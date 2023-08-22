Продолжение разработки и выпуск P2P VPN 0.10

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Состоялся выпуск P2P VPN 0.10 - реализации децентрализованной виртуальной частной сети, работающей по принципу Peer-To-Peer, при котором участники подключены друг к другу, а не через центральный сервер. Участники сети могут находить друг друга через BitTorrent-трекер, либо через других участников сети. Проект продолжает разработку оригинального приложения P2PVPN (автор Вольфганг Гинолас), которое не обновлялось с 2010 года. Исходный код P2P VPN написан на Java и частично на языке Си, и распространяется под лицензией LPGL 3.0.
Изменения в версиях 0.9 и 0.10:
- Добавлена поддержка UPnP.
- Добавлена возможность не отправлять IP-адреса интерфейсов с определенным MAC-адресом.
- Исправлена ошибка, из-за которой было невозможно принять приглашение (не работала кнопка OK).
- Исправлена ошибка, из-за которой верификация не проходила, а пир не отправлял открытый ключ.
- Кнопка чата теперь мигает при получении сообщения.
- Улучшены шрифты пользовательского интерфейса, размеры окон, темы и т.д.
- Обеспечен вывод уведомления при сворачивании программы в трей.
- Выполнен переход с 1024-битных на 2048-битные ключи RSA.
- В информационном окне добавлена возможность фильтрации (поиска) списка пиров.
- Добавлена проверка, запрещающая запуск нескольких экземпляров приложения.
- Исправлен код импорта драйвера туннельного адаптера (.dll и .so): убраны ошибки в журнале.
- Улучшена настройка сетевого интерфейса под Windows.
- Добавлен скрипт p2pvpn-pkexec для запуска приложения от имени root с помощью графической подсказки PolicyKit.