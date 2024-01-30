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Выпуск браузера Pale Moon 33.0.0

30.01.2024 21:40

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 33.0.0, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированным в Firefox 29 и 57 интерфейсам Australis и Photon, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox, в браузер возвращена поддержка расширений, использующих XUL, и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления.

Основные изменения:

  • Добавлена урезанная версия API Async Clipboard (navigator.clipboard) для асинхронной работы с буфером обмена, позволяющая записывать данные в буфер обмена с использованием механизма Promise (в отличие от других браузеров операции чтения запрещены из соображений сохранения конфиденциальности).
  • При обработке ответов OCSP (Online Certificate Status Protocol) реализована поддержка цифровых подписей на базе хэшей SHA-2 (SHA-256/SHA-512).
  • Добавлена настройка (Preferences -> Content -> Media) для ограничения полноэкранного режима DOM текущим окном, а не всем экраном.
  • В конфигуратор добавлена новая вкладка настроек (Preference -> Privacy -> Tracking) для управления активностью возможностей, которые могут использоваться для пассивной идентификации пользователей, таких как интерфейс PerformanceObserver и элемент Canvas.
  • Добавлена поддержка события PromiseRejectionEvent, которое используется в некоторых JavaScript-библиотеках.
  • Для элемента <input type=file> реализовано доступное на запись свойство "HTMLInputElement.files".
  • Добавлена экспериментальная поддержка Mac PowerPC и платформ Big Endian.
  • Повышены требования к сборочному окружению: для сборки теперь необходим компилятор, поддерживающий стандарт C++17.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 32.5
  3. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 32
  4. OpenNews: Взлом одного из серверов проекта Pale Moon с внедрением вредоносного ПО в архив старых выпусков
  5. OpenNews: Проект Pale Moon блокировал доступ пользователей форка Mypal к каталогу дополнений
  6. OpenNews: Проект Pale Moon добился прекращения разработки браузера Mypal
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60524-palemoon
Ключевые слова: palemoon
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Axel (??), 21:51, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    C++17, афигеть
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:56, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Когда добавят поддержку Wayland?
     
  • 1.5, Аноним (5), 22:03, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не знаю на десятке работает не очень. Я бы сказал что лагает по страшному. А какой вы его на этом вашем линуксе ставите? Компилирует?
     
     
  • 2.6, dannyD (?), 22:06, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>А какой вы его на этом вашем линуксе ставите?

    да никак, w7 only.

     
  • 2.7, Аноним (7), 22:10, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    под свой любимый 3-пень компилирую.
    под 4 пень deb можно скачать

    а на нормальный компьютер ставить сабж смысла нет.

     
  • 2.14, Фрик из соседней пещеры (?), 22:43, 30/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Chromium-ghost Только он с Гуглом,а раньше с Яндексом был по-моему.
     

  • 1.16, Самый Лучший Гусь (?), 23:01, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В этом браузере нет тёмной тёмы не зачёт
     

  • 1.20, America First (?), 23:24, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никогда не понимал для чего существует это браузер. Одно время наслушавшись рассказов о небывалой быстроте и легковесности данного поделия я пытался им пользоваться, но на деле оказалось что он тормозит и затыкается даже при открытии простых сайтов типа опеннета. Потом перешёл на хромиум -- волосы стали гладкими и шелковистыми.
     
  • 1.21, Аноним (-), 23:33, 30/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничосе! Этот фурри#б продолжает выпускать свое поделие!
    Изменений конечно маловато... Хотя поддержка Mac PowerPC - именно то что мы все ждали.
     

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