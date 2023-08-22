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Продолжение разработки и выпуск P2P VPN 0.10

22.08.2023 07:52

Состоялся выпуск P2P VPN 0.10 - реализации децентрализованной виртуальной частной сети, работающей по принципу Peer-To-Peer, при котором участники подключены друг к другу, а не через центральный сервер. Участники сети могут находить друг друга через BitTorrent-трекер, либо через других участников сети. Проект продолжает разработку оригинального приложения P2PVPN (автор Вольфганг Гинолас), которое не обновлялось с 2010 года. Исходный код P2P VPN написан на Java и частично на языке Си, и распространяется под лицензией LPGL 3.0.

Изменения в версиях 0.9 и 0.10:

  • Добавлена поддержка UPnP.
  • Добавлена возможность не отправлять IP-адреса интерфейсов с определенным MAC-адресом.
  • Исправлена ошибка, из-за которой было невозможно принять приглашение (не работала кнопка OK).
  • Исправлена ошибка, из-за которой верификация не проходила, а пир не отправлял открытый ключ.
  • Кнопка чата теперь мигает при получении сообщения.
  • Улучшены шрифты пользовательского интерфейса, размеры окон, темы и т.д.
  • Обеспечен вывод уведомления при сворачивании программы в трей.
  • Выполнен переход с 1024-битных на 2048-битные ключи RSA.
  • В информационном окне добавлена возможность фильтрации (поиска) списка пиров.
  • Добавлена проверка, запрещающая запуск нескольких экземпляров приложения.
  • Исправлен код импорта драйвера туннельного адаптера (.dll и .so): убраны ошибки в журнале.
  • Улучшена настройка сетевого интерфейса под Windows.
  • Добавлен скрипт p2pvpn-pkexec для запуска приложения от имени root с помощью графической подсказки PolicyKit.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.com/Monsterovic...)
  2. OpenNews: Серия атак TunnelCrack, направленных на перехват трафика VPN
  3. OpenNews: Tor и Mullvad VPN подготовили новый web-браузер Mullvad Browser
  4. OpenNews: NordVPN открыл код Linux-клиента и библиотек с реализацией MeshNet
  5. OpenNews: Представлен VPN Rosenpass, устойчивый к атакам с использованием квантовых компьютеров
  6. OpenNews: Доступен OpenVPN 2.6.0
Автор новости: Skullnet
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59638-p2pvpn
Ключевые слова: p2pvpn, vpn, p2p
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, nc (ok), 08:24, 22/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А интересная тема! В современных условиях такие проекты вызывают особый интерес.
    Если там есть опция "не использовать мой ip для доступа к сетевым ресурсам в моем регионе", то очень даже интересно.
     
     
  • 2.2, gfh1gfh1 (ok), 08:36, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    i2p не?
     
     
  • 3.3, 12yoexpert (ok), 09:27, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для i2p нет софта: один клиент на джаве, второй фсб-шный
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 09:47, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что же тебе везде фсбшники-то мерещатся
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:31, 22/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    tinc
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:33, 22/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Кнопка чата теперь мигает при получении сообщения.

    Встроенный чатик? Я может отстал от жизни, но зачем в VPN клиенте встроенный чатик?

    И да, тут главный вопрос такой: трафик "умеет" быть похожим на что-то "дозволенное" (udp - HTTP/3 например)?

     
     
  • 2.7, Аноним (5), 09:37, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Only people you invited may connect to your network

    А кажись нашел в чем прикол чатика: социализация.

    А то поставит параноик-социофоб клиент - и будут сидеть в одного.

     
  • 2.8, Аноним (8), 09:38, 22/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > зачем в VPN клиенте встроенный чатик?

    — Брат ты мне канал забил брат
    — Извини брат жи есть брат

     

  • 1.6, Аноним (6), 09:34, 22/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Yggdrasil Network only
     
  • 1.10, YetAnotherOnanym (ok), 10:08, 22/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > либо через других участников сети

    То есть, достаточно один раз мамкиной чегеваре попасть на узел, контролируемый товарищем майором, и дальше его будут вести, передавая с одного "правильного" узла на другой, не выпуская из поля зрения ни на минуту.

     
  • 1.11, YM2608 (?), 10:21, 22/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а пороли от гугл почты могут украсть другие участники этой впн-связи?
     
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