Выпуск загрузочной прошивки Libreboot 20231021

|
|1.1, Аноним (1), 09:01, 22/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
В чем смысл если продолжает существовать IME? - это какой-то онанизм.
|
|
|
|2.3, pofigist (?), 09:21, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
А зачем нужны материнки без ipmi? Ну или аналогов... Разве что как геймерский мусор.
|
|
|
|
|
|4.12, Alladin (?), 10:10, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Поправка, IME можно отключить лишь частично (а именно то что людям не нраво)
|
|4.48, Аноним (48), 12:48, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
IME можно отключить и это делается для правительства США потому как те кто следит за другими не хочет чтобы за ними следили.
Поэтому заявление штеуда чьо якобы име нужна для загрузки - наглая ложь.
|
|
|
|5.55, Аноним (55), 13:06, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Поэтому заявление штеуда чьо якобы име нужна для загрузки - наглая ложь.
Совсем без прошивки ME - комп вырубается через полчаса ME boot ROM. Что хочешь с этим фактом то и делай.
|
|
|
|3.8, Аноним (1), 09:55, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Before Nehalem (ME version 6, 2008/2009) the ME firmware could be removed completely from the flash chip by setting a couple of bits inside the flash descriptor, effectively disabling it.
Starting from Nehalem the Intel ME firmware can't be removed anymore: without a valid firmware the PC shuts off forcefully after 30 minutes, probably as an attempt to enforce the Intel Anti-Theft policies.
However, while Intel ME can't be turned off completely, it is still possible to modify its firmware up to a point where Intel ME is active only during the boot process, effectively disabling it during the normal operation, which is what me_cleaner tries to accomplish.
Трайс ту аккомплиш. Нет, это не решение.
|
|2.18, Аноним (18), 11:26, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
В чем смысл не лечить паранойю? Сегодня тебе ME мешает, завтра рептилойды начнут подслушивать.
|
|
|
|3.21, Агент рептилоидов (?), 11:46, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> В чем смысл не лечить паранойю? Сегодня тебе ME мешает, завтра рептилойды
> начнут подслушивать.
Господа наши на подобную ерунду не размениваются. Чтобы править вами, совершенно незачем копаться в каждом отдельно и слушать ваши бредни.
|
|
|
|4.31, Коньюктивит (?), 12:20, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чтобы править нами. Нами, чувак. Или ты гордо сидишь где-то в сибирской землянке или на пальме в Новой Гвинее?
|
|
|
|
|
|6.63, Аноним (63), 14:05, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мной лично никто не управляет. А ты в рабстве сейчас? Сочувствую, обратись в полицию.
|
|3.23, Anon3 (?), 11:56, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Борг рептилоида тебя подслушивает уже сейчас. Нонстоп.
А потом почему-то не выдадут тебе визу на поездку на поклон к рептилоидам.
Но мы как всегда, попутаем удлиненные логические цепочки с ассоциативными и назовем это параноидальной шизофренией
|
|3.36, Бывалый смузихлёб (?), 12:26, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
наличие у кого-то паранойи не означает что его рептилойды не подслушивают
а может, и сама паранойя не на пустом месте возникла
|
|
|
|4.56, Аноним (18), 13:08, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Это все от того, что бабы не дают, и от избытка свободного времени в целом.
|
|
|
|5.61, Бывалый смузихлёб (?), 13:54, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
От безделья возникает что угодно но не п.
Обычно подобия шизофрении( и мании вроде борьбы с паразитами которые вот-вот уничтожат изнутри. Даже белизну с лимонным соком от этого пили иные ), которые являются следствием долгого потребления веществ или алко в неумеренных количествах.
Которое являются следствием обилия свободного времени, а то и отсутствия необходимости являться в тот же офис и ежедневно выглядеть и вести себя прилично( т.е хоть целый день можно в труселях сидеть и цедить вместо какого-никакого но поддержания себя в норм виде, а то и в отглаженной рубашечке - так ведь и днём ранее не бахнешь как следует ибо похмелье и это заметят )
Причём, хорошая склонность к шизе есть у каждого десятого. Но проявлялась у очень малой группы. Просто не было у многих таких условий, в которых бы она заработала. А теперь - появилась.
Слава б.-гам, меня спасает частный сектор и необходимость в любую свободную от работы минуту пахать как прОклятому на участке )
|
|2.32, Аноним (32), 12:20, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В чем смысл если продолжает существовать IME? - это какой-то онанизм.
Де-бастардизация coreboot насколько это возможно. Те вообще не парятся и вообще являются опенсорсом очень номинально с своей блоботой.
|
|
|
|3.72, Аноним (72), 14:24, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Libreboot основал трансгендер Leah Rowe, почикавший себе гениталии, т.е. изначально человек, не дружащий с головой.
Де-бастардизация происходит за счёт того, что из нормального проекта (Coreboot) уходят уроды.
|
|
|
|4.75, Аноним (63), 14:29, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну так в коребут пахать надо. А тут - отрезаешь йайцы, пилишь свой более лучший опенсюр, получаешь кивок Штульмана и едешь в Еврокомиссию за грантом на диверсити. Изи катка. Работать при этом необязательно.
|
|1.2, Аноним (2), 09:03, 22/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
1) покупаешь топовую материнку
2) накатываешь на нее ЭТО
3) ?????
4) ЛОСС
|
|
|
|2.9, пох. (?), 10:06, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
У тебя выпало после топовую - "позапрошлого десятилетия".
В целом и не жалко - ну что тебе толку сегодня от TP X60? А так топчик, кора дуба, vga коннектор, кажется даже еще pcmcia слот у некоторых был!
Бери, бери - не пожалеешь!
|
|2.13, Аноним (13), 10:12, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> 1) берешь в пожизненную аренду топовую материнку за ее полную стоимость
Пофиксил, не благодари. На будущее: при покупке - таки меняется владелец, а не "отвали нам денег, но хозяином этого железа ты все равно не будешь"
|
|
|
|3.15, Аноним (63), 10:33, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Аренда это временное владение, а то что ты имеешь ввиду - это собственность с обременением. В твоей жизни её 99% просто по экономическим причинам - так дешевле. Собственность без обременения у тебя есть, если ты живёшь в лесу и из комплексных товаров владеешь максимум чайником.
|
|
|
|4.25, Аноним (13), 12:06, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Аренда это временное владение, а то что ты имеешь ввиду - это собственность с обременением. В твоей жизни её 99% просто по экономическим причинам - так дешевле.
Ну да, вендорлок имеет экономические причины (выжать максимум из барашк^W клиента). А вот то, что это теперь вдруг "собственность с обременением" ...
> Собственность без обременения у тебя есть, если
> ты живёшь в лесу и из комплексных товаров владеешь максимум чайником.
Смешались в кучу пони, люди ...
|
|
|
|5.41, Бывалый смузихлёб (?), 12:34, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Аренда подразумевает переход прав арендодателю по истечении срока аренды или при иных условиях, указанных в договоре
Если полезешь в МЕ - придётся возвращать материнку то ли продавцу то ли производителю то ли вовсе разработчику и производителю чипсета
Или оно может просто перестать работать, но так и останется у тебя ?
В этом смысле, кстати, поговаривают что в бриташке интересные законы имеются, хотя к компам не относится
А именно, производители энных категорий товаров( те же моющие средства ) должны указывать не только перечень содержимого, но и конкретные пропорции, сколько и чего.
Так-то весьма неплохо. Купил дорогой гель для стирки. Сфотал состав, заказал в химмаге реактивы - получил то же самое но в разы или на порядки дешевле
|
|
|
|6.70, Аноним (13), 14:17, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Аренда подразумевает переход прав арендодателю по истечении срока аренды или при иных
> условиях, указанных в договоре
Ну да, без юридической казуистики никуда. Только вот полноценным владельцем такой вот материнки ты все равно не становишься, даже выплатив "полную цену за раз".
|
|
|
|7.76, Аноним (63), 14:32, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Становишься. Она твоя. Можешь сжечь, можешь перепродать без санкций от вендора. Это и называется собственность блин, а не то что ты там нафантазировал себе.
|
|5.65, Аноним (63), 14:08, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>вендорлок имеет экономические причины
Имеет, конечно. Так дешевле. Как, например, купить телефон залоченный на оператора. Оператор оплачивает вендору издержки и телефон получается дешевле. И так получается выгоднее, по экономическим причинам. Пример всяких jolla, librem показывает, что людям это удобнее в целом.
|
|
|
|6.67, Аноним (13), 14:13, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>вендорлок имеет экономические причины
> Имеет, конечно. Так дешевле. Как, например, купить телефон залоченный на оператора. Оператор оплачивает вендору издержки и телефон получается дешевле.
И сдерет с тебя эти деньги в *-кратном размере, ага.
> И так получается выгоднее, по экономическим причинам.
Ну да, главное не уточнять, кому именно.
> Пример всяких jolla, librem показывает, что людям это удобнее в целом.
А опрос в интернете еще 20 лет показывал, что у 100% людей уже тогда был интернет, ага.
|
|
|
|7.78, Аноним (63), 14:35, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>И сдерет с тебя эти деньги в *-кратном размере, ага.
Как показывает практика "полностью открытые" продукты дороже. Иногда в разы. Потому что это нишевые запросы. А нишевость всегда повышает цену.
>Ну да, главное не уточнять, кому именно.
Тебе как потребителю. Ты всегда можешь посчитать разницу в цене. Ты же ходишь с дешманским Сяоми, а не с благороднвым Либрефоном, я угадал?)
|
|7.82, Аноним (82), 14:46, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чел, ты в курсе, что ты сейчас защищаешь трансуху, сидящую на грантах (то есть на деньгах обычных людей) за переименование папок? Позорник.
|
|2.17, Аноним (18), 11:20, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Нет никакого лосс, зато есть потенциально более быстрая загрузка системы.
|
|
|
|3.19, Аноним (63), 11:38, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
С чего бы это сторонняя поделка будет быстрее вендорского решения?
|
|
|
|4.49, Аноним (49), 12:52, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> С чего бы это сторонняя поделка будет быстрее вендорского решения?
Ну а вот с чего у меня вендорское фирмваре одупляет дольше чем линух грузится, у них спросите что они там делают.
|
|
|
|5.68, Аноним (63), 14:13, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Единичный пример не является доказательством правила. Ты не можешь по частным гипотезам делать общие выводы. Иди в школу.
|
|1.10, пох. (?), 10:07, 22/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
и вот как раз это заслуживает рецензии - "если ваша жизнь и работа кажутся вам совершенно бессмысленными - подумайте о том что кто-то пилит libreboot".
|
|
|
|2.14, Аноним (63), 10:30, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Если вам кажется, что опенсурс это про технику - вспомните либребут и хурд.
|
|
|
|3.58, Аноним (18), 13:16, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это про пердольство ради пердольства... Те, кто корбут разрабатывают хотя бы деньги за это получают (некоторые), пердолики просто пашут бесплатно.
|
|
|
|4.69, Аноним (63), 14:15, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты не прав, кстати. Либребут сидит на еврогрантах) Они в целом ничего не делают, просто меняют структуру папок, и за это получают денюжку. Кайф же
|
|2.16, Аноним (18), 11:18, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это штука не бессмысленная с практической точки зрения - на старом железе уже давно перестали обновлять биос. Да и не только старые платы поддерживает coreboot, все современные хромобуки с ним идут, как минимум.
|
|
|
|3.20, пох. (?), 11:44, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
И зачем его обновлять? У старого железа не отрастет внезапно новая деталь нуждающаяся в новом.
хреньбуки это конечно да. Но вряд ли гуглю интересно что-то там доделывать, у него всеработаит.
|
|
|
|4.27, Аноним (18), 12:14, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это юзер должен решать. У гугла нет монополии на корбут, можно его и самому собрать и прошить. А в случае покупки обычного ультрабука юзер впадает в зависимость от вендора.
|
|
|
|5.37, Конь юктивит (?), 12:27, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я когда иду в булочную, то впадаю в зависимость от своего финансового положения, правил дорожного движения, расписания работы магазина и аредоставляемого им мне ассортимента.
И это ещё если глубоко не копать.
|
|
|
|6.50, Аноним (13), 12:54, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Я когда иду в булочную, то впадаю в зависимость от своего финансового
> положения, правил дорожного движения, расписания работы магазина и аредоставляемого им
> мне ассортимента. И это ещё если глубоко не копать.
Но на крайняк, выпечь булочки у себя на кухне, в обычной духовке и из дешевых исходников - сможет любая продвинутая домохозяйка. В отличие от ультрабуков.
|
|
|
|7.71, Аноним (63), 14:18, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну здрасьте, ультрабук ты тоже можешь на кухне собрать. Это сложнее, но возможно. Открытого железа довольно много. Естественно оно будет хуже, чем вендорский, но и хлеб твой будет хуже заводского.
|
|6.51, пох. (?), 12:55, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Я когда иду в булочную, то впадаю в зависимость от своего финансового положения, правил дорожного движения
дааа... раньше-то вот шел (или ехал если было на чем - по встречке и непристегнутым) в булочную, с 30 рублями, и возвращался с 5 пакетами картошки, 2 буханками хлеба, 3 бутылками молока, куском сыра, пачкой чая и 6 яйцами. А теперь... понаставили камер!
И это если еще глубоко не копать.
|
|3.43, Бывалый смузихлёб (?), 12:36, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
я и на новом никогда не обновляю
Ну вот на кой, если всё отлично работает ?
После обновления, в лучшем случае, будет и далее норм работать, во всех остальных - проблемы и неведомая хрень разной степени тяжести
|
|
|
|4.53, Аноним (18), 13:02, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Домохозяйки и на роутер openwrt не ставят, а сидят на окаменелой вендорской прошивке... тоже боятся, что что-то поломается и т.п.
|
|
|
|5.62, Бывалый смузихлёб (?), 13:59, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
а оно и ломается )
Было забавно поставить на старый спёртый у кого-то роутер OpenWRT и получить роутер, который может всё... всё, кроме любой работы с вайфай )
Всм, там даже эти блоки не отображались. Типо вообще нет ничего, связанного с вайфаем. Хотя прошивка была именно для него.
А вот когда купил роутер, изначально облазив тырнет в плане совместимости - вот тогда всё отлично встало
Но тема необходимости обновления биоса всё так же не раскрыта
|
|5.73, Аноним (63), 14:24, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пердолики будут сильно удивлены, но специалисты тоже ниче не обновляют. Сетевики не накатывают опенврт 10 раз в день, а сидят на вендорских микротах. СХДшники не перепрошивают полки. Аиксисты не ставят линукс на паверы. Специалисты делом заняты. Опенврт и прочий опенсурс головного мозга - это для ламеров и домохозяек, которым интересно по вечерам пялится в вывод гцц. Для пердоликов, у которых нет ни мозгов, ни професии, только жажда прокрастинации.
|
|
|
|6.74, пох. (?), 14:29, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> СХДшники не перепрошивают полки.
если бы...
(да, результат по большей части ровно тот о котором ты подумал. Нет, нельзя, раз поддержка вендора велела.)
|
|5.80, Аноним (80), 14:41, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Домохозяйки и на роутер >openwrt не ставят, а сидят на >окаменелой вендорской >прошивке... тоже боятся, что >что-то поломается и т.п.
Я как то накатил openwrt на пару роутеров. Тот, который дома у меня стоит работает безукоризненно а на другом возникла потребность 4g модеме, воткнули yota и всё, приплыли, на родной прошивке заработал другие пробовали модемы тоже не взлетали.
Такие дела
|
|1.26, penetrator (?), 12:10, 22/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
среди поддерживаемого оборудования, есть хоть что-то что можно купить новым и с производительностью выше калькулятора?
|
|
|
|
|
|3.35, Коньюктивит (ok), 12:25, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я тоже мышеловку нашел. Специально для всяких антиопенсорсных п...сов, прямо как ты. И теперь ты этот ник использовать больше не сможешь. Следующий! :)
|
|
|
|4.39, Конь юктивит (?), 12:31, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А, ты ж и не скрывался. А я к тебе там ниже уже обратился. Ну, вперёд. Продолжай в том же духе 🤣
|
|1.59, Аноним (59), 13:22, 22/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Чож оно всё такое дремучие из махровых времён царя Гороха?
Ну хотя бы на LGA 1151 можно было что-нибудь, а тут даже 1155го нет?!
|
|1.60, Аноним (59), 13:23, 22/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Тут скорее проблема не поставить это чудо, а найти рабочую за вменяемые деньги десктопную материнку под это дело.
|
|
|
|2.77, пох. (?), 14:32, 22/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
э... чего ее искать-то, GA-G41M-ES2L ? В принципе она вооон в том углу лежит, где-то в самом низу завала. Кора дуба, DDR2, все как ты любишь.
Или ты "вменяемые деньги" это чтоб вместо нее сразу сертификат об утилизации подарили, без необходимости самому заморачиваться вывозом на помойку?
|
|1.79, Аноним (80), 14:36, 22/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Gigabyte GA-G41M-ES2L очень интересно, а поддержка накопителей nvme в этом биосе есть?
|
|1.81, Об вас пекчусь (?), 14:42, 22/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Здрайвсвтвуйте! Обясните пожалуста, что значит зонд? Тольк без пошлых шуток. Почему батарейка из смартфона не вынимается? Может холодильник с вайфаем - это шпиен? Биг дата и управление поведением, может мы уже на крючке, а мы того и не замечаем?
|