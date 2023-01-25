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Индия развивает мобильную платформу BharOS, основанную на Android

25.01.2023 23:11

В рамках программы по обеспечению технологической независимости и снижения влияния на инфраструктуру технологий, развиваемых за пределами страны, в Индии разработана новая мобильная платформа BharOS. По словам директора Института технологий Индии, BharOS представляет собой переработанный форк платформы Android, построенный на базе кода из репозитория AOSP (Android Open Source Project) и избавленный от привязок к сервисам и продуктам Google.

Разработкой BharOS занимается некоммерческая компания Pravartak Technologies Foundation, учреждённая при Институте технологий Индии и финансируемая министерством по науке и технологиям. В качестве браузера по умолчанию используется мобильное приложение от поисковой системы DuckDuckGo, а в качестве мессенджера - Signal. В системе также переработаны некоторые механизмы обеспечения безопасности, связанные с верификацией и обеспечением проверки цепочки доверия (root of trust). Помимо операционной системы планируется запустить независимый каталог приложений, через который будут поставляться программы для BharOS.

  1. Главная ссылка к новости (https://fossforce.com/2023/01/...)
  2. OpenNews: Поисковая система DuckDuckGo развивает web-браузер для настольных систем
  3. OpenNews: Представлен Caliptra, открытый IP-блок для создания заслуживающих доверия чипов
  4. OpenNews: Доступна мобильная платформа /e/OS 1.6, развиваемая создателем Mandrake Linux
  5. OpenNews: VK, Яндекс, Сбербанк и Ростелеком намерены развивать собственную мобильную платформу на базе Android
  6. OpenNews: Опубликована мобильная платформа LineageOS 20 на основе Android 13
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58550-bharos
Ключевые слова: bharos, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, kawaii_girl (ok), 23:16, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А могли бы сделать свою оригинальную ОС... Но в итоге опять android. Не интересно.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:28, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не могли бы. Даже ты бы не смог. А если бы и смог, то пришёл бы второй такой же и сказал бы что без приложений хотя бы из андроида оно "никаму нинужна".
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 23:32, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну пошел он со своими приложениями для Андройда.

    Мне нужна поддержка только трех приложений, а вопрос разработки этих приложений исключительно вопрос сотрудничества с этими тремя компаниями, а ваши сраные мильен фанариков для Андройд нах никому не нужны.

     
     
  • 4.10, Прохожий (??), 23:52, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Скорее это вы никому не нужны
     
     
  • 5.11, kawaii_girl (ok), 23:55, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем больше конкуренции тем лучше для всех.
     
  • 4.20, Аноним (20), 00:57, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >исключительно вопрос сотрудничества с этими тремя компаниями

    Ну... не только:
    https://vc.ru/services/364840

     
  • 3.8, kawaii_girl (ok), 23:43, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Смогла бы) Достаточно взять Linux и этот новый мобильный вариант гнома. В принципе за основу можно взять уже более менее готовую PostMarketOS. Потом доработать тему оформления и иконки чтобы было красиво. И добавить waydroid тот же чтобы запускать приложения от android. И все. Оригинальная ОС готова. Думаю индусы тоже справились бы. Тем более они наверное получали финансирование от государства. А в этом урезанном android нет никакого смысла. Оригинальности нет. ОС никакого интереса не представляет. И при этом там все равно половина приложений работать не будет(или будет работать, но не корректно) так как нет GMS(google mobile service).
     
     
  • 4.9, kawaii_girl (ok), 23:45, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще кстати если так подумать отличная идея... Нужно будет заняться этим. Тем более телефон с открытым загрузчиком для тестов у меня есть. Но наверное все же после того как(и если) закончу работу над десктопной ОС)
     
     
  • 5.12, Сушилин (?), 23:57, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что за десктопная ось?)
    Не поделитесь?)
     
     
  • 6.14, kawaii_girl (ok), 00:05, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я потихоньку делаю ОС на базе Fedora Linux, которая исправляет многие недостатки этого отличного, но все же не идеального дистрибутива. В частности планирую добавить ядро fsync, патченный mutter с поддержкой тройной буферизации для более плавных анимаций, нормальный набор софта и все кодеки не зависимо от их лицензий и прочей ерунды. Ну и конечно же я уже сейчас серьезно поработала над дизайном. К сожалению пока что .iso образы не готовы. Да и в целом еще много чего не готово) Дизайн скорее всего тоже придется немного поправить, а то на реддите некоторые раскритиковали.
     
     
  • 7.27, Степан (?), 02:07, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я могу ошибаться, но разве fsync уже не в составе ванильного ядра?
     
  • 6.15, kawaii_girl (ok), 00:18, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://imgur.com/a/pmUSvIH

    В принципе можете оценить логотип) Его я точно скорее всего менять уже не буду. А над дизайном и в целом над концепцией дистрибутива еще работаю. Но естественно это все продвигается медленно) Вообще я даже не уверена, что в принципе когда нибудь закончу. Потому что просто вбрасывать какую-то ерунду смысла нет, а довести до идеала очень сложно. Многое приходится изучать. Но зато пока этим всем занимаюсь, более подробно изучаю Linux, а это уже в любом случае плюс даже если ничего не получится.

     
     
  • 7.30, Kuromi (ok), 02:39, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > https://imgur.com/a/pmUSvIH
    > В принципе можете оценить логотип) Его я точно скорее всего менять уже
    > не буду. А над дизайном и в целом над концепцией дистрибутива
    > еще работаю. Но естественно это все продвигается медленно) Вообще я даже
    > не уверена, что в принципе когда нибудь закончу. Потому что просто
    > вбрасывать какую-то ерунду смысла нет, а довести до идеала очень сложно.
    > Многое приходится изучать. Но зато пока этим всем занимаюсь, более подробно
    > изучаю Linux, а это уже в любом случае плюс даже если
    > ничего не получится.

    О божечки, дело Lolifox-а живо!

     
  • 6.16, kawaii_girl (ok), 00:28, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще помимо всего выше перечисленного я подумываю о использовании концепции ABRoot, чтобы сделать ОС более надежной. Примерно как в недавно вышедшей VanillaOS, но только на основе Fedora.
     
  • 5.13, Самый умный из вас (?), 23:59, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надеюсь, файл загрузчика своей ос ты уже создал. До 95% разработок ос на этом шаге уже завершается
     
  • 4.21, Аноним (4), 01:00, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И при этом там все равно половина приложений работать не будет(или будет работать, но не корректно) так как нет GMS(google mobile service)

    Хуавей же как-то живёт без них. Да и даже та вторая "половина приложений", которая рабоатет без гмс - всё же лучше чем полтора приложения для постмаркетос.

     
  • 3.18, анон анона (?), 00:55, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда-то и андройд не нужен был - были симбиан и выньмобайл... И приложений под ведройд не было...
    Вот незадача :-)
     
     
  • 4.22, Аноним (4), 01:02, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но их нельзя было ставить на китаефоны забесплатно. Плюс гугель поддержал материально, а тут предполагается разрабатывать за свои бабки.
     
     
  • 5.23, анон анона (?), 01:11, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так и ведро не сразу спонсировали и ставить на избранные телефоны можно было только...
    Так что отмазки как в правительстве - нет Авроре, да андройдом... А то что блобы никто открывать не будет и смысла от такого ведра мало...
     
  • 2.24, Kuromi (ok), 01:35, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ви таки не понимаете. Им таки надо "как можно скорее и совместимо". Про "дешево" и  ядаже и не говорю.
    Вывод очевиден - берем сорцы, меняем цопирайты и выдаем за свой продукт. Быстро, недорого, совместимость близка к 100%.
    А с нуля делать это долго, дорого и как ни крути - голая сь без софта.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 01:55, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А с нуля делать это долго, дорого и как ни крути - голая сь без софта

    С твоих слов все бы на симбиане сидели.

     
  • 2.32, wd (?), 04:28, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://wd.ebash.it/home/fr/macopix1.png
    ну вот например так я видел свой смартфон на фрираннере в 2009, ну да это все работало
    в теории я и сейчас это все могу воссоздать - будешь пользоваться?
     

  • 1.2, Анон4521234125235 (?), 23:17, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И что-то подсказывает что лагать оно будет даже на флагманском железе.
     
  • 1.3, Аноним (3), 23:25, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а почему не vShivaOS ?

    Но по-любому лучше чем ведра и яблы, которые вот-вот окирпичаться.

     
     
  • 2.7, Аноним (5), 23:35, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    А Индия думаешь сильно будет радоваться экспортам в ПендальфЛандию где воруют все даже уже вчера украденное? Сейчас стоит вопрос только о том кто быстрее и красивее сделает форк Android, а так же возникнет декартово произведение специалистов попарно знающих две или три культуры программного обеспечения для нескольких стран. По сути кто больше будет дружить с кем-то там и идей нахватает побольше. А вообще как и  говорил дедушка Ленин многополярный мир нас ждет...
     

  • 1.6, Аноним (6), 23:33, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вместо рингтонов смартфон будет петь и танцевать?
     
     
  • 2.17, OpenEcho (?), 00:42, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не он будет сидеть в позе лотуса... долго...
     

  • 1.25, Kuromi (ok), 01:43, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "В системе также переработаны некоторые механизмы обеспечения безопасности, связанные с верификацией и обеспечением проверки цепочки доверия (root of trust)."

    Провели внедреж своего нац. сертификата и заблокировали возможностью его убрать?

     
     
  • 2.28, Аноним (26), 02:22, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > возможностью его убрать

    И давно гугл позволяет с ведра удалить все американские серты?

     
     
  • 3.29, Kuromi (ok), 02:37, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> возможностью его убрать
    > И давно гугл позволяет с ведра удалить все американские серты?

    Вот об этом и речь! Видите какой простор для доработки!?

     

  • 1.31, Аноним (31), 03:19, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> В качестве браузера по умолчанию используется мобильное приложение от поисковой системы DuckDuckGo

    Кто пробовал?
    Как оно?

     

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