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В Переславле-Залесском состоится конференция разработчиков свободных программ

07.05.2022 04:11

19-22 мая 2022 года в Переславле-Залесском пройдёт объединённая конференция "СПО: от обучения до разработки", опубликована её программа. Конференция объединяет традиционные мероприятия OSSDEVCONF и OSEDUCONF во второй раз в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в зимний период. В ней примут участие представители образовательного сообщества и разработчики свободных программ из России и других стран. Основной целью является налаживание личных контактов между специалистами, обсуждение перспектив и новинок отрасли.

Основные темы докладов:

  • Культурные и философские аспекты свободного ПО.
  • Новейшие достижения и перспективы развития СПО проектов.
  • Средства и методы миграции IT-инфраструктуры на свободное ПО.
  • СПО на мобильных платформах.
  • СПО в образовательных программах и научной деятельности.
  • Научные и студенческие проекты разработки СПО.

Будет организована онлайн трансляция докладов на youtube и vk. Для просмотра трансляции докладов регистрация не нужна. Для очного участия в конференции в качестве слушателя необходимо выслать по адресу conference@lists.altlinux.org до 9 мая заявку с указанием ФИО, должности, организации, электронной почты и контактного телефона.

Участие в конференции для докладчиков и слушателей бесплатное, предоставляется скидка при бронировании гостиницы и автобус из Москвы и обратно при необходимости. Место проведения конференции: г. Переславль-Залесский, ул. Петра Первого, д. 4А (с. Веськово, Институт программных систем РАН).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/fileadm...)
Автор новости: bircoph
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57148-conference
Ключевые слова: conference
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:34, 07/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой

    Это какой?

    > в зимний период

    Так лето уже почти.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 07:45, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше  OSEDUCONF в ноябре проводили, а теперь перенесли на май.
     
     
  • 3.10, Michael Shigorin (ok), 09:13, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Скорее на стыке января-февраля...

    В прошлом году неожиданно здорово получилось ещё и по погоде: Плещеево озеро прогрелось, даже вылезать особо не хотелось :-)  Но поскольку проводили летом и в будни из-за путаницы и туристов -- то у кого-то наложилось с сессией, а у кого-то -- с работой.  Постарались учесть (но в мае там бултыхаться большинству из нас точно рано будет).

     
  • 2.27, bircoph (ok), 10:30, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Традиционно конференция по разработке проходит осенью, а по образованию — зимой.
    В 2020 всё было плохо и провели общую конференцию летом 2021 года. Осенью 2021 не проводили, потому что только летом прошло всё и эпидобстановка была не лучшей (локдауны были), в начале 2022 зимой тоже не стали проводить. А сейчас всё успокоилось, время подходящее.
     

  • 1.3, Аноним (3), 07:49, 07/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > должности, организации

    без комментариев

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 08:54, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напиши выдуманную если боишься что тебя по жесткому схантят)
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 09:34, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    он о то, что без организации ты туда не попадаешь
     
     
  • 4.15, Fracta1L (ok), 09:42, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда инфа?
     
     
  • 5.22, Аноним (14), 10:24, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а кому придёт в голову туда переться по собственной воле?
     
  • 4.25, bircoph (ok), 10:27, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это неправда. Можно написать, что вы частное лицо, ИП или безработный. Информация нужна для изготовления бейджиков. Почта — для уведомления о приёме заявки и т.п., телефон — чтоб можно было связаться в случае проблем, например, человек записался на автобус и не приехал к времени отправления.
     
     
  • 5.29, Аноним (29), 10:38, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Еще для того чтобы сегрегировать людей по компании и должности. Если СТО крупной госкомпании ему красную ковровую дорожку. Если ИП формошлепное то иди пешком, падаль.
     
     
  • 6.32, bircoph (ok), 10:50, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вовсе нет. У нас все участники равны. Например, за несоответствие тематике конференции отклонялись заявки не только "простых заявителей", но и весьма известных и уважаемых людей.

    Информация о месте работы нужна для того, чтоб проще было налаживать связи между участниками при неформальном общении.

     
     
  • 7.47, nvidiaamd (?), 13:42, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > "простых заявителей", но и весьма известных и уважаемых людей

    ДА... все равны, вы никого не делите

     
     
  • 8.56, Аноним (-), 14:17, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    все равны кто-то просто ровнее... текст свёрнут, показать
     
  • 8.58, n00by (ok), 14:30, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там же и написано простых в кавычках А уважаемых всё равно отклоняли Я... текст свёрнут, показать
     
  • 3.55, n00by (ok), 14:11, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По жесткому ныне хантит Яндекс. Не компания, а поисковик. Пошла реклама визы O1.
     

  • 1.6, Аноним (6), 08:49, 07/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проезд бесплатный?
     
     
  • 2.12, Michael Shigorin (ok), 09:18, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для докладчиков точно бесплатный, вот простым посетителем редко езжу (но в этот раз так).

    Спросите там же на conference@ и сообщите здесь, как вариант.

     
  • 2.21, bircoph (ok), 10:22, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, если заранее (до 9 мая включительно) подать заявку и указать в ней необходимость проезда.
     

  • 1.13, Аноним (14), 09:33, 07/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    мне часть про перспективы отрасли понравилась
     
     
  • 2.16, Аноним (-), 10:03, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто у тебя нет своего автобуса вот и бесишься.
     

  • 1.20, Аноним (20), 10:16, 07/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Город Переславль-Зелесский или село Веськово?
    Какая область, какой страны?
    Почему там?
     
     
  • 2.23, bircoph (ok), 10:24, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Город Переславль-Зелесский или село Веськово?

    Село административно входит в город, но сохраняет своё название, поэтому так.

    > Какая область, какой страны?

    Стыдно не знать.

    > Почему там?

    Написано почему: потому что там находится Институт программных систем РАН. На его базе традиционно проходят образовательный конференции, там же решили проводить объединённую.

     
     
  • 3.30, Аноним (29), 10:40, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему там? Почему этот институт там находится? Кому пришло в голову пихать этот институт именно туда.
     
     
  • 4.33, bircoph (ok), 10:57, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На сайте института разъясняется этот вопрос:
    http://www.botik.ru/PSI/yubil/ailamaz1.html
     
  • 4.39, anonymous (??), 12:08, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А куда по вашему надо пихать институт?
     
     
  • 5.40, Аноним (40), 12:51, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Например внутрь МКАД как тот же Институт системного программирования https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81
     
     
  • 6.43, Аноним (43), 13:20, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И что напрограммировал тот институт?!
     
     
  • 7.49, Аноним (40), 13:54, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это секрет, но на программировал он прям вот сильно больше чем этот игрушечный Институт программных систем при котором даже шарашку обучающую закрыли в 2017 году.  
     
     
  • 8.62, Аноним (-), 14:57, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У нас есть такие программы Но мы вам о них не расскажем ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.59, бил гейц (?), 14:41, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может, там местечко славное.
     
  • 4.67, Michael Shigorin (ok), 16:36, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одна из местных легенд -- что предполагалось использовать Плещеево озеро в качестве источника охлаждения для суперЭВМ... насколько правдивая -- не знаю, но споры, где именно строить ту машину, что известна как МГУ "Ломоносов" -- и впрямь были, насколько знаю.
     
  • 3.60, Аноним (60), 14:45, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Написано почему: потому что там находится Институт программных систем РАН.

    Следовало догадаться...
    А тамошние учёные расскажут о своих патриотически достойных заработных платах? У нас, к слову, государство без идеологии, типа, поэтому очень так интересует единственная оставшаяся ценность учёных Института программных систем РАН.
    С уважением. С удовольствием приехал бы, будь возможность.

     

  • 1.38, Sw00p aka Jerom (?), 11:56, 07/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Верните мат конгрес в Питере (смайлик гнева)
     
     
  • 2.41, Аноним (40), 12:52, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот только материться тут не надо!
     
     
  • 3.45, Sw00p aka Jerom (?), 13:29, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    слов нет :)
     

  • 1.42, dcc0 (ok), 13:08, 07/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    В принципе интересно.
    Могу сделать доклад и рассказать, как я собирал свой дистр на основе Gentoo сто лет назад. И как он не пригодился никому.
    Или о том, как писал многоканальный веб-чат с нуля. И он тоже никому не нужен.
     
     
  • 2.63, bircoph (ok), 15:19, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заявку на доклад подавать уже поздно, но в кулуарах всегда можно пообщаться.
     
     
  • 3.68, Аноним (68), 16:37, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цели привлечения новых докладчиков (не из ежегодной "тусовки") очевидно не стояло? Иначе бы объявление о конференции было размещено до того момента, когда подавать заявку на доклад уже поздно - правильно понимаю?
     

  • 1.44, Аноним (44), 13:28, 07/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь на ближайшую перспективу в СПО - полный отказ от современной web-централизации.. оптимизация софта с консервативным подходом.
     
     
  • 2.48, Аноним (48), 13:48, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не выгодно для бизнеса, тебя нельзя отрезать от оффлайн софта.
     
     
  • 3.50, dcc0 (ok), 13:54, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уточним: для айти бизнеса не выгодно.
    Для пользователя-то как раз оно хорошо.
    А айти-бизнес в тупике, давно ест собственный хвост.
    Всем рассказывают сказки про нехватку специалистов, а на деле их девать некуда.
     
  • 3.51, dcc0 (ok), 13:55, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уточним: для айти бизнеса не выгодно.
    Для пользователя-то как раз оно хорошо.
    А айти-бизнес в тупике, давно ест собственный хвост.
    Всем рассказывают сказки про нехватку специалистов, а на деле их девать некуда
     
  • 2.53, Аноним (43), 13:56, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > полный отказ от современной web-централизации

    CA и Ко. не для того пропихнули повсеместно, чтобы отказываться.

     

  • 1.46, dcc0 (ok), 13:29, 07/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А за веб-чат мне гитхаб дал  значок Arctic Contributor
     
     
  • 2.52, Аноним (40), 13:56, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я считаю что ты должен поэтому поводу подготовить доклад. Иначе докладов там совсем не будет.
     
     
  • 3.54, dcc0 (ok), 14:09, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я считаю что ты должен поэтому поводу подготовить доклад. Иначе докладов там
    > совсем не будет.

    Да не, надо выступить сразу на первом канале и чтобы транслировали на больших экранах в центре Москвы

     
     
  • 4.57, Аноним (-), 14:21, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вебчат будет прикручен бегущей строкой и транслировать анонов
     

  • 1.61, Z (??), 14:48, 07/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И зачем нужна ваша клоунада с СПО, если уже сейчас можно безнаказанно пиратствовать и мародерствовать со всем софтом зажравшегося загнивающего запада?

    Разве что прикинуться небесполезным айтишником, чтобы не мобилизировали...

     
     
  • 2.65, Аноним (65), 16:17, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что в СПО не клоунада?

    // деревянный юзер

     
     
  • 3.66, Аноним (65), 16:19, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я в хорошем смысле.

    // деревянный юзер


     

  • 1.64, Аноним (64), 15:31, 07/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ахаха. Разработчики свободных программ!
     

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