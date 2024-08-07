Обновление Chrome 127.0.6533.99 с устранением критической уязвимости

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|2.5, Avririon (ok), 08:54, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Гугл рассчитывает всех прогнуть с манифестом. Самое хреновое, что вероятность успеха крайне велика.
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|3.11, Аноним (11), 09:10, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Гугл рассчитывает всех прогнуть с манифестом. Самое хреновое, что вероятность успеха крайне велика.
Шутка юмора на опеннет. С каких пор гуглам нужно кого-то прогинать? Как батя сказал так и будет - точка! Или как любят говорить линуксоиды, тебе никто ничего не должен, не нравится - пили сам.
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|3.14, Жироватт (ok), 09:28, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какого успеха? Сказал дед на кошку "заяц", значит заяц. Терпи.
Через месяца полтора, когда старый манифесто выпилят в хромиуме (просто пару "случайных" багов и все, оборачиваем в депрекейтед и игнорим все тикеты) даже вивальдиньо, чайнопера и яндекс.стринги, которые тут пиарились как сверххром также послушно скопом перейдет на третий манифесто.
Экономь силы. Скоро у шерстяного обновление палёной луны, тебе силы нужны, чтобы придумывать новые шутки юмор.
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|4.48, Аноним (48), 12:26, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скорее что, силы нужны на освоение альтернативного. Т.к., да, мощь корпорации такова, что стартовало крупнейшее с 1998 года антимонопольное дело. Против Гугла.
Поэтому им самое время подразогнаться с анти-пользователскими штуками. Нам - поискать другое.
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|1.3, Аноним (3), 08:51, 07/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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В чем смысл сандбокса, если уязвимость в каком-нибудь ANGLE позволяет выбраться из него?
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|2.16, Аноним (16), 09:29, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> В чем смысл сандбокса, если уязвимость в каком-нибудь ANGLE позволяет выбраться из него?
Ну, оно типа для стороннего кода, исполняющегося внутри самого сандбокса. Но если при этом окружающий сандбокс код (в данном случае ANGLE) написан на дырявых технологиях 80-90 годов (привет, C и C++), то да - результат предсказуем.
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|2.21, Жироватт (ok), 09:35, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтобы программисты были заняты очень "важной" и нужной задачей перед отчётностью акционерам и не попали под раздачу
Чтобы написать много-много хвалебных мёдоточащих статей, снабдив их красивым картинками в стиле "копроративный мемфис".
Чтобы под написанное получить много-много бонусов менеджерам и отделу по работе с корпоративными клиентами (безопастность ради безопастности делает продажи).
Чтобы мочь доставать эту фишку - как член эксгибициониста из-под плащика - в любой непонятной ситуации, дабы отвлечь от реальной ситуации с безопасностью.
Чтобы защитить хоть что-то от устаревших и максимально тупых игрушек американских скрипт-кидди и пуэрториканских "Bank Of America Security Team".
Зачеркни ненужное
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|2.52, Rev (ok), 13:43, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это очередной костыль для дырявых технологий и тупых программеров.
Как и разведение разных страниц по разным процессам. Тоже костыль, уменьшающий поверхность атаки.
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|1.6, Аноним (6), 08:55, 07/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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это всё та-же критическая уязвимость sandbox которую исправляли 7 дней назад или еще одна новая?
> OpenNews: Обновление Chrome 127.0.6533.88 с устранением критической уязвимости
> opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61636
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|2.15, Аноним (15), 09:29, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> это всё та-же критическая уязвимость sandbox которую исправляли 7 дней назад или еще одна новая?
Вроде новая. Та была в Dawn, а эта в ANGLE.
Но что-то они зачастили. Наверное прикрутили какой-то новый фаззинг или другой тестер и всё посыпалось.
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|1.7, Wed (??), 08:56, 07/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Не буду обновляться сейчас, возможно, через неделю найдут новую уязвимость.
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|1.24, Аноним (24), 09:49, 07/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Получается, что Хром - самый защищенный браузер, ведь в нём каждую неделю что-то находят и исправляют.
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|3.27, Аноним (27), 09:56, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Самые большие просмотры 30к, и при этом 800к подписчиков. Хмм..
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|1.28, Аноним (28), 09:58, 07/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Но трояны вставляет Jin Tan запомните это. А тут ни имени коммитера уязвимости ни расследований как нашли. Фу.
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|2.37, Аноним (37), 10:34, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Патамушка ЖинТан спалился, как последний неудачник)
А вот если бы он просто вышел за пределы буфера и подарил рут жаваскрипту...
От тогда бы получил социальный рейтинг++, миска риса (х2) и кошкажена.
Ведь всегда можно было бы сказать "ну вышел за пределы, как настоящий СИшник, с кем не бывает"
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|1.32, Ося Бендер (?), 10:12, 07/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Что-то этот Хром зачастил с багами. А, ну-да, им некогда, они 3 манифест пилят...
Файрфокс, не дай себя закопать!
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|1.33, Аноним (33), 10:21, 07/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>позволяющая обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения. Детали пока не раскрываются
Нехило так. Это что, все предыдущие версии были с этой уязвимостью?
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|1.39, Аноним (39), 10:39, 07/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А как подобные уязвимости вообще появляются? Вроде в гугле квалифицированные программисты должны работать, профессионалы. Если не в квалификации причина, то в чём?
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|2.40, Аноним (-), 11:11, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Шел программист по буферу, добавил единичку в него и вышел за пределы А если се... большой текст свёрнут, показать
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|2.41, Выньдузь. (?), 11:11, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Прогеры всюду одинаковые, всего учесть нельзя. Даже для трехстрочников на баше чекеры кода нужны бывают. Может быть лучше как в Винде с верой в Каспера и жизнь наладится?Для Андроид недавно следилку обнаружили. 2 года спокойненько себе жила вредина и никого не парило.Бгг.
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|2.43, Анонимусс (?), 11:15, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Если не в квалификации причина, то в чём?
В размере проектов. Тут же никаких сложностей нет, правила элементарные- "один раз память выделил, один раз очистил", "не выходи за границу буфера", "не пиши с разных потоков без каких-то локов" и т.д.
Но размер кодовой базы настолько большой, что превышает возможности даже крутого разработчика охватывать это всё вниманием. И дробление на модули помогает не так сильно как хотелось бы.
Плюс сам язык... не способствует борьбе с такими ошибками.
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|2.44, Аноним (-), 11:21, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В догонку, вот их баг трекер issues.angleproject.org
Там 43 страницы задач (да, часть это фичареквесты, но большая часть таки баги)
Багов 35 страниц issues.angleproject.org/issues?q=status:open%20type:bug&p=35
1709 штук.
Предположу, что емкости команды просто не хватает чтобы их исправлять.
А если им приходится еще реализовывать фичи, то я им не завидую)
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|3.53, Rev (ok), 13:48, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А разработчики в Гугле решили, что такой сырой проект можно использовать. Чем они думали???
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|2.49, Аноним (48), 12:31, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А как подобные уязвимости вообще появляются? Вроде в гугле квалифицированные программисты должны работать, профессионалы. Если не в квалификации причина, то в чём?
Скорость доставки фичи, доходность бизнеса поощряют халтуру, если не видят последствий для продаж.
Попутно против Гугла открыли очередное антимонопольное дело (https://www.bbc.com/news/articles/c0k44x6mge3o), и для бизнеса выгодно толкнуть уязвимостями на массовое обновление на новый манифест, переписывание плагинов. Потери не столь уж велики.
Будь ты хоть семи пядей во лбу, тебе директора померяют скорость работы и будут грузить так много, чтобы едва успевал без ущерба для продаж.
Сбалансированный в мелких деталях механизм из умных винтиков.
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|3.50, Аноним (50), 12:56, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Скорость доставки фичи, доходность бизнеса поощряют халтуру, если не видят последствий для продаж.
А раньше было лучше?
Вон в ХОРГе баги по 30 лет живут opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59906
И я что-то сомневаюсь что тогда быља какая-то спешка по доставке фич.
Думаю все-таки дело в инструментах и общем качестве опенсорса.
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|2.55, Стопночь (?), 13:59, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно подумать ты там что-то разбираешься в чужом коде который содержит over 9000 комментариев и препроцессорных директив.
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|1.46, Аноним (45), 11:43, 07/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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в Solus Гугл Хром идёт как сторонний метапакет, и обновлять его нужно как бы отдельной кнопкой - напрягает, но несильно, самое главное, что такие хотфиксы там прилетают сразу
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