Доступен браузер Pale Moon 33.1.0

|
|
|
|
|
|3.25, Минона (ok), 13:21, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Что ты делаешь в телеге такого что тебе не хватает производительности браузера?
|
|
|
|4.34, Аноним (34), 14:09, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Что ты делаешь в телеге такого что тебе не хватает производительности браузера?
Возможно, не только сидит в этой самой телеге?
|
|3.31, Аноним (2), 13:43, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
удобнее с клавиатуры писать, чем на виртуальной клавиатуре смартфона
|
|
|
|4.41, Аноним (-), 14:56, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> удобнее с клавиатуры писать, чем на виртуальной клавиатуре смартфона
Это понятно.
Но что мешает поставить десктопную версию и нормально писать без телефона?
Она же удобнее и быстрее чем вебня.
|
|
|
|5.42, Аноним (2), 15:01, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
а,ты про это... да хз, неохото просто ставить. Открыл в браузере и всё, ничего ставить не нужно
|
|3.49, Аноним (49), 15:37, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В падлу держать на компе это bloatware, т.к. захожу туда всего пару раз в месяц.
|
|1.3, Аноним (2), 11:46, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Чем мне нравится этот браузер - это тем, что там старый движок рендеринга без раста. Можно собрать браузер из исходников за пару часов без компиляции llvm, libllvm, rust.
> Из кодовой базы удалён CSS-движок Stylo, написанный на языке Rust.
не знал, что он там был, но хорошо что удалили
|
|
|
|2.5, Аноним (5), 11:55, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Т.е. уже дольше фф комнилируется? Нда, достижение. Плохо, что движок рендеринга только тормозной и виснущий, и это даже не старый для старого железа, а шерстяной гомункул.
|
|
|
|3.12, Аноним (2), 12:05, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Т.е. уже дольше фф комнилируется?
Откуда такой вывод? Наоборот быстрее, чем ФФ
|
|
|
|4.14, Аноним (5), 12:13, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну так обычный фф быстрее. Я не считаю шланг и раст понятное дело.
|
|
|
|5.15, Аноним (2), 12:19, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хм... вообще я с потолками эту цифру взял, если честно. Надо будет замерить сколько ФФ собирается. Может и правда быстрее, чем 2 часа. Но сабж собирается точно быстрее, чем ФФ
|
|
|
|6.20, Аноним (20), 12:35, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Он мог в конце компиляции когда там эта libxul.so или как там ее, что линкуется зависнуть на часок. Выдавало каждый раз про 20 минут и так много раз подряд.
|
|2.32, Kuromi (ok), 14:02, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А чего в это хорошего в удалении Стайло? ФФ перешел на Стайло полностью, а "старый" движек CSS из Геко заброшен и игнорируется.
Я прямо вижу через время равно T в Палемун будут с визгом возвращать Стайло, когда гекковский CSS движек полностью удалят из кода.
Можно конечно надеяться что после слива Раста всем заинтересованным Мозилла прекратит его внедреж, но сомневаюсь.
|
|
|
|3.38, Аноним (2), 14:35, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Я прямо вижу через время равно T в Палемун будут с визгом возвращать Стайло, когда гекковский CSS движек полностью удалят из кода.
Они форкнули гекко, его и юзают. Гоана вроде называется или как-то так
|
|
|
|4.51, Kuromi (ok), 15:44, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>> Я прямо вижу через время равно T в Палемун будут с визгом возвращать Стайло, когда гекковский CSS движек полностью удалят из кода.
> Они форкнули гекко, его и юзают. Гоана вроде называется или как-то так
Тогда зачем они удаляют Стайло? Откуда он там вообще? Форкнули же ДО. Вывод такой что пытаются по частям брать куски из свежего Геко и отрезают все "ненужное". Вот только это "ненужное" вероятно станет "неизбежным".
|
|1.4, Васян (?), 11:49, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Удобный был браузер, пока автор не заблокировал в нём дополнение NoScript.
|
|
|
|2.52, Kuromi (ok), 15:44, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Удобный был браузер, пока автор не заблокировал в нём дополнение NoScript.
А зачем там блокировать НоСкрипт?
|
|
|
|
|
|3.53, Швондик (?), 15:48, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
мне не нравится то, что Supermium, как и любой другой Хром забывает все авторизации, когда ты его запускаешь из другой версии винды. Ну типа я авторизовался на 7ке, а потом загрузился на ХР - а он бац и забыл все пароли... на pоrtable Pale Moon такого нету...
|
|1.11, нах. (?), 12:05, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> Добавлена поддержка мета-тега <link rel=preload>
б-ть...
дайте угадаю - и не отключаетсо
|
|
|
|2.13, Аноним (2), 12:07, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Там и тег <body> не отключается, прикинь. HTTP протокол тоже вроде захардкожен и не отключается
|
|
|
|3.22, нах. (?), 12:48, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Там и тег <body> не отключается, прикинь. HTTP протокол тоже вроде захардкожен
> и не отключается
внезапно, веб-сокеты и webrtc тоже часть протокола. Один отключаем, второй хрен вообще назад включишь.
link - совершенно излишняя сущность для браузера. Особенно однотредового (ок, трехтредового)
И к тому же вредная.
|
|1.18, ryoken (ok), 12:29, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>>можно сразу загрузить определённые файлы CSS, скрипты, видео и картинки.
+ трояны и прочие полезности
|
|
|
|2.21, Аноним (20), 12:38, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В твоей системе не может быть зловредов. Ты не знал что ли? Скажи что антивирус не нужен и +20 в репу аноним накрутит.
|
|1.28, Аноним (28), 13:38, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Из кодовой базы удалён CSS-движок Stylo, написанный на языке Rust.
Это зачем? Шерстяной и Тобин (дура чок) не хотят прогресса? Вопрос риторический...
|
|
|
|2.39, Аноним (39), 14:44, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как сказать, что тебе пофиг на прелмет обсуждения, не говоря, что тебе пофиг на предмет обсуждения.
|
|1.29, Аноним (29), 13:39, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Имеет смысл только для компьютеров типа пеньтиум 2 или 3 - там оперативной памяти на "гражданских" mb не более 512 метров...
А если это хотя-бы типа атлончика и оперативки больше гига - то лучше уж обычный фаерфокс - путь он памяти в два раза больше выжирает, но зато процессор не так сильно на скриптятине грузит...
|
|1.40, Аноним (40), 14:48, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Под гаечку любимую до сих пор нету, потому что пилят паленую мунку исключительно под иксы, скорей бы хордж этот долбаный убрали отовсюду. даже в опенке и стрекозе уже вяленый крыльямм машет.
|
|
|
|2.45, Аноним (2), 15:10, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> стрекозе уже вяленый крыльямм машет
очень-очень начально-преначально, но да - что-то работает и то вроде через xwayland
|
|2.46, Аноним (2), 15:10, 24/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> стрекозе уже вяленый крыльямм машет
очень-очень начально-преначально, но да - что-то работает и то вроде через xwayland
|
|1.43, Аноним (40), 15:09, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Товарищи федор федорычи в шапках красных да махровых, выкиньте иксы целиком и полностью с Федоры,дабы люди праведные последовали вашему примеру!
|
|1.48, Аноним (48), 15:34, 24/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Десять лет назад - да, сейчас - точно нет, открывает сайты как каторжный толкающий тележку с булыжником. Ну и "процесс завис, подождать/убить?" не особенно радует.
|