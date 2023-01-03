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Проект AlaSQL развивает СУБД для браузеров и Node.js

03.01.2023 09:52

Опубликован выпуск СУБД AlaSQL 2.5.0, предназначенной для использования в web-приложениях в браузере, в мобильных приложениях на базе web-технологий или в серверных обработчиках на основе платформы Node.js. СУБД оформлена в виде JavaScript-библиотеки и позволяет использовать для манипуляции с данными язык SQL. Поддерживается как хранение в традиционных реляционных таблицах, так и в форме вложенных JSON-структур, не требующих жёсткого определения схемы хранения. Для манипуляции с данными из командной строки предоставляется утилита alasql. Код проекта написан на JavaScript и распространяется под лицензией MIT.

Библиотека изначально рассчитана на быструю обработку данных в оперативной памяти для приложений бизнес-аналитики и поддерживает такие оптимизации, как кэширование запросов в форме скомпилированных функций, упреждающая индексация слияния таблиц и фильтрация выражений WHERE перед операциями слияния. При сравнении с другими похожими проектами, AlaSQL оказалась быстрее SQL.js в три раза при выборке с операциями SUM, JOIN и GROUP BY, быстрее Linq в два раза при использовании GROUP BY и примерно на том же уровне, что и API WebSQL (надстройка над SQLite, которая скоро будет удалена из Chrome) при выборке с операциями SUM, JOIN и GROUP BY.

СУБД AlaSQL спроектирована для использования парадигмы ETL (Extract, Transform, Load) и манипуляции с данными в форме импорт/обработка/экспорт. Для хранения, экспорта и импорта могут использоваться форматы localStorage, IndexedDB, CSV, TAB, TXT, JSON, SQLite и Excel (.xls и .xlsx), подразумевается что можно напрямую выполнять запросы из данных, хранимых в отмеченных форматах, или импортировать и экспортировать данные. Также возможно выполнение операции SELECT над любыми данными в объектах JavaScript.

В СУБД поддерживается большая часть языка SQL-99, а также предоставляются дополнения для обработки в стиле NoSQL (без определения схемы хранения) и манипуляции с графами. В SQL-запросах можно производить операции слияния (JOIN), группировки (GROUP), объединения (UNION), использовать подзапросы и выражения типа ANY, ALL и IN, применять функции ROLLUP(), CUBE() и GROUPING SETS(). Имеется ограниченная поддержка транзакций. Поддерживается определение пользовательских функций, которые можно использовать в SQL-запросах. Для быстрого вызова функции и SQL-выражения могут быть скомпилированы (аналог SQL-оператора PREPARE).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/AlaSQL/alas...)
  2. OpenNews: В SQLite добавлена поддержка WASM для использования СУБД в web-браузере
  3. OpenNews: Уязвимость в SQLite, позволяющая удалённо атаковать Chrome через WebSQL
  4. OpenNews: Выпуск СУБД PouchDB 6.4, реализации CouchDB на JavaScript
  5. OpenNews: Проект Postgres WASM подготовил работающее в браузере окружение с СУБД PostgreSQL
  6. OpenNews: Проект libSQL начал развитие форка СУБД SQLite
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58422-alasql
Ключевые слова: alasql
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:48, 03/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О! а потом надо сделать новую NoSQL базу в браузере на бекэнде у которой будет эта AlaSQL. А потом на ней новую sql....
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:36, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А когда они узнают про существование wasm у них просто будет культурный шок.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:13, 03/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Яваскрип, нодежысы и быстрая обработка? Однако...
     
     
  • 2.4, Аноним (8), 11:36, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Быстро для браузера. Вполне годно.  
     
     
  • 3.9, Без аргументов (?), 12:38, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2 FPS, как анимэшники привыкли - и то частичная отрисовка
     
     
  • 4.13, Аноним (8), 12:47, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну измерять скорость базы данных в FPS это сразу выдаёт «игруна», но вопрос куда ты так торопишься в браузере остаётся открытым. Конечно если ты в базу решил выгрузить геном человек, у тебя могут возникнуть трудности, но есть такая скрытая возможность этого не делать. А использовать другие инструменты.
     
     
  • 5.17, Без аргументов (?), 14:17, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Игры для малышей, тем более браузерные. Я пишу про всё, что связано с JS, в т.ч. интерфейс приложений типа вивальди. А по поводу БД я вообще молчу, т.к. в анамнезе был Oracle SQL разработчиком и видел большие взрослые высоконагруженные БД, в т.ч. OLAP-ы и витрины данных сам готовил и оптимизировал, т.ч. JS тут разве что из таблицы с одной строкой Hello, world вывести из БД.
     

  • 1.3, Аноним (8), 11:35, 03/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот смотрите на Node.js и джаваскрипт весь мир уже переписали 10 раз. А на одном другом языке, который пытается метить в мировое господство, не смогли даже 0.01% мира переписать.  
     
     
  • 2.5, Аноним (1), 11:37, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    хм... а что если этот другой язык тоже на джаваскрипт переписать ?
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:27, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а зачем переписывать идеальное? работает - не трожь!
     
     
  • 3.7, Аноним (8), 12:35, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они считают что если переписать это идеальное на свой волшебный язык, оно станет лучше. Фанатики короче.
     
  • 2.10, Без аргументов (?), 12:40, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    NodeJS уже переписали в Deno.
     
     
  • 3.11, Аноним (8), 12:45, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скучно.
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:46, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом Deno перепишут на Bun.js (Zig language).

    И вот оказывается что Rust очень медленный, по сравнению с Zig.

     
  • 2.15, Без аргументов (?), 12:49, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для меня главное:
    1. Чтобы выполняло свою функцию (а не как вкладки фаерфокса в базальте падают, а вивальди не отрисовывает иконки погоды)
    2. Чтобы при отправке или приеме слова "Привет" хватало GPRS.
    3. Чтобы оформление было единообразным (разнообразие должно быть в реальной жизни, не путать), а не как в софте только под Windows.
    4. Чтобы большая часть кода и занятых ресурсов выполняла большую часть прикладного функционала.
    5. Чтобы маркетоложцы не перечёркивали вышеперечисленное в угоду своего кармана или ежеквартальной премии.
     

  • 1.14, Аноним (14), 12:47, 03/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    AlaSQL. Типа как "Увы, SQL!", такой намёк, да? (alas от англ. увы)
     
  • 1.16, Аноним (16), 14:08, 03/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже есть lovefield от гугла
     
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