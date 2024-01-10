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Доступен Vcc, C/C++ компилятор для Vulkan

10.01.2024 10:17

После трёх лет разработки представлен исследовательский проект Vcc (Vulkan Clang Compiler), нацеленный на создание компилятора, способного транслировать код на языке С++ в представление, выполняемое на GPU, поддерживающих графический API Vulkan. В отличие от моделей программирования GPU на базе языков шейдеров GLSL и HLSL в Vcc развивается идея полного отказа от использования отдельных языков шейдеров и предоставляется возможность прямой компиляции кода C/C++ для Vulkan. Наработки проекта распространяются под лицензией MIT.

Для компиляции кода задействованы компоненты проекта LLVM и Clang в качестве фронтэнда. Для выполнения на GPU развивается собственное промежуточное представление шейдеров Shady и компилятор для преобразования кода в это представление. По возможности поддерживается компиляция обычного стандартного кода C/C++, а для поддержки специфичных для GPU возможностей предоставляется несколько дополнительных встроенных функций.

В Vcc применяются штатные возможности C/C++ для управления ходом выполнения программы, включая возможность использования оператора "goto". Допускается вызов функций, рекурсивное выполнение функций, использование физических указателей, теггированных указателей и указателей на функции, выполнение арифметических операций над указателями, а также определение раскладки типов в памяти.

Для достижения поддержки возможностей C/C++, таких как функции и указатели, промежуточное представление Shady расширено поддержкой специальных конструкций. В общем виде Shady базируется на промежуточном представлении SPIR-V 3 и использует эмуляцию для реализации расширенных возможностей, которые напрямую невозможно реализовать поверх SPIR-V. Для использования в программах специфичных для шейдеров возможностей предлагаются встроенные функции и аннотации. 


   #include <shady.h>

   descriptor_set(0) descriptor_binding(1) uniform sampler2D texSampler;

   location(0) input vec3 vertexColor;
   location(1) input vec2 texCoord;

   location(0) output vec4 outColor;

   fragment_shader void main() {
       vec4 fragColor;
       fragColor.xyz = vertexColor;
       fragColor.w = 1.0f;
       outColor = texture2D(texSampler, texCoord) * fragColor;
   }

Для работы требуется GPU с поддержкой Vulkan 1.1, расширения VK_KHR_buffer_device_address и типов Int8, Int16 и Int64. Vcc совместим с Vulkan-драйверами radv (AMD Mesa), amdvlk (AMD), nvk (NVIDIA), anv (Intel Mesa) и проприетарными драйверами AMD, Intel Arc и NVIDIA. Из ограничений реализации упоминается отсутствие поддержки исключений C++, недоступность функций malloc/free и непереносимость функций и указателей между хост-системой и GPU.

  1. Главная ссылка к новости (https://xol.io/blah/introducin...)
  2. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.3
  3. OpenNews: Представлена спецификация OpenCL 3.0
  4. OpenNews: Vortex - открытый GPGPU на базе архитектуры RISC-V, совместимый с OpenCL
  5. OpenNews: Intel открыл код реализации OpenCL, выполняемой на CPU
  6. OpenNews: Представлен Rust GPU, инструментарий для разработки шейдеров на языке Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60413-vcc
Ключевые слова: vcc, vulkan, gpu, compile
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, 1 (??), 10:22, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    > В Vcc применяются штатные возможности C/C++ для управления ходом выполнения программы, включая возможность использования оператора "goto".

    Шах и мат хейтерам goto !!!!

     
     
  • 2.7, Lost Inside (ok), 10:58, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Железно-деревянные грабли, разбросанные по земле, заменили на грабли из композитных материалов, но они все так же больно лупят по бошкам.
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:26, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >возможность использования оператора "goto"

    Возможность, но не обязательность.

     
  • 2.24, Пряник (?), 13:17, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    goto hell
     
  • 2.33, Аноним (-), 14:28, 10/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• –1 +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:41, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Кто-то решил переизобрести OpenGL и OpenCL?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:43, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    кто-то не видит разницы между api графики и языком шейдеров
     
  • 2.35, Аноним (-), 15:04, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто-то решил переизобрести OpenGL

    Это вообще не конкурент вулкану.

    > и OpenCL?

    А он сугубо про вычисления... вулкан забавен тем что там можно и графику, и вычисления, сразу.

     

  • 1.3, Аноним (3), 10:42, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >C++
    >код — на C
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:54, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    C/C++
     
     
  • 3.12, Крестоносец (??), 11:17, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    C++/C
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 12:00, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    неправильно.
    потому что переменные сокращаются: С/C++ == (С/C)++ == 1++ == 2.
    поэтому "код написан на C/C++" == "код написан на 2".
     
     
  • 5.29, Аноним (29), 13:39, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ты будешь инкрементировать литерал?
     
  • 5.31, Пользователь планеты Земля (?), 13:48, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты разве ничего не слышал про приоритет операций ?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Приоритет_операции
    С/C++ == С/(C++)
     
     
  • 6.32, Пользователь планеты Земля (?), 13:57, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    отсюда следует что выражение для С/(C++) будет всегда меньше единицы при положительном С
    С/(C++) < 1
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:23, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем усложнять, если можно упростить?
     

  • 1.6, Шарп (ok), 10:57, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не увидел в приведённом примере раскрытия потанцевала c++. Приведённый код практически идентичен коду на обычном языке шейдеров.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:04, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > потанцевала

    В следующий раз заходи на OpenNet по-трезвому.

     
     
  • 3.13, Bottle (?), 11:32, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не, это специально так написано. Видел мемы про "раскрытие потанцевала" в консолесрачах ещё давно.
     
  • 2.28, Аноним (27), 13:24, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не нужно. Нужна скорость.
     
     
  • 3.34, Аноним (17), 14:40, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорость за счёт аппаратной реализации параллельных матопераций в GPU, а не за счёт конструкций языка.
     

  • 1.10, Иисус (?), 11:08, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    А чем оно лучше/хуже rust-gpu, который уже давно есть и работает?
     
     
  • 2.11, Крестоносец (??), 11:16, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > А чем оно лучше/хуже rust-gpu

    Лучше тем, что это C и C++, а не Rust.

     
     
  • 3.16, Иисус (?), 12:26, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То есть примерно ничем. По твоим словам. Хотя оно, например, поддерживает Windows XP. Не то, чтоб прям что-то нужное, но ситуативная фича надо полагать.

    Полагаю, самый существенный минус - весьма скудная документация. Сложно определить, что именно будет интересными фичами, если про них даже прочитать негде. У rust-gpu есть доки разные и сообщество. Например списки, чего они сделали/недоделали с точки зрения SPIR-V https://github.com/EmbarkStudios/rust-gpu/issues/383

     
  • 3.25, Пряник (?), 13:19, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И хуже тем, что это C и C++, а не Rust.
     
  • 2.18, Ivan7 (ok), 12:36, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) Зачем тебе rust в шейдерах?
    2) Зачем тебе rust?
     
     
  • 3.20, Иисус (?), 13:03, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) Лично мне не нужен, мне wgpu-rs достаточно для моих скромных задач.
    2) Я код на нём иногда пишу. Перешёл на оный с гошечки и крестов.

    Гошечка юзабельна только для вебсерверов, хотя и неплоха в этом. Но мне нужны генерики, которых тогда не было, да и сейчас.

    Кресты (в отличии от Няшного Си, который подкупает своей простотой) слишком неудобны для реального использования. Любая многопоточность - боль (а мне нужна). Нормальной инфраструктуры нет. Компилятор медленный. Все пишут на каком-то своём диалекте. Управления зависимостями нет.

     
  • 3.22, Аноним (22), 13:08, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странный вопрос.
    > 2) Зачем тебе rust?

    Язык ядра линукс, в отличии от C++.
    Но который лучше чем С (тк его взяли в ядро на замену сишки).

    > 1) Зачем тебе rust в шейдерах?

    А почему бы и нет)?

     
     
  • 4.30, Аноним (30), 13:45, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком громко сказано, учитывая сколько кода rust в ядре и что он по умолчанию вообще отключен и даже не требует зависимости от rust. А так же то, что C - это подмножество C++.
     

  • 1.19, corvuscor (ok), 12:51, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если это будет переносимо на уровне собранных бинарников - я обеими руками за.
     
     
  • 2.21, Аноним (17), 13:03, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное, только между одинаковыми чипами GPU.
     
  • 2.23, Иисус (?), 13:11, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Компилируется в SPIR-V, так что должно по идее.
     

  • 1.26, Пряник (?), 13:22, 10/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как всё сложно. Почему бы просто не компилировать из LLVM в машинный код GPU?
     
     
  • 2.36, Аноним (-), 15:06, 10/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как всё сложно. Почему бы просто не компилировать из LLVM в машинный код GPU?

    Которого именно их GPU для начала, например?

     

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