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Брюс Перенс опубликовал черновой вариант лицензии Post-Open

09.03.2024 12:42

Брюс Перенс (Bruce Perens), один из авторов определения Open Source и соучредитель организации Open Source Initiative, представил первый черновой вариант новой лицензии "Post-Open Zero-Cost", нацеленной на решение накопившихся проблем, связанных со взаимодействием разработчиков открытого ПО и коммерческих компаний в контексте получения справедливой обратной отдачи от коммерческого использования кода. В лицензии отражена возможность наложения дополнительных условий на коммерческое использование, например, за получаемую в результате использования открытого ПО выгоду компаниям предлагается расплачиваться либо участием в разработке, либо оплачивая отчисления, которые будут распределяться между непосредственными разработчиками.

Ключевым отличием лицензии Post-Open от существующих открытых лицензий, таких как GPL, является введение договорной составляющей, доступной для расторжения в случае нарушения условий лицензии. Предусмотрено два вида договорных соглашений - бесплатный и платный. Платный договор предусматривает возможность заключения соглашения на предоставление дополнительных прав, и применяется при коммерческом распространении продуктов или внесении изменений без их публичного раскрытия.

Лицензия также определяет организацию "POST-OPEN ADMINISTRATION", выступающую от имени лицензиаров, являющуюся их юридическим представителем, при необходимости отстаивающую их права и занимающуюся распределением полученных средств с учётом вклада в разработку. Структура организации, которая должна использовать в своей деятельности прозрачные процессы, а также финансовые механизмы, пока не определены и являются предметом будущих обсуждений.

Среди ситуаций, которые приводят к расторжению договорной составляющей упомянуты: нарушение условий лицензии; предъявление претензий в нарушении патентов; наложение дополнительных условий (например, добавление в договор с клиентами санкций, в случае распространения информации об исправлении уязвимостей); внесение изменений, подпадающих под закон об экспортном контроле (например, для военных целей и создания оружия); утаивание сведений об уязвимостях или препятствование их раскрытию; использование кода для обучения моделей машинного обучения, распространяемых под другими условиями. Договорные отношения разрываются не сразу, а только через 60 дней после информирования о нарушении. Если нарушения устранены в течение 60 дней, то предоставленные права остаются в силе.

Из проблем GPL, которые пытаются решить в новой лицензии, отмечается ориентация GPL лишь на предоставление прав, без возможности отнимать чьи-то права. Подобная особенность позволяет компаниям обходить требования лицензии GPL в отношении предоставления неограниченного доступа к исходным текстам. В частности, для ограничения доступности кода используются лазейки, связанные с навязыванием дополнительных договорных условий с конечным пользователем, которые ограничивают вторичное распространение открытого кода, лежащего в основе продукта.

Например, при покупке дистрибутива RHEL клиент подписывает с компанией Red Hat договор на поддержку и получение обновлений, в котором ограничена редистрибуция данных и упомянуто право расторгнуть договор при несоответствии фактически установленных и купленных копий RHEL, что заставляет выбирать между свободой распоряжения ПО и сохранением статуса клиента Red Hat. Поставляемые для RHEL патчи с устранением уязвимостей применяются к GPL-коду и в соответствии с лицензией пользователь имеет право на их распространение, но это может быть воспринято как нарушение договора с Red Hat и станет поводом для прекращения оказания услуг компании.

Ранее, когда изменения публиковались в репозитории CentOS, сообщество закрывало глаза на подобные манипуляции, но после изменения политики предоставления доступа к исходным текстам пакетов RHEL, возникла потребность в пересмотре механизмов взаимодействия разработчиков открытых проектов и компаний, пользующихся их трудом.

  1. Главная ссылка к новости (https://perens.com/2024/03/08/...)
  2. OpenNews: Брюс Перенс, соавтор определения Open Source, развивает концепцию Post-Open Source
  3. OpenNews: Брюс Перенс покинул организацию OSI из-за разногласий, касающихся лицензии CAL
  4. OpenNews: Удаление Эрика Рэймонда из списков рассылки OSI и этические вопросы в открытых лицензиях
  5. OpenNews: Основатели MySQL начали продвижение лицензии BSL, как альтернативы Open Core
  6. OpenNews: Один из авторов GPLv3 представил лицензию GPL.next
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60761-pol
Ключевые слова: pol, license, opensource, postopen
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.3, Аноним (3), 13:28, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Польза для авторов это хорошо, но никакой пользой для потребителя, как с гпл, тут и не пахнет. Мерзкие пермиссивщики, отвратительно.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:42, 09/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +6 +/
     
     
  • 3.106, Аноним (-), 17:34, 09/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +4 +/
     
  • 2.12, tty0 (?), 13:57, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GPL для конечного потребителя, который платит - идеальный вариант.

    Потребитель деньги тратит не только на лицензию, но и на обучение, инфраструктуру, шаблоны, готовые наработки тоже стоят денег и т.п.
    А тут прибежит Адобе какой-нить или Элоп, купит все и тупо закроет/сломает.

     
     
  • 3.23, Аноним324 (ok), 14:27, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Только почему-то всё что создали Apple или адобе работает, а то что создало попенсорс каммунити, никогда не работало, и не будет.
     
     
  • 4.72, Аноним (3), 16:33, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пример так себе кстати, у Элопа довольно паршивый код. Просто он стандартизирован и разрабатывается под конкретное предсказуемое окружение, а это куда проще в целом. Агрессивный марекетинг, опять же. Это американская госкорпорация, если что. Все преференции и продвижение  наличии. У Адоба монополия и толпа индусов, вон, спокойно используют куски гпл в своих продуктах, из того, что я слышал. Качество кода довольно низкое, у типичного опенсорса не хуже. Вот ты наговариваешь на комьюнити, а упомянутые корпорации успешно пользуются бесполатными результатами их трудов, не давая ничего взамен.
     
     
  • 5.75, Аноним324 (ok), 16:42, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Комьюнити ничего не делает, весь опенсорс делают корпорации, и они им же пользуются. А каммунити сидит пердит, и ничего не делает.
     
     
  • 6.85, arthi747 (ok), 16:58, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда когда на защиту корпов становятся тощей грудью то почему то пример adobe приводят. А как вам такой пример - одна мегакорпорация выкидывает из винды запуск андроид при этом линуксовый waydroid написаный на коленке работает лучше и никуда выкидываться не собирается?
     
     
  • 7.112, Аноним (112), 17:54, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще пофиг.
     
  • 6.87, Аноним (-), 17:03, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Комьюнити ничего не делает, весь опенсорс делают корпорации, и они им же пользуются.
    > А каммунити сидит пердит, и ничего не делает.

    Если бы все было так - сейчас рулили бы (полу)проприетарные бсд, тулчейны были бы проприетарными и проч. Ибо все шло - к вот этому вот. Пока кой-кто не воткнул лом в этот вентилятор.

     
     
  • 7.114, Аноним (112), 17:57, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так никто не заставляет тебя брать код под BSD и закрывать его. Если ты такой преверженец свободы, бери BSD код изменяй и выкладывай в общий доступ. Почему то все думают, что если челвоек взял BSD код, изменил его и не выложил в общий доступ, то он обязательно взял бы GPL код, изменил его и выложил в общий доступ. Нет, он просто не возьмет GPL.
     
  • 2.20, aname (?), 14:14, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А какой пользы хочет потребитель?
     
     
  • 3.48, Аноним (3), 15:05, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А какой пользы хочет потребитель?

    Польза от прав, предоставляемых потребителю устройства лицензией на ПО, может возникнуть, когда он захочет доработать приобретение и добавить необходимую ему функциональность. Конечно, для этого необходимо, чтобы его устройства не были тивоизированы (как в случае с линуксом). Другая неочевидная польза, это теоретическая возможность сохранить работоспособность устройства после того, как производитель решит дёрнуть "kill switch" (типичный вредоносный код в одном и компонентов, к примеру).

     
     
  • 4.55, n00by (ok), 15:33, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Что любопытно, способность потребителя что-то сделать с кодом (изучить, дописать) обходится стороной. Программист читает о пользе, ставит себя на место потребителя, проецирует свои умения и приходит к выводу - здорово, мне будут присылать доработки! Но типичный потребитель ничего такого не умеет. В лучшем случае он умеет торговать и рассказывать о пользе.
     
     
  • 5.58, Аноним (3), 15:46, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Глупости, эти самые типичные потребители прекрасно справлялись с установкой и использованием ddwrt (это которая полурабочий варез от васянов). То, что каждый может взять код устройства и его доработать, не означает, что это придётся делать каждому в отдельности.
     
     
  • 6.61, n00by (ok), 15:54, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что ожидаемо, произошла подмена моего тезиса "потребители не умеют кодить" на "потребители не умеют устанавливать", затем неявно приписанный мне ложный тезис был опровергнут.
     
     
  • 7.64, Аноним (-), 16:02, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потребители прекрасно умеют кодить. Сходи посмотри сколько всего для ардуины наделано.
     
     
  • 8.65, n00by (ok), 16:07, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты мог бы даже на моём гитхабе найти, что я там понаделал для Ардуины Из чего... текст свёрнут, показать
     
  • 7.66, Аноним (3), 16:12, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Твой тезис "все потребители обязаны себе накодить". А это как раз в случае с проприетарью, потому что у потребителя есть только охраняемое законом право дорабатывать код своего устройства, но нет права распространять свои доработки. В случае со свободным кодом, достаточно того, что процент потребителей сможет накодить и для себя и для соседа, ведь у него есть право свободно распространять эти доработки по своему усмотрению.
     
     
  • 8.67, n00by (ok), 16:15, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты лжёшь вновь, и я не удивлён ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.68, Аноним (3), 16:18, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, я не лгу Если это не то, что ты имел в виду под типичные пользователи не ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.117, Аноним (112), 18:01, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользователь не обязан разбираться в том как работает товар Это охраняемое зако... текст свёрнут, показать
     
  • 4.104, aname (?), 17:30, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> А какой пользы хочет потребитель?
    > Польза от прав, предоставляемых потребителю устройства лицензией на ПО, может возникнуть,
    > когда он захочет доработать приобретение и добавить необходимую ему функциональность.
    > Конечно, для этого необходимо, чтобы его устройства не были тивоизированы (как
    > в случае с линуксом). Другая неочевидная польза, это теоретическая возможность сохранить
    > работоспособность устройства после того, как производитель решит дёрнуть "kill switch"
    > (типичный вредоносный код в одном и компонентов, к примеру).
    > может возникнуть

    А может и не возникнуть. Это раз, второе: выше всяких договоров стоит законодательство. Претензии, нарушающие закон- ничтожны. Ориентируйтесь на закон вашей страны, в первую очередь, а на EULA- после.

    > "kill switch"

    Ну, в рф отвалились только сервисы. Т.е. только то, где пользователю только картинка рисуется и звуки проигрываются как в кинотеатре. Остальное более- менее живое или законодательно разрешено оживить.

     
  • 2.27, 12yoexpert (ok), 14:31, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут сама лицензия постольку-поскольку. Что там будет написано - по барабану: в интернете пообсуждают, на чём-нибудь сойдутся.

    Главное, что брюс перенс создаёт для себя кормушку POST-OPEN ADMINISTRATION, чтобы прожить счастливую безбедную ничем не стеснённую старость без необходимости поисков денег.

    Корпорации в лицензии упомянуты только потому, что они могут и будут финансировать эту кормушку, остальное содержимое лицензии не имеет абсолютно никакого значения

     
     
  • 3.52, Аноним (52), 15:20, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >>Главное, что ричард столман создаёт для себя кормушку GNU INITIATIVE, чтобы прожить счастливую безбедную ничем не стеснённую старость без необходимости поисков денег.
     
  • 2.78, fuggy (ok), 16:46, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо было просто в GPL внести строчку, что если пользователь использует GPL код в закрытом ПО, то он должен создателю 100500 триллионов долларов. В итоге бы все судебные тяжбы длились бы не десятилетие, как недавний случай во Франции, а пару месяцев. Корпорация которая нарушила это требование либо собирала триллион либо открывала свой код. А то привыкли, взяли бесплатно, потом вставили в закрытый код, а потом начинают мухлевать что GPL не требует оплаты для использования, или "мы с ними не заключали договор, поэтому ничего не должны", или отмазки что мы это исправим в будущем, в очень далёком будущем. Вот причина почему GPL плохо работает.
    Либо второй вариант, чтобы все GPL программы стоили бы минимальную деньгу, 1 копейка. Люди просто привыкли что бесплатное, значит можно свободно пользоваться дальше. И люди не отличают проприетарную программу под EULA, под GPL или MIT. Разработчики привыкли, нашли библиотеку в репозитории, скачивается бесплатно, покупки лицензии не требует, значит можно использовать в любом софте. А прочитать что лицензия GPL требует выпустить свой код под GPL они не читали.
     

  • 1.6, Аноним (-), 13:31, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    > Брюс Перенс (Bruce Perens), один из авторов определения Open Source и соучредитель организации Open Source Initiative

    О, это тот самый (ч|м)удак, под предводительством которого в 2007 году гнилая конторка OSI пыталась закопирайстить само слово Open Source и сделать из него trademark.
    Которая по сраннейшему стечению обстоятельств принадлежала бы именно OSI!

     
  • 1.7, КО (?), 13:34, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Открытая свободная лицензия, ноль затрат, нужно всего лишь...
     
  • 1.15, Аноним (15), 14:01, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это несвободная лицензия, а Перенс теперь официально проприетар...щик.
     
  • 1.16, Легивон (?), 14:05, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Доложите мнение RMS по этому вопросу.
     
  • 1.31, Аноним (112), 14:33, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    GPL несвободная лицензия ПРИНУЖДАЮЩАЯ делиться изменениями.
    Но им показалось этого мало, им захотелось чтобы им давали денег за использование.
    Ещё раз напоминают, что GPL НЕСВОБОДНАЯ лицензия а ПРИНУДИТЕЛЬСКАЯ лицензия.
    BSD, MIT свободные лицензии. Вы берете код под этой лицензией и вас НЕ ПРИНУЖДАЮТ отдавать изменённый код. От вас также не потребуют денег за использование кода.
     
     
  • 2.33, 12yoexpert (ok), 14:35, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты можешь что угодно себе думать, но все знают, что gpl - свободная лицензия. без принуждения делиться невозможно обеспечить свободу, потому что люди - плохие существа, они не будут делать добро, а будут преследовать свои шкурные интересы
     
     
  • 3.74, Аноним (-), 16:42, 09/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.103, Аноним (112), 17:28, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >без принуждения делиться невозможно обеспечить свободу,

    Свобода она без оговорк, либо есть либо нет. Если свободу надо обеспечивать принуждением, то это уже не свобода. Странно что тебе и таким как ты это надо объяснять.

     
  • 2.45, Canis dirus Leidy (?), 14:56, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > GPL несвободная лицензия ПРИНУЖДАЮЩАЯ делиться изменениями.

    Но есть у неё и недостатки…

     
  • 2.46, Аноним (46), 14:59, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нельзя требовать деньги за использование исходного кода. Деньги можно потребовать либо за конечный продукт, либо за услугу. Иначе это просто нельзя списать в расходы (базовый «антиотмывочный» принцип). Пожертвовать можно — да, но законодательство в этой области за рубежом настолько жёсткое, что организовать это под силу только единицам.
     
     
  • 3.93, Всем Анонимам Аноним (?), 17:10, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напишите пожалуйста тоже самое в форуме FreeBSD, посмотрим что вам там ответят за такой троллинг
     
  • 2.60, Аноним (60), 15:51, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что GNU GPL - GNU General Public Licence, что есть генеральная главная об... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.63, n00by (ok), 16:01, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Сам RMS говорил, что скорее всего война с корпорастами будет проиграна, но
    > это не повод не заниматься добрыми делами.

    Почему из всех пропагандистов здесь только ProfessorNavigator последовал совету, сам написал код и открыл под GPL?

     
     
  • 4.92, Аноним (-), 17:09, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    99% местных обитателей могут только пользоваться уже написанным кем-то кодом очень бояться з̶а̶ ̶с̶в̶о̶ю̶ ̶ж̶  что с этим кодом не дай бог что-то случиться.
    Потому что они же тогда станут бессильны, потому что написать что-то сложнее башпортянки не выйдет - у них же лапки.
    Поэтому они все такие за GPL в надежде что найдется немамонт который будет продолжать поддерживать код, которым они пользуются.
     
     
  • 5.105, Аноним (-), 17:30, 09/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.80, Аноним (-), 16:51, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не являются лицензиями которые гарантируют сохранение свободности кода на любом этапе взаимодействия

    Потому что свободность кода и свободность взаимодействия с кодом это две огромные разницы.

    > Такой замес хиппи-христиано-коммунизма с анархией на минималках в хозяйственной части

    И много-много марок чтобы это все придумать. Если вы понимаете о чем я.

    >  и без идеалогической шизы

    Не-не-не... Весь гну держится на идеологической шизе.
    Начиная от генитальных идей бородача наказывать программеров за несвободный код и ограничивать их в зарплатах до идеи создания гос органа который будет распределять деньги на разработку.
    Я вообще впечатлен, в насколько воображаемом мире он жил/живет.

     
     
  • 4.110, Аноним (112), 17:47, 09/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.109, Аноним (112), 17:45, 09/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.70, fuggy (ok), 16:25, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если уж так говорить, то GPL защищает свободу пользователя, а пермиссивные лицензии свободу разработчика и корпораций. Любой пользователь GPL программы имеет свободу изучать, изменять и распространять программу. И любой следующий пользователь которому распространили программу получает те же свободы что первый пользователь. В то время как программу под пермиссивной лицензией, корпорация может взять и закрыть и распространить пользователем под EULA запрещающим изучение (декомпиляцию), изменение (модификацию) и распространение (передачу другим). В итоге у конечного пользователя пермиссивных лицензий нет никаких свобод, в отличие от GPL. Поэтому GPL и является более свободной, потому что сохраняет свободу для других пользователей, которой наделила GPL лицензия программу.
     
     
  • 3.76, Аноним (-), 16:42, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если уж так говорить, то GPL защищает свободу пользователя, а пермиссивные лицензии свободу разработчика и корпораций.

    Именно!
    И тут выясняется, что без пользователей приложения могут существовать - например утилита написанная разработчиком для себа.
    А вот без разработчиков и ресурсов (корпорации) получатся Хурд.
    Внезапно, не правда ли)?

    > Поэтому GPL и является более свободной, потому что сохраняет свободу для других пользователей, которой наделила GPL лицензия программу.

    Ограничив разработчиков? Забрав у них имущественные права распоряжаться своим кодом?
    Ну-ну, удачи, пользователям самим писать программы)

     
     
  • 4.82, vdb (?), 16:52, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Забрав у них имущественные права распоряжаться своим кодом?

    Разработчикам кто-то нож к горлу приставил и заставляет отдавать имущественные права? Нет. Просто *некоторые* разработчики хотят пользоваться *чужим* кодом, а получать как за *свой*. Лицемеры.

     
     
  • 5.95, Аноним (-), 17:11, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, дурнопахнущий комми призывал наказать программистов, которые не хотят делиться кодом.

    А еще ГНУтики просто с̶п̶и̶ позаимствовали код из BSD, перебили копирайты и налепили сверху свой рак.
    undeadly.org/cgi?action=article&sid=20070829001634
    Им конечно настучали по рукам, но повезло что в этот раз заметили, а если бы нет?
    В общем все как завещал воришка емаксов.

     
  • 5.102, Аноним (102), 17:25, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ты гнутых приложил, однако. Фонд владеет авторскими правами на бо́льшую часть программного обеспечения GNU, а также на некоторые не-GNU программы. От любого человека, делающего вклад в пакеты GNU, Фонд требует письменное заявление о передаче авторских прав, чтобы иметь возможность защищать программы в суде в случае возникновения спора. https://www.gnu.org/licenses/why-assign.ru.html - их неубедительная отмазка по этому поводу.
     
  • 4.115, fuggy (ok), 17:57, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > без пользователей приложения могут существовать

    Узко мыслишь. Пользователем библиотеки является разработчик, а не конечный пользователь ПО.

    >получатся Хурд

    А ещё получается Gnu/Linux, coreutils, GCC, glibc, bash. Не считая сотен тысяч мелких библиотек, которые ты пользуешься и даже не знаешь про них.

    >Забрав у них имущественные права распоряжаться своим кодом

    Какие такие права и у кого отбирают? Тем более имущественные? Вообще-то по умолчанию у любого произведения нет прав на изучение, модификацию и распространение. И лицензия свободного ПО, например GPL, именно даёт права пользователям. То что вы думаете должно быть само по себе обязательно? Без GPL лицензии у тебя бы не было вообще прав смотреть, запускать, изменять и распространять какой бы то ни было код.
    Так что удачи брать в аренду очередной HP/Xiaomi принтер или игру, которую закроют через полгода.

     
  • 3.84, Аноним (-), 16:58, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а пермиссивные лицензии свободу разработчика и корпораций

    Корпорации прекрасно могут использовать GPL и не открывать код.
    Напр. гугл пишет для линя драйвера для своих железок или патчи безопасности и использует только сам.
    Причем на этими серверами пользуются оконечные пользователи.
    И никому он эти изменения отдавать не обязан.

     
  • 3.88, Аноним (88), 17:04, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Любой пользователь GPL программы имеет свободу изучать, изменять и распространять программу. И любой следующий пользователь которому распространили программу получает те же свободы что первый пользователь

    Это и в BSD работает. Изучай, изменяй, распространяй наздоровье. И следующий пользователь BSD-кода может делать тоже самое. Если кто-то прлизводный код закрыл, то оригинальный то код таким же и остался, изучай до посинения.

     
  • 3.108, Аноним (112), 17:39, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В то время как программу под пермиссивной лицензией,

    GPL фанатикам пришлось придумать новояз, чтобы СВОБОДНАЯ лицензия примяла негативный оттенок.

    >Поэтому GPL и является более свободной

    Степеней свободы не бывает так же Осетрины вторы свежести. Свобода либо есть, либо её нет.

    >В то время как программу под пермиссивной лицензией, корпорация может взять и закрыть и распространить пользователем под EULA запрещающим изучение (декомпиляцию), изменение (модификацию) и распространение (передачу другим).

    Взять код, изменить его под свои нужды и никому не отдавать это и есть свобода действий.
    Но оригинальный код никуда не денется, он останется под свободной лицензией.
    GPL фанатики это леваки занимающиеся двуемыслием и изобретающие новояз.

     
     
  • 4.113, Аноним (113), 17:56, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > GPL фанатикам пришлось придумать новояз

    Нет, тут как раз Перенс новояз придумывает со своим post-open.

    >  Свобода либо есть, либо её нет.

    И как раз таки GPL обеспечивает свободу, она есть.

    > Взять код, изменить его под свои нужды и никому не отдавать это и есть свобода действий.

    И как раз таки GPL это позволяет, ты не поверишь. Пока ты не распространяешь свои модификации другим людям – можешь у себя под одеялом не отдавать код сколько хочешь. Обязанность возникает если передать и/или опубликовать код и/или бинарник, а в случае с AGPL – даже если дать попользоваться в клиент-серверном варианте.

    > GPL фанатики это леваки занимающиеся двуемыслием и изобретающие новояз.

    Вижу новояз лишь со стороны фанатиков OpenSource и подобных тебе врагов Свободы.

     
     
  • 5.119, Аноним (112), 18:06, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Пока ты не распространяешь свои модификации другим людям – можешь у себя под одеялом не отдавать код сколько хочешь.

    Разговор о свободе у тебя начинается с её ограничения. Свобода либо есть, либо нет. Не бывает свободы с ограничениями, это уже несвобода называется.

    >Вижу новояз лишь со стороны фанатиков OpenSource и подобных тебе врагов Свободы.

    Вижу бесконечное лицемерие GPL фанатиков.

     
  • 4.118, Аноним (113), 18:04, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Специально приведу выдержку о том, что GPL это позволяет, если не распространять... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.94, Аноним (113), 17:10, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да взгляни, Перенс жалуется как раз на то, что Свободная лицензия GPL не позволяет отнимать чьи-то права:

    > Из проблем GPL, которые пытаются решить в новой лицензии, отмечается ориентация GPL лишь на предоставление прав, без возможности отнимать чьи-то права

     

  • 1.37, Аноним (46), 14:38, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Вся суть открытых лицензий в отказе от ответственности. Погромист Вася может писать что угодно, как угодно и когда угодно.

    Если Вася хочет получать бабло, то Вася должен нести ответственность (основной капиталистический принцип).

     
     
  • 2.47, n00by (ok), 15:05, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Порадуете ссылочкой на лицензию без AS IS?
     
  • 2.83, Аноним (-), 16:53, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если Вася хочет получать бабло, то Вася должен нести ответственность
    > (основной капиталистический принцип).

    Майкрософт и несет. В объеме аж до целых пяти баксов! Так в их EULA написано, с которой вы [x] Agree при инсталле их системы :). А, да, это кажется немного меньше чем стоимость операционки, так что они даже повле выплаты будут в нехилом плюсе...

     

  • 1.44, Аноним (44), 14:45, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Qt уже давно же так поступает.
    Хотите исходный код qt lts, подождите год или полтора и опубликуем. Не хотите, используйте последнюю версию, не lts, будете помогать нам баги закрывать
    .
     
  • 1.50, Аноним (50), 15:10, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Волшебным образом гплщики решили стричь деньги, только на одном факте использования своих лицензий. И где тут свобода?
    Лицемерие 90-го уровня.
     
     
  • 2.73, Аноним (73), 16:38, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Еще один. "free" никогда не значило "бесплатно"
     

  • 1.53, n00by (ok), 15:24, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Беда столь объёмных текстов в том, что существует предел Чейтина. Некоторые программисты не могут сходу назвать даже преимущества сортировки пузырьком. Тягаться с юристами на их поле -- это заведомо проигрышное дело. Но есть достаточно простой и верный способ понять суть пропагандиста: если он убеждает, что код должен быть открытым (или свободным), пусть покажет пример - код, который он открыл (или освободил).
     
  • 1.56, bircoph (ok), 15:34, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх, Брюс. Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему…
     
     
  • 2.59, n00by (ok), 15:51, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У каждого своё зло. У торговцев чужим кодом злом являются авторы кода, смеющие чего-то хотеть.
     

  • 1.57, Аноним (-), 15:44, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Полная хрень. Сложно в "администрировании" для авторов, вызовет ненависть что от проприетариев, что от GPLщиков, в общем - у Перенса получилось булшит-бинго какое-то. С чем его и поздравляю!
     
  • 1.62, товарищ майор (?), 15:56, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    postmodern, post-truth, post-open
    в пост-открытой лицензии, открытость не самое важное, точнее совсем не важное!
     
  • 1.69, Аноним (69), 16:20, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственная открытая лицензия - Public Domain. Все остальные - открытое лицемерие.
     
  • 1.71, Аноним (71), 16:29, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если смешать бочку меда и ложку г., то получится бочка г.
     
  • 1.89, Аноним (-), 17:05, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Столлман, 4 Свободы, GPLv3+, Копилефт, GNU, FSF" - рецепт Свободы.

    Перейдайте привет Брюсу Перенсу!

     
  • 1.90, Аноним (113), 17:06, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Из проблем GPL, которые пытаются решить в новой лицензии, отмечается ориентация GPL лишь на предоставление прав, без возможности отнимать чьи-то права

    Да-а, о-о-очень серьёзная "проблема", требующая решения…

     
     
  • 2.97, нах. (?), 17:15, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Из проблем GPL, которые пытаются решить в новой лицензии, отмечается ориентация GPL лишь на
    >> предоставление прав, без возможности отнимать чьи-то права
    > Да-а, о-о-очень серьёзная "проблема", требующая решения…

    конечно серьезная - как это леваку да что-то не отнять?! Что он по-твоему потом будет - делить?!

    Вот, сразу видно - работает человек, в поте лица эту проблему решает. Хорошо, конечно, что кодить он не умеет.

     

  • 1.100, Аноним (113), 17:20, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже с первых строк этой лицензии хочется смеяться:

    > 1.1 HOW TO USE THIS TEXT ON YOUR OWN WORK.
    >    If you wish to apply these terms to your own work, you must first
    >    enter into the POST-OPEN OPERATING AGREEMENT, which gives permission
    >    to use this copyrighted text.

    И чем это концептуально лучше (указанной в качестве негативного примера) предлагаемой аферы от красношапки?

     
  • 1.101, Аноним (-), 17:21, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я так понял корпорасты кинули пермиссивщиков. Пермиссивщикам это не понравилось вот они и пожаловались Брюсу Перецу. Перец, запилил новую пермиссивку, которая должна по идее защитить пермиссивщиков. Если честно пермиссивщиков не жаль, так им и надо.

    А им не пришло в голову вместо того чтобы заморачиваться с новой лицензией, пойти на поклон к Великому Столлману. Запомните только GNU и копилефт вас спасёт!

     

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