Выпуск загрузочной прошивки Libreboot 20231021

2.7 , Аноним ( 7 ), 09:52, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Они сами плат не предлагают?

2.9 , пох. ( ? ), 10:06, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – У тебя выпало после топовую - "позапрошлого десятилетия". В целом и не жалко - ну что тебе толку сегодня от TP X60? А так топчик, кора дуба, vga коннектор, кажется даже еще pcmcia слот у некоторых был! Бери, бери - не пожалеешь! 2.13 , Аноним ( 13 ), 10:12, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > 1) берешь в пожизненную аренду топовую материнку за ее полную стоимость Пофиксил, не благодари. На будущее: при покупке - таки меняется владелец, а не "отвали нам денег, но хозяином этого железа ты все равно не будешь"

3.15 , Аноним ( 63 ), 10:33, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Аренда это временное владение, а то что ты имеешь ввиду - это собственность с обременением. В твоей жизни её 99% просто по экономическим причинам - так дешевле. Собственность без обременения у тебя есть, если ты живёшь в лесу и из комплексных товаров владеешь максимум чайником.

4.25 , Аноним ( 13 ), 12:06, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Аренда это временное владение, а то что ты имеешь ввиду - это собственность с обременением. В твоей жизни её 99% просто по экономическим причинам - так дешевле. Ну да, вендорлок имеет экономические причины (выжать максимум из барашк^W клиента). А вот то, что это теперь вдруг "собственность с обременением" ... > Собственность без обременения у тебя есть, если

> ты живёшь в лесу и из комплексных товаров владеешь максимум чайником. Смешались в кучу пони, люди ...

5.41 , Бывалый смузихлёб ( ? ), 12:34, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Аренда подразумевает переход прав арендодателю по истечении срока аренды или при иных условиях, указанных в договоре Если полезешь в МЕ - придётся возвращать материнку то ли продавцу то ли производителю то ли вовсе разработчику и производителю чипсета

Или оно может просто перестать работать, но так и останется у тебя ? В этом смысле, кстати, поговаривают что в бриташке интересные законы имеются, хотя к компам не относится

А именно, производители энных категорий товаров( те же моющие средства ) должны указывать не только перечень содержимого, но и конкретные пропорции, сколько и чего.

Так-то весьма неплохо. Купил дорогой гель для стирки. Сфотал состав, заказал в химмаге реактивы - получил то же самое но в разы или на порядки дешевле

6.70 , Аноним ( 13 ), 14:17, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Аренда подразумевает переход прав арендодателю по истечении срока аренды или при иных

> условиях, указанных в договоре Ну да, без юридической казуистики никуда. Только вот полноценным владельцем такой вот материнки ты все равно не становишься, даже выплатив "полную цену за раз".

7.76 , Аноним ( 63 ), 14:32, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Становишься. Она твоя. Можешь сжечь, можешь перепродать без санкций от вендора. Это и называется собственность блин, а не то что ты там нафантазировал себе.

5.65 , Аноним ( 63 ), 14:08, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >вендорлок имеет экономические причины Имеет, конечно. Так дешевле. Как, например, купить телефон залоченный на оператора. Оператор оплачивает вендору издержки и телефон получается дешевле. И так получается выгоднее, по экономическим причинам. Пример всяких jolla, librem показывает, что людям это удобнее в целом.

6.67 , Аноним ( 13 ), 14:13, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>вендорлок имеет экономические причины

> Имеет, конечно. Так дешевле. Как, например, купить телефон залоченный на оператора. Оператор оплачивает вендору издержки и телефон получается дешевле. И сдерет с тебя эти деньги в *-кратном размере, ага.

> И так получается выгоднее, по экономическим причинам. Ну да, главное не уточнять, кому именно. > Пример всяких jolla, librem показывает, что людям это удобнее в целом. А опрос в интернете еще 20 лет показывал, что у 100% людей уже тогда был интернет, ага.

7.78 , Аноним ( 63 ), 14:35, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >И сдерет с тебя эти деньги в *-кратном размере, ага. Как показывает практика "полностью открытые" продукты дороже. Иногда в разы. Потому что это нишевые запросы. А нишевость всегда повышает цену.

>Ну да, главное не уточнять, кому именно. Тебе как потребителю. Ты всегда можешь посчитать разницу в цене. Ты же ходишь с дешманским Сяоми, а не с благороднвым Либрефоном, я угадал?)

7.82 , Аноним ( 82 ), 14:46, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чел, ты в курсе, что ты сейчас защищаешь трансуху, сидящую на грантах (то есть на деньгах обычных людей) за переименование папок? Позорник.

2.17 , Аноним ( 18 ), 11:20, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нет никакого лосс, зато есть потенциально более быстрая загрузка системы.

3.19 , Аноним ( 63 ), 11:38, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С чего бы это сторонняя поделка будет быстрее вендорского решения?

4.24 , Аноним ( 18 ), 12:03, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Потому что вендорское решение - это bloatware.

5.66 , Аноним ( 63 ), 14:13, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Доказательств конечно же не будет?

4.49 , Аноним ( 49 ), 12:52, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > С чего бы это сторонняя поделка будет быстрее вендорского решения? Ну а вот с чего у меня вендорское фирмваре одупляет дольше чем линух грузится, у них спросите что они там делают.

5.68 , Аноним ( 63 ), 14:13, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Единичный пример не является доказательством правила. Ты не можешь по частным гипотезам делать общие выводы. Иди в школу.

3.34 , Коньюктивит ( ? ), 12:22, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Потому что 2/3 оборудования не обнаруживаются? 😆

4.52 , Аноним ( 18 ), 12:58, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что часть зондов не подгружается. ;-)

2.33 , Коньюктивит ( ? ), 12:21, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И месс.

