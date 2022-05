В Переславле-Залесском состоится конференция разработчиков свободных программ

2.8 , Аноним ( 8 ), 08:54, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Напиши выдуманную если боишься что тебя по жесткому схантят)

3.14 , Аноним ( 14 ), 09:34, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – он о то, что без организации ты туда не попадаешь

4.15 , Fracta1L ( ok ), 09:42, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Откуда инфа?

5.22 , Аноним ( 14 ), 10:24, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – а кому придёт в голову туда переться по собственной воле?

4.25 , bircoph ( ok ), 10:27, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это неправда. Можно написать, что вы частное лицо, ИП или безработный. Информация нужна для изготовления бейджиков. Почта — для уведомления о приёме заявки и т.п., телефон — чтоб можно было связаться в случае проблем, например, человек записался на автобус и не приехал к времени отправления.

5.29 , Аноним ( 29 ), 10:38, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Еще для того чтобы сегрегировать людей по компании и должности. Если СТО крупной госкомпании ему красную ковровую дорожку. Если ИП формошлепное то иди пешком, падаль.

6.32 , bircoph ( ok ), 10:50, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Вовсе нет. У нас все участники равны. Например, за несоответствие тематике конференции отклонялись заявки не только "простых заявителей", но и весьма известных и уважаемых людей. Информация о месте работы нужна для того, чтоб проще было налаживать связи между участниками при неформальном общении.

7.47 , nvidiaamd ( ? ), 13:42, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > "простых заявителей", но и весьма известных и уважаемых людей ДА... все равны, вы никого не делите

8.56 , Аноним ( - ), 14:17, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать все равны кто-то просто ровнее... 8.58 , n00by ( ok ), 14:30, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Там же и написано простых в кавычках А уважаемых всё равно отклоняли Я... 3.55 , n00by ( ok ), 14:11, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – По жесткому ныне хантит Яндекс. Не компания, а поисковик. Пошла реклама визы O1.