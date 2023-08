Продолжение разработки и выпуск P2P VPN 0.10

2.7 , Аноним ( 5 ), 09:37, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Only people you invited may connect to your network А кажись нашел в чем прикол чатика: социализация. А то поставит параноик-социофоб клиент - и будут сидеть в одного.

2.8 , Аноним ( 8 ), 09:38, 22/08/2023
> зачем в VPN клиенте встроенный чатик? — Брат ты мне канал забил брат

— Извини брат жи есть брат