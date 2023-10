Выпуск Kata Containers 3.2 с изоляцией на основе виртуализации

2.8 , Аноним ( 8 ), 15:04, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это же замечально, когда можно менять рантайм не меняя ничего в сервисе

3.13 , Аноньимъ ( ok ), 15:37, 24/10/2023 > Это же замечально, когда можно менять рантайм не меняя ничего в сервисе Рантайм сервиса это окружение внутри контейнера\виртуалки. Нельзя менять, потому (наверное, может просто во славу Сатаны) эти контейнеры и придумали. Но с ними столько проблем вылилось, что пришлось их все равно в виртуалках запускать. Теперь вот наконец-то допёрло что можно виртуалку без контейнера запустить. Но управлять ею мы будем не через средства для управления виртуалками, а через прослойку эмулирующую прослойку для управления контейнерами. Это так бредово, что фактически является жанром треш/ужасы/авторское кино.

4.16 , НеАнонимЪ ( ? ), 15:43, 24/10/2023 Только вот давно уже нет прослоек эмулирующих что-то там, давно есть CRI и даже докер переделали под этот api

5.17 , Аноньимъ ( ok ), 15:52, 24/10/2023 Я даже как-то не задумывался, но похоже существует теперь такая вещь как "Container Runtime".

Господь - жги.

6.27 , Аноним ( 1 ), 17:44, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Что я слышу?! Старичье опять разкудахталось?

Можешь вернуться на дос (или даже раньше)) один поток, одно ядро, о̶д̶и̶н̶ ̶р̶е̶й̶х̶ одни 640кб которых хватит всем.

Никаких виртуализаций и прочего смуззихлебства.

7.30 , Аноньимъ ( ok ), 18:22, 24/10/2023 Ну у вас и буйная фантазия. Я же не над технологиями смеюсь, а над карго-культом который, да не смузихлёбы никакие, а свж сойбои, выстроили вокруг этих технологий.

Всё завалено базвордами, у каждого мелкого костыля своё название и классификация. Вот по CRI статью открыл, а там в каждом абзаце девопс БУУМ! Ферст БУУМ оф контейнерс.Секонд БУУМ и так далее. Просто, какой же б mindset нужно иметь чтобы такую галиматью писать, и на полном серьёзе читать? > Никаких виртуализаций Мне забавно, что полоумные обезьяны от контейнеров вернулись к дедовской виртуализации.

8.35 , Аноним ( 35 ), 20:51, 24/10/2023 Да ладно, любителя олдовых башпортянок и я один знаю как надо видно из далека ... 7.40 , Аноньимъ ( ok ), 22:54, 24/10/2023 Вы лучше расскажите где в Container Runtime собственно рантайм и каким образом он контейнер ранит. 8.42 , Аноним ( 8 ), 11:25, 25/10/2023 Если про обычный докер то это runc, а альтернативные это kata внутри kvm по деф... 9.43 , Аноньимъ ( ok ), 12:47, 25/10/2023 Меня подробности интересуют Что этот runc ранит конкретно Что, программы из ... 10.45 , ubuntufag ( ? ), 13:32, 25/10/2023 так и есть, runc запускает процесс в отдельном неймспейсе ядра настраивает cgr... 2.10 , test ( ?? ), 15:16, 24/10/2023 Это только для отсталого формата докера, для нормального кри формата виртуалка не нужна.

3.18 , Аноньимъ ( ok ), 15:55, 24/10/2023 Да конечно, 10 раз ненужна. Волшебный формат ржавого контейнера с протухшими либами и особым девопс соусом внутри. Поэтому амазон на каждый чих aws lambda виртуалку раскручивает.