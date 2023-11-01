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Выпуск браузера Pale Moon 32.5

01.11.2023 13:26

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 32.5, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированным в Firefox 29 и 57 интерфейсам Australis и Photon, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox, в браузер возвращена поддержка расширений, использующих XUL, и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления.

Основные изменения:

  • Добавлена начальная реализация API ReadableStreams.
  • Добавлена поддержка прозрачности в WebM-видео, применяемая при использовании тега <video> для анимированных изображений с прозрачностью. Изменение может сильно влиять на производительность воспроизведения видео, если в видео есть альфа-канал.
  • Добавлена поддержка метода crypto.randomUUID, позволяющим скриптам веб-сайтов генерировать случайные UUID при помощи API WebCrypto.
  • По просьбам пользователей добавлена настройка browser.bookmarks.openInTabClosesMenu (по умолчанию включена), которая позволяет оставлять открытым меню закладок после открытии из него закладок в новых вкладках (нажатием средней кнопки мыши или Ctrl+щелчок мышью). По умолчанию меню закладок закрывается сразу после открытия закладки.
  • Удалено переопределение значения User Agent для Netflix после прекращения поддержки в данном сервисе браузерного плагина Silverlight. Браузер Palemoon больше не поддерживает воспроизведение DRM-контента в Netflix и не планирует возвращать таковую поддержку.
  • Удалено переопределение значения User Agent для Spotify. Поддержка Spotify пока остаётся, но лишь часть DRM-контента с него будет воспроизводиться (например, по-прежнему воспроизводятся подкасты).
  • В Web Worker реализована поддержка вложенных и ограниченных (clamping) таймеров.
  • Улучшен процесс отрисовки SVG-изображений на поверхностях, в которых не заданы атрибуты высоты или ширины.
  • Улучшена производительность механизма выделения памяти.
  • Библиотека libvpx обновлена до версии 1.6.1.
  • Произведена чистка и обновление кода воспроизведения медиа-контента.
  • Удалена поддержка включения GMP (Gecko Media Plugin), так как он использовался только такими неподдерживаемыми компонентами, как EME/DRM и WebRTC.
  • Удалены последние куски кода EME/DRM, так как разработчики браузера Palemoon считают, что этими возможностями не следует пользоваться никаким приложениям, по причине "драконовской" политики медиа-индустрии в отношении свободного и открытого ПО.
  • Удалён файл simd.js, вместо которого теперь используется код на C++.
  • Прекращено использование библиотеки libav, вместо которой задействованы функции FFT из FFMpeg.
  • Убраны ограничения, связанны с поддержкой новых версий GLSL.
  • Добавлена защита от переопределения заголовка sec-gpc (Global Privacy Control).
  • Приведены к соответствию обновлённым спецификациям функции setInterval, ResizeObserver, Intl.NumberFormat и DefaultNumberOption().


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 32.3
  3. OpenNews: Проект Pale Moon добился прекращения разработки браузера Mypal
  4. OpenNews: Проект Pale Moon блокировал доступ пользователей форка Mypal к каталогу дополнений
  5. OpenNews: Взлом одного из серверов проекта Pale Moon с внедрением вредоносного ПО в архив старых выпусков
  6. OpenNews: Позиция проекта Pale Moon в отношении XUL-дополнений
Автор новости: Zenitur
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60031-palemoon
Ключевые слова: palemoon
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (64) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:37, 01/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Разрабы неадекватные у данного опуса.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 15:41, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему это?
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 16:04, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    1) распространяли вирусню в официальных установщиках
    2) наехали на openbsd за то, что те осмелились (подумать только!) использовать системные либы, а не тухлые забандленные
     
     
  • 4.60, Аноним (60), 19:23, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >1) распространяли вирусню в официальных установщиках

    Там было не всё так однозначно. Вирус был один раз и не с официального репозитория, если я ничего не путаю.

     
  • 2.5, КО (?), 15:42, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы тоже шизанулся придумывать себе проблемы
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:52, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ребята не без тараканов, но они по крайней мере делают что-то полезное.
     
  • 2.12, iPony129412 (?), 16:02, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот случай, когда лучше рисовать 🐺
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 16:59, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лучше жевать овёс.
     
  • 2.17, Аноним (17), 16:25, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лидер проекта - фурфaг, чему удивляться. Сразу понятно, что у человека не в порядке.
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 17:56, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Человека надо принудительно лечить в психушке а не браузеры писать.
     
     
  • 4.48, Третий П (?), 18:12, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я, честно, только что загуглил что это. Типа, поклонник антропоморфных животных. И чего такого? Там не сказано, что это дрочер на антропоморфных животных. Просто любитель такого.
     
     
  • 5.54, Аноним (54), 18:37, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле он плюшфаг с проблемами в голове. Это тот, который любит нарядиться в костюм антропоморфных животных и потом с собаками/конями любится, а когда тех нет, то с такими же, как он сам.
     
  • 5.55, Аноним (55), 18:39, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > антропоморфных животных

    Замени это словосочетание на "детей". Патология та же самая.

     
  • 5.61, Аноним (60), 19:26, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Акция фурри в Берлине

    https://vk.com/video-152992737_456276148?ysclid=loejisfn1d715320795

     
  • 2.38, Аноним (38), 17:44, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У почитателей всякого легаси адекватных быть и не может.
     

  • 1.2, амерский ведроид (?), 15:41, 01/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Норм браузер. Долго им пользовался,но в официальных репах его нет,а если уж Огнелиса установил,то второй и не нужен уже..
     
     
  • 2.6, Аноним (54), 15:46, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так а смысл, если он тормозной и ничего не поддерживает?
     
     
  • 3.7, Аноним (8), 15:50, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Только для тех, у кого одноклассники это весь интернет.
     
  • 3.10, амерский ведроид (?), 15:54, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хз,когда пробовал было несколько вопросов,но они решились банальной настройкой параметров(галочки потыкал) и прописывания персонального юзерагента с закосом на Винду и Хром для Ютубчика.
     
  • 3.13, iPony129412 (?), 16:03, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для луддитов с четвёртым пеньком.
    На таких конфигурациях шустрее.
     
     
  • 4.40, Аноним (38), 17:49, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полезный проект, всех луддинов к себе привлекает и они меньше ноют по поводу изменений в современном софте. А заодно и демонстрирует полное их бессилие в борьбе против прогресса.
     
  • 4.44, Аноним (45), 17:55, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как луддист с парком компов от 386 до коре2 Дуо могу сказать что этот браузер - мусор. Seamonkey в разы быстрее на некро железе.
     
     
  • 5.47, Аноним (38), 18:08, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысл его в xul аддонах, классическом интерфейсе и вроде как независимом движке goanna. А скорость пердоликам не нужна, это для простых смертных.
     
     
  • 6.53, Аноним (1), 18:34, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 2023 году два неадекватных энтузиаста пилят свой браузерный движок, и расчитывают, что это будет работать. Это же смешно.
     
     
  • 7.57, Аноним (38), 19:04, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у них выбора нет, либо Netsurf и Ladybird (браузер SerenityOS), но там половина сайтов не работает, либо современные браузеры, но они их отвергают. Еще Servo есть, но он настолько сырой, что там еще пилить и пилить.
     
  • 4.63, Пишу с коре два дуо (?), 19:29, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Палемун тормознее всего что есть, тормознее Фаерфокса и Эджа.
    Хотя лично мне больше нравится старый движок Gecko.
     

  • 1.4, Аноним (3), 15:42, 01/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Предпочитаю Librewolf
     
  • 1.9, Bottle (?), 15:53, 01/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Унылая тормозная поделка, умудряющаяся тормозить на том железе, на котором Firefox идёт нормально. Зато умеет тормозить чуть меньше на четвёртом пне.
     
  • 1.11, пишу с 3 пня (?), 15:56, 01/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    отличный браузер.

    требует заметно меньше оперативки, чем 102 фаерфокс или симанки.

    но если было более гига оперативы и процык повеселее, то выбрал бы настроенный фаерфокс...

     
     
  • 2.21, пишу с современного пк (?), 16:30, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Страдания ради страданий. За 20 лет уж можно было накопить на нормальное железо.
     
     
  • 3.26, пишу с 3 пня (?), 16:52, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    оно нормальное - даже кондеры не пухлые :)
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 17:04, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде это кого-то останавливало...
     
     
  • 5.34, Аноним (29), 17:09, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну когда не только пухнут, но и раскрываются, то останавливает материнку.
     
     
  • 6.56, Аноним (32), 18:49, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так замени. Вроде совсем не сложно.
     
  • 2.31, Аноним (29), 17:03, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Относительный выигрыш по оперативе больше, чем на 4 Пне?
     
     
  • 3.35, пишу с 3 пня (?), 17:14, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    даже если древний 4 пень, но на ддр-е, то можно оперативки больше гига понапихать.
    а вот на распространенных чипсетах для 3-пня особо не разгуляться.
    так что чем меньше оперативки - тем более заметна тормознутость фф относительно сабжа, компутер ползет в своп, а там древний иде...

     
     
  • 4.42, Аноним (45), 17:51, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты можешь поставить на свой 3 пень pci карту которая может в sata.
     
  • 2.43, Аноним (45), 17:52, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    K-melon и seamonkey посмотри. Они хотя бы не тормозят в отличии от сабжа.
     

  • 1.15, Аноним (15), 16:24, 01/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Я Opennet и в Links2 могу почитать, зачем это чудо неумеющее в ютюб непонятно.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 16:27, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В YouTroop умеет, и в почту умеет. Не любит некоторые сайты, перенасыщенные всяким модным/молодёжным — эт-да. Зато непрожорливый и интерфейс понятный. Классика!
     
     
  • 3.22, Аноним (15), 16:31, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не звезди, лет 8 назад умел, а сейчас зависает так, что только рестарт иксов помогает.
     
     
  • 4.27, пишу с 3 пня (?), 16:55, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    на 3 пне не зависает, правда посмотреть нормально ничего на ютубчике нельзя, так как проц чутка слабоват
     
     
  • 5.41, Аноним (45), 17:49, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На 3 пне чтобы смотреть Ютуб найди agp видяху умеющую в аппаратное h264, да, редкие, но ещё найти можно на б/у.
     
     
  • 6.52, Аноним (52), 18:30, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Radeon HD 3850, Radeon HD 4670. Но тогда запускать браузер в винде, так как под линуксом Palemoon не поддерживает ни VA-API, ни VDPAU. Хм, надо показать разработчикам наработки i-Rinat, когда он запилил VA-API over GLX в Firefox, но его код отклонили. Пригодится в Palemoon :)
     
  • 4.30, Zenitur (ok), 17:01, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй принудительно включить аппаратное ускорение OpenGL в настройках. У меня это "вылечило" ютюб. Но работает не на всех драйверах. На NVIDIA 304/340/390 работает, а на fglrx 15.12 изображение статично, обновляется если таскать окно из стороны в сторону.
     
     
  • 5.33, Аноним (29), 17:07, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не для того чел на 3 Пне сидит, что Невидиевые блобы себе пихать. (В 3 Пне не было Intel ME.)
     
  • 2.19, пишу с 3 пня (?), 16:28, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > почитать

    а пописать?

     

  • 1.16, Аноним (18), 16:24, 01/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Признацца, под виндой пользуюсь им ) Ublock origin установил — нормально
     
  • 1.20, Zenitur (ok), 16:30, 01/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В комментариях под новостью о Trinity DE, я начал разговор о браузере Palemoon (в контексте использования под старыми ОС). Выложил сборку под Linux 2.6.32 и Glibc 2.12 (за которую один из пользователей Опеннета меня поблагодарил). Так что, если кому-нибудь нужно, я выложу сборку и сейчас, если по какой-то причинне не устраивает официальная с сайта. Например с поддержкой ALSA или 32-бит.
     
     
  • 2.23, Аноним (15), 16:34, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что ты такое и почему я должен тебе доверять? Если ты тот с ЛОРа, то тем более доверять нельзя, там одни стукачи и неучи.
     
  • 2.24, крокодил мимо.. (?), 16:47, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Опеннета меня поблагодарил). Если кому-нибудь нужно, я выложу сборку и сейчас, ...

    если оно с gtk2 only (без gtk3+), то было б оч неплохо выложить сборку для OpenBSD-7.4 i386..
    :))

    спасибо :)

     
     
  • 3.25, Zenitur (ok), 16:48, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под OpenBSD у меня нету, к сожалению. Могу под Linux x86 и x86_64 под gtk2 или 3.
     
     
  • 4.28, крокодил мимо.. (?), 16:56, 01/11/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.37, крокодил мимо.. (?), 17:38, 01/11/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 6.51, Аноним (52), 18:27, 01/11/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.36, Аноним (36), 17:33, 01/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ПалеМун - луна упала, ай-ай-ай!
    Тебе шашечки нужнее, или всё-таки трамвай?
    ЗоринОС поставь, и будет настоящий рай:
    Всё что нужно есть в комплекте, только забирай!
    Хватит терпеть, хватит страдать
    От Па(д)лемуна отстойной работы.
    Ведь есть ZorinOS, в котором Лиса
    Или Хром будут вашим оплотом!
     
     
  • 2.64, Пишу с коре два дуо (?), 19:33, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё ещё унылый форс.
     

  • 1.39, Аноним (45), 17:47, 01/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Абсолютно бесполезный браузер который тормозит даже на новом железе. Не говоря про старое.
     
     
  • 2.46, Аноним (38), 18:00, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего бы ему и на новом не тормозить. Это форк окаменелой версии Firefox, и с тех пор, тем каких либо улучшений в плане скорости не отмечено. Поэтому даже сравнивать сабж с современными версиями Firefox и Chromium не имеет смысла. Всосет с заглотом.
     
     
  • 3.49, Аноним (1), 18:13, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это да, даже без лютых сравнений firefox 60 esr на старом дебиане, значительно тугодумнее запускается, чем 115esr на новом дебиане.
     

  • 1.50, Аноним (50), 18:21, 01/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики

    За одно это уже надо сказать спасибо!
    А миллионы "не луддитов" продолжают пополнять своими данными аналитические базы рекламных монстров и спецслужб.

     
     
  • 2.58, Аноним (38), 19:06, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это все отключается и так, для это не надо Firefox форкать.
     
     
  • 3.59, Аноним (50), 19:18, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У FF в системом application.ini
    [Crash Reporter]
    Enabled=1
    ServerURL=https://crash-reports.mozilla.com/submit?id={3e7d8b35-7e48-416e-ba2e-81ea

    Ты знаешь много людей, которые после каждого обновления FF изменяют Enabled=0? Лично меня это уже бесит. Ради этого точно стоит форкать FF.

     
     
  • 4.62, ИмяХ (?), 19:27, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильно, надо ставить в 0, незачем мозилле знать, почему падает браузер и исправлять ошибки. Пользователи не дураки и сами могут исходники пропатчить под себя.
     

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