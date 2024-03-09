Брюс Перенс опубликовал черновой вариант лицензии Post-Open

3.76 , Аноним ( - ), 16:42, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если уж так говорить, то GPL защищает свободу пользователя, а пермиссивные лицензии свободу разработчика и корпораций. Именно!

И тут выясняется, что без пользователей приложения могут существовать - например утилита написанная разработчиком для себа.

А вот без разработчиков и ресурсов (корпорации) получатся Хурд.

Внезапно, не правда ли)? > Поэтому GPL и является более свободной, потому что сохраняет свободу для других пользователей, которой наделила GPL лицензия программу. Ограничив разработчиков? Забрав у них имущественные права распоряжаться своим кодом?

Ну-ну, удачи, пользователям самим писать программы)

4.82 , vdb ( ? ), 16:52, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Забрав у них имущественные права распоряжаться своим кодом? Разработчикам кто-то нож к горлу приставил и заставляет отдавать имущественные права? Нет. Просто *некоторые* разработчики хотят пользоваться *чужим* кодом, а получать как за *свой*. Лицемеры.

5.95 , Аноним ( - ), 17:11, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, дурнопахнущий комми призывал наказать программистов, которые не хотят делиться кодом. А еще ГНУтики просто с̶п̶и̶ позаимствовали код из BSD, перебили копирайты и налепили сверху свой рак.

undeadly.org/cgi?action=article&sid=20070829001634

Им конечно настучали по рукам, но повезло что в этот раз заметили, а если бы нет?

В общем все как завещал воришка емаксов.

5.102 , Аноним ( 102 ), 17:25, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как ты гнутых приложил, однако. Фонд владеет авторскими правами на бо́льшую часть программного обеспечения GNU, а также на некоторые не-GNU программы. От любого человека, делающего вклад в пакеты GNU, Фонд требует письменное заявление о передаче авторских прав, чтобы иметь возможность защищать программы в суде в случае возникновения спора. https://www.gnu.org/licenses/why-assign.ru.html - их неубедительная отмазка по этому поводу.

4.115 , fuggy ( ok ), 17:57, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > без пользователей приложения могут существовать Узко мыслишь. Пользователем библиотеки является разработчик, а не конечный пользователь ПО. >получатся Хурд А ещё получается Gnu/Linux, coreutils, GCC, glibc, bash. Не считая сотен тысяч мелких библиотек, которые ты пользуешься и даже не знаешь про них. >Забрав у них имущественные права распоряжаться своим кодом Какие такие права и у кого отбирают? Тем более имущественные? Вообще-то по умолчанию у любого произведения нет прав на изучение, модификацию и распространение. И лицензия свободного ПО, например GPL, именно даёт права пользователям. То что вы думаете должно быть само по себе обязательно? Без GPL лицензии у тебя бы не было вообще прав смотреть, запускать, изменять и распространять какой бы то ни было код.

Так что удачи брать в аренду очередной HP/Xiaomi принтер или игру, которую закроют через полгода.

3.84 , Аноним ( - ), 16:58, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а пермиссивные лицензии свободу разработчика и корпораций Корпорации прекрасно могут использовать GPL и не открывать код.

Напр. гугл пишет для линя драйвера для своих железок или патчи безопасности и использует только сам.

Причем на этими серверами пользуются оконечные пользователи.

И никому он эти изменения отдавать не обязан.

3.88 , Аноним ( 88 ), 17:04, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Любой пользователь GPL программы имеет свободу изучать, изменять и распространять программу. И любой следующий пользователь которому распространили программу получает те же свободы что первый пользователь Это и в BSD работает. Изучай, изменяй, распространяй наздоровье. И следующий пользователь BSD-кода может делать тоже самое. Если кто-то прлизводный код закрыл, то оригинальный то код таким же и остался, изучай до посинения.

3.108 , Аноним ( 112 ), 17:39, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >В то время как программу под пермиссивной лицензией, GPL фанатикам пришлось придумать новояз, чтобы СВОБОДНАЯ лицензия примяла негативный оттенок. >Поэтому GPL и является более свободной Степеней свободы не бывает так же Осетрины вторы свежести. Свобода либо есть, либо её нет. >В то время как программу под пермиссивной лицензией, корпорация может взять и закрыть и распространить пользователем под EULA запрещающим изучение (декомпиляцию), изменение (модификацию) и распространение (передачу другим). Взять код, изменить его под свои нужды и никому не отдавать это и есть свобода действий.

Но оригинальный код никуда не денется, он останется под свободной лицензией.

GPL фанатики это леваки занимающиеся двуемыслием и изобретающие новояз.

4.113 , Аноним ( 113 ), 17:56, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > GPL фанатикам пришлось придумать новояз Нет, тут как раз Перенс новояз придумывает со своим post-open. > Свобода либо есть, либо её нет. И как раз таки GPL обеспечивает свободу, она есть. > Взять код, изменить его под свои нужды и никому не отдавать это и есть свобода действий. И как раз таки GPL это позволяет, ты не поверишь. Пока ты не распространяешь свои модификации другим людям – можешь у себя под одеялом не отдавать код сколько хочешь. Обязанность возникает если передать и/или опубликовать код и/или бинарник, а в случае с AGPL – даже если дать попользоваться в клиент-серверном варианте. > GPL фанатики это леваки занимающиеся двуемыслием и изобретающие новояз. Вижу новояз лишь со стороны фанатиков OpenSource и подобных тебе врагов Свободы.

5.119 , Аноним ( 112 ), 18:06, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Пока ты не распространяешь свои модификации другим людям – можешь у себя под одеялом не отдавать код сколько хочешь. Разговор о свободе у тебя начинается с её ограничения. Свобода либо есть, либо нет. Не бывает свободы с ограничениями, это уже несвобода называется. >Вижу новояз лишь со стороны фанатиков OpenSource и подобных тебе врагов Свободы. Вижу бесконечное лицемерие GPL фанатиков.

4.118 , Аноним ( 113 ), 18:04, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Специально приведу выдержку о том, что GPL это позволяет, если не распространять...