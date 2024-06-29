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Выпуск Wine 9.12

29.06.2024 07:59

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.12. С момента выпуска 9.11 было закрыто 24 отчёта об ошибках и внесено 310 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 9.2.0.
  • Добавлена начальная поддержка размещения в разделяемой памяти структур данных библиотеки user32.
  • Переписан движок, используемый в командном интерпретаторе CMD.EXE.
  • Налажена обработка состояний асинхронного ввода/вывода при работе в режиме WoW64 (64-bit Windows-on-Windows), позволяющем выполнять 32-разрядные Windows-приложения в 64-разрядных Unix-системах.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: FL Studio 21, CUERipper 2.1.x, ESET SysInspector 1.4.2.0, cmd.exe, wpcap.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Assassin's Creed, Assassin's Creed: Revelations, Assassin's Creed III, SuddenStrike 3, Death to Spies.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 9.11
  3. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.12 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: В Arch Linux улучшили совместимость c Windows-играми, запускаемыми в Wine и Steam
  5. OpenNews: Apple представил инструментарий для портирования игр, основанный на Wine
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-2, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61460-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, Аноним (4), 09:24, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как там дела у вторых героев их ещё не забросили?
     
     
  • 2.8, кэп (?), 10:00, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    fheroes2
     

  • 1.9, Anoni (?), 10:19, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кашмарский работает, ктонить знает?
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:26, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wine не поддерживает подавляющее большинство программ, которые используют модули ядра.

     

  • 1.10, Аноним (10), 10:23, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Для игр подойдет щантуз в дуалбуте. А если приходится пользоваться щантуз-онли софтом типа фатащопа, то такому человеку линукс не особенно чтобы был нужон. Ну серьезно, где вы видели дизайнера-линуксоида? Или звукорежиссера-арчевика? Не бывает таких. Для всего остального есть щантуз в дуалбуте, или виртуалка на крайняк (тестовые образы виртуалок майкрософт распространяет бесплатно без смс).
     
     
  • 2.11, anonimus (?), 10:27, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я уже не помню когда последний раз не удалось запустить какую-то игру на линуксе.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:50, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Я уже не помню когда последний раз не удалось запустить какую-то игру на линуксе.

    Попробуй запустить "В тылу врага 1", чтобы вспомнить.

     
  • 3.15, Аноним (15), 11:14, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорит только о том, что вы играете в мейнстрим (не как что-то плохое, но).
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:41, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Catherine Classic запусти, вспомнишь.
     
  • 2.16, Аноним (4), 11:41, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда эта фотошопная фиксация? Все говорят про этот Фотошоп, но в лучшем случае раз в год обрезают фотографии. Но есть.ю куча софта который может сделать тоже самое.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 11:46, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    когда щантузоид начинает сравнивать свой щантуз с линуксом, он вспоминает исключительно про игоры и фатащоп, забывая при этом добавить, что далекоооо не всем нужны ни игоры, ни фащатоп. Игоры уже давно на консольках играют, лет 30 уже. А от щафатопа уже избавились в пользу фигмы -- дизайнеры, в пользу криты -- художники, и далее по списку. Остались лишь так называемые "профессионалы", которым линукс действительно как собаке пятое колесо, он им просто ни к чему.
     
     
  • 4.20, Аноним (15), 12:23, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Игоры уже давно на консольках играют, лет 30 уже.

    Ты опять выходишь на связь?

    > когда щантузоид начинает сравнивать свой щантуз с линуксом, он вспоминает исключительно про игоры и фатащоп, забывая при этом добавить, что далекоооо не всем нужны ни игоры, ни фащатоп.

    Да, есть ещё куча софта, которого под линукс нет.

     

  • 1.14, Аноним (14), 11:11, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что ни выпуск -- то экспериментальный. А готовые версии вообще выходят когда-нибудь?
     
     
  • 2.18, Аноним (4), 11:42, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только в составе дистра.
     
  • 2.22, Аноним (21), 12:26, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Crossover Office.
     

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