Выпуск Kata Containers 3.2 с изоляцией на основе виртуализации

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|1.1, Аноним (1), 14:03, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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> Код проекта написан на языках Go и Rust
Два лучших языка программирования!
> независимой организации OpenStack Foundation, в которой участвуют ... Canonical, China Mobile, Dell/EMC, EasyStack, Google, Huawei, NetApp, Red Hat, SUSE и ZTE.
Сразу видно как много корпораций добра помогают улучшать опенсорс.
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|1.6, Аноньимъ (ok), 14:44, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Доконтейнерезировались до ручки называется.
Создали прослойку чтобы виртуалка выглядела как докер.
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|2.8, Аноним (8), 15:04, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это же замечально, когда можно менять рантайм не меняя ничего в сервисе
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|3.13, Аноньимъ (ok), 15:37, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это же замечально, когда можно менять рантайм не меняя ничего в сервисе
Рантайм сервиса это окружение внутри контейнера\виртуалки. Нельзя менять, потому (наверное, может просто во славу Сатаны) эти контейнеры и придумали.
Но с ними столько проблем вылилось, что пришлось их все равно в виртуалках запускать. Теперь вот наконец-то допёрло что можно виртуалку без контейнера запустить. Но управлять ею мы будем не через средства для управления виртуалками, а через прослойку эмулирующую прослойку для управления контейнерами.
Это так бредово, что фактически является жанром треш/ужасы/авторское кино.
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|4.16, НеАнонимЪ (?), 15:43, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только вот давно уже нет прослоек эмулирующих что-то там, давно есть CRI и даже докер переделали под этот api
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|5.17, Аноньимъ (ok), 15:52, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я даже как-то не задумывался, но похоже существует теперь такая вещь как "Container Runtime".
Господь - жги.
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|6.27, Аноним (1), 17:44, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что я слышу?! Старичье опять разкудахталось?
Можешь вернуться на дос (или даже раньше)) один поток, одно ядро, о̶д̶и̶н̶ ̶р̶е̶й̶х̶ одни 640кб которых хватит всем.
Никаких виртуализаций и прочего смуззихлебства.
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|7.30, Аноньимъ (ok), 18:22, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну у вас и буйная фантазия.
Я же не над технологиями смеюсь, а над карго-культом который, да не смузихлёбы никакие, а свж сойбои, выстроили вокруг этих технологий.
Всё завалено базвордами, у каждого мелкого костыля своё название и классификация. Вот по CRI статью открыл, а там в каждом абзаце девопс БУУМ! Ферст БУУМ оф контейнерс.Секонд БУУМ и так далее.
Просто, какой же б mindset нужно иметь чтобы такую галиматью писать, и на полном серьёзе читать?
> Никаких виртуализаций
Мне забавно, что полоумные обезьяны от контейнеров вернулись к дедовской виртуализации.
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|8.35, Аноним (35), 20:51, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Да ладно, любителя олдовых башпортянок и я один знаю как надо видно из далека ... текст свёрнут, показать
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|7.40, Аноньимъ (ok), 22:54, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы лучше расскажите где в Container Runtime собственно рантайм и каким образом он контейнер ранит.
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|8.42, Аноним (8), 11:25, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Если про обычный докер то это runc, а альтернативные это kata внутри kvm по деф... текст свёрнут, показать
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|2.10, test (??), 15:16, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это только для отсталого формата докера, для нормального кри формата виртуалка не нужна.
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|3.18, Аноньимъ (ok), 15:55, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да конечно, 10 раз ненужна. Волшебный формат ржавого контейнера с протухшими либами и особым девопс соусом внутри. Поэтому амазон на каждый чих aws lambda виртуалку раскручивает.
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|1.7, InuYasha (??), 14:55, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Давайте изолировать плохих программистов* в докерах, а плохих админов** в виртуальных машинах. А посмертная контейнеризация у нас и так есть.
* - не-сишников
** - виндовых
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|2.14, Аноньимъ (ok), 15:38, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В виндовсе есть нормальный сервер приложений, там эта муть не нужна.
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|3.24, swarus (ok), 17:29, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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виндовс и нормальный сервер, как эти слова могли в одном предложении встретится,
файловая система медленее на 25%, вызовы системных функций медленее, только вызовы графики оптимизированы и быстрее, но и не безопаснее, может с вулканом эта ситуация в linux изменится.
Постоянная халтура по переводу с ексченч (уязвимости в котором 3 год не правят) на linux не разу не сопровождалось с покупкой дополнительного железа.
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|3.41, _ (??), 03:20, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>В виндовсе есть нормальный сервер приложений, там эта муть не нужна.
Это ты про WSL в котором крутятся дыркеры? :-)
Мсье таки знает толк вЪ! :-D
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|1.29, Аноним (29), 17:59, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Думал, что контейнеры придумали для того, чтобы не использовать виртуализацию.
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|2.31, Легивон (?), 19:00, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так это так и есть.
Только получилось что вокруг этого младшего брата - контейнеров, так быстро и стремительно выросла столь взрослая и универсальная инфраструктура. Что самому старшему брату - виртуалкам, стало целесообразно реализовать имеющийся (описанный) интерфейст встраивания в уже имеющуюся контейнерную инфраструктуру, нежели придумывать что-то своё.
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|3.34, Аноним (35), 20:46, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто в Линукс не придумали нормальную систему работы с зависимостями. Что за фигня что ты не можешь поставить несколько версий одной и той же программы на одной и той же машине хотя бы для тестирования. Докер решил проблему мгновенно.
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|4.37, maximnik0 (?), 21:42, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Просто в Линукс не придумали
Это вы просто не знаете.Есть продуманная система альтернатив с шаблоном *весов*.Можно также пакетным менеджером это делать См update-alternatives
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|4.44, Аноним (46), 13:17, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>не можешь поставить несколько версий одной и той же программы на одной и той же машине
Ну это зависит от выбранного тобой дистра. Например, NixOS и Guix могут в несколько версий одновременно.
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|4.51, крокодил мимо.. (?), 21:03, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> Просто в Линукс не придумали нормальную систему работы с зависимостями. Что за
>>> фигня что ты не можешь поставить несколько версий одной и той
>>> же программы на одной и той же машине хотя бы для
>>> тестирования. Докер решил проблему мгновенно.
>> .. update-alternates..
> .. Guix ..
?!.. скорее кривые руки.. в *nix из коробки есть несколько опций держать множество версий программ/библиотек/компонентов.. вариант с ld_preload сейчас считают грязным хаком, но никто никогда не запрещал ставить версии в отдельный --prefix, если по какой-то причине не получается держать всё в "куче".. причём, что характерно, если корректно вести версии либ, можно даже иметь общий кэш ld.so и прозрачно линковать с требуемым.. например:
$ ldconfig -r | grep -E "lavco|lavdev|lavfil"
21:-lavcodec.25.0 => /usr/local/lib/libavcodec.so.25.0
41:-lavfilter.11.0 => /usr/local/lib/libavfilter.so.11.0
251:-lavcodec.58.134 => /usr/local/lib/libavcodec.so.58.134
253:-lavdevice.58.13 => /usr/local/lib/libavdevice.so.58.13
513:-lavdevice.13.0 => /usr/local/lib/libavdevice.so.13.0
563:-lavfilter.7.110 => /usr/local/lib/libavfilter.so.7.110
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|5.53, филателист (?), 23:42, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А самое классное, как это клёво сопровождать не на персональном локалхосте, когда у тебя куча серверов и когда у тебя постоянная миграция персонала. Удобно, комфортно, лайк, подписка.
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|6.54, крокодил мимо.. (?), 16:07, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А самое классное, как это клёво сопровождать не на персональном локалхосте, когда у тебя куча..
скорее некий организационный вопрос, чем какие-то непреодолимые трудности.. хотя.. было, что клиенты (вэб-хостинг) хотели разные версии компонентов, сделал (политику) установки в /opt/${program}-${version} /opt/${lib}-${version} всего, что не входило в дефолт системы.. недовольных не было и обслуживание не вызывало вопросов..
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|1.38, Аноним (38), 22:13, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Ну програмные райды конечно хуже аппаратных? Все эти mdadm ZFS LVM. Я не чинил ни одного. Как бы все эти данайские дары дарят в своём кругу кровавых энтерпрайзов. Но святая правда, лодки они не раскачивают.
Топят.
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|2.48, Аноним (48), 16:42, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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програмные рейды конечно лучше аппаратных, именно потому что, что ты ничего не чинил и похоже не админил, ты этого не знаешь
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