Выпуск браузера Pale Moon 32.1

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|1.3, iPony129412 (?), 12:27, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Вообще непонятны цели 🎯
Вроде как для луддитов, а тут
- Стабилизированы сборки для macOS (Intel и ARM).
- Обновлён встроенный шрифт с emoji.
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|2.8, Аноним (8), 12:30, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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угу
собирают бинарники для 64битов что браузер что почтовик...
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|1.4, Аноним (8), 12:27, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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а вроде работает :)
на новых компах не интересен, на древних позволяет экономить оперативку - на П3 с 3*128 озу и опеннетом в споп не ползет :) А ФФ ползет :)
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|1.5, Аноним (5), 12:27, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>в браузер возвращена поддержка технологии XUL
А она из Pale Moon удалялась, что ли?
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|4.17, Аноним (11), 13:32, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не совсем просто, но реально. Нужно двигаться быстрее скорости света. На данный момент такая технология доступна лишь нескольким странам.
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|6.38, Аноним (11), 15:06, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Все так говорят. А ты возьми - и купи слона^W^W запусти уже наконец ракету-то свою. А то все пририсовываешь "На вашингтон!" к кнопкам лифта.
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|5.61, Аноним (40), 15:38, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>На данный момент такая технология доступна лишь нескольким странам.
Постойте-постойте... каким ещё нескольким? Это технология аналоговнет.
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|1.12, Golangdev (?), 13:12, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Из удалённых компонентов ... WebRTC
вот это прям шаг назад, а всё остальное - норм, правильно сделали что удалили
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|3.80, КО (?), 16:13, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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JavaScript Disabled
Ну прошёл тест, что сказать.
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|2.19, пох. (?), 13:52, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Устаревшая на двадцать лет система без обновлений - и за деньги не нужна.
Во всяком случае, с нее точно не стоит лазать в интернет.
Поэтому даже если бы у тебя были деньги заплатить за такую разработку - вряд ли кто всерьез возьмется (на от...сь как некий федор - возьмется, но лучше б и не брались)
А для управления станком с такой же древностью тебе и ie6 хватит.
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|3.21, YM2608 (?), 14:00, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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как раз наоборот - выходить в Интернеты на ХР гораздо безопасней, потому что всякие малтвари не работают на ХР!!!
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|4.23, Аноним (23), 14:05, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Малварь может выбираться динамически, и тут упс. Думаю, ты не станешь отрицать, что в интернет со свиньи только поехашие ходить будут и там уже нет разницы с осла или нет.
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|4.24, пох. (?), 14:15, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну ты веруй, веруй что не работают. И что не полный метасплойт готового к употреблению.
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|3.25, YM2608 (?), 14:16, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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более того, мало того что я захожу в интернеты с ХР, я ещё за последние 10 лет ни разу не устанавливал на свой пк какие-либо антивирусы! и всё отлично работает, в диспетчере задач никаких постронних сервисов !
так что переходи на ХР и будет тебе щастье !
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|4.28, Аноним (28), 14:26, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Посоветуйте тогда пожалуйста как сейчас поставить ХР на современный ноутбук на процессоре Intel atom z3735f, 2 Гб ОЗУ, целых 32гб встроенный eMMC, и вишенка на торта, 32 битный UEFI?
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|6.71, Аноним (68), 15:53, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты не понял, он тебя затроллеть хотел типа это невозможно, а ты ему реальное решение даешь.
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|4.45, iPony129412 (?), 15:22, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> более того, мало того что я захожу в интернеты с ХР, я ещё за последние 10 лет ни разу не устанавливал на свой пк какие-либо антивирусы!
Так это про любую Windows можно сказать.
А так за последние 10 лет как раз выкидывали флеш и жава плагины из браузера.
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|3.41, Anonymoustus (ok), 15:12, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Чего тебе не хватало в XP? Какие новые потребности появились за 20 лет, которые не смогла удовлетворить XP?
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|4.46, Максим Чиркашов (?), 15:22, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Потребности ему навязали корпорации, без которых оказывается он не может жить. Про безопасность, учитывая что 99% пользователей сидят за НАТом смеялся.
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|5.53, iPony129412 (?), 15:31, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Без разницы.
Что ты луддитничаешь на Windows XP не отменяет, что пользуешься продуктом корпорации.
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|6.65, Максим Чиркашов (?), 15:44, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Этот продукт из нормальной эпохи, которым не зашкварно пользоваться. Я из тех, кто покупает вещи на века, а не меняет их только из-за того что это перестало быть модным.
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|7.70, soarin (ok), 15:50, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Этот продукт из нормальной эпохи
синдром утёнка - не более.
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|7.74, soarin (ok), 15:54, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Этот продукт из нормальной эпохи
И это ты пишешь про ОС, в которую засадили по умолчанию автозапуск экзешников с флешек.
Вот даже поверить трудно, чего там в эту "нормальную" эпоху...
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|4.66, iHorse (?), 15:45, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Чего тебе не хватало в XP? Какие новые потребности появились за 20 лет, которые не смогла удовлетворить XP?
Да до фига.
Что бы можно было диск вставить в другой ПК и гарантировано не получить БСОД.
Что бы система не висла в стиле "я многгозадачная, но сейчас диск CD инициализируется, а пока проводник раком постоит".
Чтобы была прокрутка у неактивного окна колёсиком.
Чтобы можно было открыть терминал, и это был бы не ужас, в котором ни окно не развернуть и ничего.
Чтобы было вменяемое апи для работы с потоками в WinAPI.
Чтобы можно было работать не с тупо правами админа, а как в нормальных ОС с повышениями по требованию.
И так далее... Можно долго перечислять. Никому кроме луддитов такое не сдалось.
Только ради совместимости в узких сферах - да, ЧПУ там на заводе.
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|6.76, soarin (ok), 15:56, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Им надо, чтобы ОС хорошо и быстро работала на их ноутбуке, чтобы смотреть видео с котиками.
И тут всё плохо с такой древностью... по всем статьям.
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|3.50, Максим Чиркашов (?), 15:26, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Всегда первым делом отключаю любые обновления при переустановке системы. Сижу на ХП и не собираюсь ее на что-то менять. Не вижу смысла, все что мне нужно прекрасно работает в ХП.
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|5.60, OpenEcho (?), 15:37, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Только ты никому неинтересен.
Ну ты за всех то не отвечайся, очень даже интересно знать, что есть еще пользователи хрюшки помимо рабочих на заводах
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|6.69, soarin (ok), 15:49, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не меняет общую ситуацию.
> Устаревшая на двадцать лет система без обновлений - и за деньги не нужна.
Это общая ситуация.
Есть небольшая горстка луддитов, которым нужна - это исключение из правила.
ну да.
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|7.77, Аноним (68), 15:57, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А тебе то что до них? Кушать не можешь пока есть хоть один "луддит"?
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|8.79, soarin (ok), 16:02, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Очень сильно надоели Поэтому терпеть их не могу Да, хотя бы банально а для XP... текст свёрнут, показать
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|2.33, Омоним (?), 14:48, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как запасной браузер пойдёт, когда в основном какой-нибудь смузихлёбский сайт не открывается или отображается неправильно из-за Tracking Protection.
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|1.29, Аноннимус (?), 14:36, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Из удалённых компонентов можно отметить WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для людей с ограниченными возможностями
ну чего еще можно было ждать от празитов которые пользуются результатами чужого труда
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|1.30, Анонимусс (?), 14:40, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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А зачем расписывать "В новой версии"?
Можно просто написать вступление из предыдущей новости и добавить "остальное передрали в firefox версии N, примотали синей изолентой и как-то заставили работать"
Выпиливание компонента для "людей с ограниченными возможностями" еще раз показывает степень адекватность этого васяна.
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|2.52, Аноним (40), 15:31, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Но 99% пользователеей этот антиограничительный компонент ненужен. Поэтому не такой уж этот "Васян" неадекватный.
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|2.63, Максим Чиркашов (?), 15:41, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты много инвалидов знаешь которые сидят в интернете? По мне, так этот мусор нужно отовсюду ввпилить.
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|3.73, Анонимусс (?), 15:54, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что мешает слабовидящему сидеть в инете? А... это все послушались каких-то Чиркашей и браузеров повыпиливали такой ненужный функционал как accessibilities! (Слава богу нет)
Может ты еще предложишь пандусы не делать? Лифты?
Типа пусть по домам сидят и не муляют перед глазами?
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|1.32, ma3x one (?), 14:47, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А что мешает использовать Firefox ESR (актуальная версия 102.9) с настройками например взятыми из (arkenfox https://github.com/arkenfox/user.js).
Плюс дополнения:
Disconnect
Privacy Badger
uBlock Origin
Разве что оперативной памяти потребуется! :(
А так да Pale Moon подойдет для старых компов и любителей классики.
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|1.34, Аноним (34), 14:50, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А там геев-фуррей, устраивавших драму на ровном месте и кидавшихся на сторонних разработчиков, уже выперли из проекта?
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|2.62, soarin (ok), 15:38, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там только один фурри, он же главный.
Кстати рисунки неплохие. Вот лучше бы рисовал.
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|2.82, soarin (ok), 16:23, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати и мыло крафтовое
http://www.wolfbeast.com/webshop/ (SFW)
> CollageThese soaps are hand-crafted by me, hand-shaped and using unique scents you will not find anywhere else inspired primarily by nature, animals and mythical creatures. These are bar soaps (hard soap). For obvious reasons I will not create or ship creams, liquid soaps, or other soap products that require containers.
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|2.58, Максим Чиркашов (?), 15:36, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> почему жирнолис так тормозит?
Оригинальная лиса вполне кошерна если ее сравнивать с сабжем. У меня несколько компов, в т.ч. пара хакинтошей на коре 2 дуо, так лиса там просто летает и скроллится супер плавно без фризов и стартеров.
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|1.43, Максим Чиркашов (?), 15:16, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Поставил на семёрку, думал пошустрее будет чем лиса, но ошибся. Это поделие дёргается и фризит, грузит страницы в несколько раз дольше. В лисе по сравнению с сабжем всё плавно.
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|3.75, Анонин (?), 15:56, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Nope, он изначально был тормозным куском ...
Кстати, это прекрасный пример как тормозила ускорилась с того времени.
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