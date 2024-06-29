Выпуск Wine 9.12

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|2.21, Аноним (21), 12:26, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Wine не поддерживает подавляющее большинство программ, которые используют модули ядра.
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|1.10, Аноним (10), 10:23, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Для игр подойдет щантуз в дуалбуте. А если приходится пользоваться щантуз-онли софтом типа фатащопа, то такому человеку линукс не особенно чтобы был нужон. Ну серьезно, где вы видели дизайнера-линуксоида? Или звукорежиссера-арчевика? Не бывает таких. Для всего остального есть щантуз в дуалбуте, или виртуалка на крайняк (тестовые образы виртуалок майкрософт распространяет бесплатно без смс).
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|2.11, anonimus (?), 10:27, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я уже не помню когда последний раз не удалось запустить какую-то игру на линуксе.
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|3.13, Аноним (13), 10:50, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Я уже не помню когда последний раз не удалось запустить какую-то игру на линуксе.
Попробуй запустить "В тылу врага 1", чтобы вспомнить.
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|3.15, Аноним (15), 11:14, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Говорит только о том, что вы играете в мейнстрим (не как что-то плохое, но).
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|2.16, Аноним (4), 11:41, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Откуда эта фотошопная фиксация? Все говорят про этот Фотошоп, но в лучшем случае раз в год обрезают фотографии. Но есть.ю куча софта который может сделать тоже самое.
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|3.19, Аноним (19), 11:46, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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когда щантузоид начинает сравнивать свой щантуз с линуксом, он вспоминает исключительно про игоры и фатащоп, забывая при этом добавить, что далекоооо не всем нужны ни игоры, ни фащатоп. Игоры уже давно на консольках играют, лет 30 уже. А от щафатопа уже избавились в пользу фигмы -- дизайнеры, в пользу криты -- художники, и далее по списку. Остались лишь так называемые "профессионалы", которым линукс действительно как собаке пятое колесо, он им просто ни к чему.
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|4.20, Аноним (15), 12:23, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Игоры уже давно на консольках играют, лет 30 уже.
Ты опять выходишь на связь?
> когда щантузоид начинает сравнивать свой щантуз с линуксом, он вспоминает исключительно про игоры и фатащоп, забывая при этом добавить, что далекоооо не всем нужны ни игоры, ни фащатоп.
Да, есть ещё куча софта, которого под линукс нет.
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|1.14, Аноним (14), 11:11, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что ни выпуск -- то экспериментальный. А готовые версии вообще выходят когда-нибудь?
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