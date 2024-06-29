Выпуск Wine 9.12

2.11 , anonimus ( ? ), 10:27, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Я уже не помню когда последний раз не удалось запустить какую-то игру на линуксе.

3.13 , Аноним ( 13 ), 10:50, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Я уже не помню когда последний раз не удалось запустить какую-то игру на линуксе. Попробуй запустить "В тылу врага 1", чтобы вспомнить.

3.15 , Аноним ( 15 ), 11:14, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Говорит только о том, что вы играете в мейнстрим (не как что-то плохое, но).

3.17 , Аноним ( 17 ), 11:41, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Catherine Classic запусти, вспомнишь.

2.16 , Аноним ( 4 ), 11:41, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Откуда эта фотошопная фиксация? Все говорят про этот Фотошоп, но в лучшем случае раз в год обрезают фотографии. Но есть.ю куча софта который может сделать тоже самое.

3.19 , Аноним ( 19 ), 11:46, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – когда щантузоид начинает сравнивать свой щантуз с линуксом, он вспоминает исключительно про игоры и фатащоп, забывая при этом добавить, что далекоооо не всем нужны ни игоры, ни фащатоп. Игоры уже давно на консольках играют, лет 30 уже. А от щафатопа уже избавились в пользу фигмы -- дизайнеры, в пользу криты -- художники, и далее по списку. Остались лишь так называемые "профессионалы", которым линукс действительно как собаке пятое колесо, он им просто ни к чему.

4.20 , Аноним ( 15 ), 12:23, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Игоры уже давно на консольках играют, лет 30 уже. Ты опять выходишь на связь? > когда щантузоид начинает сравнивать свой щантуз с линуксом, он вспоминает исключительно про игоры и фатащоп, забывая при этом добавить, что далекоооо не всем нужны ни игоры, ни фащатоп. Да, есть ещё куча софта, которого под линукс нет.