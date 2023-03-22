Выпуск браузера Pale Moon 32.1

> Чего тебе не хватало в XP? Какие новые потребности появились за 20 лет, которые не смогла удовлетворить XP? Да до фига.

Что бы можно было диск вставить в другой ПК и гарантировано не получить БСОД.

Что бы система не висла в стиле "я многгозадачная, но сейчас диск CD инициализируется, а пока проводник раком постоит".

Чтобы была прокрутка у неактивного окна колёсиком.

Чтобы можно было открыть терминал, и это был бы не ужас, в котором ни окно не развернуть и ничего.

Чтобы было вменяемое апи для работы с потоками в WinAPI.

Чтобы можно было работать не с тупо правами админа, а как в нормальных ОС с повышениями по требованию. И так далее... Можно долго перечислять. Никому кроме луддитов такое не сдалось.

Только ради совместимости в узких сферах - да, ЧПУ там на заводе.

