ну да, ну да - вот только _все еще_ найти linux-only приложение, имеющее ценность для конечного пользователя - задача нетривиальная. >> вот так запускач этих самых контейнеров и сделали

> ага, причем докер для шантуза появился значительно позже линукса. Кто-ж спорит-то... с этого тезиса общение и началось собственно. >Центральная репа с приложениями и обновлениями для них же? Дебиан первопроходец, в шантузе

> этого Нет До. Сих. Пор. Лол. Так нужно, так нужно что просто афигеть-как-нужно. Так нужно, что кто себе ppa запилил, кто AUR, кто и вовсе appimage\flatpack'и делает - это я про два-ведра-счастья-от-snapstore'а молчу из жалости :). Идея "репозиториев ПО" debian-style мертва, а с "магазином приложений" в linux'е пожалуй даже хуже чем в проклятой :). Ну, если доскер режистри не считать, ага ))).

Не надо концептуальную неспособность человековменяемо обеспечить доставку приложений до конечного пользователя называть "преимуществом", ага?

5.32 , aname ( ? ), 12:50, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Просто линузята так и не смогли в удобный и стабильный десктоп, даже для разработчиков. А с ресурсами майков, сделать удобно болезным не было какой- то большой задачей, заодно и аудитории себе прибавили. Да и доминация того самого линуха только за счёт бесплатности, по-сути

6.34 , Аноним ( 22 ), 13:14, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – у тебя данные устарели уже к середине 90-ых. На линуксе удобный и стабильный десктоп. Знакомые, свалившие на мак с "Отправьте-СМС-Для-Разблокировки-ОС", тоже издают восхищенные звуки. На своей памяти лично помню, как даунгрейдил людям висту на икспишечку, потому что твоя любимая шмайкрософт облажалась. А уж про то, "как вернуть нормальный Пуск" и вовсе промолчу -- один из популярнейших вопросов, когда майки изобрели свои принципиально нескучные плитки. > доминация того самого линуха только за счёт бесплатности, по-сути Бесплатности чего? Рхел вполне себе платный -- популярен в тырпрайзе. Стоимость обслуживания, согласно шмайкрософтовскому "гет зе фактс", и вовсе выше швантуза. Так что ты все-таки методичку обнови, она не совсем вписывается в официальную линию Партии. На самом деле доминация выше за счет удобства и открытости. Вот в самом деле, как установить питон на линукс? <пакетный менеджер> install python. А как это сделать на винде? Сходить на сайт, скачать экзе, "Да, продолжить скачивание небезопасного файла", дабл клик, [x] Согласен с условиями, Далее >>, Далее >>, [x] Не устанавливать ярлык на рабочий стол, [x] Не устанавливать папку в кнопкопуск, Готово, [x] Перезапустить канпуктер для применения изменений, --> Теперь питание компьютера можно отключить. Утрированно, но факт есть факт. https://www.youtube.com/watch?v=ThSgB4WJD8I

3.29 , aname ( ? ), 12:45, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А как же эти всякие cygwin?

