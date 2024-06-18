Выпуск браузера Pale Moon 33.2.0

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|1.1, Аноним (1), 20:19, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Добавлена поддержка дополнительных единиц измерения размеров видимой области (viewport) - svw, svh, svmin, svmax, lvw, lvh, lvmin, lvmax, dvw, dvh, dvmin, dvmax, vb, vi, svb, svi, lvb, lvi, dvb и dvi.
Кто объяснит существование вот этого всего кроме усложнения стандарта и "заботой о детях"
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|2.8, Dzen Python (ok), 21:33, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Code monkey и комитетам нужно показывать свою эффективность - держи overingeneering и кучу стандартов на стандарты. Терпи.
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|2.18, cheburnator9000 (ok), 21:52, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У Pale Moon нет разработчиков именно веб браузера как таковых по сути. Там просто тупо мейнтейнеры сидят, вся работа которых заключается в удалении одного кода, и разрешении или расширении другого кода, который по факту уже реализован был самой mozilla, просто нужно добавить пару строк. Тем временем YouTube как толком не работал, так и не работает до сих пор я полагаю.
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|3.39, Аноним (39), 22:44, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ютуб здорового человека (те же видео, но без рекламы - это прокси):
redirect.invidious.io/
Инстанс:
invidious.protokolla.fi/
В этом броузере работает прекрасно.
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|4.42, cheburnator9000 (ok), 23:07, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ютуб здорового человека (те же видео, но без рекламы - это прокси):
> redirect.invidious.io/
> Инстанс:
> invidious.protokolla.fi/
> В этом броузере работает прекрасно.
И где гарантия, что за этими сервисами не стоит контора, где работает тот самый товарищ майор? YouTube вот не сливает мои персональные данные налево направо по запросам стран с выраженной диктатурой и тиранией.
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|5.43, Аноним (43), 23:28, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гарантии нет, как нет и видео на ютубе за просмотр которых можно сесть в тюрьму.
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|2.30, noc101 (ok), 22:31, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очень удобные свойства, сейчас их конечно больше чем когда я пользовался, но многие эти свойства очень выручают для удобной разработки интерфейса.
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|1.2, Будулай (?), 20:33, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Каков смысл существования данного браузера, если он прекратил поддержку windows xp? У меня всегда палёнка ассоциируется с древним железом времён athlon xp и четвертого пня.
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|2.6, Аноним (6), 21:29, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Каков смысл существования данного браузера, если он прекратил поддержку windows xp?
А каков смысл использования XP в 2024 году? Правда интересно.
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|3.10, Будулай (?), 21:34, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Потому что это лучшее что можно запустить на относительно современном железе. Если бы Windows 2000 могла грузиться на core 2 quad, я бы несомненно сидел на ней до упора.
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|4.15, Аноним (15), 21:42, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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На Core 2 Quad грузится даже Windows 98, так что проявите чуть больше упорства.
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|3.11, Dzen Python (ok), 21:36, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Комп выбрасывать жалко.
Ну или как у меня, в виртуалке - для части программ, писанных в конце 90х и начале 2000х.
Для одной даже виртуалка с 3.11 крутится!
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|3.12, Швондик (?), 21:37, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Смысл в том, что во всём мире есть миллионы людей, которым GUI в ХР нравится гораздо больше, чем в 10ке и даже 7ке. И эти миллионы людей хотели бы юзать комп на ХР, чем на 10й или 11й Винде
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|3.13, dannyD (?), 21:37, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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например проф звуковая карта с драйверами только под ХП.
ну, конечно можно купить новую и даже лучше, за 2...3к$
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|3.14, Штукатур из СССР (?), 21:41, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что это последняя ось с нормальным дизайном, и эту ось искусственно перестали поддерживать вендоров железа и разработчики программ, дабы насильно всех заставить перейти на новые железо.
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|4.32, Аноним (15), 22:32, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поддержка XP закончилась в 2014 году. К этому моменту все и так перешли на новое железо.
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|2.24, крокодил мимо.. (-), 22:10, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Каков смысл существования данного браузера, если он прекратил поддержку windows xp?
не спорю, хрюша - лучшее (из M$), что можно сейчас пользовать на относительно не очень старом железе.. если у кого есть ноуты с P-III/IV - тем более.. ичсбх, даже распоследний хромиум (в виде supermium) с недавних пор доступен для XP..
но.. у мя на компах с SSE2-only процами крутится OpenBSD и даже как десктоп с менее, чем 512Мб ram.. и прибивание гвоздями сабжа к M$/Linux как-то более странно, чем отсутствие поддержки XP.. субъективно..
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|4.29, Сидик из ПТУ (-), 22:25, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут дело в железе. Если есть дрова, то почему бы и нет. Вроде да, последние были как раз материнки под хасвел, которые поддерживали хрюшу.
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|3.47, Аноним (43), 23:33, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> прибивание гвоздями сабжа к M$/Linux как-то более странно
Ничего странного. Поддерживают то, чем реально пользуются люди, а на фантазии из комментариев сил нет.
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|4.33, noc101 (ok), 22:33, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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О_о зачем
Трим работает на уровне контролера. Ты занимаешься глупостью.
хотя... а ты ССД дефрагментируешь? начни, очень полезная функция!
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