Выпуск браузера Pale Moon 33.2.0

2.8 , Dzen Python ( ok ), 21:33, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Code monkey и комитетам нужно показывать свою эффективность - держи overingeneering и кучу стандартов на стандарты. Терпи.

2.18 , cheburnator9000 ( ok ), 21:52, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У Pale Moon нет разработчиков именно веб браузера как таковых по сути. Там просто тупо мейнтейнеры сидят, вся работа которых заключается в удалении одного кода, и разрешении или расширении другого кода, который по факту уже реализован был самой mozilla, просто нужно добавить пару строк. Тем временем YouTube как толком не работал, так и не работает до сих пор я полагаю.

3.39 , Аноним ( 39 ), 22:44, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ютуб здорового человека (те же видео, но без рекламы - это прокси):

redirect.invidious.io/

Инстанс:

invidious.protokolla.fi/ В этом броузере работает прекрасно.

> Ютуб здорового человека (те же видео, но без рекламы - это прокси):

> redirect.invidious.io/

> Инстанс:

> invidious.protokolla.fi/

> В этом броузере работает прекрасно.

> redirect.invidious.io/

> Инстанс:

> invidious.protokolla.fi/

И где гарантия, что за этими сервисами не стоит контора, где работает тот самый товарищ майор? YouTube вот не сливает мои персональные данные налево направо по запросам стран с выраженной диктатурой и тиранией.

5.43 , Аноним ( 43 ), 23:28, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гарантии нет, как нет и видео на ютубе за просмотр которых можно сесть в тюрьму.

> Гарантии нет, как нет и видео на ютубе за просмотр которых можно

> сесть в тюрьму.

> сесть в тюрьму. https://www.youtube.com/watch?v=ik8I9YtPqhY

2.19 , Аноним ( 19 ), 21:53, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://web.dev/blog/viewport-units Быстрая помощь после криокамеры.

2.30 , noc101 ( ok ), 22:31, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Очень удобные свойства, сейчас их конечно больше чем когда я пользовался, но многие эти свойства очень выручают для удобной разработки интерфейса.

2.44 , Аноним ( 43 ), 23:29, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да. Преподаватель по UI/UX.