Индия развивает мобильную платформу BharOS, основанную на Android

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|2.4, Аноним (4), 23:28, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не могли бы. Даже ты бы не смог. А если бы и смог, то пришёл бы второй такой же и сказал бы что без приложений хотя бы из андроида оно "никаму нинужна".
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|3.5, Аноним (5), 23:32, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну пошел он со своими приложениями для Андройда.
Мне нужна поддержка только трех приложений, а вопрос разработки этих приложений исключительно вопрос сотрудничества с этими тремя компаниями, а ваши сраные мильен фанариков для Андройд нах никому не нужны.
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|3.8, kawaii_girl (ok), 23:43, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Смогла бы) Достаточно взять Linux и этот новый мобильный вариант гнома. В принципе за основу можно взять уже более менее готовую PostMarketOS. Потом доработать тему оформления и иконки чтобы было красиво. И добавить waydroid тот же чтобы запускать приложения от android. И все. Оригинальная ОС готова. Думаю индусы тоже справились бы. Тем более они наверное получали финансирование от государства. А в этом урезанном android нет никакого смысла. Оригинальности нет. ОС никакого интереса не представляет. И при этом там все равно половина приложений работать не будет(или будет работать, но не корректно) так как нет GMS(google mobile service).
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|4.9, kawaii_girl (ok), 23:45, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вообще кстати если так подумать отличная идея... Нужно будет заняться этим. Тем более телефон с открытым загрузчиком для тестов у меня есть. Но наверное все же после того как(и если) закончу работу над десктопной ОС)
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|6.14, kawaii_girl (ok), 00:05, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я потихоньку делаю ОС на базе Fedora Linux, которая исправляет многие недостатки этого отличного, но все же не идеального дистрибутива. В частности планирую добавить ядро fsync, патченный mutter с поддержкой тройной буферизации для более плавных анимаций, нормальный набор софта и все кодеки не зависимо от их лицензий и прочей ерунды. Ну и конечно же я уже сейчас серьезно поработала над дизайном. К сожалению пока что .iso образы не готовы. Да и в целом еще много чего не готово) Дизайн скорее всего тоже придется немного поправить, а то на реддите некоторые раскритиковали.
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|7.27, Степан (?), 02:07, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я могу ошибаться, но разве fsync уже не в составе ванильного ядра?
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|6.15, kawaii_girl (ok), 00:18, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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https://imgur.com/a/pmUSvIH
В принципе можете оценить логотип) Его я точно скорее всего менять уже не буду. А над дизайном и в целом над концепцией дистрибутива еще работаю. Но естественно это все продвигается медленно) Вообще я даже не уверена, что в принципе когда нибудь закончу. Потому что просто вбрасывать какую-то ерунду смысла нет, а довести до идеала очень сложно. Многое приходится изучать. Но зато пока этим всем занимаюсь, более подробно изучаю Linux, а это уже в любом случае плюс даже если ничего не получится.
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|7.30, Kuromi (ok), 02:39, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> https://imgur.com/a/pmUSvIH
> В принципе можете оценить логотип) Его я точно скорее всего менять уже
> не буду. А над дизайном и в целом над концепцией дистрибутива
> еще работаю. Но естественно это все продвигается медленно) Вообще я даже
> не уверена, что в принципе когда нибудь закончу. Потому что просто
> вбрасывать какую-то ерунду смысла нет, а довести до идеала очень сложно.
> Многое приходится изучать. Но зато пока этим всем занимаюсь, более подробно
> изучаю Linux, а это уже в любом случае плюс даже если
> ничего не получится.
О божечки, дело Lolifox-а живо!
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|6.16, kawaii_girl (ok), 00:28, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Еще помимо всего выше перечисленного я подумываю о использовании концепции ABRoot, чтобы сделать ОС более надежной. Примерно как в недавно вышедшей VanillaOS, но только на основе Fedora.
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|4.21, Аноним (4), 01:00, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И при этом там все равно половина приложений работать не будет(или будет работать, но не корректно) так как нет GMS(google mobile service)
Хуавей же как-то живёт без них. Да и даже та вторая "половина приложений", которая рабоатет без гмс - всё же лучше чем полтора приложения для постмаркетос.
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|3.18, анон анона (?), 00:55, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда-то и андройд не нужен был - были симбиан и выньмобайл... И приложений под ведройд не было...
Вот незадача :-)
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|4.22, Аноним (4), 01:02, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Но их нельзя было ставить на китаефоны забесплатно. Плюс гугель поддержал материально, а тут предполагается разрабатывать за свои бабки.
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|5.23, анон анона (?), 01:11, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так и ведро не сразу спонсировали и ставить на избранные телефоны можно было только...
Так что отмазки как в правительстве - нет Авроре, да андройдом... А то что блобы никто открывать не будет и смысла от такого ведра мало...
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|2.24, Kuromi (ok), 01:35, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ви таки не понимаете. Им таки надо "как можно скорее и совместимо". Про "дешево" и ядаже и не говорю.
Вывод очевиден - берем сорцы, меняем цопирайты и выдаем за свой продукт. Быстро, недорого, совместимость близка к 100%.
А с нуля делать это долго, дорого и как ни крути - голая сь без софта.
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|3.26, Аноним (26), 01:55, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А с нуля делать это долго, дорого и как ни крути - голая сь без софта
С твоих слов все бы на симбиане сидели.
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|1.3, Аноним (3), 23:25, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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а почему не vShivaOS ?
Но по-любому лучше чем ведра и яблы, которые вот-вот окирпичаться.
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|2.7, Аноним (5), 23:35, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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А Индия думаешь сильно будет радоваться экспортам в ПендальфЛандию где воруют все даже уже вчера украденное? Сейчас стоит вопрос только о том кто быстрее и красивее сделает форк Android, а так же возникнет декартово произведение специалистов попарно знающих две или три культуры программного обеспечения для нескольких стран. По сути кто больше будет дружить с кем-то там и идей нахватает побольше. А вообще как и говорил дедушка Ленин многополярный мир нас ждет...
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|1.25, Kuromi (ok), 01:43, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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"В системе также переработаны некоторые механизмы обеспечения безопасности, связанные с верификацией и обеспечением проверки цепочки доверия (root of trust)."
Провели внедреж своего нац. сертификата и заблокировали возможностью его убрать?
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|2.28, Аноним (26), 02:22, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> возможностью его убрать
И давно гугл позволяет с ведра удалить все американские серты?
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|3.29, Kuromi (ok), 02:37, 26/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> возможностью его убрать
> И давно гугл позволяет с ведра удалить все американские серты?
Вот об этом и речь! Видите какой простор для доработки!?
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|1.31, Аноним (31), 03:19, 26/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>> В качестве браузера по умолчанию используется мобильное приложение от поисковой системы DuckDuckGo
Кто пробовал?
Как оно?
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