Выпуск браузера Pale Moon 33.0.0

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 33.0.0, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License). Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированным в Firefox 29 и 57 интерфейсам Australis и Photon, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox, в браузер возвращена поддержка расширений, использующих XUL, и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Основные изменения: Добавлена урезанная версия API Async Clipboard (navigator.clipboard) для асинхронной работы с буфером обмена, позволяющая записывать данные в буфер обмена с использованием механизма Promise (в отличие от других браузеров операции чтения запрещены из соображений сохранения конфиденциальности).

При обработке ответов OCSP (Online Certificate Status Protocol) реализована поддержка цифровых подписей на базе хэшей SHA-2 (SHA-256/SHA-512).

Добавлена настройка (Preferences -> Content -> Media) для ограничения полноэкранного режима DOM текущим окном, а не всем экраном.

В конфигуратор добавлена новая вкладка настроек (Preference -> Privacy -> Tracking) для управления активностью возможностей, которые могут использоваться для пассивной идентификации пользователей, таких как интерфейс PerformanceObserver и элемент Canvas.

Добавлена поддержка события PromiseRejectionEvent, которое используется в некоторых JavaScript-библиотеках.

Для элемента <input type=file> реализовано доступное на запись свойство "HTMLInputElement.files".

Добавлена экспериментальная поддержка Mac PowerPC и платформ Big Endian.

Повышены требования к сборочному окружению: для сборки теперь необходим компилятор, поддерживающий стандарт C++17.



