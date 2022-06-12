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Началось альфа-тестирование PHP 8.2

12.06.2022 22:42

Представлен первый альфа-выпуск новой ветки языка программирования PHP 8.2. Релиз намечен на 24 ноября. Основные новшества, уже доступные для тестирования или планируемые к реализации в PHP 8.2:

  • Добавлены отдельные типы "false" и "null", которые могут использоваться, например, для возвращения функцией признака завершения с ошибкой или пустого значения. Ранее "false" и "null" могли использоваться только в связке с другими типами (например, "string|false"), а теперь могут применяться отдельно: 
    
   function alwaysFalse(): false
   {
       return false;
   }
  • Добавлена возможность пометки класса доступным только для чтения. Свойства в подобных классах могут быть заданы только один раз, после чего не будут доступны для изменения. Ранее только для чтения могли помечаться отдельные свойства класса, а теперь разом можно включить данный режим для всех свойств класса. Указание флага "readonly" на уровне класса также блокирует динамическое добавление свойств в класс. 
    
   readonly class Post
   {
       public function __construct(
           public string $title, 
           public Author $author,
       ) {}
   }
   $post = new Post(/* … */);
   $post->unknown = 'wrong'; // Error: Cannot create dynamic property Post::$unknown
  • Объявлена устаревшей возможность динамического создания свойств в классе (как "post->unknown" в примере выше). В PHP 9.0 обращение к свойствам, изначально не определённым в классе, будет приводить к ошибке (ErrorException). Классы, предоставляющие методы __get и __set для создания свойств, или динамические свойства в stdClass продолжат работать без изменений, прекратится поддержка только неявной работы с несуществующими свойствами для того чтобы защитить разработчика от скрытых ошибок. Для сохранения работы старого кода предложен атрибут "#[AllowDynamicProperties]", разрешающий использование динамических свойств.
  • Предоставлена возможность фильтрации конфиденциальных параметров в данных трассировки стека, выводимых во время ошибки. Вырезание определённой информации может потребоваться когда сведения о возникающих ошибках автоматически направляются в сторонние сервисы, отслеживающие проблемы и информирующие о них разработчиков. Например, можно исключить из трассировки параметры, включающие имена пользователей, пароли и переменные окружения. 
    
   function test(
       $foo,
       #[\SensitiveParameter] $password,
       $baz
   ) {
       throw new Exception('Error');
   }
   test('foo', 'password', 'baz');
 
   Fatal error: Uncaught Exception: Error in test.php:8
   Stack trace:
   #0 test.php(11): test('foo',  Object(SensitiveParameterValue), 'baz')
   #1 {main}
     thrown in test.php on line 8
  • Объявлена устаревшей возможность подстановки значений переменных в строки при помощи выражений "${var}" и ${(var)}". Поддержка обычно используемых подстановок "{$var}" и "$var" сохранена. Например: 
    
   "Hello {$world}"; OK
   "Hello $world";   OK 
   "Hello ${world}"; Deprecated: Using ${} in strings is deprecated
  • Объявлены устаревшими частично поддерживаемые вызываемые объекты (callable), которые могут быть вызваны через "call_user_func($callable)", но не поддерживают вызов в форме "$callable()": 
    
   "self::method"
   "parent::method"
   "static::method"
   ["self", "method"]
   ["parent", "method"]
   ["static", "method"]
   ["Foo", "Bar::method"]
   [new Foo, "Bar::method"]
  • Реализовано независимое от локали преобразование регистра символов. Функции, подобные strtolower() и strtoupper(), теперь всегда преобразуют регистр символов в диапазоне ASCII как при выставлении локали "С".


  1. Главная ссылка к новости (https://www.php.net/index.php#...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования PHP 8.1
  3. OpenNews: Объявлено о создании организации PHP Foundation
  4. OpenNews: Выпуск PHPStan 1.0, статического анализатора для кода на языке PHP
  5. OpenNews: Уязвимость в PHP, позволяющая обойти ограничения, заданные в php.ini
  6. OpenNews: Отчёт о компрометации git-репозитория и базы пользователей проекта PHP
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57340-php
Ключевые слова: php
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:55, 12/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Зачем продолжается это?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:59, 12/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чтобы у Анонов с опеннета подгорало
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 23:03, 12/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Чтобы у Анонов было с кого порофлить.  С тех кто не смог осилить ничего кроме PHP.
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 00:24, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что осилил ты? Покажи свой код.
    Глупый вброс на opennet не считается
     

  • 1.4, Аноним (3), 23:05, 12/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    К слову сказать PHP безопаснее раста.  
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:07, 12/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Меня всегда удивляло как можно словить исполнение произвольного кода на разборе печенек или заголовков.
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 03:14, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на выходе за границу массива?
     

  • 1.5, Аноним (5), 23:05, 12/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    PHP -- дно. Да простят меня пыхеры.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:10, 12/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не извиняйся, это они должны извиняться за один лишь факт своего существования.
     
  • 2.11, Аноним (11), 00:02, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это на самом деле так, у пыхарей самая низкая средняя зарплата.
     
  • 2.12, Аноним (12), 00:17, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У html экспертов подгорело. Да будет вам известно, что настоящее программирование - оно на бэкенде, на php, там где бизнес-логика, а не вот эти ваши падающие снежинки.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 00:33, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, что?
    Какие ещё эксперты с opennet?

    Это местные дурачки, их даже слушать нечего.

     
  • 3.17, penetrator (?), 00:59, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а почему бекэнд должен быть на чем-то ушлепочном типа PHP?
     
     
  • 4.29, Без аргументов (?), 01:57, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на чем ещё, кроме Го? Кодить Node JS это всё равно, что долбиться в дырку.
     
     
  • 5.38, Аноним (37), 03:15, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А куда долбиться надо по-твоему? В кулак?
     
  • 2.30, Без аргументов (?), 01:58, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может оно и дно, но всяко лучше тонн плавающего мусорного хлама в папке node_modules, разбросанного по десяткам тысяч пакетов.
     
     
  • 3.39, Аноним (37), 03:16, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем лучше?
     

  • 1.8, Аноним (7), 23:18, 12/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > call_user_func

    Эх, помню эту фигню. А еще помню, что в пыхе нельзя было вызывать функцию и тут же обратиться к элементу возвращенного массива. Вот так делать было нельзя: hello()[42]. Нужно было сначала сохранить массив в переменную, а потом уже обращаться по индексу. Это было в году скажем 2010. В это время, напоминаю, уже лет 40 как человек ступил на Луну. Строились небоскребы. Соорудили большой адронный коллайдер. А пых не осилил доставание элемента возвращенного массива.

     
  • 1.9, YetAnotherOnanym (ok), 23:42, 12/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    False и null - это типы? Ну охренеть...
     
     
  • 2.23, Аноним (7), 01:31, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тип -- это множество допустимых значений. Тип false имеет единственно допустимое значение: false. Тип boolean является юнионом типов true и false. Другое дело, зачем понадобилась настолько тонкая система типов во всего лишь шаблонизаторе Personal Home Page...
     
     
  • 3.34, Аноним (11), 02:04, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По сути это константы.
     

  • 1.10, InuYasha (??), 00:00, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Авторы знатно пыхнули. Нет чтобы нормальную типизацию ввести. Хотя, макаки, авторы макакокурсов, авторы макакофреймворков и прочие смузеры загызут и будут пить смузи с кровью!
    > ${world}"; Deprecated

    Прощайте, башизмы!

     
  • 1.14, Аноним (-), 00:31, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой-то пхп стал слишком сложным, в чем тогда выгода его использовать? Популярные социальные сети написаны на варианте пхп 4, а не на ооп с типизацией и фреймворками
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 00:40, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Индустрия радуется и просит добавки. Хочет код бизнес логики иметь почти как на джаве, но платить за пхп.
     
     
  • 3.18, Аноним (12), 01:00, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно уже как за джаву платят. Вот 500к например https://hh.ru/vacancy/66220550
     
     
  • 4.21, Аноним (-), 01:06, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там ещё и Go хотят
     
  • 3.19, penetrator (?), 01:01, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а получит очередное говно типа JS, только разве что там, где доступны более приятные в использовании языки
     
     
  • 4.25, Аноним (15), 01:41, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты уже навалил кал в свои штаны?
     

  • 1.20, penetrator (?), 01:01, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    почему оно еще не сдохло?
     
     
  • 2.24, Аноним (15), 01:39, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А почему ты ещё не обмочился в свои штаны?
    Потому что.
     
  • 2.31, Без аргументов (?), 01:59, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты умрешь раньше с такими желаниями
     

  • 1.22, Аноним (22), 01:30, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    все эти языки достигли своего потолка, уже не знают что бы туда прикрутить эдакого. Шляпа все это, в конечном счете все вернется на плюсы и к большему времени провождения у костра за кружкой кофе. а эти все технологии и новые версии яп, дичь это все для молодых и глупых с огнем в глазах которых эксплуатируют взрослые умные дяди.
     
     
  • 2.26, Аноним (15), 01:42, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам пиши на своих кривых плюсах.

    А мне и на c# хорошо.

     
     
  • 3.32, Без аргументов (?), 02:02, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как там с кроссплатформенностью?
     
     
  • 4.35, Аноним (11), 02:08, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    никак даже в пределах виндовсов.
     

  • 1.27, Аноним (15), 01:45, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как проверить информацию о том, какие эксперты opennet мочатся и наваливают кал в свои штаны?

    Это очень просто узнать. Такие эксперты унижают любую технологию.

     
     
  • 2.33, Без аргументов (?), 02:04, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В противном случае у униженных пропадёт смысл существования. Как у всяких LGBTQ+JSNPMC#
     
  • 2.42, Аноним (42), 04:08, 13/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да при чём тут унижение, они просто в силу своего возраста это делают.
     

  • 1.36, Аноним (36), 02:55, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пришло то время, когда пхп стал сложнее джавы 🧐💩
     
  • 1.41, Аноним (41), 04:00, 13/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Помню был JPHP, чувак на Джаве запилил интерпретатор своего пхп
     

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