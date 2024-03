Брюс Перенс опубликовал черновой вариант лицензии Post-Open

Уже с первых строк этой лицензии хочется смеяться: > 1.1 HOW TO USE THIS TEXT ON YOUR OWN WORK.

> If you wish to apply these terms to your own work, you must first

> enter into the POST-OPEN OPERATING AGREEMENT, which gives permission

> to use this copyrighted text. И чем это концептуально лучше (указанной в качестве негативного примера) предлагаемой аферы от красношапки?