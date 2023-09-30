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Выпуск SBCL 2.3.9, реализации языка Common Lisp

30.09.2023 21:27

Опубликован выпуск SBCL 2.3.9 (Steel Bank Common Lisp), свободной реализации языка программирования Common Lisp. Код проекта написан на языках Common Lisp и Си, и распространяется под лицензией BSD.

В новом выпуске:

  • Выделение стека через DYNAMIC-EXTENT теперь применяется не только к начальной привязке, но и ко всем значениям, которые может принимать переменная (например, через SETQ). Это позволяет, например, упростить построение сложных или рекурсивных структур в стеке через итерации.
  • Некоторые интерфейсы в модуле SB-POSIX приведены к соответствию спецификации и результат NULL от Си-библиотеки считается ошибкой тогда и только тогда, когда errno будет изменён вызовом. В этом случае будет порождён сигнал SYSCALL-ERROR.
  • Улучшена работа макросов DO-PASSWDS и DO-GROUPS в модуле SB-POSIX. Эти макросы предназначены для безопасной работы с базой данных паролей и групп.
  • Восстановлена поддержка платформ Darwin x86 и PowerPC (благодарим Кирилла А. Коринского, Сергея Фёдорова и barracuda156).
  • Исправлена неправильная компиляция, происходившая вследствие ошибочного вывода типа при умножении значений fixnum на дробные значения.
  • Исправлена ошибка компилятора, возникающая в некоторых случаях при проверке знаковых и беззнаковых 64-битных значений.
  • Исправлена ошибка компилятора в случае, когда аргумент ":INITIAL-CONTENTS" для MAKE-ARRAY является константой-не-последовательностью.
  • Исправлена ошибка компилирования функций свёртки в константу заданной последовательности при возврате ложного значения от функций ":TEST" или ":KEY".
  • Исправлена ошибка компиляции функций массива или последовательностей с аргументами, подразумевающих очень большие размеры последовательности.
  • Исправлена ошибка компилятора, возникающая в случае, когда не используется значение, возвращаемое от ADJUST-ARRAY.
  • Оптимизирован вывод типов функций компилятором, которые могут распространяться назад (propagated backwards) через промежуточное представление.
  • Улучшен вывод типов для LDB, LOGBITP и RATIO.
  • Внесены оптимизации, связанные с исключением лишних проверок границ для многих случаев транзитивных сравнений.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.sbcl.org/news.html...)
  2. OpenNews: SystemE, шуточная замена systemd на Emacs Lisp
  3. OpenNews: Языку программирования LISP исполнилось 60 лет
  4. OpenNews: Представлен LISP/c - транслятор Common Lisp в C/C++
  5. OpenNews: Открыты исходные тексты Corman Lisp
  6. OpenNews: Реализация языка Lisp на GNU sed
Автор новости: 11123
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59850-sbcl
Ключевые слова: sbcl, lisp
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:31, 30/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    ((лисп) (это) ((эзотерический) ((на) (практике)) (никому) ((не) (нужный))) ((язык) (программирования)))))
     
  • 2, Аноним (2), 22:33, 30/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    Common Lisp is used to develop research applications (often in Artificial Intelligence), for rapid development of prototypes or for deployed applications.

    А я думал только в емаксе, вот как мир оказывается устроен.

     
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