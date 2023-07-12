Выпуск браузера Pale Moon 32.3

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|3.22, YM2608 (?), 20:39, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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буду пытаться сам переносить введения из 32й версии в 28ю и компилировать под ХР
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|2.7, Аноним (7), 14:57, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что, Lolifox уже не годится? Эффективней по ресурсам ты вряд ли найдёшь, все эти смузиподелки типа MyPal куда более ресурсоёмкие, с кучей багов, и без заметных преимуществ.
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|1.8, Бгг (?), 15:50, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> для обеспечения более высокой эффективности работы
Не может в ютюб.
> cохранения классического интерфейса
Ну это да, если смотреть на современный Firefox.
минимизации потребления памяти
А толку, если не может в ютюб и на многих др. сайтах тупо виснет
> предоставления дополнительных возможностей по настройке
Не может в ютюб и Ublock origin.
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|3.11, Бгг (?), 16:23, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да, подзабыл про этот легаси, но самое страшное, он не может в ч-бейт)
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|2.14, Аноним (14), 17:41, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Может в YouTube. Не летает там, конечно, но работает – котиков показывает.
B uBlock Origin тоже может.
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|1.16, Quad Romb (ok), 18:15, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пользовался одно время, ожидая большей скорости хотя бы обработки чистого html. Что оказалось, мягко говоря, не так.
Наверное, подойдёт для тех машинок где JS не слишком важен, и памяти в обрез.
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|2.21, Bob (??), 20:29, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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там современная сборка opera mini шустрее будет.
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Voktor Kisel или на рутрекере
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|3.24, Quad Romb (ok), 20:55, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> там современная сборка opera mini шустрее будет.
Это же только для андроида, насколько я помню.
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|1.17, Аноним (17), 19:21, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А вот скажите кто - что нужно на опеннетах чтобы плюсы можно было комментариям оставлять? Регистрировался давно, комментировал пару раз, несколько одобрений получал, а чего не хватает - не пойму.
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|1.30, Аноним (30), 22:50, 12/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Непонятное творение... ради чего и для чего? На свежем железе работает в разы медленнее фф и хромиума. Не говоря уже о старом железе, поддержку которого, кстати, они выпилили.
В общем и целом, это то, каким НЕ должен быть браузер.
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|2.31, Анонимусс (?), 23:47, 12/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разумеется для чесания чсв неадеквата, которые его п̶и̶ш̶е̶т̶ передирает у мозилы.
Ну и немного для успокоения его приступов паранойи.
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|2.32, Аноним (32), 02:39, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>В общем и целом, это то, каким НЕ должен быть браузер.
Ну правильно, нормальный бразуер ДОЛЖЕН быть завален кучей дерьма вроде webrtc, переводчиков, пдф-читалки, хруста, pocket и прочих архиважных вещей. Также в нормальном браузере надо ПОСТОЯННО перелопачивать интерфейс и выпилить из него настраиваемость этого самого интерфейса. И не забыть сверху приправить порцией зондов.
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|3.33, Аноним (33), 02:59, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> webrtc
Нужное.
> переводчиков
Не все полиглоты. Нужное.
> пдф-читалки
Чем не угодили? Очень «удобно» искать сторонний ридер, когда вдруг понадобилось пару страничек просмотреть.
И самое главное: никто не заставляет этим пользоваться!
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|3.34, Аноним (33), 03:04, 13/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и средства для людей с ограниченными возможностями — тоже дерьмо, конечно.
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