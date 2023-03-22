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Выпуск браузера Pale Moon 32.1

22.03.2023 12:12

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 32.1, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированным в Firefox 29 и 57 интерфейсам Australis и Photon, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox, в браузер возвращена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления.

В новой версии:

  • Включена по умолчанию поддержка набора технологий WebComponents для создания собственных тегов HTML, включающая спецификации Custom Elements, Shadow DOM, JavaScript Modules и HTML Templates, которые, например, применяются на GitHub. Из набора WebComponents в Pale Moon пока реализованы только API CustomElements и Shadow DOM.
  • Стабилизированы сборки для macOS (Intel и ARM).
  • Обеспечено затемнение хвоста заголовков вкладок, в которых не вмещается весь текст (вместо показа многоточия).
  • Обновлены реализации Promise и функции async. Реализован метод Promise.any().
  • Улучшена обработка объектов с регулярными выражениями, для которых обеспечена корректная сборка мусора.
  • Решены проблемы с воспроизведением видео в формате VP8.
  • Обновлён встроенный шрифт с emoji.
  • Реализованы псевдо-классы CSS ":is()" и ":where()".
  • Реализованы сложные селекторы для псевдо-класса ":not()".
  • Реализовано CSS-свойство inset.
  • Реализована CSS-функция env().
  • Добавлена обработка воспроизведения видео с цветовой моделью RGB, а не только с YUV. Обеспечена обработка видео с полным диапазоном яркости (0-255 уровней).
  • Включён по умолчанию API Web text-to-speech.
  • Обновлены версии библиотек NSPR 4.35 и NSS 3.79.4.
  • Удалены неиспользуемые настройки системы "Tracking protection" и проведена чистка кода (в Pale Moon используется собственная система блокирования счётчиков для отслеживания посещений, а система "Tracking protection" из Firefox не применялась).
  • Повышена безопасность генерации кода в JIT-движке.



  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Доступен браузер Thorium 110, более быстрый форк Chromium
  3. OpenNews: Выпуск web-браузера Wolvic 1.3 для устройств виртуальной реальности
  4. OpenNews: Представлен Carbonyl, консольный браузер на основе движка Chromium
  5. OpenNews: Выпуск web-браузера CENO 2.0, использующего P2P-сеть для обхода блокировок
  6. OpenNews: Опубликован Tangram 2.0, web-браузер на основе WebKitGTK
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58841-palemoon
Ключевые слова: palemoon
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.3, iPony129412 (?), 12:27, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Вообще непонятны цели 🎯
    Вроде как для луддитов, а тут

    - Стабилизированы сборки для macOS (Intel и ARM).
    - Обновлён встроенный шрифт с emoji.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:30, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    угу

    собирают бинарники для 64битов что браузер что почтовик...

     
  • 2.40, Аноним (40), 15:09, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так если с emoji, значит, не для луддитов, однозначно.
     

  • 1.4, Аноним (8), 12:27, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    а вроде работает :)

    на новых компах не интересен, на древних позволяет экономить оперативку - на П3 с 3*128 озу и опеннетом в споп не ползет :) А ФФ ползет :)

     
  • 1.5, Аноним (5), 12:27, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >в браузер возвращена поддержка технологии XUL

    А она из Pale Moon удалялась, что ли?

     
  • 1.9, rezzet (?), 13:02, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Мои глаза, я что попал в начало 2000-х?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:06, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это легко проверить. Если доллар стоит 27 руб, то да.
     
     
  • 3.15, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 13:18, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. путешествовать в прошлое так просто?
     
     
  • 4.17, Аноним (11), 13:32, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не совсем просто, но реально. Нужно двигаться быстрее скорости света. На данный момент такая технология доступна лишь нескольким странам.
     
     
  • 5.36, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:58, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ядерная ракета отправит тебя в прошлое без твоих причуд
     
     
  • 6.38, Аноним (11), 15:06, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все так говорят. А ты возьми - и купи слона^W^W запусти уже наконец ракету-то свою. А то все пририсовываешь "На вашингтон!" к кнопкам лифта.
     
  • 5.61, Аноним (40), 15:38, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >На данный момент такая технология доступна лишь нескольким странам.

    Постойте-постойте... каким ещё нескольким? Это технология аналоговнет.

     
  • 2.42, Аноним (40), 15:12, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, ты попал на сайт https://www.opennet.ru/
     

  • 1.12, Golangdev (?), 13:12, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Из удалённых компонентов ... WebRTC

    вот это прям шаг назад, а всё остальное - норм, правильно сделали что удалили

     
     
  • 2.68, Аноним (68), 15:48, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он нужен далеко не всем, а вот WebRTC Leak это реальная угроза безопасности https://browserleaks.com/webrtc
     
     
  • 3.80, КО (?), 16:13, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    JavaScript Disabled
    Ну прошёл тест, что сказать.
     

  • 1.16, YM2608 (?), 13:20, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    без поддержки ХР оно и даром не нужно
     
     
  • 2.18, Аноним (8), 13:33, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дак это вроде ХР продают (https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/what-is-the-procedure-to), а не сабж...
     
  • 2.19, пох. (?), 13:52, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Устаревшая на двадцать лет система без обновлений - и за деньги не нужна.
    Во всяком случае, с нее точно не стоит лазать в интернет.
    Поэтому даже если бы у тебя были деньги заплатить за такую разработку - вряд ли кто всерьез возьмется (на от...сь как некий федор - возьмется, но лучше б и не брались)

    А для управления станком с такой же древностью тебе и ie6 хватит.

     
     
  • 3.21, YM2608 (?), 14:00, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как раз наоборот - выходить в Интернеты на ХР гораздо безопасней, потому что всякие малтвари не работают на ХР!!!
     
     
  • 4.22, Аноним (8), 14:02, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дак чем тебя тогда встроенный интернет-испортил не устраивает?
     
  • 4.23, Аноним (23), 14:05, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Малварь может выбираться динамически, и тут упс. Думаю, ты не станешь отрицать, что в интернет со свиньи только поехашие ходить будут и там уже нет разницы с осла или нет.
     
  • 4.24, пох. (?), 14:15, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты веруй, веруй что не работают. И что не полный метасплойт готового к употреблению.
     
  • 4.44, iPony129412 (?), 15:19, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего бы это? В Windows с обратной совместимостью неплохо.
     
     
  • 5.56, Аноним (40), 15:34, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот с обратной совместимостью со зловредами точно неплохо.
     
  • 3.25, YM2608 (?), 14:16, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    более того, мало того что я захожу в интернеты с ХР, я ещё за последние 10 лет ни разу не устанавливал на свой пк какие-либо антивирусы! и всё отлично работает, в диспетчере задач никаких постронних сервисов !
    так что переходи на ХР и будет тебе щастье !
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 14:26, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посоветуйте тогда пожалуйста как сейчас поставить ХР на современный ноутбук на процессоре Intel atom z3735f, 2 Гб ОЗУ, целых 32гб встроенный eMMC, и вишенка на торта, 32 битный UEFI?
     
     
  • 5.31, YM2608 (?), 14:46, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе нужно с помощью nLite вставить в дистр ХР вот этот пропатченный Sata AHCI драйвер
    https://winraid.level1techs.com/t/modded-intel-ahci-and-raid-drivers-digitally
    версию нужно использовать v11.2.0.1006
    поддерживает материнки с сокетом до 1200
     
     
  • 6.71, Аноним (68), 15:53, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не понял, он тебя затроллеть хотел типа это невозможно, а ты ему реальное решение даешь.
     
     
  • 7.78, soarin (ok), 16:00, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так сказать и сделать – вещи разные
     
  • 5.54, OpenEcho (?), 15:32, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VirtualBox
     
  • 4.45, iPony129412 (?), 15:22, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > более того, мало того что я захожу в интернеты с ХР, я ещё за последние 10 лет ни разу не устанавливал на свой пк какие-либо антивирусы!

    Так это про любую Windows можно сказать.
    А так за последние 10 лет как раз выкидывали флеш и жава плагины из браузера.

     
  • 3.41, Anonymoustus (ok), 15:12, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чего тебе не хватало в XP? Какие новые потребности появились за 20 лет, которые не смогла удовлетворить XP?
     
     
  • 4.46, Максим Чиркашов (?), 15:22, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Потребности ему навязали корпорации, без которых оказывается он не может жить. Про безопасность, учитывая что 99% пользователей сидят за НАТом смеялся.
     
     
  • 5.53, iPony129412 (?), 15:31, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Без разницы.
    Что ты луддитничаешь на Windows XP не отменяет, что пользуешься продуктом корпорации.
     
     
  • 6.65, Максим Чиркашов (?), 15:44, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Этот продукт из нормальной эпохи, которым не зашкварно пользоваться. Я из тех, кто покупает вещи на века, а не меняет их только из-за того что это перестало быть модным.
     
     
  • 7.70, soarin (ok), 15:50, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Этот продукт из нормальной эпохи

    синдром утёнка - не более.

     
     
  • 8.72, Максим Чиркашов (?), 15:53, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот и не крякай ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.74, soarin (ok), 15:54, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Этот продукт из нормальной эпохи

    И это ты пишешь про ОС, в которую засадили по умолчанию автозапуск экзешников с флешек.
    Вот даже поверить трудно, чего там в эту "нормальную" эпоху...

     
  • 4.66, iHorse (?), 15:45, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Чего тебе не хватало в XP? Какие новые потребности появились за 20 лет, которые не смогла удовлетворить XP?

    Да до фига.
    Что бы можно было диск вставить в другой ПК и гарантировано не получить БСОД.
    Что бы система не висла в стиле "я многгозадачная, но сейчас диск CD инициализируется, а пока проводник раком постоит".
    Чтобы была прокрутка у неактивного окна колёсиком.
    Чтобы можно было открыть терминал, и это был бы не ужас, в котором ни окно не развернуть и ничего.
    Чтобы было вменяемое апи для работы с потоками в WinAPI.
    Чтобы можно было работать не с тупо правами админа, а как в нормальных ОС с повышениями по требованию.

    И так далее... Можно долго перечислять. Никому кроме луддитов такое не сдалось.
    Только ради совместимости в узких сферах - да, ЧПУ там на заводе.

     
     
  • 5.67, Максим Чиркашов (?), 15:46, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Все что ты написал для 99% пользователей нахрен не нужно.
     
     
  • 6.76, soarin (ok), 15:56, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им надо, чтобы ОС хорошо и быстро работала на их ноутбуке, чтобы смотреть видео с котиками.
    И тут всё плохо с такой древностью... по всем статьям.
     
  • 3.50, Максим Чиркашов (?), 15:26, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Всегда первым делом отключаю любые обновления при переустановке системы. Сижу на ХП и не собираюсь ее на что-то менять. Не вижу смысла, все что мне нужно прекрасно работает в ХП.
     
     
  • 4.51, iPony129412 (?), 15:30, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Твоё право.
    Только ты никому неинтересен.
     
     
  • 5.60, OpenEcho (?), 15:37, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Только ты никому неинтересен.

    Ну ты за всех то не отвечайся, очень даже интересно знать, что есть еще пользователи хрюшки помимо рабочих на заводах

     
  • 5.64, Максим Чиркашов (?), 15:43, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так неинтересен, что ты даже решил ответить.
     
     
  • 6.69, soarin (ok), 15:49, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не меняет общую ситуацию.

    > Устаревшая на двадцать лет система без обновлений - и за деньги не нужна.

    Это общая ситуация.
    Есть небольшая горстка луддитов, которым нужна - это исключение из правила.

    ну да.

     
     
  • 7.77, Аноним (68), 15:57, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тебе то что до них? Кушать не можешь пока есть хоть один "луддит"?
     
     
  • 8.79, soarin (ok), 16:02, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень сильно надоели Поэтому терпеть их не могу Да, хотя бы банально а для XP... текст свёрнут, показать
     
  • 2.39, Anonymoustus (ok), 15:09, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для XP есть другие сборки:

    http://rtfreesoft.blogspot.com

     

  • 1.26, Аноним (26), 14:24, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Новый релиз ZverBrowser! Не понимаю эту моду на васянские сборки.
     
     
  • 2.33, Омоним (?), 14:48, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как запасной браузер пойдёт, когда в основном какой-нибудь смузихлёбский сайт не открывается или отображается неправильно из-за Tracking Protection.
     

  • 1.27, xsignal (ok), 14:25, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Предыдущий релиз был очень падучий, этот вроде исправили.
     
  • 1.29, Аноннимус (?), 14:36, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Из удалённых компонентов можно отметить WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для людей с ограниченными возможностями

    ну чего еще можно было ждать от празитов которые пользуются результатами чужого труда

     
  • 1.30, Анонимусс (?), 14:40, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    А зачем расписывать "В новой версии"?
    Можно просто написать вступление из предыдущей новости и добавить "остальное передрали в firefox версии N, примотали синей изолентой и как-то заставили работать"

    Выпиливание компонента для "людей с ограниченными возможностями" еще раз показывает степень адекватность этого васяна.

     
     
  • 2.52, Аноним (40), 15:31, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Но 99% пользователеей этот антиограничительный компонент ненужен. Поэтому не такой уж этот "Васян" неадекватный.
     
  • 2.63, Максим Чиркашов (?), 15:41, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты много инвалидов знаешь которые сидят в интернете? По мне, так этот мусор нужно отовсюду ввпилить.
     
     
  • 3.73, Анонимусс (?), 15:54, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что мешает слабовидящему сидеть в инете? А... это все послушались каких-то Чиркашей и браузеров повыпиливали такой ненужный функционал как accessibilities! (Слава богу нет)

    Может ты еще предложишь пандусы не делать? Лифты?
    Типа пусть по домам сидят и не муляют перед глазами?

     

  • 1.32, ma3x one (?), 14:47, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что мешает использовать Firefox ESR (актуальная версия 102.9) с настройками например взятыми из (arkenfox https://github.com/arkenfox/user.js).

    Плюс дополнения:
    Disconnect
    Privacy Badger
    uBlock Origin

    Разве что оперативной памяти потребуется! :(

    А так да Pale Moon подойдет для старых компов и любителей классики.

     
     
  • 2.57, Максим Чиркашов (?), 15:35, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ЕСР на вайленде вебрендер только в софтвере может с тормозами и фризами.
     
  • 2.81, КО (?), 16:14, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А теперь откройте Librewolf.
     

  • 1.34, Аноним (34), 14:50, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А там геев-фуррей, устраивавших драму на ровном месте и кидавшихся на сторонних разработчиков, уже выперли из проекта?
     
     
  • 2.37, Анонимусс (?), 15:03, 22/03/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.48, Самый Лучший Гусь (?), 15:23, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Геи-фурри это цвет современной индустрии разработки ПО
     
  • 2.62, soarin (ok), 15:38, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там только один фурри, он же главный.
    Кстати рисунки неплохие. Вот лучше бы рисовал.
     
  • 2.82, soarin (ok), 16:23, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати и мыло крафтовое
    http://www.wolfbeast.com/webshop/ (SFW)

    > CollageThese soaps are hand-crafted by me, hand-shaped and using unique scents you will not find anywhere else inspired primarily by nature, animals and mythical creatures. These are bar soaps (hard soap). For obvious reasons I will not create or ship creams, liquid soaps, or other soap products that require containers.

     

  • 1.35, darkshvein (ok), 14:56, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    почему жирнолис так тормозит?
     
     
  • 2.47, Аноним (40), 15:23, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому, что движок Quantum на Rust безопасТнее.
     
  • 2.58, Максим Чиркашов (?), 15:36, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > почему жирнолис так тормозит?

    Оригинальная лиса вполне кошерна если ее сравнивать с сабжем. У меня несколько компов, в т.ч. пара хакинтошей на коре 2 дуо, так лиса там просто летает и скроллится супер плавно без фризов и стартеров.

     

  • 1.43, Максим Чиркашов (?), 15:16, 22/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Поставил на семёрку, думал пошустрее будет чем лиса, но ошибся. Это поделие дёргается и фризит, грузит страницы в несколько раз дольше. В лисе по сравнению с сабжем всё плавно.
     
     
  • 2.49, Аноним (40), 15:24, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо, с Семёркой он уже не очень совместим.
     
     
  • 3.75, Анонин (?), 15:56, 22/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Nope, он изначально был тормозным куском ...
    Кстати, это прекрасный пример как тормозила ускорилась с того времени.
     
  • 2.59, annonimus (?), 15:36, 22/03/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

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