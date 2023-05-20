После двух лет разработки опубликован выпуск web-браузера Nyxt 3.0.0, предоставляющего обширные возможности по настройке и изменению поведения любых аспектов работы. Концептуально Nyxt напоминает Emacs и Vim, и вместо готового набора настроек даёт возможность менять саму логику работы, используя язык Lisp. Пользователь может переопределить или перенастроить любые классы, методы, переменные и функции. Код проекта написан на языке Lisp и распространяется под лицензией BSD. Интерфейс может быть собран с GTK или Qt. Готовые сборки сформированы для Linux (Flatpak, Alpine, Arch, Guix, NixOS, Void), Windows и macOS. > Для повышения эффективности рабочего процесса браузер оптимизирован для управления с клавиатуры и поддерживает типовые клавиатурные комбинации Emacs, vi и CUA. Проект не привязан к конкретному браузерному движку и использует минимальный API для взаимодействия с web-движками. На базе данного API имеются прослойки для подключения движков WebKit и Blink (по умолчанию применяется WebKitGTK), но при желании браузер можно портировать и на другие движки. В состав входит встроенная система блокирования рекламы. Поддерживается подключение дополнений, написанных на Common Lisp (в планах реализация поддержки WebExtensions, по аналогии с Firefox и Chrome). Основные возможности: Поддержка вкладок (буферов) и возможность быстрого переключения между открытыми вкладками, используя встроенный поиск (например, чтобы перейти к вкладке с сайтом www.example.com достаточно начать вводить "exa.." и будут показаны имеющиеся вкладки. Каждая вкладка в Nyxt полностью изолирована и может иметь отдельные настройки.

Возможность одновременного выделения разных объектов на странице для их использования в качестве аргументов команд. Например, пользователь может одновременно выбрать и совершить действия с несколькими изображениями на странице.

Система закладок с поддержкой классификации и группировки по тегам.

Возможность поиска по содержимому, охватывая сразу несколько вкладок.

Древовидный интерфейс для просмотра истории посещений, позволяющий проследить историю переходов и ветвление.

Поддержка тем оформления (например, имеется тёмная тема) и возможность изменения элементов интерфейса через CSS. Режим "dark-mode" позволяющий автоматически применить к текущей странице тёмное оформление, даже если сайт не предоставляет тёмную тему.

Строка состояния Nyxt Powerline, через которую можно быстро получить любые данные о состоянии и настройке.

Профили данных, дающие возможность изолировать разные типы деятельности, например, в разные профили можно вынести активность, связанную с работой и развлечениями. В каждом профиле используется своя база Cookie, не пересекающаяся с другими профилями.

Режим блокировки отслеживания (reduce-tracking-mode), позволяющий ограничить активность различных счётчиков и виджетов, используемых для отслеживания перемещения пользователя между сайтами.

По умолчанию включена sandbox-изоляция web-движка - каждая вкладка обрабатывается в отдельном sandbox-окружении.

Управление сеансами, пользователь может сохранить часть истории в файл и затем восстановить состояние по этому файлу.

Поддержка автозаполнения форм с использованием предопределённого или вычисленного содержимого. Например, можно настроить добавление в поле текущей даты.

Возможность загрузки обработчиков, настроек и режимов в зависимости от маски URL. Например, можно настроить включение тёмного режима для Wikipedia при открытии сайта после 10 часов вечера.

Возможность вызова внешнего редактора для редактирования определённых полей в web-формах. Например, при необходимости набора объёмного текста можно вызвать текстовый редактор.

Режимы принудительного отключения звука и WebGL в выбранных вкладках.

Режим визуального выделения текста с использование только клавиатуры.

Режим отслеживания изменений (watch-mode), позволяющий автоматически перезагружать страницу через определённое время.

Режим визуализации изменений между двумя состояниями страницы.

Возможность замены нескольких страниц/вкладок на одну сводную страницу.

Поддержка пакетной загрузки по ссылкам на странице (например, разом можно загрузить все изображения).

Возможность использования разных цветов для внутренних и внешних ссылок. Поддержка показа URL, на который ведёт ссылка, рядом с текстом ссылки. Поддержка скрытия ссылок для уже ранее открытых URL.

Возможность сортировки таблиц на web-страницах по произвольным столбцам. Основные новшества, предложенные в Nyxt 3.0.0: Изменено оформление буфера с подсказками продолжения ввода команд (prompt buffer). Задействован новый алгоритм формирования рекомендаций, предлагающий более релевантные подсказки. Добавлены новые команды управления буфером рекомендаций.

Предложен новый интерактивный интерфейс для просмотра встроенной справки.

Обеспечено формирование пакетов в формате Flatpak.

Добавлена новая команда migration-guide для упрощения адаптации настроек к новой значительной версии браузера.

Файл с автоматическими настройками (auto-config) теперь привязан к значительной версии браузера и игнорируется после обновления до нового значительного выпуска.

Добавлена поддержка прикрепления пользовательских скриптов-обработчиков, таких как GreaseMonkey.

Изменено оформление строки состояния и предоставлена возможность настройки её содержимого на свой вкус. Для изменения местоположения строки состояния предложена команда status-buffer-position.

Добавлена поддержка протоколов Gopher и Gemini.

Добавлен режим запуска без монитора, включаемый при помощи опции "--headless".

Добавлена поддержка инструмента для определения цвета (Color-picker).

Добавлена настройка hinting-type для выбора стиля подсказок для ссылок.

По умолчанию обеспечено восстановление прошлого сеанса после перезапуска.

Добавлена команда execute-command для выполнения любого кода на Lisp.

Реализован режим предсказания ввода следующих команд, учитывающий прошлую активность.

В интерфейсе к менеджеру паролей KeePassXC добавлена поддержка файлов с ключами и возможность блокировки Yubikey.

Предоставлена возможность привязки своей истории посещений к каждому буферу (вкладке).

Добавлены новые режимы: record-input-field-mode для записи и восстановления полей ввода и remembrance-mode для автоматического кэширования содержимого открытых страниц.

Полностью изменено оформление интерактивной среды для Lisp REPL.

Добавлены новые команды next-heading, previous-heading, toggle-message-buffer, toggle-status-buffer, toggle-maximize, repeat-key.



