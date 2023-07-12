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Выпуск браузера Pale Moon 32.3

12.07.2023 14:05

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 32.3, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированным в Firefox 29 и 57 интерфейсам Australis и Photon, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox, в браузер возвращена поддержка расширений, использующих XUL, и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления.

В новой версии:

  • В about:config добавлена скрытая настройка "browser.history.menuMaxResults", позволяющая задать число записей из истории посещений, показываемых в меню (по умолчанию показывается 15 записей).
  • При разработке для всех платформ осуществлён переход на использованием стандарта C++14. Проведена подготовка к переходу на стандарт C++17.
  • Проведена работа по улучшению совместимости с другими браузерами и решению проблем в работе с популярными сайтами. Например, добавлена поддержка вычисления цветов при помощи CSS-функции calc(), методов поиска в массивах findLast и findLastIndex), свойства Object.hasOwn(object,property), дополнительных методов в API Intl ( hourCycle, DateTimeFormat, Intl.Locale).
  • Проведена чистка от неиспользуемого кода.
  • Прекращена поддержка экспериментальных дополнений Mozilla.
  • В JavaSript-движке улучшена работа сборщика мусора.
  • Прекращена обработка символических ссылок при отображении списка каталогов.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 32.2
  3. OpenNews: Доступен браузер Thorium 110, более быстрый форк Chromium
  4. OpenNews: Tor и Mullvad VPN подготовили новый web-браузер Mullvad Browser
  5. OpenNews: Выпуск web-браузера Nyxt 3.0.0
  6. OpenNews: Опубликован Wolvic 1.4, web-браузер для устройств виртуальной реальности
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59428-palemoon
Ключевые слова: palemoon
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:18, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Лучший!
     
     
  • 2.10, kernel 2.6.32 (?), 16:03, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И в нашей криокамере тоже!
     

  • 1.5, YM2608 (?), 14:39, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я до сих пор пользуюсь MyPal 29.3
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:56, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сочуствую.

    но виндузятники должны страдать...

     
     
  • 3.22, YM2608 (?), 20:39, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    буду пытаться сам переносить введения из 32й версии в 28ю и компилировать под ХР
     
     
  • 4.28, Совершенно другой аноним (?), 21:35, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    может быть Вам может оказаться полезным: http://rtfreesoft.blogspot.com/
     
     
  • 5.29, YM2608 (?), 22:22, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а чем отличается build of BOC/UXP от HBL-UXP ?
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:57, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, Lolifox уже не годится? Эффективней по ресурсам ты вряд ли найдёшь, все эти смузиподелки типа MyPal куда более ресурсоёмкие, с кучей багов, и без заметных преимуществ.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 20:00, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может у человека winxp...
     

  • 1.8, Бгг (?), 15:50, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > для обеспечения более высокой эффективности работы

    Не может в ютюб.

    > cохранения классического интерфейса

    Ну это да, если смотреть на современный Firefox.

    минимизации потребления памяти
    А толку, если не может в ютюб и на многих др. сайтах тупо виснет

    > предоставления дополнительных возможностей по настройке

    Не может в ютюб и Ublock origin.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:59, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Не может ... Ublock origin.

    https://github.com/gorhill/uBlock-for-firefox-legacy пока работает.

     
     
  • 3.11, Бгг (?), 16:23, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, подзабыл про этот легаси, но самое страшное, он не может в ч-бейт)
     
  • 2.13, Аноним (13), 16:53, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не может в ютюб.

    Invidious лучше.

     
  • 2.14, Аноним (14), 17:41, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Может в YouTube. Не летает там, конечно, но работает – котиков показывает.
    B uBlock Origin тоже может.
     

  • 1.15, Аноним (15), 18:07, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    До сих пор пользуюсь Netscape, pale moon нинужон
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 20:00, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как дела с SSL?
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 20:44, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не пользуюсь
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 21:30, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В смысле - "поздно пить боржоми ..." ))
     

  • 1.16, Quad Romb (ok), 18:15, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пользовался одно время, ожидая большей скорости хотя бы обработки чистого html. Что оказалось, мягко говоря, не так.
    Наверное, подойдёт для тех машинок где JS не слишком важен, и памяти в обрез.
     
     
  • 2.21, Bob (??), 20:29, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там современная сборка opera mini шустрее будет.
    --
    Voktor Kisel или на рутрекере
     
     
  • 3.24, Quad Romb (ok), 20:55, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > там современная сборка opera mini шустрее будет.

    Это же только для андроида, насколько я помню.

     

  • 1.17, Аноним (17), 19:21, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А вот скажите кто - что нужно на опеннетах чтобы плюсы можно было комментариям оставлять? Регистрировался давно, комментировал пару раз, несколько одобрений получал, а чего не хватает - не пойму.
     
     
  • 2.27, Аноним (26), 21:32, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Глубокий экстраверт?
     

  • 1.25, Аноним (26), 21:27, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как запасной вариант от неадекватности создателей ФФ?
     
  • 1.30, Аноним (30), 22:50, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Непонятное творение... ради чего и для чего? На свежем железе работает в разы медленнее фф и хромиума. Не говоря уже о старом железе, поддержку которого, кстати, они выпилили.

    В общем и целом, это то, каким НЕ должен быть браузер.

     
     
  • 2.31, Анонимусс (?), 23:47, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разумеется для чесания чсв неадеквата, которые его п̶и̶ш̶е̶т̶ передирает у мозилы.
    Ну и немного для успокоения его приступов паранойи.
     
  • 2.32, Аноним (32), 02:39, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В общем и целом, это то, каким НЕ должен быть браузер.

    Ну правильно, нормальный бразуер ДОЛЖЕН быть завален кучей дерьма вроде webrtc, переводчиков, пдф-читалки, хруста, pocket и прочих архиважных вещей. Также в нормальном браузере надо ПОСТОЯННО перелопачивать интерфейс и выпилить из него настраиваемость этого самого интерфейса. И не забыть сверху приправить порцией зондов.

     
     
  • 3.33, Аноним (33), 02:59, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > webrtc

    Нужное.

    > переводчиков

    Не все полиглоты. Нужное.

    > пдф-читалки

    Чем не угодили? Очень «удобно» искать сторонний ридер, когда вдруг понадобилось пару страничек просмотреть.

    И самое главное: никто не заставляет этим пользоваться!

     
  • 3.34, Аноним (33), 03:04, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и средства для людей с ограниченными возможностями — тоже дерьмо, конечно.
     

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