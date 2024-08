Обновление Chrome 127.0.6533.99 с устранением критической уязвимости

2.16 , Аноним ( 16 ), 09:29, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > В чем смысл сандбокса, если уязвимость в каком-нибудь ANGLE позволяет выбраться из него? Ну, оно типа для стороннего кода, исполняющегося внутри самого сандбокса. Но если при этом окружающий сандбокс код (в данном случае ANGLE) написан на дырявых технологиях 80-90 годов (привет, C и C++), то да - результат предсказуем.

2.21 , Жироватт ( ok ), 09:35, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чтобы программисты были заняты очень "важной" и нужной задачей перед отчётностью акционерам и не попали под раздачу

Чтобы написать много-много хвалебных мёдоточащих статей, снабдив их красивым картинками в стиле "копроративный мемфис".

Чтобы под написанное получить много-много бонусов менеджерам и отделу по работе с корпоративными клиентами (безопастность ради безопастности делает продажи).

Чтобы мочь доставать эту фишку - как член эксгибициониста из-под плащика - в любой непонятной ситуации, дабы отвлечь от реальной ситуации с безопасностью.

Чтобы защитить хоть что-то от устаревших и максимально тупых игрушек американских скрипт-кидди и пуэрториканских "Bank Of America Security Team". Зачеркни ненужное

2.52 , Rev ( ok ), 13:43, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это очередной костыль для дырявых технологий и тупых программеров.

Как и разведение разных страниц по разным процессам. Тоже костыль, уменьшающий поверхность атаки.