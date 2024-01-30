Выпуск браузера Pale Moon 33.0.0

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Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 33.0.0, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).
Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированным в Firefox 29 и 57 интерфейсам Australis и Photon, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox, в браузер возвращена поддержка расширений, использующих XUL, и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления.
Основные изменения:
- Добавлена урезанная версия API Async Clipboard (navigator.clipboard) для асинхронной работы с буфером обмена, позволяющая записывать данные в буфер обмена с использованием механизма Promise (в отличие от других браузеров операции чтения запрещены из соображений сохранения конфиденциальности).
- При обработке ответов OCSP (Online Certificate Status Protocol) реализована поддержка цифровых подписей на базе хэшей SHA-2 (SHA-256/SHA-512).
- Добавлена настройка (Preferences -> Content -> Media) для ограничения полноэкранного режима DOM текущим окном, а не всем экраном.
- В конфигуратор добавлена новая вкладка настроек (Preference -> Privacy -> Tracking) для управления активностью возможностей, которые могут использоваться для пассивной идентификации пользователей, таких как интерфейс PerformanceObserver и элемент Canvas.
- Добавлена поддержка события PromiseRejectionEvent, которое используется в некоторых JavaScript-библиотеках.
- Для элемента <input type=file> реализовано доступное на запись свойство "HTMLInputElement.files".
- Добавлена экспериментальная поддержка Mac PowerPC и платформ Big Endian.
- Повышены требования к сборочному окружению: для сборки теперь необходим компилятор, поддерживающий стандарт C++17.