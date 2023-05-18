Выпуск браузера Pale Moon 32.2

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 32.2, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License). Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированным в Firefox 29 и 57 интерфейсам Australis и Photon, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox, в браузер возвращена поддержка расширений, использующих XUL, и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. В новой версии: Предоставлены экспериментальные сборки для FreeBSD, использующие GTK2 (помимо ранее предлагаемых сборок с GTK3). Для сжатия сборок для FreeBSD задействован формат xz вместо bzip2.

Браузерный движок Goanna (форк движка Mozilla Gecko) и платформа UXP (Unified XUL Platform, ответвление компонентов Firefox) обновлены до версии 6.2, в которой повышена совместимость с другими браузерами и налажена работа с большинством сайтов, о проблемах с которыми сообщали пользователи.

Реализована поддержка импорта JavaScript-модулей при помощи выражения import().

В модулях обеспечена возможность экспортирования async-функций.

Добавлена поддержка полей в классах JavaScript.

Добавлена поддержка операторов присвоения "||=", "&&=" и "??=".

Предоставлена возможность использования устаревшего глобального window.event (включается через dom.window.event.enabled в about:config), который продолжает использоваться на некоторых сайтах.

Реализованы методы self.structuredClone() и Element.replaceChildren().

В реализации Shadow DOM улучшена поддержка псевдокласса ":host".

В CSS WebComponents реализована поддержка функции ::slotted().

Улучшено кэширование страниц памяти.

Добавлена поддержка мультимедийного пакета FFmpeg 6.0.

Устранены сбои при использовании технологий WebComponents (Custom Elements, Shadow DOM, JavaScript Modules и HTML Templates).

Устранены проблемы со сборкой из исходных текстов для вторичных платформ.

Обновлена реализация API Fetch.

Реализация API DOM Performance приведена к соответствию спецификации.

Улучшена обработка нажатий клавиш, добавлена поддержка отправки события для Ctrl+Enter.

Обновлены встроенные библиотеки Freetype 2.13.0 и Harfbuzz 7.1.0.

Для GTK реализована поддержка кэширования отмасштабированных шрифтов и повышена производительность работы с шрифтами. На системах с GTK прекращена поддержка fontconfig.

Перенесены исправления ошибок, связанных с безопасностью.



