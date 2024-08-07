Обновление Chrome 127.0.6533.99 с устранением критической уязвимости

2.40 , Аноним ( - ), 11:11, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Шел программист по буферу, добавил единичку в него и вышел за пределы А если се... 2.41 , Выньдузь. ( ? ), 11:11, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Прогеры всюду одинаковые, всего учесть нельзя. Даже для трехстрочников на баше чекеры кода нужны бывают. Может быть лучше как в Винде с верой в Каспера и жизнь наладится?Для Андроид недавно следилку обнаружили. 2 года спокойненько себе жила вредина и никого не парило.Бгг.

2.43 , Анонимусс ( ? ), 11:15, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Если не в квалификации причина, то в чём? В размере проектов. Тут же никаких сложностей нет, правила элементарные- "один раз память выделил, один раз очистил", "не выходи за границу буфера", "не пиши с разных потоков без каких-то локов" и т.д. Но размер кодовой базы настолько большой, что превышает возможности даже крутого разработчика охватывать это всё вниманием. И дробление на модули помогает не так сильно как хотелось бы.

Плюс сам язык... не способствует борьбе с такими ошибками.

2.44 , Аноним ( - ), 11:21, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В догонку, вот их баг трекер issues.angleproject.org

Там 43 страницы задач (да, часть это фичареквесты, но большая часть таки баги)

Багов 35 страниц issues.angleproject.org/issues?q=status:open%20type:bug&p=35

1709 штук. Предположу, что емкости команды просто не хватает чтобы их исправлять.

А если им приходится еще реализовывать фичи, то я им не завидую)

3.53 , Rev ( ok ), 13:48, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А разработчики в Гугле решили, что такой сырой проект можно использовать. Чем они думали???

2.49 , Аноним ( 48 ), 12:31, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А как подобные уязвимости вообще появляются? Вроде в гугле квалифицированные программисты должны работать, профессионалы. Если не в квалификации причина, то в чём? Скорость доставки фичи, доходность бизнеса поощряют халтуру, если не видят последствий для продаж. Попутно против Гугла открыли очередное антимонопольное дело (https://www.bbc.com/news/articles/c0k44x6mge3o), и для бизнеса выгодно толкнуть уязвимостями на массовое обновление на новый манифест, переписывание плагинов. Потери не столь уж велики. Будь ты хоть семи пядей во лбу, тебе директора померяют скорость работы и будут грузить так много, чтобы едва успевал без ущерба для продаж. Сбалансированный в мелких деталях механизм из умных винтиков.

3.50 , Аноним ( 50 ), 12:56, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Скорость доставки фичи, доходность бизнеса поощряют халтуру, если не видят последствий для продаж. А раньше было лучше?

Вон в ХОРГе баги по 30 лет живут opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59906

И я что-то сомневаюсь что тогда быља какая-то спешка по доставке фич. Думаю все-таки дело в инструментах и общем качестве опенсорса.

