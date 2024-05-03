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Выпуск языка программирования Mojo 24.3

03.05.2024 17:01

Опубликован выпуск инструментария языка программирования Mojo 24.3, позволяющего компилировать проекты на локальной системе. В состав включены компоненты, необходимые для разработки приложений на языке Mojo, включая компилятор, runtime, интерактивную REPL-оболочку для сборки и запуска программ, отладчик, дополнение к редактору кода Visual Studio Code (VS Code) с поддержкой автодополнения ввода, форматирования кода и подсветки синтаксиса, модуль для интеграции с Jupyter для сборки и запуска Mojo notebook. Исходные тексты стандартной библиотеки Mojo открыты под лицензией Apache 2.0 c исключениями от проекта LLVM, допускающими смешивание с кодом под лицензией GPLv2. Исходный код компилятора планируют открыть после завершения проектирования внутренней архитектуры.

Одновременно сформирвоан выпуск движка MAX Engine 24.3, предлагающего платформу для разработок в области машинного обучения. MAX Engine дополняет инструментарий Mojo средствами для разработки и отладки приложений, использующих модели машинного обучения в различных форматах (TensorFlow, PyTorch, ONNX и т.п.). Сборки Mojo SDK и MAX Engine подготовлены для платформы Linux и macOS.

Среди изменений в Mojo 24.3:

  • В модули для работы с коллекциями (List, Dict, Set и Tuple) добавлены возможности, делающие их более привычные пользователям, знакомым с языком программирования Python. В тип List добавлены методы, повторяющие Python API, такие как pop(index), resize(new_size) и insert(index, value).
  • В тип Dict добавлен метод update() для обновления ключа/значения из другого Dict.
  • В типе Tuple обеспечена работа с хранящимися только в памяти типами, такими как String, что позволяет указывать "x = tup[1]" вместо "x = tup.get[1, Int]()" и присваивать значения через "tup[1] = x".
  • В типе Set реализована поддержка именованных методов, которые можно использовать вместо операторов: difference() вместо "-", difference_update() вместо "-=", intersection_update() вместо "&=" и update() вместо "|=".
  • Добавлена функция reversed(), позволяющая поменять порядок следования элементов на обратный. Функция reversed() может применяться с List, Dict и любыми типами, поддерживающими диапазоны значений. 
    
   var numbers = List(1, 2, 3, 4, 5)
   for number in reversed(numbers):
       print(number)
  • Реализован типаж Boolable, возвращающий для переменных с типами Dict, List и Set значение True, если они содержат хотя бы один элемент.
  • Улучшена поддержка вариативных аргументов. Предоставлена возможность определения функций, содержащих одновременно как необязательные, так и вариативные аргументы. 
    
   fn variadic_arg_after_default(
     a: Int, b: Int = 3, *args: Int, c: Int, d: Int = 1, **kwargs: Int
   ): ...
  • Добавлены функции __source_location() и __call_location() для определения местоположения (номер строки в исходных текстах) вызовов функций и кода.
  • В метод FileHandle.seek() по аналогии с языком Python добавлена поддержка аргумента "whence".
  • Тип AnyPointer переименован в UnsafePointer. Добавлена возможность инициализации UnsafePointer из напрямую из ссылки с типом Reference ("UnsafePointer(someRef)"). Для работы с указателями UnsafePointer добавлены функции initialize_pointee_copy, initialize_pointee_move, move_from_pointee() и move_pointee.

Язык Mojo развивается под руководством Криса Латнера (Chris Lattner), основателя и главного архитектора проекта LLVM и создателя языка программирования Swift. Синтаксис Mojo основан на языке Python, а система типов близка к C/C++. Проект преподносится как язык общего назначения, расширяющий возможности языка Python средствами системного программирования, подходящий для широкого круга задач и сочетающий простоту применения для исследовательских разработок и быстрого создания прототипов с пригодностью для формирования высокопроизводительных конечных продуктов.

Простота достигается благодаря использованию привычного синтаксиса языка Python, а разработке конечных продуктов способствуют возможность компиляции в машинный код, механизмы безопасной работы с памятью и задействование средств для аппаратного ускорения вычислений. Для достижения высокой производительности поддерживается распараллеливание вычислений с задействованием всех имеющихся в системе аппаратных ресурсов гетерогенных систем, таких как GPU, специализированные ускорители для машинного обучения и векторные процессорные инструкции (SIMD). При интенсивных вычислениях распараллеливание и задействование всех вычислительных ресурсов даёт возможность добиться производительности, превосходящей приложения на C/C++.

Язык поддерживает статическую типизацию и средства для безопасной низкоуровневой работы с памятью, напоминающие возможности языка Rust, такие как отслеживание времени жизни ссылок и проверка заимствования переменных (borrow checker). При этом в языке доступны и возможности для низкоуровневой работы, например, возможно прямое обращение к памяти в режиме unsafe с использованием типа Pointer, вызов отдельных SIMD-инструкций или доступ к аппаратным расширениям, таким как TensorCores и AMX.

Mojo может использоваться как в режиме интерпретации с использованием JIT, так и для компиляции в исполняемые файлы (AOT, ahead-of-time). В компилятор встроены современные технологии автоматической оптимизации, кэширования и распределённой компиляции. Исходный код на языке Mojo преобразуются в низкоуровневый промежуточный код MLIR (Multi-Level Intermediate Representation), развиваемый проектом LLVM. Компилятор позволяет применять для генерации машинного кода различные бэкенды, поддерживающие MLIR.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.modular.com/blog/w...)
  2. OpenNews: Открытие стандартной библиотеки языка Mojo. Обновление инструментария Mojo 24.2
  3. OpenNews: Обновление инструментария для языка программирования Mojo
  4. OpenNews: Доступен для тестирования инструментарий для языка программирования Mojo
  5. OpenNews: Создатель LLVM развивает новый язык программирования Mojo
  6. OpenNews: Сотрудник Google развивает язык программирования Carbon, нацеленный на замену C++
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61111-mojo
Ключевые слова: mojo
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, DEF (?), 17:47, 03/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слишком поздно. Julia уже вытесняет Python из ниши Data Science и Big Data.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 17:53, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну, это вряд ли, конечно. Маловероятно, так скажем.
     
  • 2.11, Аноним (-), 18:32, 03/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (3), 17:52, 03/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.4, Аноним (4), 17:58, 03/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Неужели данный язычок покруче раста?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 18:04, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё что угодно круче раста)
     

  • 1.6, Аноним (6), 18:07, 03/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > компилировать проекты на локальной системе

    killer-feature

     
  • 1.7, Аноним (-), 18:15, 03/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ребята молодцы. Вот так раз - и 24я версия!
    Солидно звучит. Это ж AI, тут всё должно быть bleeding edge!
    А не как какая-то занюханая v0.7.0, которая была в январе 2024 года.
    Вот ее инвестору фиг продашь!
     
  • 1.8, Username (?), 18:17, 03/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем оно нужно, столько языков уже наплодили в последнее время без сферы применения или которые не просили
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 18:52, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это язык от главного автора LLVM, Swift и Clang. Т.е. от главного человека в природа который хоть что-то понимает в создании языков программирования.
     

  • 1.9, Аноним (-), 18:18, 03/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Исходные тексты стандартной библиотеки Mojo открыты под лицензией Apache 2.0 c исключениями от проекта LLVM, допускающими смешивание с кодом под лицензией GPLv2

    Ой ля а чо не любим копилефт? Душонка проприетарская?

     
     
  • 2.10, Аноним (-), 18:27, 03/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 2.13, Аноним (12), 18:59, 03/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не язык для сообщества. Это язык который выпускает конкретная коммерческая организация.
     

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