Брюс Перенс опубликовал черновой вариант лицензии Post-Open

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|1.3, Аноним (3), 13:28, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Польза для авторов это хорошо, но никакой пользой для потребителя, как с гпл, тут и не пахнет. Мерзкие пермиссивщики, отвратительно.
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|2.12, tty0 (?), 13:57, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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GPL для конечного потребителя, который платит - идеальный вариант.
Потребитель деньги тратит не только на лицензию, но и на обучение, инфраструктуру, шаблоны, готовые наработки тоже стоят денег и т.п.
А тут прибежит Адобе какой-нить или Элоп, купит все и тупо закроет/сломает.
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|3.23, Аноним324 (ok), 14:27, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Только почему-то всё что создали Apple или адобе работает, а то что создало попенсорс каммунити, никогда не работало, и не будет.
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|4.72, Аноним (3), 16:33, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пример так себе кстати, у Элопа довольно паршивый код. Просто он стандартизирован и разрабатывается под конкретное предсказуемое окружение, а это куда проще в целом. Агрессивный марекетинг, опять же. Это американская госкорпорация, если что. Все преференции и продвижение наличии. У Адоба монополия и толпа индусов, вон, спокойно используют куски гпл в своих продуктах, из того, что я слышал. Качество кода довольно низкое, у типичного опенсорса не хуже. Вот ты наговариваешь на комьюнити, а упомянутые корпорации успешно пользуются бесполатными результатами их трудов, не давая ничего взамен.
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|5.75, Аноним324 (ok), 16:42, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Комьюнити ничего не делает, весь опенсорс делают корпорации, и они им же пользуются. А каммунити сидит пердит, и ничего не делает.
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|6.85, arthi747 (ok), 16:58, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всегда когда на защиту корпов становятся тощей грудью то почему то пример adobe приводят. А как вам такой пример - одна мегакорпорация выкидывает из винды запуск андроид при этом линуксовый waydroid написаный на коленке работает лучше и никуда выкидываться не собирается?
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|6.87, Аноним (-), 17:03, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Комьюнити ничего не делает, весь опенсорс делают корпорации, и они им же пользуются.
> А каммунити сидит пердит, и ничего не делает.
Если бы все было так - сейчас рулили бы (полу)проприетарные бсд, тулчейны были бы проприетарными и проч. Ибо все шло - к вот этому вот. Пока кой-кто не воткнул лом в этот вентилятор.
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|7.114, Аноним (112), 17:57, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так никто не заставляет тебя брать код под BSD и закрывать его. Если ты такой преверженец свободы, бери BSD код изменяй и выкладывай в общий доступ. Почему то все думают, что если челвоек взял BSD код, изменил его и не выложил в общий доступ, то он обязательно взял бы GPL код, изменил его и выложил в общий доступ. Нет, он просто не возьмет GPL.
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|3.48, Аноним (3), 15:05, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А какой пользы хочет потребитель?
Польза от прав, предоставляемых потребителю устройства лицензией на ПО, может возникнуть, когда он захочет доработать приобретение и добавить необходимую ему функциональность. Конечно, для этого необходимо, чтобы его устройства не были тивоизированы (как в случае с линуксом). Другая неочевидная польза, это теоретическая возможность сохранить работоспособность устройства после того, как производитель решит дёрнуть "kill switch" (типичный вредоносный код в одном и компонентов, к примеру).
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|4.55, n00by (ok), 15:33, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Что любопытно, способность потребителя что-то сделать с кодом (изучить, дописать) обходится стороной. Программист читает о пользе, ставит себя на место потребителя, проецирует свои умения и приходит к выводу - здорово, мне будут присылать доработки! Но типичный потребитель ничего такого не умеет. В лучшем случае он умеет торговать и рассказывать о пользе.
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|5.58, Аноним (3), 15:46, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Глупости, эти самые типичные потребители прекрасно справлялись с установкой и использованием ddwrt (это которая полурабочий варез от васянов). То, что каждый может взять код устройства и его доработать, не означает, что это придётся делать каждому в отдельности.
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|6.61, n00by (ok), 15:54, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что ожидаемо, произошла подмена моего тезиса "потребители не умеют кодить" на "потребители не умеют устанавливать", затем неявно приписанный мне ложный тезис был опровергнут.
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|7.64, Аноним (-), 16:02, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потребители прекрасно умеют кодить. Сходи посмотри сколько всего для ардуины наделано.
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|8.65, n00by (ok), 16:07, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Ты мог бы даже на моём гитхабе найти, что я там понаделал для Ардуины Из чего... текст свёрнут, показать
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|7.66, Аноним (3), 16:12, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Твой тезис "все потребители обязаны себе накодить". А это как раз в случае с проприетарью, потому что у потребителя есть только охраняемое законом право дорабатывать код своего устройства, но нет права распространять свои доработки. В случае со свободным кодом, достаточно того, что процент потребителей сможет накодить и для себя и для соседа, ведь у него есть право свободно распространять эти доработки по своему усмотрению.
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|9.68, Аноним (3), 16:18, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Нет, я не лгу Если это не то, что ты имел в виду под типичные пользователи не ... текст свёрнут, показать
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|4.104, aname (?), 17:30, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> А какой пользы хочет потребитель?
> Польза от прав, предоставляемых потребителю устройства лицензией на ПО, может возникнуть,
> когда он захочет доработать приобретение и добавить необходимую ему функциональность.
> Конечно, для этого необходимо, чтобы его устройства не были тивоизированы (как
> в случае с линуксом). Другая неочевидная польза, это теоретическая возможность сохранить
> работоспособность устройства после того, как производитель решит дёрнуть "kill switch"
> (типичный вредоносный код в одном и компонентов, к примеру).
> может возникнуть
А может и не возникнуть. Это раз, второе: выше всяких договоров стоит законодательство. Претензии, нарушающие закон- ничтожны. Ориентируйтесь на закон вашей страны, в первую очередь, а на EULA- после.
> "kill switch"
Ну, в рф отвалились только сервисы. Т.е. только то, где пользователю только картинка рисуется и звуки проигрываются как в кинотеатре. Остальное более- менее живое или законодательно разрешено оживить.
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|2.27, 12yoexpert (ok), 14:31, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут сама лицензия постольку-поскольку. Что там будет написано - по барабану: в интернете пообсуждают, на чём-нибудь сойдутся.
Главное, что брюс перенс создаёт для себя кормушку POST-OPEN ADMINISTRATION, чтобы прожить счастливую безбедную ничем не стеснённую старость без необходимости поисков денег.
Корпорации в лицензии упомянуты только потому, что они могут и будут финансировать эту кормушку, остальное содержимое лицензии не имеет абсолютно никакого значения
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|3.52, Аноним (52), 15:20, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>>Главное, что ричард столман создаёт для себя кормушку GNU INITIATIVE, чтобы прожить счастливую безбедную ничем не стеснённую старость без необходимости поисков денег.
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|2.78, fuggy (ok), 16:46, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надо было просто в GPL внести строчку, что если пользователь использует GPL код в закрытом ПО, то он должен создателю 100500 триллионов долларов. В итоге бы все судебные тяжбы длились бы не десятилетие, как недавний случай во Франции, а пару месяцев. Корпорация которая нарушила это требование либо собирала триллион либо открывала свой код. А то привыкли, взяли бесплатно, потом вставили в закрытый код, а потом начинают мухлевать что GPL не требует оплаты для использования, или "мы с ними не заключали договор, поэтому ничего не должны", или отмазки что мы это исправим в будущем, в очень далёком будущем. Вот причина почему GPL плохо работает.
Либо второй вариант, чтобы все GPL программы стоили бы минимальную деньгу, 1 копейка. Люди просто привыкли что бесплатное, значит можно свободно пользоваться дальше. И люди не отличают проприетарную программу под EULA, под GPL или MIT. Разработчики привыкли, нашли библиотеку в репозитории, скачивается бесплатно, покупки лицензии не требует, значит можно использовать в любом софте. А прочитать что лицензия GPL требует выпустить свой код под GPL они не читали.
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|1.6, Аноним (-), 13:31, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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> Брюс Перенс (Bruce Perens), один из авторов определения Open Source и соучредитель организации Open Source Initiative
О, это тот самый (ч|м)удак, под предводительством которого в 2007 году гнилая конторка OSI пыталась закопирайстить само слово Open Source и сделать из него trademark.
Которая по сраннейшему стечению обстоятельств принадлежала бы именно OSI!
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|1.7, КО (?), 13:34, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Открытая свободная лицензия, ноль затрат, нужно всего лишь...
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|1.31, Аноним (112), 14:33, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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GPL несвободная лицензия ПРИНУЖДАЮЩАЯ делиться изменениями.
Но им показалось этого мало, им захотелось чтобы им давали денег за использование.
Ещё раз напоминают, что GPL НЕСВОБОДНАЯ лицензия а ПРИНУДИТЕЛЬСКАЯ лицензия.
BSD, MIT свободные лицензии. Вы берете код под этой лицензией и вас НЕ ПРИНУЖДАЮТ отдавать изменённый код. От вас также не потребуют денег за использование кода.
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|2.33, 12yoexpert (ok), 14:35, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ты можешь что угодно себе думать, но все знают, что gpl - свободная лицензия. без принуждения делиться невозможно обеспечить свободу, потому что люди - плохие существа, они не будут делать добро, а будут преследовать свои шкурные интересы
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|3.103, Аноним (112), 17:28, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>без принуждения делиться невозможно обеспечить свободу,
Свобода она без оговорк, либо есть либо нет. Если свободу надо обеспечивать принуждением, то это уже не свобода. Странно что тебе и таким как ты это надо объяснять.
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|2.46, Аноним (46), 14:59, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нельзя требовать деньги за использование исходного кода. Деньги можно потребовать либо за конечный продукт, либо за услугу. Иначе это просто нельзя списать в расходы (базовый «антиотмывочный» принцип). Пожертвовать можно — да, но законодательство в этой области за рубежом настолько жёсткое, что организовать это под силу только единицам.
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|2.60, Аноним (60), 15:51, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Потому что GNU GPL - GNU General Public Licence, что есть генеральная главная об... большой текст свёрнут, показать
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|3.63, n00by (ok), 16:01, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Сам RMS говорил, что скорее всего война с корпорастами будет проиграна, но
> это не повод не заниматься добрыми делами.
Почему из всех пропагандистов здесь только ProfessorNavigator последовал совету, сам написал код и открыл под GPL?
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|4.92, Аноним (-), 17:09, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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99% местных обитателей могут только пользоваться уже написанным кем-то кодом очень бояться з̶а̶ ̶с̶в̶о̶ю̶ ̶ж̶ что с этим кодом не дай бог что-то случиться.
Потому что они же тогда станут бессильны, потому что написать что-то сложнее башпортянки не выйдет - у них же лапки.
Поэтому они все такие за GPL в надежде что найдется немамонт который будет продолжать поддерживать код, которым они пользуются.
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|3.80, Аноним (-), 16:51, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> не являются лицензиями которые гарантируют сохранение свободности кода на любом этапе взаимодействия
Потому что свободность кода и свободность взаимодействия с кодом это две огромные разницы.
> Такой замес хиппи-христиано-коммунизма с анархией на минималках в хозяйственной части
И много-много марок чтобы это все придумать. Если вы понимаете о чем я.
> и без идеалогической шизы
Не-не-не... Весь гну держится на идеологической шизе.
Начиная от генитальных идей бородача наказывать программеров за несвободный код и ограничивать их в зарплатах до идеи создания гос органа который будет распределять деньги на разработку.
Я вообще впечатлен, в насколько воображаемом мире он жил/живет.
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|2.70, fuggy (ok), 16:25, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если уж так говорить, то GPL защищает свободу пользователя, а пермиссивные лицензии свободу разработчика и корпораций. Любой пользователь GPL программы имеет свободу изучать, изменять и распространять программу. И любой следующий пользователь которому распространили программу получает те же свободы что первый пользователь. В то время как программу под пермиссивной лицензией, корпорация может взять и закрыть и распространить пользователем под EULA запрещающим изучение (декомпиляцию), изменение (модификацию) и распространение (передачу другим). В итоге у конечного пользователя пермиссивных лицензий нет никаких свобод, в отличие от GPL. Поэтому GPL и является более свободной, потому что сохраняет свободу для других пользователей, которой наделила GPL лицензия программу.
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|3.76, Аноним (-), 16:42, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если уж так говорить, то GPL защищает свободу пользователя, а пермиссивные лицензии свободу разработчика и корпораций.
Именно!
И тут выясняется, что без пользователей приложения могут существовать - например утилита написанная разработчиком для себа.
А вот без разработчиков и ресурсов (корпорации) получатся Хурд.
Внезапно, не правда ли)?
> Поэтому GPL и является более свободной, потому что сохраняет свободу для других пользователей, которой наделила GPL лицензия программу.
Ограничив разработчиков? Забрав у них имущественные права распоряжаться своим кодом?
Ну-ну, удачи, пользователям самим писать программы)
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|4.82, vdb (?), 16:52, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Забрав у них имущественные права распоряжаться своим кодом?
Разработчикам кто-то нож к горлу приставил и заставляет отдавать имущественные права? Нет. Просто *некоторые* разработчики хотят пользоваться *чужим* кодом, а получать как за *свой*. Лицемеры.
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|5.95, Аноним (-), 17:11, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, дурнопахнущий комми призывал наказать программистов, которые не хотят делиться кодом.
А еще ГНУтики просто с̶п̶и̶ позаимствовали код из BSD, перебили копирайты и налепили сверху свой рак.
undeadly.org/cgi?action=article&sid=20070829001634
Им конечно настучали по рукам, но повезло что в этот раз заметили, а если бы нет?
В общем все как завещал воришка емаксов.
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|5.102, Аноним (102), 17:25, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как ты гнутых приложил, однако. Фонд владеет авторскими правами на бо́льшую часть программного обеспечения GNU, а также на некоторые не-GNU программы. От любого человека, делающего вклад в пакеты GNU, Фонд требует письменное заявление о передаче авторских прав, чтобы иметь возможность защищать программы в суде в случае возникновения спора. https://www.gnu.org/licenses/why-assign.ru.html - их неубедительная отмазка по этому поводу.
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|4.115, fuggy (ok), 17:57, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> без пользователей приложения могут существовать
Узко мыслишь. Пользователем библиотеки является разработчик, а не конечный пользователь ПО.
>получатся Хурд
А ещё получается Gnu/Linux, coreutils, GCC, glibc, bash. Не считая сотен тысяч мелких библиотек, которые ты пользуешься и даже не знаешь про них.
>Забрав у них имущественные права распоряжаться своим кодом
Какие такие права и у кого отбирают? Тем более имущественные? Вообще-то по умолчанию у любого произведения нет прав на изучение, модификацию и распространение. И лицензия свободного ПО, например GPL, именно даёт права пользователям. То что вы думаете должно быть само по себе обязательно? Без GPL лицензии у тебя бы не было вообще прав смотреть, запускать, изменять и распространять какой бы то ни было код.
Так что удачи брать в аренду очередной HP/Xiaomi принтер или игру, которую закроют через полгода.
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|3.84, Аноним (-), 16:58, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а пермиссивные лицензии свободу разработчика и корпораций
Корпорации прекрасно могут использовать GPL и не открывать код.
Напр. гугл пишет для линя драйвера для своих железок или патчи безопасности и использует только сам.
Причем на этими серверами пользуются оконечные пользователи.
И никому он эти изменения отдавать не обязан.
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|3.88, Аноним (88), 17:04, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Любой пользователь GPL программы имеет свободу изучать, изменять и распространять программу. И любой следующий пользователь которому распространили программу получает те же свободы что первый пользователь
Это и в BSD работает. Изучай, изменяй, распространяй наздоровье. И следующий пользователь BSD-кода может делать тоже самое. Если кто-то прлизводный код закрыл, то оригинальный то код таким же и остался, изучай до посинения.
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|3.108, Аноним (112), 17:39, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>В то время как программу под пермиссивной лицензией,
GPL фанатикам пришлось придумать новояз, чтобы СВОБОДНАЯ лицензия примяла негативный оттенок.
>Поэтому GPL и является более свободной
Степеней свободы не бывает так же Осетрины вторы свежести. Свобода либо есть, либо её нет.
>В то время как программу под пермиссивной лицензией, корпорация может взять и закрыть и распространить пользователем под EULA запрещающим изучение (декомпиляцию), изменение (модификацию) и распространение (передачу другим).
Взять код, изменить его под свои нужды и никому не отдавать это и есть свобода действий.
Но оригинальный код никуда не денется, он останется под свободной лицензией.
GPL фанатики это леваки занимающиеся двуемыслием и изобретающие новояз.
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|4.113, Аноним (113), 17:56, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> GPL фанатикам пришлось придумать новояз
Нет, тут как раз Перенс новояз придумывает со своим post-open.
> Свобода либо есть, либо её нет.
И как раз таки GPL обеспечивает свободу, она есть.
> Взять код, изменить его под свои нужды и никому не отдавать это и есть свобода действий.
И как раз таки GPL это позволяет, ты не поверишь. Пока ты не распространяешь свои модификации другим людям – можешь у себя под одеялом не отдавать код сколько хочешь. Обязанность возникает если передать и/или опубликовать код и/или бинарник, а в случае с AGPL – даже если дать попользоваться в клиент-серверном варианте.
> GPL фанатики это леваки занимающиеся двуемыслием и изобретающие новояз.
Вижу новояз лишь со стороны фанатиков OpenSource и подобных тебе врагов Свободы.
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|5.119, Аноним (112), 18:06, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Пока ты не распространяешь свои модификации другим людям – можешь у себя под одеялом не отдавать код сколько хочешь.
Разговор о свободе у тебя начинается с её ограничения. Свобода либо есть, либо нет. Не бывает свободы с ограничениями, это уже несвобода называется.
>Вижу новояз лишь со стороны фанатиков OpenSource и подобных тебе врагов Свободы.
Вижу бесконечное лицемерие GPL фанатиков.
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|4.118, Аноним (113), 18:04, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Специально приведу выдержку о том, что GPL это позволяет, если не распространять... большой текст свёрнут, показать
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|2.94, Аноним (113), 17:10, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да взгляни, Перенс жалуется как раз на то, что Свободная лицензия GPL не позволяет отнимать чьи-то права:
> Из проблем GPL, которые пытаются решить в новой лицензии, отмечается ориентация GPL лишь на предоставление прав, без возможности отнимать чьи-то права
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|1.37, Аноним (46), 14:38, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Вся суть открытых лицензий в отказе от ответственности. Погромист Вася может писать что угодно, как угодно и когда угодно.
Если Вася хочет получать бабло, то Вася должен нести ответственность (основной капиталистический принцип).
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|2.83, Аноним (-), 16:53, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если Вася хочет получать бабло, то Вася должен нести ответственность
> (основной капиталистический принцип).
Майкрософт и несет. В объеме аж до целых пяти баксов! Так в их EULA написано, с которой вы [x] Agree при инсталле их системы :). А, да, это кажется немного меньше чем стоимость операционки, так что они даже повле выплаты будут в нехилом плюсе...
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|1.44, Аноним (44), 14:45, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Qt уже давно же так поступает.
Хотите исходный код qt lts, подождите год или полтора и опубликуем. Не хотите, используйте последнюю версию, не lts, будете помогать нам баги закрывать
.
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|1.50, Аноним (50), 15:10, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Волшебным образом гплщики решили стричь деньги, только на одном факте использования своих лицензий. И где тут свобода?
Лицемерие 90-го уровня.
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|1.53, n00by (ok), 15:24, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Беда столь объёмных текстов в том, что существует предел Чейтина. Некоторые программисты не могут сходу назвать даже преимущества сортировки пузырьком. Тягаться с юристами на их поле -- это заведомо проигрышное дело. Но есть достаточно простой и верный способ понять суть пропагандиста: если он убеждает, что код должен быть открытым (или свободным), пусть покажет пример - код, который он открыл (или освободил).
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|2.59, n00by (ok), 15:51, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
У каждого своё зло. У торговцев чужим кодом злом являются авторы кода, смеющие чего-то хотеть.
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|1.57, Аноним (-), 15:44, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Полная хрень. Сложно в "администрировании" для авторов, вызовет ненависть что от проприетариев, что от GPLщиков, в общем - у Перенса получилось булшит-бинго какое-то. С чем его и поздравляю!
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|1.62, товарищ майор (?), 15:56, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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postmodern, post-truth, post-open
в пост-открытой лицензии, открытость не самое важное, точнее совсем не важное!
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|1.69, Аноним (69), 16:20, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Единственная открытая лицензия - Public Domain. Все остальные - открытое лицемерие.
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|1.89, Аноним (-), 17:05, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Столлман, 4 Свободы, GPLv3+, Копилефт, GNU, FSF" - рецепт Свободы.
Перейдайте привет Брюсу Перенсу!
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|1.90, Аноним (113), 17:06, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Из проблем GPL, которые пытаются решить в новой лицензии, отмечается ориентация GPL лишь на предоставление прав, без возможности отнимать чьи-то права
Да-а, о-о-очень серьёзная "проблема", требующая решения…
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|2.97, нах. (?), 17:15, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Из проблем GPL, которые пытаются решить в новой лицензии, отмечается ориентация GPL лишь на
>> предоставление прав, без возможности отнимать чьи-то права
> Да-а, о-о-очень серьёзная "проблема", требующая решения…
конечно серьезная - как это леваку да что-то не отнять?! Что он по-твоему потом будет - делить?!
Вот, сразу видно - работает человек, в поте лица эту проблему решает. Хорошо, конечно, что кодить он не умеет.
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|1.100, Аноним (113), 17:20, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Уже с первых строк этой лицензии хочется смеяться:
> 1.1 HOW TO USE THIS TEXT ON YOUR OWN WORK.
> If you wish to apply these terms to your own work, you must first
> enter into the POST-OPEN OPERATING AGREEMENT, which gives permission
> to use this copyrighted text.
И чем это концептуально лучше (указанной в качестве негативного примера) предлагаемой аферы от красношапки?
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|1.101, Аноним (-), 17:21, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я так понял корпорасты кинули пермиссивщиков. Пермиссивщикам это не понравилось вот они и пожаловались Брюсу Перецу. Перец, запилил новую пермиссивку, которая должна по идее защитить пермиссивщиков. Если честно пермиссивщиков не жаль, так им и надо.
А им не пришло в голову вместо того чтобы заморачиваться с новой лицензией, пойти на поклон к Великому Столлману. Запомните только GNU и копилефт вас спасёт!
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