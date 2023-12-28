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Брюс Перенс, соавтор определения Open Source, развивает концепцию Post-Open Source

28.12.2023 19:07

Брюс Перенс (Bruce Perens), один из авторов определения Open Source и соучредитель организации Open Source Initiative, считает, что парадигма Open Source достигла рубежа при котором открытые лицензии не обеспечивают должной защиты и настало время для создания пересмотренной концепции Post-Open Source, которая позволит гармонизировать отношения разработчиков открытого ПО и коммерческих компаний.

GPL изначально разработана только как лицензия, и не является договором, т.е. нацелена лишь на предоставление прав, но не может отнимать чьи-то права. По мнению Перенса новая модель лицензирования должна включать договорные условия, рассматриваемые в соответствии с требованиями области права, регламентирующего договорные отношения. В настоящее время компании научились обходить требования лицензии GPL в отношении предоставления неограниченного доступа к исходным текстам. Для ограничения доступности кода используются лазейки, связанные с навязыванием дополнительных договорных условий с конечным пользователям, которые ограничивают вторичное распространение открытого кода, лежащего в основе продукта.

Например, при покупке дистрибутива RHEL клиент подписывает с компанией Red Hat договор на поддержку и получение обновлений, в котором ограничена редистрибуция данных и упомянуто право расторгнуть договор при несоответствии фактически установленных и купленных копий RHEL, что заставляет выбирать между свободой распоряжения ПО и сохранением статуса клиента Red Hat. Поставляемые для RHEL патчи с устранением уязвимостей применяются к GPL-коду и в соответствии с лицензией пользователь имеет право на их распространение, но это может быть воспринято как нарушение договора с Red Hat и станет поводом для прекращения оказания услуг компании. Ранее, когда изменения публиковались в репозитории CentOS, сообщество закрывало глаза на подобные манипуляции, но после изменения политики предоставления доступа к исходным текстам пакетов RHEL, возникла потребность в пересмотре механизмов взаимодействия разработчиков открытых проектов и компаний, пользующихся их трудом.

В рамках концепции Post-Open Source предлагается расширить понятие Open Source элементами, накладывающими дополнительные условия на коммерческое использование и определяющими взаимодействие между разработчиками и корпорациями в плане получения справедливой обратной отдачи. За получаемую в результате использования открытого ПО выгоду компаниям предлагается расплачиваться либо участием в разработке, либо оплачивая отчисления, которые будут распределяться между непосредственными разработчиками. Для некоммерческих применений и индивидуальных пользователей код останется бесплатен и как раньше будет сводится к одной лицензии, без договорной составляющей.

В качестве одного из вариантов предлагается применять ежегодное освидетельствование (compliance), после которого компания получает все права на использование программного обеспечения, распространяемого в соответствии с принципом Post-Open Source. Средства, перечисляемые для получения разрешения, позволят стимулировать разработку. Более того, наличие оплаты даст возможность не только писать код для себя и специалистов, разбирающихся в технологиях, но и тратить время на создание удобных приложений для конечных пользователя, учитывая их интересы.

Из трудностей, которые необходимо решить в процессе внедрения предложенной модели Post-Open Source, отмечается необходимость создания организации, которая будет заниматься изучением вклада в разработку и распределением полученных средств. Организация должна использовать в своей деятельности прозрачные процессы, а финансовые механизмы устраивать разработчиков.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Анализ проблем с GPL у бизнес-модели Red Hat
  3. OpenNews: Брюс Перенс покинул организацию OSI из-за разногласий, касающихся лицензии CAL
  4. OpenNews: Основатели MySQL начали продвижение лицензии BSL, как альтернативы Open Core
  5. OpenNews: Новая схема привлечения независимых разработчиков в открытые проекты компаний
  6. OpenNews: Апелляционный суд подтвердил правоту Брюса Перенса в разбирательстве с Grsecurity
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60360-opensource
Ключевые слова: opensource, license
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 19:40, 28/12/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    > необходимость создания организации

    Каждый хочет доить эту корову. Не одному же Столлману заниматься платными консультациями в fsf :)

     
  • 2, Аноним (2), 19:43, 28/12/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    они лицензию ядра смениьт не могут, а уже какой-то пост-модерн придумывают, всё, основной опен соррс навсегда гпл2, им надо смириться
     
     
  • 5, Аноним (5), 19:47, 28/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если инициатива позволит применить жесткие санкции к массовому нарушению GPL (все, что основано на GPL, не может не быть GPL), почему нет?
     

  • 3, Аноним (5), 19:45, 28/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    > наличие оплаты даст возможность

    предъявить претензии, озвученные в предыдущей новости.

     
  • 4, Анонин (?), 19:47, 28/12/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

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