The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Доступен браузер Pale Moon 33.1.0

24.04.2024 11:31

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 33.1.0, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, сохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированным в Firefox 29 и 57 интерфейсам Australis и Photon, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox, в браузер возвращена поддержка расширений, использующих XUL, и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка мета-тега <link rel=preload>, при помощи которого можно организовать загрузку ресурсов, не дожидаясь, когда они будут запрошены, например, можно сразу загрузить определённые файлы CSS, скрипты, видео и картинки.
  • В HTTP-заголовок CSP (Content Security Policy) добавлена поддержка директив "style-src-attr", "style-src-elem", "script-src-attr" и "script-src-elem", предоставляющих функциональность директив style и script, но с возможностью их применения к отдельным элементам и обработчикам событий, таким как onclick.
  • Включена частичная поддержка HTML-тега "<dialog>", позволяющего формировать диалоговые окна и компоненты для интерактивного взаимодействия с пользователем, такие как закрываемые предупреждения и вложенные окна.
  • Добавлена поддержка спецификации Emoji 15.1.
  • Реализована поддержка свойства window.webkitURL.
  • Добавлены сокращённые варианты написания CSS-свойств, управляющих логическим позиционированием элементов, "margin-block", "margin-inline", "padding-block" и "padding-inline". Например, значения "margin-block-start", "margin-block-end", "margin-inline-start" и "margin-inline-end" теперь можно определить при помощи сводных свойств "margin-block" и "margin-inline".
  • В дополнениях разрешено определение возможностей CPU (SSE2/AVX/AVX2) через интерфейс Navigator.
  • Из кодовой базы удалён CSS-движок Stylo, написанный на языке Rust.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: В Pale Moon планируют повысить требования к CPU в готовых сборках
  3. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 33.0.0
  4. OpenNews: Проект Pale Moon добился прекращения разработки браузера Mypal
  5. OpenNews: Проект Pale Moon блокировал доступ пользователей форка Mypal к каталогу дополнений
  6. OpenNews: Взлом одного из серверов проекта Pale Moon с внедрением вредоносного ПО в архив старых выпусков
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61061-palemoon
Ключевые слова: palemoon
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 11:42, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    github, web telegram в нем работают?
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 13:04, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем веб-телеграм? Программа работает в разы быстрее
     
     
  • 3.25, Минона (ok), 13:21, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что ты делаешь в телеге такого что тебе не хватает производительности браузера?
     
     
  • 4.27, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:32, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Майнит
     
  • 4.34, Аноним (34), 14:09, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что ты делаешь в телеге такого что тебе не хватает производительности браузера?

    Возможно, не только сидит в этой самой телеге?


     
  • 4.37, НяшМяш (ok), 14:34, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Экономии заряда батареи?
     
  • 3.31, Аноним (2), 13:43, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    удобнее с клавиатуры писать, чем на виртуальной клавиатуре смартфона
     
     
  • 4.41, Аноним (-), 14:56, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > удобнее с клавиатуры писать, чем на виртуальной клавиатуре смартфона

    Это понятно.
    Но что мешает поставить десктопную версию и нормально писать без телефона?
    Она же удобнее и быстрее чем вебня.

     
     
  • 5.42, Аноним (2), 15:01, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а,ты про это... да хз, неохото просто ставить. Открыл в браузере и всё, ничего ставить не нужно
     
  • 3.49, Аноним (49), 15:37, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В падлу держать на компе это bloatware, т.к. захожу туда всего пару раз в месяц.
     
  • 2.50, Аноним (49), 15:43, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За что минус поставили автору этого комментария?
     

  • 1.3, Аноним (2), 11:46, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Чем мне нравится этот браузер - это тем, что там старый движок рендеринга без раста. Можно собрать браузер из исходников за пару часов без компиляции llvm, libllvm, rust.

    >  Из кодовой базы удалён CSS-движок Stylo, написанный на языке Rust.

    не знал, что он там был, но хорошо что удалили

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:55, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Т.е. уже дольше фф комнилируется? Нда, достижение. Плохо, что движок рендеринга только тормозной и виснущий, и это даже не старый для старого железа, а шерстяной гомункул.
     
     
  • 3.12, Аноним (2), 12:05, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Т.е. уже дольше фф комнилируется?

    Откуда такой вывод? Наоборот быстрее, чем ФФ

     
     
  • 4.14, Аноним (5), 12:13, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так обычный фф быстрее. Я не считаю шланг и раст понятное дело.
     
     
  • 5.15, Аноним (2), 12:19, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм... вообще я с потолками эту цифру взял, если честно. Надо будет замерить сколько ФФ собирается. Может и правда быстрее, чем 2 часа. Но сабж собирается точно быстрее, чем ФФ
     
     
  • 6.20, Аноним (20), 12:35, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он мог в конце компиляции когда там эта libxul.so или как там ее, что линкуется зависнуть на часок. Выдавало каждый раз про 20 минут и так много раз подряд.
     
  • 4.17, iPony129412 (?), 12:24, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На старом пне — быстрее.
    На современном железе — тормознее.
     
  • 2.32, Kuromi (ok), 14:02, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего в это хорошего в удалении Стайло? ФФ перешел на Стайло полностью, а "старый" движек CSS из Геко заброшен и игнорируется.

    Я прямо вижу через время равно T в Палемун будут с визгом возвращать Стайло, когда гекковский CSS движек полностью удалят из кода.

    Можно конечно надеяться что после слива Раста всем заинтересованным Мозилла прекратит его внедреж, но сомневаюсь.

     
     
  • 3.38, Аноним (2), 14:35, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я прямо вижу через время равно T в Палемун будут с визгом возвращать Стайло, когда гекковский CSS движек полностью удалят из кода.

    Они форкнули гекко, его и юзают. Гоана вроде называется или как-то так

     
     
  • 4.51, Kuromi (ok), 15:44, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Я прямо вижу через время равно T в Палемун будут с визгом возвращать Стайло, когда гекковский CSS движек полностью удалят из кода.
    > Они форкнули гекко, его и юзают. Гоана вроде называется или как-то так

    Тогда зачем они удаляют Стайло? Откуда он там вообще? Форкнули же ДО. Вывод такой что пытаются по частям брать куски из свежего Геко и отрезают все "ненужное". Вот только это "ненужное" вероятно станет "неизбежным".

     

  • 1.4, Васян (?), 11:49, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Удобный был браузер, пока автор не заблокировал в нём дополнение NoScript.
     
     
  • 2.52, Kuromi (ok), 15:44, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Удобный был браузер, пока автор не заблокировал в нём дополнение NoScript.

    А зачем там блокировать НоСкрипт?

     

  • 1.9, Швондик (?), 12:01, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    помогите скомпилировать под ХР
     
     
  • 2.19, dannyD (?), 12:29, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    возми Supermium и не мучайся.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 13:03, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое отношение у самого примитивного из хромых к теме ?
     
  • 3.53, Швондик (?), 15:48, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мне не нравится то, что Supermium, как и любой другой Хром забывает все авторизации, когда ты его запускаешь из другой версии винды. Ну типа я авторизовался на 7ке, а потом загрузился на ХР - а он бац и забыл все пароли... на pоrtable Pale Moon такого нету...
     
  • 2.26, Совершенно другой аноним (?), 13:31, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можете посмотреть в сторону http://rtfreesoft.blogspot.com/ - там человек развивает свою версию, с поддержкой Windows XP. Правда, похоже, на базе версий 27 и 28.
     
     
  • 3.54, Швондик (?), 15:51, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мне кажется Pale Moon 33.1.0 получше
     

  • 1.11, нах. (?), 12:05, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Добавлена поддержка мета-тега <link rel=preload>

    б-ть...

    дайте угадаю - и не отключаетсо

     
     
  • 2.13, Аноним (2), 12:07, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там и тег <body> не отключается, прикинь. HTTP протокол тоже вроде захардкожен и не отключается
     
     
  • 3.22, нах. (?), 12:48, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Там и тег <body> не отключается, прикинь. HTTP протокол тоже вроде захардкожен
    > и не отключается

    внезапно, веб-сокеты и webrtc тоже часть протокола. Один отключаем, второй хрен вообще назад включишь.

    link - совершенно излишняя сущность для браузера. Особенно однотредового (ок, трехтредового)
    И к тому же вредная.

     

  • 1.18, ryoken (ok), 12:29, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>можно сразу загрузить определённые файлы CSS, скрипты, видео и картинки.

    + трояны и прочие полезности

     
     
  • 2.21, Аноним (20), 12:38, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В твоей системе не может быть зловредов. Ты не знал что ли? Скажи что антивирус не нужен и +20 в репу аноним накрутит.
     

  • 1.28, Аноним (28), 13:38, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Из кодовой базы удалён CSS-движок Stylo, написанный на языке Rust.

    Это зачем? Шерстяной и Тобин (дура чок) не хотят прогресса? Вопрос риторический...

     
     
  • 2.39, Аноним (39), 14:44, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как сказать, что тебе пофиг на прелмет обсуждения, не говоря, что тебе пофиг на предмет обсуждения.
     

  • 1.29, Аноним (29), 13:39, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Имеет смысл только для компьютеров типа пеньтиум 2 или 3 - там оперативной памяти на "гражданских" mb не более 512 метров...

    А если это хотя-бы типа атлончика и оперативки больше гига - то лучше уж обычный фаерфокс - путь он памяти в два раза больше выжирает, но зато процессор не так сильно на скриптятине грузит...

     
  • 1.30, Avririon (ok), 13:43, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена поддержка спецификации Emoji 15.1.

    Члава богам!

     
  • 1.33, Аноним (-), 14:05, 24/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.35, Golangdev (?), 14:25, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Из удалённых компонентов можно отметить ... WebRTC

    шаг назад

     
  • 1.36, Golangdev (?), 14:26, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    aka Mozilla downgraded
     
     
  • 2.47, Rev (?), 15:10, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Firefox, а не Mozilla.
     

  • 1.40, Аноним (40), 14:48, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Под гаечку любимую до сих пор нету, потому что пилят паленую мунку исключительно под иксы, скорей бы хордж этот долбаный убрали отовсюду. даже в опенке и стрекозе уже вяленый крыльямм машет.
     
     
  • 2.45, Аноним (2), 15:10, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > стрекозе уже вяленый крыльямм машет

    очень-очень начально-преначально, но да - что-то работает и то вроде через xwayland

     
  • 2.46, Аноним (2), 15:10, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > стрекозе уже вяленый крыльямм машет

    очень-очень начально-преначально, но да - что-то работает и то вроде через xwayland

     

  • 1.43, Аноним (40), 15:09, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Товарищи федор федорычи в шапках красных да махровых, выкиньте иксы целиком и полностью с Федоры,дабы люди праведные последовали вашему примеру!
     
  • 1.44, Rev (?), 15:09, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотел проверить как этот Palemoon просрёт тест производительности обычному Firefox, но он просто завис на тесте.
    https://browserbench.org/Speedometer3.0/
     
  • 1.48, Аноним (48), 15:34, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Десять лет назад - да, сейчас - точно нет, открывает сайты как каторжный толкающий тележку с булыжником. Ну и "процесс завис, подождать/убить?" не особенно радует.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру