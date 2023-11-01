Выпуск браузера Pale Moon 32.5

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|3.14, Аноним (14), 16:04, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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1) распространяли вирусню в официальных установщиках
2) наехали на openbsd за то, что те осмелились (подумать только!) использовать системные либы, а не тухлые забандленные
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|4.60, Аноним (60), 19:23, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>1) распространяли вирусню в официальных установщиках
Там было не всё так однозначно. Вирус был один раз и не с официального репозитория, если я ничего не путаю.
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|2.5, КО (?), 15:42, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я бы тоже шизанулся придумывать себе проблемы
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|2.8, Аноним (8), 15:52, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ребята не без тараканов, но они по крайней мере делают что-то полезное.
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|2.17, Аноним (17), 16:25, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лидер проекта - фурфaг, чему удивляться. Сразу понятно, что у человека не в порядке.
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|3.45, Аноним (45), 17:56, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Человека надо принудительно лечить в психушке а не браузеры писать.
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|4.48, Третий П (?), 18:12, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я, честно, только что загуглил что это. Типа, поклонник антропоморфных животных. И чего такого? Там не сказано, что это дрочер на антропоморфных животных. Просто любитель такого.
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|5.54, Аноним (54), 18:37, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На самом деле он плюшфаг с проблемами в голове. Это тот, который любит нарядиться в костюм антропоморфных животных и потом с собаками/конями любится, а когда тех нет, то с такими же, как он сам.
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|5.55, Аноним (55), 18:39, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> антропоморфных животных
Замени это словосочетание на "детей". Патология та же самая.
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|1.2, амерский ведроид (?), 15:41, 01/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Норм браузер. Долго им пользовался,но в официальных репах его нет,а если уж Огнелиса установил,то второй и не нужен уже..
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|3.10, амерский ведроид (?), 15:54, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хз,когда пробовал было несколько вопросов,но они решились банальной настройкой параметров(галочки потыкал) и прописывания персонального юзерагента с закосом на Винду и Хром для Ютубчика.
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|4.40, Аноним (38), 17:49, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Полезный проект, всех луддинов к себе привлекает и они меньше ноют по поводу изменений в современном софте. А заодно и демонстрирует полное их бессилие в борьбе против прогресса.
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|4.44, Аноним (45), 17:55, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как луддист с парком компов от 386 до коре2 Дуо могу сказать что этот браузер - мусор. Seamonkey в разы быстрее на некро железе.
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|5.47, Аноним (38), 18:08, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смысл его в xul аддонах, классическом интерфейсе и вроде как независимом движке goanna. А скорость пердоликам не нужна, это для простых смертных.
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|6.53, Аноним (1), 18:34, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В 2023 году два неадекватных энтузиаста пилят свой браузерный движок, и расчитывают, что это будет работать. Это же смешно.
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|7.57, Аноним (38), 19:04, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А у них выбора нет, либо Netsurf и Ladybird (браузер SerenityOS), но там половина сайтов не работает, либо современные браузеры, но они их отвергают. Еще Servo есть, но он настолько сырой, что там еще пилить и пилить.
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|1.9, Bottle (?), 15:53, 01/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Унылая тормозная поделка, умудряющаяся тормозить на том железе, на котором Firefox идёт нормально. Зато умеет тормозить чуть меньше на четвёртом пне.
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|1.11, пишу с 3 пня (?), 15:56, 01/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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отличный браузер.
требует заметно меньше оперативки, чем 102 фаерфокс или симанки.
но если было более гига оперативы и процык повеселее, то выбрал бы настроенный фаерфокс...
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|5.34, Аноним (29), 17:09, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну когда не только пухнут, но и раскрываются, то останавливает материнку.
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|3.35, пишу с 3 пня (?), 17:14, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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даже если древний 4 пень, но на ддр-е, то можно оперативки больше гига понапихать.
а вот на распространенных чипсетах для 3-пня особо не разгуляться.
так что чем меньше оперативки - тем более заметна тормознутость фф относительно сабжа, компутер ползет в своп, а там древний иде...
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|4.42, Аноним (45), 17:51, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты можешь поставить на свой 3 пень pci карту которая может в sata.
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|2.43, Аноним (45), 17:52, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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K-melon и seamonkey посмотри. Они хотя бы не тормозят в отличии от сабжа.
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|1.15, Аноним (15), 16:24, 01/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Я Opennet и в Links2 могу почитать, зачем это чудо неумеющее в ютюб непонятно.
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|2.18, Аноним (18), 16:27, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В YouTroop умеет, и в почту умеет. Не любит некоторые сайты, перенасыщенные всяким модным/молодёжным — эт-да. Зато непрожорливый и интерфейс понятный. Классика!
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|3.22, Аноним (15), 16:31, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да не звезди, лет 8 назад умел, а сейчас зависает так, что только рестарт иксов помогает.
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|4.27, пишу с 3 пня (?), 16:55, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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на 3 пне не зависает, правда посмотреть нормально ничего на ютубчике нельзя, так как проц чутка слабоват
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|5.41, Аноним (45), 17:49, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На 3 пне чтобы смотреть Ютуб найди agp видяху умеющую в аппаратное h264, да, редкие, но ещё найти можно на б/у.
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|6.52, Аноним (52), 18:30, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Radeon HD 3850, Radeon HD 4670. Но тогда запускать браузер в винде, так как под линуксом Palemoon не поддерживает ни VA-API, ни VDPAU. Хм, надо показать разработчикам наработки i-Rinat, когда он запилил VA-API over GLX в Firefox, но его код отклонили. Пригодится в Palemoon :)
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|4.30, Zenitur (ok), 17:01, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попробуй принудительно включить аппаратное ускорение OpenGL в настройках. У меня это "вылечило" ютюб. Но работает не на всех драйверах. На NVIDIA 304/340/390 работает, а на fglrx 15.12 изображение статично, обновляется если таскать окно из стороны в сторону.
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|5.33, Аноним (29), 17:07, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не для того чел на 3 Пне сидит, что Невидиевые блобы себе пихать. (В 3 Пне не было Intel ME.)
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|1.16, Аноним (18), 16:24, 01/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Признацца, под виндой пользуюсь им ) Ublock origin установил — нормально
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|1.20, Zenitur (ok), 16:30, 01/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В комментариях под новостью о Trinity DE, я начал разговор о браузере Palemoon (в контексте использования под старыми ОС). Выложил сборку под Linux 2.6.32 и Glibc 2.12 (за которую один из пользователей Опеннета меня поблагодарил). Так что, если кому-нибудь нужно, я выложу сборку и сейчас, если по какой-то причинне не устраивает официальная с сайта. Например с поддержкой ALSA или 32-бит.
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|2.23, Аноним (15), 16:34, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что ты такое и почему я должен тебе доверять? Если ты тот с ЛОРа, то тем более доверять нельзя, там одни стукачи и неучи.
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|2.24, крокодил мимо.. (?), 16:47, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Опеннета меня поблагодарил). Если кому-нибудь нужно, я выложу сборку и сейчас, ...
если оно с gtk2 only (без gtk3+), то было б оч неплохо выложить сборку для OpenBSD-7.4 i386..
:))
спасибо :)
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|3.25, Zenitur (ok), 16:48, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Под OpenBSD у меня нету, к сожалению. Могу под Linux x86 и x86_64 под gtk2 или 3.
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|1.36, Аноним (36), 17:33, 01/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ПалеМун - луна упала, ай-ай-ай!
Тебе шашечки нужнее, или всё-таки трамвай?
ЗоринОС поставь, и будет настоящий рай:
Всё что нужно есть в комплекте, только забирай!
Хватит терпеть, хватит страдать
От Па(д)лемуна отстойной работы.
Ведь есть ZorinOS, в котором Лиса
Или Хром будут вашим оплотом!
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|1.39, Аноним (45), 17:47, 01/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Абсолютно бесполезный браузер который тормозит даже на новом железе. Не говоря про старое.
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|2.46, Аноним (38), 18:00, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чего бы ему и на новом не тормозить. Это форк окаменелой версии Firefox, и с тех пор, тем каких либо улучшений в плане скорости не отмечено. Поэтому даже сравнивать сабж с современными версиями Firefox и Chromium не имеет смысла. Всосет с заглотом.
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|3.49, Аноним (1), 18:13, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это да, даже без лютых сравнений firefox 60 esr на старом дебиане, значительно тугодумнее запускается, чем 115esr на новом дебиане.
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|1.50, Аноним (50), 18:21, 01/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики
За одно это уже надо сказать спасибо!
А миллионы "не луддитов" продолжают пополнять своими данными аналитические базы рекламных монстров и спецслужб.
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|4.62, ИмяХ (?), 19:27, 01/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правильно, надо ставить в 0, незачем мозилле знать, почему падает браузер и исправлять ошибки. Пользователи не дураки и сами могут исходники пропатчить под себя.
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