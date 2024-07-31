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Обновление Chrome 127.0.6533.88 с устранением критической уязвимости

31.07.2024 10:41

Компания Google сформировала обновление Chrome 127.0.6533.88, в котором исправлены 3 уязвимости, среди которых критическая уязвимость (CVE-2024-6990), позволяющая обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе за пределами sandbox-окружения. Детали пока не раскрываются, известно лишь, что критическая уязвимость связана с использованием неинициализированных значений в компоненте Dawn, реализующей спецификацию WebGPU.

Другие две уязвимости помечены как опасные и связаны с чтением из области памяти вне буфера в реализации API WebTransport (CVE-2024-7255) и недостаточной проверкой входных данных в компоненте Dawn (CVE-2024-7256).

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 127
  3. OpenNews: Google передумал прекращать поддержку сторонних Cookie в Chrome
  4. OpenNews: Google переводит ChromeOS на компоненты платформы Android
  5. OpenNews: Google добавит в Chrome OS технологию облачного выполнения классических приложений
  6. OpenNews: Google анонсировал скорое прекращение поддержки второй версии манифеста в Chrome
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61636-chrome
Ключевые слова: chrome
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  • 1.1, Аноним (1), 10:48, 31/07/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 10:55, 31/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тут никак переписывания не помогут.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:32, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Используй безопасный дистр GNU/Linux:
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/129886.html#309
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/129886.html#310
     

  • 1.3, Аноним (-), 11:00, 31/07/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.4, Аноним (2), 11:12, 31/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А ведь все электронщики кто не обновится тоже уязвимы. А они версию хрома меняют ой как редко и автообновления у них обычно нет.
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:22, 31/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > использованием неинициализированных значений

    Сишники опять дооптимизировались. Смотри: просто берешь и инициализируешь переменные нулями. Всё. Это стоит даже не копейки, а нанокопейки. Но нет. Сишники экономят каждый такт, а в итоге выходит RCE. Работает быстро! -- но с RCE.

     
     
  • 2.9, Аноним (-), 11:48, 31/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:49, 31/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сишники опять дооптимизировались

    Там С++, клоун

     
     
  • 3.11, Аноним (5), 11:51, 31/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (3)

  • 1.6, Аноним (6), 11:25, 31/07/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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