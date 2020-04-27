Представлена спецификация OpenCL 3.0

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|1.2, Аноним (2), 20:41, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Во, думаю, лет через 10 только-только начнет появляться намек на возможно скорое появление сущности, отдаленно напоминающей что-то типа зародыша конкурента сильно урезанной версии CUDA.
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|4.7, Аноним (7), 21:04, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот именно. В Mesa до сих пор рудиментарный 1.1. Позор. Есть, конечно, ROCm, но он подозрительно слегка проприетарен, хоть и почти опенсорсен, и вечно полон несовместимостей с нынешними версиями ядра, что постоянно затрудняет его нормальное использование. В Mesa всё должно быть встроено, чтобы оно пошло в массы.
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|4.26, Аноним (26), 23:41, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вшитого блоба нвидии
который работает как швейцарские часы.
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|1.4, Аноним (4), 20:50, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда уже можно будет запустить Full-PUBG.exe-x86_64.AppImage и играть без проблем и костылей
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|1.8, Аноним (10), 21:06, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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С nvidia все понятно, но если этот стандарт поддержит кто-то крупный например эпл, амд может выстрелить.
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|2.11, Аноним (7), 21:08, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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AMD уже давно поддерживает, в виде известного в узких кругах драйвера ROCm. А толку то? В приложениях его никто не поддерживает, одна CUDA кругом. В этом главная беда.
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|3.27, Annoynymous (ok), 23:55, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А перечисли, пожалуйста, ну или ссылку кинь, на список софта, умеющего CUDA, но не умеющего OpenCL и наоборот.
Из того софта, что есть у меня, всё сплошь OpenCL.
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|2.15, Аноним (15), 21:27, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нууу, как бы сказать... Apple как раз и сделала OpenCL. Двинула в Khronos Group, AMD присоединилась, прекратила разработку ATI Stream SDK (аналог CUDA Toolkit) в пользу OpenCL. NVIDIA тоже сделала OpenCL. На Intel GPU всё нормально только в винде, а под линуксом хрен заведёшь. На Ivy и Sandy был ооочень странный драйвер OpenCL, для которого нужно патчить ядро (причём патч только под одну версию ядра, а под другие версии хрен адаптируешь, потому что патч большой), потом они его выбросили и сделали новый.
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|1.12, Аноним (12), 21:18, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Обязательной заявлена только функциональность, соответствующая OpenCL 1.2, а все возможности, предложенные в спецификациях OpenCL 2.x, отнесены к числу необязательных. Подобный подход упростит создание специализированных реализаций, совместимых с OpenCL 3.0, и расширит спектр устройств, на которых может использоваться OpenCL 3.0. Например, производители могут реализовать поддержку OpenCL 3.0, не реализуя отдельные возможности OpenCL 2.x.
>Унификация с ранее выпущенными спецификациями упрощает перевод приложений на OpenCL 3.0. Приложения OpenCL 1.2 смогут работать на устройствах с поддержкой OpenCL 3.0 без внесения изменений. Приложения OpenCL 2.x также не потребуют изменения кода, но если окружение OpenCL 3.0 предоставляет необходимую функциональность (для обеспечения переносимости в будущем приложениям OpenCL 2.x рекомендуется добавить проверочные запросы для оценки поддержки используемых возможностей OpenCL 2.x). Разработчики драйверов с реализациями OpenCL смогут легко обновить свои продукты до OpenCL 3.0, добавив лишь обработку запросов на наличие тех или иных вызовов API, и со временем постепенно наращивать функциональность.
мне кажется или они делают такую же гадость как и расширения протокола джабер? куча расширений которые все необязательные и нет ниодного клиента который совпал бы сдругим по поддерживаемым расширениям?
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|2.22, Фрейд (?), 22:27, 27/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что матричное ГПУ аналогично женскому началу, в пару линейному АЛУ, сотворяющему структуру и образы с помощью оной и наполняющим смыслом эти простые ядра.
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|1.19, Аноним (19), 22:02, 27/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я вроде так слышал, что вулкан целиком заменит опенцл во всём. Что-то на картинках это не отражено.
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