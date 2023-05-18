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Выпуск браузера Pale Moon 32.2

18.05.2023 08:28

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 32.2, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированным в Firefox 29 и 57 интерфейсам Australis и Photon, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox, в браузер возвращена поддержка расширений, использующих XUL, и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления.

В новой версии:

  • Предоставлены экспериментальные сборки для FreeBSD, использующие GTK2 (помимо ранее предлагаемых сборок с GTK3). Для сжатия сборок для FreeBSD задействован формат xz вместо bzip2.
  • Браузерный движок Goanna (форк движка Mozilla Gecko) и платформа UXP (Unified XUL Platform, ответвление компонентов Firefox) обновлены до версии 6.2, в которой повышена совместимость с другими браузерами и налажена работа с большинством сайтов, о проблемах с которыми сообщали пользователи.
  • Реализована поддержка импорта JavaScript-модулей при помощи выражения import().
  • В модулях обеспечена возможность экспортирования async-функций.
  • Добавлена поддержка полей в классах JavaScript.
  • Добавлена поддержка операторов присвоения "||=", "&&=" и "??=".
  • Предоставлена возможность использования устаревшего глобального window.event (включается через dom.window.event.enabled в about:config), который продолжает использоваться на некоторых сайтах.
  • Реализованы методы self.structuredClone() и Element.replaceChildren().
  • В реализации Shadow DOM улучшена поддержка псевдокласса ":host".
  • В CSS WebComponents реализована поддержка функции ::slotted().
  • Улучшено кэширование страниц памяти.
  • Добавлена поддержка мультимедийного пакета FFmpeg 6.0.
  • Устранены сбои при использовании технологий WebComponents (Custom Elements, Shadow DOM, JavaScript Modules и HTML Templates).
  • Устранены проблемы со сборкой из исходных текстов для вторичных платформ.
  • Обновлена реализация API Fetch.
  • Реализация API DOM Performance приведена к соответствию спецификации.
  • Улучшена обработка нажатий клавиш, добавлена поддержка отправки события для Ctrl+Enter.
  • Обновлены встроенные библиотеки Freetype 2.13.0 и Harfbuzz 7.1.0.
  • Для GTK реализована поддержка кэширования отмасштабированных шрифтов и повышена производительность работы с шрифтами. На системах с GTK прекращена поддержка fontconfig.
  • Перенесены исправления ошибок, связанных с безопасностью.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 32.1
  3. OpenNews: Доступен браузер Thorium 110, более быстрый форк Chromium
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера Wolvic 1.3 для устройств виртуальной реальности
  5. OpenNews: Представлен Carbonyl, консольный браузер на основе движка Chromium
  6. OpenNews: Выпуск web-браузера CENO 2.0, использующего P2P-сеть для обхода блокировок
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59150-palemoon
Ключевые слова: palemoon
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, soarin (ok), 08:34, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Браузерный движок Goanna (форк движка Mozilla Gecko)

    Там домен продался по ссылке.
    moonchildproductions⚫info

     
  • 1.2, Офицер ИБ (?), 08:39, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И сколько случайных уязвимостей в нем
     
  • 1.3, Vlad violentiy (?), 08:40, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > задействован формат xz

    Зачем когда есть быстрый zstd?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:54, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Жмет в разы лучше
     

  • 1.5, Аноним (5), 08:57, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Предоставлены экспериментальные сборки для FreeBSD, использующие GTK2

    браузер, "развивающийся" в обратную сторону (технический термин - контрамоция). Через десяток релизов разработчики залезут обратно на пальмы.

     
     
  • 2.6, Офицер ИБ (?), 09:03, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В итоге сделают форк яндекс браузера
     
  • 2.7, Капитан Очевидность (?), 09:29, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не
    Контрамоция была бы, если бы он в обратную сторону все проживал, то есть убирал фиксы, возвращал уязвимости, уменьшал соответствие стандартам и шел в сторону html 4.01 и ранее

    А тут мы наблюдаем пример деволюции(бывает эволюция, революция и вот тут деволюция)
    Ждем версию на Мотиф

     
  • 2.14, user90 (?), 10:17, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Дурак совсем?)) В GTK3 есть довольно сомнительные решения (засунуть туда css, каково блин?!), да и с точки зрения UI оно кхе.. такое себе. И за все это нужно платить.
     
     
  • 3.23, Срыватель покровов (?), 11:58, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CSS нужен для браузера Епифанцева (Epiphany). GTK, к сожалению, теперь не GIMP ToolKit, а GNOME ToolKit.
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:35, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    на хорошем компутере тяжко на сабже сидеть... современный вэб весь обмазан скриптами и сабж, по сравнению с фф или хромым, тормозит...

    а на древних компутерах, где сабж за счет меньшего выжирания оперативки вроде как ко двору, x86_64 не работает

    >  Linux (x86_64)

    для кого они это собирают?


     
     
  • 2.10, panic (??), 09:52, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>  Linux (x86_64)
    >для кого они это собирают?

    Ну, так то, P4 из 2000 года уже умел в 64 бита, не говоря уже про всё что после (я на 64битную версию линуха перешёл ещё на Core 2 Duo E6550 2007 г.в.).
    ИМХО разница в потребляемых ресурсах между осями 64 и 32 бита преувеличена, при этом у 64 возможностей больше.

     
     
  • 3.15, Bob (??), 10:20, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага, раза в 1.5-2 RAM больше на любой чих и несовместимость кучи допотомпого железа (раз уж на допотопном сидим).
    --
    Какие, нафиг, возможности 64 на дохлом железе? Я мантру помню - "преимущества win 7 для бюджетного железа", а когда придурков носом в ubuntu 12.04 и linux mint 13 фигарил, то бегом сливались, ибо оно даже ХР обгоняло даже на самом беднейшем Intel Atom N2800 на eee pc 1025c, не говоря о всяких core 2 duo... По производительности как 2к10, вот только фич на голову больше чем в 7й винде)
     
  • 3.18, Аноним (18), 10:27, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проблемы начинаются, когда разрешаешь мультилиб на 64 битной системе, и все эти 32 битные зависимости оказываются в памяти. Поэтому либо 64 бита без 32, либо 32 бита без 64. Ни то ни другое не идеально с пользовательскоей точки зрения.
     
  • 3.25, Аноним (25), 12:24, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    P4 стал 64битным только в 2004 (presscot)
     
  • 2.11, soarin (ok), 10:08, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для луддитов же.
     

  • 1.9, Аноним (8), 09:39, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > GTK2

    вот это хорошо, а то GTK3 слишком требователен к видеокарте...

     
     
  • 2.20, Bob (??), 10:30, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нечего, что сейчас тупо контент (для декодинга на железе) и web api (и новая итерация оного) - тоже требуют видюху?
    А если GTK3 требователен, то добро пожаловать на LynX
     
     
  • 3.24, Самый Лучший Гусь (?), 12:12, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне можно пользоваться не lynx а netsurf. Да большенство сайтов будут поехавшими но не все.
     

  • 1.12, user90 (?), 10:11, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По описанию выглядит приятно, но вот вопросы: производительность движка? userChrome.css/userContent.css? Ublock Origin, Tampermonkey есть? Без чего-то из этого будет "нинужно".
     
     
  • 2.16, Аноним (18), 10:22, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Странные вопросы. Конечно, нет. Производительность у фф появилась только под 100 версию, и то надо ещё повозиться с about:config, чтобы видеокарта работала. Всё остальное на этом фоне не важно.
     
  • 2.17, Bob (??), 10:23, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    убогая производительность и куча несовместимостей...
    "userChrome.css/userContent.css" - нафига? Xul аддончики и old хаки работают)
    Ublock Origin, Tampermonkey - первое в old lts версии для г0вна мамонта, второе в виде greasemonkey (порт от васянов).
    "нинужно" - оно априори такое) Пока MyPal на оном делался - тестил. Потом - забил, ибо разраб palemoon поехал чердаком на фоне копирастии...
     

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