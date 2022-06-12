Началось альфа-тестирование PHP 8.2

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|3.3, Аноним (3), 23:03, 12/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы у Анонов было с кого порофлить. С тех кто не смог осилить ничего кроме PHP.
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|4.13, Аноним (13), 00:24, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что осилил ты? Покажи свой код.
Глупый вброс на opennet не считается
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|2.6, Аноним (6), 23:07, 12/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Меня всегда удивляло как можно словить исполнение произвольного кода на разборе печенек или заголовков.
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|2.7, Аноним (7), 23:10, 12/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не извиняйся, это они должны извиняться за один лишь факт своего существования.
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|2.11, Аноним (11), 00:02, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это на самом деле так, у пыхарей самая низкая средняя зарплата.
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|2.12, Аноним (12), 00:17, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У html экспертов подгорело. Да будет вам известно, что настоящее программирование - оно на бэкенде, на php, там где бизнес-логика, а не вот эти ваши падающие снежинки.
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|3.15, Аноним (15), 00:33, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А, что?
Какие ещё эксперты с opennet?
Это местные дурачки, их даже слушать нечего.
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|2.30, Без аргументов (?), 01:58, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может оно и дно, но всяко лучше тонн плавающего мусорного хлама в папке node_modules, разбросанного по десяткам тысяч пакетов.
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|1.8, Аноним (7), 23:18, 12/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> call_user_func
Эх, помню эту фигню. А еще помню, что в пыхе нельзя было вызывать функцию и тут же обратиться к элементу возвращенного массива. Вот так делать было нельзя: hello()[42]. Нужно было сначала сохранить массив в переменную, а потом уже обращаться по индексу. Это было в году скажем 2010. В это время, напоминаю, уже лет 40 как человек ступил на Луну. Строились небоскребы. Соорудили большой адронный коллайдер. А пых не осилил доставание элемента возвращенного массива.
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|2.23, Аноним (7), 01:31, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тип -- это множество допустимых значений. Тип false имеет единственно допустимое значение: false. Тип boolean является юнионом типов true и false. Другое дело, зачем понадобилась настолько тонкая система типов во всего лишь шаблонизаторе Personal Home Page...
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|1.10, InuYasha (??), 00:00, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Авторы знатно пыхнули. Нет чтобы нормальную типизацию ввести. Хотя, макаки, авторы макакокурсов, авторы макакофреймворков и прочие смузеры загызут и будут пить смузи с кровью!
> ${world}"; Deprecated
Прощайте, башизмы!
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|1.14, Аноним (-), 00:31, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какой-то пхп стал слишком сложным, в чем тогда выгода его использовать? Популярные социальные сети написаны на варианте пхп 4, а не на ооп с типизацией и фреймворками
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|2.16, Аноним (16), 00:40, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Индустрия радуется и просит добавки. Хочет код бизнес логики иметь почти как на джаве, но платить за пхп.
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|3.19, penetrator (?), 01:01, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а получит очередное говно типа JS, только разве что там, где доступны более приятные в использовании языки
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|1.22, Аноним (22), 01:30, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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все эти языки достигли своего потолка, уже не знают что бы туда прикрутить эдакого. Шляпа все это, в конечном счете все вернется на плюсы и к большему времени провождения у костра за кружкой кофе. а эти все технологии и новые версии яп, дичь это все для молодых и глупых с огнем в глазах которых эксплуатируют взрослые умные дяди.
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|1.27, Аноним (15), 01:45, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как проверить информацию о том, какие эксперты opennet мочатся и наваливают кал в свои штаны?
Это очень просто узнать. Такие эксперты унижают любую технологию.
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|2.42, Аноним (42), 04:08, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да при чём тут унижение, они просто в силу своего возраста это делают.
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