Доступен Vcc, C/C++ компилятор для Vulkan

2.11 , Крестоносец ( ?? ), 11:16, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – > А чем оно лучше/хуже rust-gpu Лучше тем, что это C и C++, а не Rust.

3.16 , Иисус ( ? ), 12:26, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – То есть примерно ничем. По твоим словам. Хотя оно, например, поддерживает Windows XP. Не то, чтоб прям что-то нужное, но ситуативная фича надо полагать. Полагаю, самый существенный минус - весьма скудная документация. Сложно определить, что именно будет интересными фичами, если про них даже прочитать негде. У rust-gpu есть доки разные и сообщество. Например списки, чего они сделали/недоделали с точки зрения SPIR-V https://github.com/EmbarkStudios/rust-gpu/issues/383

3.25 , Пряник ( ? ), 13:19, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И хуже тем, что это C и C++, а не Rust.

2.18 , Ivan7 ( ok ), 12:36, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1) Зачем тебе rust в шейдерах?

2) Зачем тебе rust?

3.20 , Иисус ( ? ), 13:03, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1) Лично мне не нужен, мне wgpu-rs достаточно для моих скромных задач.

2) Я код на нём иногда пишу. Перешёл на оный с гошечки и крестов. Гошечка юзабельна только для вебсерверов, хотя и неплоха в этом. Но мне нужны генерики, которых тогда не было, да и сейчас. Кресты (в отличии от Няшного Си, который подкупает своей простотой) слишком неудобны для реального использования. Любая многопоточность - боль (а мне нужна). Нормальной инфраструктуры нет. Компилятор медленный. Все пишут на каком-то своём диалекте. Управления зависимостями нет.

3.22 , Аноним ( 22 ), 13:08, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Странный вопрос.

> 2) Зачем тебе rust? Язык ядра линукс, в отличии от C++.

Но который лучше чем С (тк его взяли в ядро на замену сишки). > 1) Зачем тебе rust в шейдерах? А почему бы и нет)?

4.30 , Аноним ( 30 ), 13:45, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Слишком громко сказано, учитывая сколько кода rust в ядре и что он по умолчанию вообще отключен и даже не требует зависимости от rust. А так же то, что C - это подмножество C++.