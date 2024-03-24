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В Palemoon планируют повысить требования к CPU в готовых сборках

24.03.2024 12:28

Разработчики браузера Palemoon планируют повысить требования к CPU в готовых сборках. В качестве причины указывается желание задействовать процессорные инструкции AVX, чтобы значительно ускорить работу браузера. Изменение запланировано на лето 2024 года.

Для использования новых сборок потребуется процессор с поддержкой второй версией микроархитектуры x86-64 (x86_64-v2), которая используется процессорами примерно с 2009 года, начиная с AMD FX и первого поколения Intel Core i7 (Nehalem). Микроархитектура x86_64-v2 отличается наличием таких расширений, как SSE3, SSE4_2, SSSE3, POPCNT, LAHF-SAHF и CMPXCHG16B. Для обладателей старых процессоров предлагается использовать 32-битную сборку для Windows, воспользоваться пакетами из дистрибутива Linux, либо осуществить сборку самостоятельно.

Также стоит отметить сведения, что, на протяжении последней недели, пользователи браузера Palemoon сталкиваются со сбоями при прохождении защиты от DDoS-атак Cloudflare. В какой-то момент проблема была решена, однако в конце недели снова возникла.

  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: openSUSE Tumbleweed прекращает официальную поддержку архитектуры x86-64-v1
  3. OpenNews: Позиция проекта Pale Moon в отношении XUL-дополнений
  4. OpenNews: Взлом одного из серверов проекта Pale Moon с внедрением вредоносного ПО в архив старых выпусков
  5. OpenNews: Проект Pale Moon добился прекращения разработки браузера Mypal
  6. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 33.0.0
Автор новости: Zenitur
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60837-palemoon
Ключевые слова: palemoon
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony129412 (?), 12:56, 24/03/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Мало того что четвёртый пень в пролёте, так и коре дуо?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:15, 24/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда читал текст новости, об этом же подумал. Видимо у автора вызывает досаду что его браузер имеет репутацию браузера для устаревшего оборудования. Видимо решил показать всём что у него всё как у взрослых ребят.
    Ну я не расстраивась я на своём Intel Core 2 Duo вполне комфортно работаю на Win10  Edge.
     
     
  • 3.9, Аноним (-), 13:23, 24/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:01, 24/03/2024 [ответить]  
    		• +2 +/
    Чтобы ускорить работу браузера, нужно ...

    Кстати, Opennet очень шустро работает.  Ребята! Спасибо, что не в тренде!

     

  • 1.3, Алкоголизм (?), 13:11, 24/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    На сколько помню, palemoon в т.ч. был с упором на пользователей старых процессоров без SSE4.
    Смысл тогда в палемуне, если теперь и так он не будет работать на них?
     
  • 1.5, Аноним (5), 13:16, 24/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    Хорошо что есть SeaMonkey
     
  • 1.6, Аноним (-), 13:17, 24/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.7, Аноним (7), 13:21, 24/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    Осталось только опонять зачем нужен этот браузер, если его все равно владельцы мощного железа использовать не будут, а владельцы устаревшего уже использовать не смогут. Вроде, это называется, выстрел себе в ногу, не?
     

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