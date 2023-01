Индия развивает мобильную платформу BharOS, основанную на Android

4.9 , kawaii_girl ( ok ), 23:45, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вообще кстати если так подумать отличная идея... Нужно будет заняться этим. Тем более телефон с открытым загрузчиком для тестов у меня есть. Но наверное все же после того как(и если) закончу работу над десктопной ОС)

5.12 , Сушилин ( ? ), 23:57, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что за десктопная ось?)

Не поделитесь?)

6.14 , kawaii_girl ( ok ), 00:05, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я потихоньку делаю ОС на базе Fedora Linux, которая исправляет многие недостатки этого отличного, но все же не идеального дистрибутива. В частности планирую добавить ядро fsync, патченный mutter с поддержкой тройной буферизации для более плавных анимаций, нормальный набор софта и все кодеки не зависимо от их лицензий и прочей ерунды. Ну и конечно же я уже сейчас серьезно поработала над дизайном. К сожалению пока что .iso образы не готовы. Да и в целом еще много чего не готово) Дизайн скорее всего тоже придется немного поправить, а то на реддите некоторые раскритиковали.

7.27 , Степан ( ? ), 02:07, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я могу ошибаться, но разве fsync уже не в составе ванильного ядра?

6.15 , kawaii_girl ( ok ), 00:18, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://imgur.com/a/pmUSvIH В принципе можете оценить логотип) Его я точно скорее всего менять уже не буду. А над дизайном и в целом над концепцией дистрибутива еще работаю. Но естественно это все продвигается медленно) Вообще я даже не уверена, что в принципе когда нибудь закончу. Потому что просто вбрасывать какую-то ерунду смысла нет, а довести до идеала очень сложно. Многое приходится изучать. Но зато пока этим всем занимаюсь, более подробно изучаю Linux, а это уже в любом случае плюс даже если ничего не получится.

6.16 , kawaii_girl ( ok ), 00:28, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Еще помимо всего выше перечисленного я подумываю о использовании концепции ABRoot, чтобы сделать ОС более надежной. Примерно как в недавно вышедшей VanillaOS, но только на основе Fedora.

5.13 , Самый умный из вас ( ? ), 23:59, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Надеюсь, файл загрузчика своей ос ты уже создал. До 95% разработок ос на этом шаге уже завершается

4.21 , Аноним ( 4 ), 01:00, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И при этом там все равно половина приложений работать не будет(или будет работать, но не корректно) так как нет GMS(google mobile service) Хуавей же как-то живёт без них. Да и даже та вторая "половина приложений", которая рабоатет без гмс - всё же лучше чем полтора приложения для постмаркетос.