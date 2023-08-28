Выпуск Coreboot 4.21

Доступен релиз проекта CoreBoot 4.21, в рамках которого разрабатывается свободная альтернатива проприетарным прошивкам и BIOS. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. В создании новой версии приняло участие более 140 разработчиков, которые подготовили 1200 изменений. Основные изменения: Добавлена поддержка 31 материнской платы. 11 добавленных плат используются на устройствах с Chrome OS или на серверах Google, а 10 на устройствах System76. Платы, не связанные с Googlе и System76: ByteDance ByteDance bd_egs HP Compaq Elite 8300 USDT HP EliteBook 820 G2 IBM SBP1 Intel Raptorlake на базе Alderlake-P RVP Inventec Transformers MSI PRO Z790-P (WIFI) MSI PRO Z790-P (WIFI) DDR4 Star Labs Star Labs StarBook Mk VI (i3-1315U и i7-1360P)

Прекращена поддержка материнской платы Intel Galileo.

Добавлена возможность локализации текста, выводимого пользователю.

Улучшена поддержка загрузочной заставки и доработан код для вывода JPEG-изображений.

Драйвер для USB-хаба UHCI полностью переписан, используя код из драйвера xHCI.

Переработан код для работы с фреймбуфером.

Обеспечено кэширование прошивки PCIe 5.0 HSPHY в SPI Flash, что позволило использовать базовые порты PCIe 5.0 независимо от доступности CSME (Converged Security and Management Engine) и HECI (Host Embedded Controller Interface).

В утилиту cbmem добавлена поддержка извлечения и отображения логов TPM (Trusted Platform Module).

В утилиту inteltool добавлена поддержка чипсетов серии Intel 700, а в утилиту ifdtool чипсетов Intel 800.

Обновлены payload-компоненты на базе U-Boot 2023.07, EDK2-MrChromebox 202306, tint 0.07 и SeaBIOS 1.16.2.

Обновлён используемый инструментарий: LLVM 16.0.6, NASM 2.16.01, CMake 3.26.4, GCC 11.4.0.



