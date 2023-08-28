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Выпуск Coreboot 4.21

28.08.2023 22:02

Доступен релиз проекта CoreBoot 4.21, в рамках которого разрабатывается свободная альтернатива проприетарным прошивкам и BIOS. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. В создании новой версии приняло участие более 140 разработчиков, которые подготовили 1200 изменений.

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка 31 материнской платы. 11 добавленных плат используются на устройствах с Chrome OS или на серверах Google, а 10 на устройствах System76. Платы, не связанные с Googlе и System76:
    • ByteDance ByteDance bd_egs
    • HP Compaq Elite 8300 USDT
    • HP EliteBook 820 G2
    • IBM SBP1
    • Intel Raptorlake на базе Alderlake-P RVP
    • Inventec Transformers
    • MSI PRO Z790-P (WIFI)
    • MSI PRO Z790-P (WIFI) DDR4
    • Star Labs Star Labs StarBook Mk VI (i3-1315U и i7-1360P)
  • Прекращена поддержка материнской платы Intel Galileo.
  • Добавлена возможность локализации текста, выводимого пользователю.
  • Улучшена поддержка загрузочной заставки и доработан код для вывода JPEG-изображений.
  • Драйвер для USB-хаба UHCI полностью переписан, используя код из драйвера xHCI.
  • Переработан код для работы с фреймбуфером.
  • Обеспечено кэширование прошивки PCIe 5.0 HSPHY в SPI Flash, что позволило использовать базовые порты PCIe 5.0 независимо от доступности CSME (Converged Security and Management Engine) и HECI (Host Embedded Controller Interface).
  • В утилиту cbmem добавлена поддержка извлечения и отображения логов TPM (Trusted Platform Module).
  • В утилиту inteltool добавлена поддержка чипсетов серии Intel 700, а в утилиту ifdtool чипсетов Intel 800.
  • Обновлены payload-компоненты на базе U-Boot 2023.07, EDK2-MrChromebox 202306, tint 0.07 и SeaBIOS 1.16.2.
  • Обновлён используемый инструментарий: LLVM 16.0.6, NASM 2.16.01, CMake 3.26.4, GCC 11.4.0.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/coreboot/co...)
  2. OpenNews: Неофициальный GNU Boot переименован после требования прекратить использование чужого имени
  3. OpenNews: Выпуск Libreboot 20230625
  4. OpenNews: AMD опубликовал прототип openSIL, платформы для создания открытых прошивок
  5. OpenNews: Выпуск Coreboot 4.20
  6. OpenNews: Intel развивает новую открытую архитектуру прошивок Universal Scalable Firmware
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59674-coreboot
Ключевые слова: coreboot
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, alexandr_0503 (ok), 22:29, 28/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    Хорошее дело делают
     
  • 2, Анонин (?), 22:38, 28/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    Наличие в списке Z790-P даже немного удивляет.
    Интересно, что в ней не работает?
     
  • 3, Аноним (3), 00:02, 29/08/2023 [ответить]  
    		• +/
    Годно, нужно.
     
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