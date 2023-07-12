Выпуск браузера Pale Moon 32.3

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 32.3, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License). Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированным в Firefox 29 и 57 интерфейсам Australis и Photon, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox, в браузер возвращена поддержка расширений, использующих XUL, и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. В новой версии: В about:config добавлена скрытая настройка "browser.history.menuMaxResults", позволяющая задать число записей из истории посещений, показываемых в меню (по умолчанию показывается 15 записей).

При разработке для всех платформ осуществлён переход на использованием стандарта C++14. Проведена подготовка к переходу на стандарт C++17.

Проведена работа по улучшению совместимости с другими браузерами и решению проблем в работе с популярными сайтами. Например, добавлена поддержка вычисления цветов при помощи CSS-функции calc(), методов поиска в массивах findLast и findLastIndex), свойства Object.hasOwn(object,property), дополнительных методов в API Intl ( hourCycle, DateTimeFormat, Intl.Locale).

Проведена чистка от неиспользуемого кода.

Прекращена поддержка экспериментальных дополнений Mozilla.

В JavaSript-движке улучшена работа сборщика мусора.

Прекращена обработка символических ссылок при отображении списка каталогов.



