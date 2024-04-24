Доступен браузер Pale Moon 33.1.0

2.5 , Аноним ( 5 ), 11:55, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Т.е. уже дольше фф комнилируется? Нда, достижение. Плохо, что движок рендеринга только тормозной и виснущий, и это даже не старый для старого железа, а шерстяной гомункул.

3.12 , Аноним ( 2 ), 12:05, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Т.е. уже дольше фф комнилируется? Откуда такой вывод? Наоборот быстрее, чем ФФ

4.14 , Аноним ( 5 ), 12:13, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так обычный фф быстрее. Я не считаю шланг и раст понятное дело.

5.15 , Аноним ( 2 ), 12:19, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хм... вообще я с потолками эту цифру взял, если честно. Надо будет замерить сколько ФФ собирается. Может и правда быстрее, чем 2 часа. Но сабж собирается точно быстрее, чем ФФ

6.20 , Аноним ( 20 ), 12:35, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он мог в конце компиляции когда там эта libxul.so или как там ее, что линкуется зависнуть на часок. Выдавало каждый раз про 20 минут и так много раз подряд.

4.17 , iPony129412 ( ? ), 12:24, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – На старом пне — быстрее.

На современном железе — тормознее.

2.32 , Kuromi ( ok ), 14:02, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А чего в это хорошего в удалении Стайло? ФФ перешел на Стайло полностью, а "старый" движек CSS из Геко заброшен и игнорируется. Я прямо вижу через время равно T в Палемун будут с визгом возвращать Стайло, когда гекковский CSS движек полностью удалят из кода. Можно конечно надеяться что после слива Раста всем заинтересованным Мозилла прекратит его внедреж, но сомневаюсь.

3.38 , Аноним ( 2 ), 14:35, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я прямо вижу через время равно T в Палемун будут с визгом возвращать Стайло, когда гекковский CSS движек полностью удалят из кода. Они форкнули гекко, его и юзают. Гоана вроде называется или как-то так

4.51 , Kuromi ( ok ), 15:44, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Я прямо вижу через время равно T в Палемун будут с визгом возвращать Стайло, когда гекковский CSS движек полностью удалят из кода.

> Они форкнули гекко, его и юзают. Гоана вроде называется или как-то так Тогда зачем они удаляют Стайло? Откуда он там вообще? Форкнули же ДО. Вывод такой что пытаются по частям брать куски из свежего Геко и отрезают все "ненужное". Вот только это "ненужное" вероятно станет "неизбежным".

