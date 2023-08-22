Продолжение разработки и выпуск P2P VPN 0.10

> Кнопка чата теперь мигает при получении сообщения.

Встроенный чатик? Я может отстал от жизни, но зачем в VPN клиенте встроенный чатик?

И да, тут главный вопрос такой: трафик "умеет" быть похожим на что-то "дозволенное" (udp - HTTP/3 например)?

