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Выпуск браузера Pale Moon 33.2.0

18.06.2024 19:30

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 33.2.0, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, сохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированным в Firefox 29 и 57 интерфейсам Australis и Photon, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox, в браузер возвращена поддержка расширений, использующих XUL, и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления.

Основные изменения:

  • Реализованы недостающие возможности HTML-элемента <dialog>, среди которых средства для вывода модальных диалогов и стилизации фона (например затемнения остального содержимого страницы при активном диалоге).
  • Добавлена возможность настройки интервала внесения искажений для предотвращения косвенной идентификации системы по особенностям отрисовки элемента Canvas (хэши от отрисовки одного и того же содержимого Canvas на разных системах могут отличаться, что используется для идентификации).
  • Добавлена поддержка дополнительных единиц измерения размеров видимой области (viewport) - svw, svh, svmin, svmax, lvw, lvh, lvmin, lvmax, dvw, dvh, dvmin, dvmax, vb, vi, svb, svi, lvb, lvi, dvb и dvi.
  • Удалены устаревший модуль FIPS и код для хранения паролей в файлах в формате DBM.
  • В CSS разрешено использования значения fit-content без префикса "-moz" ("-moz-fit-content").
  • Решены проблемы с при сборке с использованием GCC 14 и Clang 16.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Доступен браузер Pale Moon 33.1.0
  3. OpenNews: В Pale Moon планируют повысить требования к CPU в готовых сборках
  4. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 33.0.0
  5. OpenNews: Проект Pale Moon блокировал доступ пользователей форка Mypal к каталогу дополнений
  6. OpenNews: Взлом одного из серверов проекта Pale Moon с внедрением вредоносного ПО в архив старых выпусков
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61394-palemoon
Ключевые слова: palemoon
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  • 1.1, Аноним (1), 20:19, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка дополнительных единиц измерения размеров видимой области (viewport) - svw, svh, svmin, svmax, lvw, lvh, lvmin, lvmax, dvw, dvh, dvmin, dvmax, vb, vi, svb, svi, lvb, lvi, dvb и dvi.

    Кто объяснит существование вот этого всего кроме усложнения стандарта и "заботой о детях"

     
     
  • 2.8, Dzen Python (ok), 21:33, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Code monkey и комитетам нужно показывать свою эффективность - держи overingeneering и кучу стандартов на стандарты. Терпи.
     
  • 2.18, cheburnator9000 (ok), 21:52, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Pale Moon нет разработчиков именно веб браузера как таковых по сути. Там просто тупо мейнтейнеры сидят, вся работа которых заключается в удалении одного кода, и разрешении или расширении другого кода, который по факту уже реализован был самой mozilla, просто нужно добавить пару строк. Тем временем YouTube как толком не работал, так и не работает до сих пор я полагаю.
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 22:44, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ютуб здорового человека (те же видео, но без рекламы - это прокси):
    redirect.invidious.io/
    Инстанс:
    invidious.protokolla.fi/

    В этом броузере работает прекрасно.

     
     
  • 4.42, cheburnator9000 (ok), 23:07, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ютуб здорового человека (те же видео, но без рекламы - это прокси):
    > redirect.invidious.io/
    > Инстанс:
    > invidious.protokolla.fi/
    > В этом броузере работает прекрасно.

    И где гарантия, что за этими сервисами не стоит контора, где работает тот самый товарищ майор? YouTube вот не сливает мои персональные данные налево направо по запросам стран с выраженной диктатурой и тиранией.

     
     
  • 5.43, Аноним (43), 23:28, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гарантии нет, как нет и видео на ютубе за просмотр которых можно сесть в тюрьму.
     
     
  • 6.46, cheburnator9000 (ok), 23:30, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Гарантии нет, как нет и видео на ютубе за просмотр которых можно
    > сесть в тюрьму.

    https://www.youtube.com/watch?v=ik8I9YtPqhY

     
  • 2.19, Аноним (19), 21:53, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://web.dev/blog/viewport-units

    Быстрая помощь после криокамеры.

     
  • 2.30, noc101 (ok), 22:31, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень удобные свойства, сейчас их конечно больше чем когда я пользовался, но многие эти свойства очень выручают для удобной разработки интерфейса.
     
  • 2.44, Аноним (43), 23:29, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Преподаватель по UI/UX.
     

  • 1.2, Будулай (?), 20:33, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Каков смысл существования данного браузера, если он прекратил поддержку windows xp? У меня всегда палёнка ассоциируется с древним железом времён athlon xp и четвертого пня.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:29, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Каков смысл существования данного браузера, если он прекратил поддержку windows xp?

    А каков смысл использования XP в 2024 году? Правда интересно.

     
     
  • 3.10, Будулай (?), 21:34, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что это лучшее что можно запустить на относительно современном железе. Если бы Windows 2000 могла грузиться на core 2 quad, я бы несомненно сидел на ней до упора.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 21:42, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    На Core 2 Quad грузится даже Windows 98, так что проявите чуть больше упорства.
     
  • 3.11, Dzen Python (ok), 21:36, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Комп выбрасывать жалко.
    Ну или как у меня, в виртуалке - для части программ, писанных в конце 90х и начале 2000х.
    Для одной даже виртуалка с 3.11 крутится!
     
  • 3.12, Швондик (?), 21:37, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Смысл в том, что во всём мире есть миллионы людей, которым GUI в ХР нравится гораздо больше, чем в 10ке и даже 7ке. И эти миллионы людей хотели бы юзать комп на ХР, чем на 10й или 11й Винде
     
     
  • 4.45, Аноним (43), 23:30, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что им мешает это делать?
     
  • 3.13, dannyD (?), 21:37, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    например проф звуковая карта с драйверами только под ХП.

    ну, конечно можно купить новую и даже лучше, за 2...3к$

     
  • 3.14, Штукатур из СССР (?), 21:41, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что это последняя ось с нормальным дизайном, и эту ось искусственно перестали поддерживать вендоров железа и разработчики программ, дабы насильно всех заставить перейти на новые железо.
     
     
  • 4.32, Аноним (15), 22:32, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддержка XP закончилась в 2014 году. К этому моменту все и так перешли на новое железо.
     
  • 2.24, крокодил мимо.. (-), 22:10, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Каков смысл существования данного браузера, если он прекратил поддержку windows xp?

    не спорю, хрюша - лучшее (из M$), что можно сейчас пользовать на относительно не очень старом железе.. если у кого есть ноуты с P-III/IV - тем более.. ичсбх, даже распоследний хромиум (в виде supermium) с недавних пор доступен для XP..

    но.. у мя на компах с SSE2-only процами крутится OpenBSD и даже как десктоп с менее, чем 512Мб ram.. и прибивание гвоздями сабжа к M$/Linux как-то более странно, чем отсутствие поддержки XP.. субъективно..

     
     
  • 3.27, Швондик (?), 22:17, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я ХР юзаю на i7-4770 и чипсете В85
     
     
  • 4.29, Сидик из ПТУ (-), 22:25, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут дело в железе. Если есть дрова, то почему бы и нет. Вроде да, последние были как раз материнки под хасвел, которые поддерживали хрюшу.
     
  • 3.47, Аноним (43), 23:33, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > прибивание гвоздями сабжа к M$/Linux как-то более странно

    Ничего странного. Поддерживают то, чем реально пользуются люди, а на фантазии из комментариев сил нет.

     

  • 1.7, Аноним (7), 21:33, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ой да все нормально там
    https://github.com/zachflower/awesome-windows-xp
     
     
  • 2.17, dannyD (?), 21:52, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это всё очень харашо, trim есть?
     
     
  • 3.22, Швондик (?), 22:08, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я TRIM на SSD в ХР запускаю через "O&O Defrag v18.0"
     
     
  • 4.33, noc101 (ok), 22:33, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    О_о зачем
    Трим работает на уровне контролера. Ты занимаешься глупостью.
    хотя... а ты ССД дефрагментируешь? начни, очень полезная функция!
     
     
  • 5.38, Швондик (?), 22:43, 18/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, я не запускаю на ХР дефрагментацию для SSD, а только TRIM
     

  • 1.9, Швондик (?), 21:34, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В каждом новом обновлении что-то удаляют и удаляют
     
  • 1.40, kawaii_boy (?), 22:56, 18/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это тот браузер, который половину интернета перестал открывать?
     

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