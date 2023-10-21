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Выпуск загрузочной прошивки Libreboot 20231021

22.10.2023 08:24

Представлен выпуск свободной загрузочной прошивки Libreboot 20231021. Обновлению присвоен статус тестовоого выпуска (стабильные релизы публикуются примерно раз в год, прошлый стабильный релиз был в июне). Проект развивает готовую сборку проекта coreboot, предоставляющую замену проприетарным прошивкам UEFI и BIOS, отвечающим за инициализации CPU, памяти, периферийных устройств и других компонентов оборудования, с минимизацией бинарных вставок.

Libreboot нацелен на формирование системного окружения, позволяющего обойтись без проприетарного ПО настолько, насколько это возможно, не только на уровне операционной системы, но и прошивки, обеспечивающей загрузку. Libreboot дополняет Coreboot средствами для упрощения применения конечными пользователями, формируя готовый дистрибутив, которым может воспользоваться любой пользователь, не имеющий специальных навыков.

Оборудование, поддерживаемое в Libreboot:

  • Серверные материнские платы:
    • ASUS KFSN4-DRE
    • ASUS KGPE-D16
  • Десктоп-системы:
    • Gigabyte GA-G41M-ES2L;
    • Acer G43T-AM3;
    • Intel D510MO / D410PT;
    • Apple iMac 5,2;
    • HP Elite 8200 SFF/MT;
    • HP Elite 8300 USDT;
    • ASUS KCMA-D8;
    • Dell Precision T1650.
  • Ноутбуки:
    • ThinkPad X60 / X60S / X60 Tablet;
    • ThinkPad T60;
    • Lenovo ThinkPad X200 / X200S / X200 / X220 / X230 Tablet;
    • Lenovo ThinkPad X301;
    • Lenovo ThinkPad R400;
    • Lenovo ThinkPad T400 / T400S / T420 / T420S / T430 / T440;
    • Lenovo ThinkPad T500 / T530;
    • Lenovo ThinkPad W530 / W541;
    • Lenovo ThinkPad R500;
    • HP EliteBook 2560p / 2570p / 2170p / 8470p / Folio 9470m;
    • Dell Latitute E6400 / E6430;
    • Apple MacBook1 и MacBook2;
    • ASUS Chromebook Flip C101 (ARM);
    • Samsung Chromebook Plus (ARM).

В новом выпуске:

  • Возвращена поддержка серверных материнских плат: ASUS KFSN4-DRE и ASUS KGPE-D16.
  • Добавлена поддержка материнских плат для ПК: ASUS KCMA-D8 и Dell Precision T1650.
  • Добавлена поддержка ноутбуков: Dell Latitude E6430 (Intel GPU), Lenovo ThinkPad X301, HP EliteBook 2170p и HP EliteBook 8470p.
  • Осуществлён переход на находящуюся в разработке ветку загрузчика GRUB 2.12-rc. Добавлена поддержка шифрованных разделов в формате LUKS2, использующих механизм формирования ключа на базе алгоритма argon2 (ранее поддерживались только конфигурации с PBKDF2).
  • Упрощены команды сборочного инструментария lbmk (Libreboot build system), например, вместо "./build boot roms" теперь можно указывать "./build roms". Число сборочных скриптов сокращено с 50 до 12. Проведены два аудита сборочной системы lbmk, позволившие на 50% сократить размер кода и повысить производительность.
  • Проведена реструктуризация каталогов. Содержимое каталога "resources/scripts/" вынесено в отдельный каталог "script/", а каталог "resources/" переименован в "config/", так как там остались только файлы конфигурации и патчи (патчи планируют вынести в каталог "patch/"). Файлы IFD/GbE перенесены в каталог "config/ifd/". Специфичные для производителей бинарные файлы отделены от файлов IFD/GbE и размещены в каталоге "vendorfiles/".
  • Добавлена поддержка сборки serprog-прошивок для плат на базе микроконтроллеров RP2040 (pico-serprog) и STM32 (stm32-vserprog). Протокол serprog поддерживается в flashrom и применяется для прошивки SPI flash.
  • Загрузчик U-Boot, используемый в прошивках для Chromebook, обновлён до версии 2023.10.
  • Выполнена синхронизация с репозиторием Coreboot по состоянию на 12 октября, а с репозиторием SeaBIOS - по состоянию на 24 августа.


  1. Главная ссылка к новости (https://libreboot.org/news/lib...)
  2. OpenNews: Выпуск Coreboot 4.21
  3. OpenNews: Доступен Snagboot, инструментарий для восстановления встраиваемых устройств
  4. OpenNews: Неофициальный GNU Boot переименован после требования прекратить использование чужого имени
  5. OpenNews: Представлен GNU Boot, неофициальный форк загрузочной прошивки Libreboot
  6. OpenNews: Выпуск Libreboot 20230625
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59972-libreboot
Ключевые слова: libreboot, coreboot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (72) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:01, 22/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В чем смысл если продолжает существовать IME? - это какой-то онанизм.
     
     
  • 2.3, pofigist (?), 09:21, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А зачем нужны материнки без ipmi? Ну или аналогов... Разве что как геймерский мусор.
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:21, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IME можно отключить
     
     
  • 3.5, Аноним (1), 09:28, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IME нельзя отключить.
     
     
  • 4.12, Alladin (?), 10:10, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Поправка, IME можно отключить лишь частично (а именно то что людям не нраво)
     
  • 4.48, Аноним (48), 12:48, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IME можно отключить и это делается для правительства США потому как те кто следит за другими не хочет чтобы за ними следили.
    Поэтому заявление штеуда чьо якобы име нужна для загрузки - наглая ложь.
     
     
  • 5.55, Аноним (55), 13:06, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поэтому заявление штеуда чьо якобы име нужна для загрузки - наглая ложь.

    Совсем без прошивки ME - комп вырубается через полчаса ME boot ROM. Что хочешь с этим фактом то и делай.

     
  • 2.6, Аноним (6), 09:29, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Intel ME/AMD PSP Present. Can be disabled with me_cleaner.
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 09:55, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Before Nehalem (ME version 6, 2008/2009) the ME firmware could be removed completely from the flash chip by setting a couple of bits inside the flash descriptor, effectively disabling it.

    Starting from Nehalem the Intel ME firmware can't be removed anymore: without a valid firmware the PC shuts off forcefully after 30 minutes, probably as an attempt to enforce the Intel Anti-Theft policies.

    However, while Intel ME can't be turned off completely, it is still possible to modify its firmware up to a point where Intel ME is active only during the boot process, effectively disabling it during the normal operation, which is what me_cleaner tries to accomplish.

    Трайс ту аккомплиш. Нет, это не решение.

     
  • 2.18, Аноним (18), 11:26, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В чем смысл не лечить паранойю? Сегодня тебе ME мешает, завтра рептилойды начнут подслушивать.
     
     
  • 3.21, Агент рептилоидов (?), 11:46, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > В чем смысл не лечить паранойю? Сегодня тебе ME мешает, завтра рептилойды
    > начнут подслушивать.

    Господа наши на подобную ерунду не размениваются. Чтобы править вами, совершенно незачем копаться в каждом отдельно и слушать ваши бредни.

     
     
  • 4.31, Коньюктивит (?), 12:20, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы править нами. Нами, чувак. Или ты гордо сидишь где-то в сибирской землянке или на пальме в Новой Гвинее?
     
     
  • 5.54, Агент рептилоидов (?), 13:06, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как будто господа наши и на пальме тобой не управляют...

     
     
  • 6.63, Аноним (63), 14:05, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мной лично никто не управляет. А ты в рабстве сейчас? Сочувствую, обратись в полицию.
     
  • 3.23, Anon3 (?), 11:56, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Борг рептилоида тебя подслушивает уже сейчас. Нонстоп.
    А потом почему-то не выдадут тебе визу на поездку на поклон к рептилоидам.
    Но мы как всегда, попутаем удлиненные логические цепочки с ассоциативными и назовем это параноидальной шизофренией
     
     
  • 4.64, Аноним (63), 14:05, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты болен.
    Возможно серьёзно.
     
  • 3.36, Бывалый смузихлёб (?), 12:26, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    наличие у кого-то паранойи не означает что его рептилойды не подслушивают
    а может, и сама паранойя не на пустом месте возникла
     
     
  • 4.56, Аноним (18), 13:08, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это все от того, что бабы не дают, и от избытка свободного времени в целом.
     
     
  • 5.61, Бывалый смузихлёб (?), 13:54, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От безделья возникает что угодно но не п.

    Обычно подобия шизофрении( и мании вроде борьбы с паразитами которые вот-вот уничтожат изнутри. Даже белизну с лимонным соком от этого пили иные ), которые являются следствием долгого потребления веществ или алко в неумеренных количествах.
    Которое являются следствием обилия свободного времени, а то и отсутствия необходимости являться в тот же офис и ежедневно выглядеть и вести себя прилично( т.е хоть целый день можно в труселях сидеть и цедить вместо какого-никакого но поддержания себя в норм виде, а то и в отглаженной рубашечке - так ведь и днём ранее не бахнешь как следует ибо похмелье и это заметят )

    Причём, хорошая склонность к шизе есть у каждого десятого. Но проявлялась у очень малой группы. Просто не было у многих таких условий, в которых бы она заработала. А теперь - появилась.

    Слава б.-гам, меня спасает частный сектор и необходимость в любую свободную от работы минуту пахать как прОклятому на участке )

     
  • 2.32, Аноним (32), 12:20, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В чем смысл если продолжает существовать IME? - это какой-то онанизм.

    Де-бастардизация coreboot насколько это возможно. Те вообще не парятся и вообще являются опенсорсом очень номинально с своей блоботой.

     
     
  • 3.72, Аноним (72), 14:24, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Libreboot основал трансгендер Leah Rowe, почикавший себе гениталии, т.е. изначально человек, не дружащий с головой.
    Де-бастардизация происходит за счёт того, что из нормального проекта (Coreboot) уходят уроды.
     
     
  • 4.75, Аноним (63), 14:29, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так в коребут пахать надо. А тут - отрезаешь йайцы, пилишь свой более лучший опенсюр, получаешь кивок Штульмана и едешь в Еврокомиссию за грантом на диверсити. Изи катка. Работать при этом необязательно.
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:03, 22/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    1) покупаешь топовую материнку
    2) накатываешь на нее ЭТО
    3) ?????
    4) ЛОСС
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:52, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они сами плат не предлагают?
     
  • 2.9, пох. (?), 10:06, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У тебя выпало после топовую - "позапрошлого десятилетия".

    В целом и не жалко - ну что тебе толку сегодня от TP X60? А так топчик, кора дуба, vga коннектор, кажется даже еще pcmcia слот у некоторых был!

    Бери, бери - не пожалеешь!

     
  • 2.13, Аноним (13), 10:12, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 1) берешь в пожизненную аренду топовую материнку за ее полную стоимость

    Пофиксил, не благодари. На будущее: при покупке - таки меняется владелец, а не "отвали нам денег, но хозяином этого железа ты все равно не будешь"

     
     
  • 3.15, Аноним (63), 10:33, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аренда это временное владение, а то что ты имеешь ввиду - это собственность с обременением. В твоей жизни её 99% просто по экономическим причинам - так дешевле. Собственность без обременения у тебя есть, если ты живёшь в лесу и из комплексных товаров владеешь максимум чайником.
     
     
  • 4.25, Аноним (13), 12:06, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Аренда это временное владение, а то что ты имеешь ввиду - это собственность с обременением. В твоей жизни её 99% просто по экономическим причинам - так дешевле.

    Ну да, вендорлок имеет экономические причины (выжать максимум из барашк^W клиента). А вот то, что это теперь вдруг "собственность с обременением" ...

    > Собственность без обременения у тебя есть, если
    > ты живёшь в лесу и из комплексных товаров владеешь максимум чайником.

    Смешались в кучу пони, люди ...


     
     
  • 5.41, Бывалый смузихлёб (?), 12:34, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аренда подразумевает переход прав арендодателю по истечении срока аренды или при иных условиях, указанных в договоре

    Если полезешь в МЕ - придётся возвращать материнку то ли продавцу то ли производителю то ли вовсе разработчику и производителю чипсета
    Или оно может просто перестать работать, но так и останется у тебя ?

    В этом смысле, кстати, поговаривают что в бриташке интересные законы имеются, хотя к компам не относится
    А именно, производители энных категорий товаров( те же моющие средства ) должны указывать не только перечень содержимого, но и конкретные пропорции, сколько и чего.
    Так-то весьма неплохо. Купил дорогой гель для стирки. Сфотал состав, заказал в химмаге реактивы - получил то же самое но в разы или на порядки дешевле

     
     
  • 6.70, Аноним (13), 14:17, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Аренда подразумевает переход прав арендодателю по истечении срока аренды или при иных
    > условиях, указанных в договоре

    Ну да, без юридической казуистики никуда. Только вот полноценным владельцем такой вот материнки ты все равно не становишься, даже выплатив "полную цену за раз".

     
     
  • 7.76, Аноним (63), 14:32, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Становишься. Она твоя. Можешь сжечь, можешь перепродать без санкций от вендора. Это и называется собственность блин, а не то что ты там нафантазировал себе.
     
  • 5.65, Аноним (63), 14:08, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >вендорлок имеет экономические причины

    Имеет, конечно. Так дешевле. Как, например, купить телефон залоченный на оператора. Оператор оплачивает вендору издержки и телефон получается дешевле. И так получается выгоднее, по экономическим причинам. Пример всяких jolla, librem показывает, что людям это удобнее в целом.

     
     
  • 6.67, Аноним (13), 14:13, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>вендорлок имеет экономические причины
    > Имеет, конечно. Так дешевле. Как, например, купить телефон залоченный на оператора. Оператор оплачивает вендору издержки и телефон получается дешевле.

    И сдерет с тебя эти деньги в *-кратном размере, ага.
    > И так получается выгоднее, по экономическим причинам.

    Ну да, главное не уточнять, кому именно.

    > Пример всяких jolla, librem показывает, что людям это удобнее в целом.

    А опрос в интернете еще 20 лет показывал, что у 100% людей уже тогда был интернет, ага.


     
     
  • 7.78, Аноним (63), 14:35, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И сдерет с тебя эти деньги в *-кратном размере, ага.

    Как показывает практика "полностью открытые" продукты дороже. Иногда в разы. Потому что это нишевые запросы. А нишевость всегда повышает цену.
    >Ну да, главное не уточнять, кому именно.

    Тебе как потребителю. Ты всегда можешь посчитать разницу в цене. Ты же ходишь с дешманским Сяоми, а не с благороднвым Либрефоном, я угадал?)

     
  • 7.82, Аноним (82), 14:46, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чел, ты в курсе, что ты сейчас защищаешь трансуху, сидящую на грантах (то есть на деньгах обычных людей) за переименование папок? Позорник.
     
  • 2.17, Аноним (18), 11:20, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет никакого лосс, зато есть потенциально более быстрая загрузка системы.
     
     
  • 3.19, Аноним (63), 11:38, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С чего бы это сторонняя поделка будет быстрее вендорского решения?
     
     
  • 4.24, Аноним (18), 12:03, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что вендорское решение - это bloatware.


     
     
  • 5.66, Аноним (63), 14:13, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доказательств конечно же не будет?
     
  • 4.49, Аноним (49), 12:52, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С чего бы это сторонняя поделка будет быстрее вендорского решения?

    Ну а вот с чего у меня вендорское фирмваре одупляет дольше чем линух грузится, у них спросите что они там делают.

     
     
  • 5.68, Аноним (63), 14:13, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единичный пример не является доказательством правила. Ты не можешь по частным гипотезам делать общие выводы. Иди в школу.
     
  • 3.34, Коньюктивит (?), 12:22, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что 2/3 оборудования не обнаруживаются? 😆
     
     
  • 4.52, Аноним (18), 12:58, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что часть зондов не подгружается. ;-)
     
  • 2.33, Коньюктивит (?), 12:21, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И месс.
     

  • 1.10, пох. (?), 10:07, 22/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    и вот как раз это заслуживает рецензии - "если ваша жизнь и работа кажутся вам совершенно бессмысленными - подумайте о том что кто-то пилит libreboot".

     
     
  • 2.14, Аноним (63), 10:30, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если вам кажется, что опенсурс это про технику - вспомните либребут и хурд.
     
     
  • 3.58, Аноним (18), 13:16, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это про пердольство ради пердольства... Те, кто корбут разрабатывают хотя бы деньги за это получают (некоторые), пердолики просто пашут бесплатно.

     
     
  • 4.69, Аноним (63), 14:15, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не прав, кстати. Либребут сидит на еврогрантах) Они в целом ничего не делают, просто меняют структуру папок, и за это получают денюжку. Кайф же
     
  • 2.16, Аноним (18), 11:18, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это штука не бессмысленная с практической точки зрения - на старом железе уже давно перестали обновлять биос. Да и не только старые платы поддерживает coreboot, все современные хромобуки с ним идут, как минимум.
     
     
  • 3.20, пох. (?), 11:44, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И зачем его обновлять? У старого железа не отрастет внезапно новая деталь нуждающаяся в новом.

    хреньбуки это конечно да. Но вряд ли гуглю интересно что-то там доделывать, у него всеработаит.

     
     
  • 4.27, Аноним (18), 12:14, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это юзер должен решать. У гугла нет монополии на корбут, можно его и самому собрать и прошить. А в случае покупки обычного ультрабука юзер впадает в зависимость от вендора.
     
     
  • 5.37, Конь юктивит (?), 12:27, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я когда иду в булочную, то впадаю в зависимость от своего финансового положения, правил дорожного движения, расписания работы магазина и аредоставляемого им мне ассортимента.
    И это ещё если глубоко не копать.
     
     
  • 6.50, Аноним (13), 12:54, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я когда иду в булочную, то впадаю в зависимость от своего финансового
    > положения, правил дорожного движения, расписания работы магазина и аредоставляемого им
    > мне ассортимента. И это ещё если глубоко не копать.

    Но на крайняк, выпечь булочки у себя на кухне, в обычной духовке и из дешевых исходников - сможет любая продвинутая домохозяйка. В отличие от ультрабуков.

     
     
  • 7.71, Аноним (63), 14:18, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну здрасьте, ультрабук ты тоже можешь на кухне собрать. Это сложнее, но возможно. Открытого железа довольно много. Естественно оно будет хуже, чем вендорский, но и хлеб твой будет хуже заводского.
     
  • 6.51, пох. (?), 12:55, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я когда иду в булочную, то впадаю в зависимость от своего финансового положения, правил дорожного движения

    дааа... раньше-то вот шел (или ехал если было на чем - по встречке и непристегнутым) в булочную, с 30 рублями, и возвращался с 5 пакетами картошки, 2 буханками хлеба, 3 бутылками молока, куском сыра, пачкой чая и 6 яйцами. А теперь... понаставили камер!

    И это если еще глубоко не копать.

     
  • 3.43, Бывалый смузихлёб (?), 12:36, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я и на новом никогда не обновляю
    Ну вот на кой, если всё отлично работает ?

    После обновления, в лучшем случае, будет и далее норм работать, во всех остальных - проблемы и неведомая хрень разной степени тяжести

     
     
  • 4.53, Аноним (18), 13:02, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Домохозяйки и на роутер openwrt не ставят, а сидят на окаменелой вендорской прошивке... тоже боятся, что что-то поломается и т.п.
     
     
  • 5.62, Бывалый смузихлёб (?), 13:59, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а оно и ломается )
    Было забавно поставить на старый спёртый у кого-то роутер OpenWRT и получить роутер, который может всё... всё, кроме любой работы с вайфай )
    Всм, там даже эти блоки не отображались. Типо вообще нет ничего, связанного с вайфаем. Хотя прошивка была именно для него.

    А вот когда купил роутер, изначально облазив тырнет в плане совместимости - вот тогда всё отлично встало

    Но тема необходимости обновления биоса всё так же не раскрыта

     
  • 5.73, Аноним (63), 14:24, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пердолики будут сильно удивлены, но специалисты тоже ниче не обновляют. Сетевики не накатывают опенврт 10 раз в день, а сидят на вендорских микротах. СХДшники не перепрошивают полки. Аиксисты не ставят линукс на паверы. Специалисты делом заняты. Опенврт и прочий опенсурс головного мозга - это для ламеров и домохозяек, которым интересно по вечерам пялится в вывод гцц. Для пердоликов, у которых нет ни мозгов, ни професии, только жажда прокрастинации.
     
     
  • 6.74, пох. (?), 14:29, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > СХДшники не перепрошивают полки.

    если бы...
    (да, результат по большей части ровно тот о котором ты подумал. Нет, нельзя, раз поддержка вендора велела.)

     
  • 5.80, Аноним (80), 14:41, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Домохозяйки и на роутер >openwrt не ставят, а сидят на >окаменелой вендорской >прошивке... тоже боятся, что >что-то поломается и т.п.

    Я как то накатил openwrt на пару роутеров. Тот, который дома у меня стоит работает безукоризненно а на другом возникла потребность 4g модеме, воткнули yota и всё, приплыли, на родной прошивке заработал другие пробовали модемы тоже не взлетали.

    Такие дела

     

  • 1.26, penetrator (?), 12:10, 22/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    среди поддерживаемого оборудования, есть хоть что-то что можно купить новым и с производительностью выше калькулятора?
     
     
  • 2.29, Коньюктивит (?), 12:16, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я однажды мышеловку на помойке нашёл. Почти целую.
     
     
  • 3.35, Коньюктивит (ok), 12:25, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже мышеловку нашел. Специально для всяких антиопенсорсных п...сов, прямо как ты. И теперь ты этот ник использовать больше не сможешь. Следующий! :)
     
     
  • 4.39, Конь юктивит (?), 12:31, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, ты ж и не скрывался. А я к тебе там ниже уже обратился. Ну, вперёд. Продолжай в том же духе 🤣
     
  • 4.42, Конь юктивит (?), 12:35, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Антиопенсорсный (цы) 🤣
     
  • 2.30, Аноним (18), 12:17, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем новым?
     

  • 1.59, Аноним (59), 13:22, 22/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чож оно всё такое дремучие из махровых времён царя Гороха?
    Ну хотя бы на LGA 1151 можно было что-нибудь, а тут даже 1155го нет?!
     
  • 1.60, Аноним (59), 13:23, 22/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тут скорее проблема не поставить это чудо, а найти рабочую за вменяемые деньги десктопную материнку под это дело.
     
     
  • 2.77, пох. (?), 14:32, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    э... чего ее искать-то, GA-G41M-ES2L ? В принципе она вооон в том углу лежит, где-то в самом низу завала.  Кора дуба, DDR2, все как ты любишь.

    Или ты "вменяемые деньги" это чтоб вместо нее сразу сертификат об утилизации подарили, без необходимости самому заморачиваться вывозом на помойку?

     

  • 1.79, Аноним (80), 14:36, 22/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Gigabyte GA-G41M-ES2L очень интересно, а поддержка накопителей  nvme в этом биосе есть?
     
  • 1.81, Об вас пекчусь (?), 14:42, 22/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Здрайвсвтвуйте! Обясните пожалуста, что значит зонд? Тольк без пошлых шуток. Почему батарейка из смартфона не вынимается? Может холодильник с вайфаем - это шпиен? Биг дата и управление поведением, может мы уже на крючке, а мы того и не замечаем?
     

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