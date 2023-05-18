Выпуск браузера Pale Moon 32.2

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|1.1, soarin (ok), 08:34, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Браузерный движок Goanna (форк движка Mozilla Gecko)
Там домен продался по ссылке.
moonchildproductions⚫info
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|1.5, Аноним (5), 08:57, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Предоставлены экспериментальные сборки для FreeBSD, использующие GTK2
браузер, "развивающийся" в обратную сторону (технический термин - контрамоция). Через десяток релизов разработчики залезут обратно на пальмы.
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|2.7, Капитан Очевидность (?), 09:29, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не
Контрамоция была бы, если бы он в обратную сторону все проживал, то есть убирал фиксы, возвращал уязвимости, уменьшал соответствие стандартам и шел в сторону html 4.01 и ранее
А тут мы наблюдаем пример деволюции(бывает эволюция, революция и вот тут деволюция)
Ждем версию на Мотиф
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|2.14, user90 (?), 10:17, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Дурак совсем?)) В GTK3 есть довольно сомнительные решения (засунуть туда css, каково блин?!), да и с точки зрения UI оно кхе.. такое себе. И за все это нужно платить.
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|1.8, Аноним (8), 09:35, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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на хорошем компутере тяжко на сабже сидеть... современный вэб весь обмазан скриптами и сабж, по сравнению с фф или хромым, тормозит...
а на древних компутерах, где сабж за счет меньшего выжирания оперативки вроде как ко двору, x86_64 не работает
> Linux (x86_64)
для кого они это собирают?
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|2.10, panic (??), 09:52, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Linux (x86_64)
>для кого они это собирают?
Ну, так то, P4 из 2000 года уже умел в 64 бита, не говоря уже про всё что после (я на 64битную версию линуха перешёл ещё на Core 2 Duo E6550 2007 г.в.).
ИМХО разница в потребляемых ресурсах между осями 64 и 32 бита преувеличена, при этом у 64 возможностей больше.
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|3.15, Bob (??), 10:20, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ага, раза в 1.5-2 RAM больше на любой чих и несовместимость кучи допотомпого железа (раз уж на допотопном сидим).
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Какие, нафиг, возможности 64 на дохлом железе? Я мантру помню - "преимущества win 7 для бюджетного железа", а когда придурков носом в ubuntu 12.04 и linux mint 13 фигарил, то бегом сливались, ибо оно даже ХР обгоняло даже на самом беднейшем Intel Atom N2800 на eee pc 1025c, не говоря о всяких core 2 duo... По производительности как 2к10, вот только фич на голову больше чем в 7й винде)
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|3.18, Аноним (18), 10:27, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Проблемы начинаются, когда разрешаешь мультилиб на 64 битной системе, и все эти 32 битные зависимости оказываются в памяти. Поэтому либо 64 бита без 32, либо 32 бита без 64. Ни то ни другое не идеально с пользовательскоей точки зрения.
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|1.9, Аноним (8), 09:39, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> GTK2
вот это хорошо, а то GTK3 слишком требователен к видеокарте...
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|2.20, Bob (??), 10:30, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нечего, что сейчас тупо контент (для декодинга на железе) и web api (и новая итерация оного) - тоже требуют видюху?
А если GTK3 требователен, то добро пожаловать на LynX
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|1.12, user90 (?), 10:11, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По описанию выглядит приятно, но вот вопросы: производительность движка? userChrome.css/userContent.css? Ublock Origin, Tampermonkey есть? Без чего-то из этого будет "нинужно".
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|2.16, Аноним (18), 10:22, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Странные вопросы. Конечно, нет. Производительность у фф появилась только под 100 версию, и то надо ещё повозиться с about:config, чтобы видеокарта работала. Всё остальное на этом фоне не важно.
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|2.17, Bob (??), 10:23, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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убогая производительность и куча несовместимостей...
"userChrome.css/userContent.css" - нафига? Xul аддончики и old хаки работают)
Ublock Origin, Tampermonkey - первое в old lts версии для г0вна мамонта, второе в виде greasemonkey (порт от васянов).
"нинужно" - оно априори такое) Пока MyPal на оном делался - тестил. Потом - забил, ибо разраб palemoon поехал чердаком на фоне копирастии...
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