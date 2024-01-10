Доступен Vcc, C/C++ компилятор для Vulkan

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|1.1, 1 (??), 10:22, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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> В Vcc применяются штатные возможности C/C++ для управления ходом выполнения программы, включая возможность использования оператора "goto".
Шах и мат хейтерам goto !!!!
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|2.7, Lost Inside (ok), 10:58, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Железно-деревянные грабли, разбросанные по земле, заменили на грабли из композитных материалов, но они все так же больно лупят по бошкам.
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|2.17, Аноним (17), 12:26, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>возможность использования оператора "goto"
Возможность, но не обязательность.
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|2.4, Аноним (4), 10:43, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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кто-то не видит разницы между api графики и языком шейдеров
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|2.35, Аноним (-), 15:04, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кто-то решил переизобрести OpenGL
Это вообще не конкурент вулкану.
> и OpenCL?
А он сугубо про вычисления... вулкан забавен тем что там можно и графику, и вычисления, сразу.
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|4.15, Аноним (15), 12:00, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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неправильно.
потому что переменные сокращаются: С/C++ == (С/C)++ == 1++ == 2.
поэтому "код написан на C/C++" == "код написан на 2".
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|1.6, Шарп (ok), 10:57, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не увидел в приведённом примере раскрытия потанцевала c++. Приведённый код практически идентичен коду на обычном языке шейдеров.
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|2.9, Аноним (9), 11:04, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> потанцевала
В следующий раз заходи на OpenNet по-трезвому.
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|3.13, Bottle (?), 11:32, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не, это специально так написано. Видел мемы про "раскрытие потанцевала" в консолесрачах ещё давно.
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|3.34, Аноним (17), 14:40, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорость за счёт аппаратной реализации параллельных матопераций в GPU, а не за счёт конструкций языка.
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|3.16, Иисус (?), 12:26, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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То есть примерно ничем. По твоим словам. Хотя оно, например, поддерживает Windows XP. Не то, чтоб прям что-то нужное, но ситуативная фича надо полагать.
Полагаю, самый существенный минус - весьма скудная документация. Сложно определить, что именно будет интересными фичами, если про них даже прочитать негде. У rust-gpu есть доки разные и сообщество. Например списки, чего они сделали/недоделали с точки зрения SPIR-V https://github.com/EmbarkStudios/rust-gpu/issues/383
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|3.20, Иисус (?), 13:03, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1) Лично мне не нужен, мне wgpu-rs достаточно для моих скромных задач.
2) Я код на нём иногда пишу. Перешёл на оный с гошечки и крестов.
Гошечка юзабельна только для вебсерверов, хотя и неплоха в этом. Но мне нужны генерики, которых тогда не было, да и сейчас.
Кресты (в отличии от Няшного Си, который подкупает своей простотой) слишком неудобны для реального использования. Любая многопоточность - боль (а мне нужна). Нормальной инфраструктуры нет. Компилятор медленный. Все пишут на каком-то своём диалекте. Управления зависимостями нет.
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|3.22, Аноним (22), 13:08, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Странный вопрос.
> 2) Зачем тебе rust?
Язык ядра линукс, в отличии от C++.
Но который лучше чем С (тк его взяли в ядро на замену сишки).
> 1) Зачем тебе rust в шейдерах?
А почему бы и нет)?
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|4.30, Аноним (30), 13:45, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слишком громко сказано, учитывая сколько кода rust в ядре и что он по умолчанию вообще отключен и даже не требует зависимости от rust. А так же то, что C - это подмножество C++.
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|1.26, Пряник (?), 13:22, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как всё сложно. Почему бы просто не компилировать из LLVM в машинный код GPU?
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|2.36, Аноним (-), 15:06, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как всё сложно. Почему бы просто не компилировать из LLVM в машинный код GPU?
Которого именно их GPU для начала, например?
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