В Переславле-Залесском состоится конференция разработчиков свободных программ

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|1.1, Аноним (1), 07:34, 07/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
Это какой?
> в зимний период
Так лето уже почти.
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|2.2, Аноним (2), 07:45, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Раньше OSEDUCONF в ноябре проводили, а теперь перенесли на май.
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|3.10, Michael Shigorin (ok), 09:13, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Скорее на стыке января-февраля...
В прошлом году неожиданно здорово получилось ещё и по погоде: Плещеево озеро прогрелось, даже вылезать особо не хотелось :-) Но поскольку проводили летом и в будни из-за путаницы и туристов -- то у кого-то наложилось с сессией, а у кого-то -- с работой. Постарались учесть (но в мае там бултыхаться большинству из нас точно рано будет).
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|2.27, bircoph (ok), 10:30, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Традиционно конференция по разработке проходит осенью, а по образованию — зимой.
В 2020 всё было плохо и провели общую конференцию летом 2021 года. Осенью 2021 не проводили, потому что только летом прошло всё и эпидобстановка была не лучшей (локдауны были), в начале 2022 зимой тоже не стали проводить. А сейчас всё успокоилось, время подходящее.
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|2.8, Аноним (8), 08:54, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Напиши выдуманную если боишься что тебя по жесткому схантят)
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|4.25, bircoph (ok), 10:27, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это неправда. Можно написать, что вы частное лицо, ИП или безработный. Информация нужна для изготовления бейджиков. Почта — для уведомления о приёме заявки и т.п., телефон — чтоб можно было связаться в случае проблем, например, человек записался на автобус и не приехал к времени отправления.
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|5.29, Аноним (29), 10:38, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Еще для того чтобы сегрегировать людей по компании и должности. Если СТО крупной госкомпании ему красную ковровую дорожку. Если ИП формошлепное то иди пешком, падаль.
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|6.32, bircoph (ok), 10:50, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вовсе нет. У нас все участники равны. Например, за несоответствие тематике конференции отклонялись заявки не только "простых заявителей", но и весьма известных и уважаемых людей.
Информация о месте работы нужна для того, чтоб проще было налаживать связи между участниками при неформальном общении.
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|7.47, nvidiaamd (?), 13:42, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> "простых заявителей", но и весьма известных и уважаемых людей
ДА... все равны, вы никого не делите
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|8.58, n00by (ok), 14:30, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Там же и написано простых в кавычках А уважаемых всё равно отклоняли Я... текст свёрнут, показать
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|3.55, n00by (ok), 14:11, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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По жесткому ныне хантит Яндекс. Не компания, а поисковик. Пошла реклама визы O1.
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|2.12, Michael Shigorin (ok), 09:18, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Для докладчиков точно бесплатный, вот простым посетителем редко езжу (но в этот раз так).
Спросите там же на conference@ и сообщите здесь, как вариант.
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|2.21, bircoph (ok), 10:22, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, если заранее (до 9 мая включительно) подать заявку и указать в ней необходимость проезда.
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|1.20, Аноним (20), 10:16, 07/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Город Переславль-Зелесский или село Веськово?
Какая область, какой страны?
Почему там?
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|2.23, bircoph (ok), 10:24, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Город Переславль-Зелесский или село Веськово?
Село административно входит в город, но сохраняет своё название, поэтому так.
> Какая область, какой страны?
Стыдно не знать.
> Почему там?
Написано почему: потому что там находится Институт программных систем РАН. На его базе традиционно проходят образовательный конференции, там же решили проводить объединённую.
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|3.30, Аноним (29), 10:40, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему там? Почему этот институт там находится? Кому пришло в голову пихать этот институт именно туда.
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|7.49, Аноним (40), 13:54, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это секрет, но на программировал он прям вот сильно больше чем этот игрушечный Институт программных систем при котором даже шарашку обучающую закрыли в 2017 году.
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|4.67, Michael Shigorin (ok), 16:36, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Одна из местных легенд -- что предполагалось использовать Плещеево озеро в качестве источника охлаждения для суперЭВМ... насколько правдивая -- не знаю, но споры, где именно строить ту машину, что известна как МГУ "Ломоносов" -- и впрямь были, насколько знаю.
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|3.60, Аноним (60), 14:45, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Написано почему: потому что там находится Институт программных систем РАН.
Следовало догадаться...
А тамошние учёные расскажут о своих патриотически достойных заработных платах? У нас, к слову, государство без идеологии, типа, поэтому очень так интересует единственная оставшаяся ценность учёных Института программных систем РАН.
С уважением. С удовольствием приехал бы, будь возможность.
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|1.42, dcc0 (ok), 13:08, 07/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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В принципе интересно.
Могу сделать доклад и рассказать, как я собирал свой дистр на основе Gentoo сто лет назад. И как он не пригодился никому.
Или о том, как писал многоканальный веб-чат с нуля. И он тоже никому не нужен.
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|2.63, bircoph (ok), 15:19, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Заявку на доклад подавать уже поздно, но в кулуарах всегда можно пообщаться.
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|3.68, Аноним (68), 16:37, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Цели привлечения новых докладчиков (не из ежегодной "тусовки") очевидно не стояло? Иначе бы объявление о конференции было размещено до того момента, когда подавать заявку на доклад уже поздно - правильно понимаю?
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|1.44, Аноним (44), 13:28, 07/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надеюсь на ближайшую перспективу в СПО - полный отказ от современной web-централизации.. оптимизация софта с консервативным подходом.
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|2.48, Аноним (48), 13:48, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не выгодно для бизнеса, тебя нельзя отрезать от оффлайн софта.
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|3.50, dcc0 (ok), 13:54, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Уточним: для айти бизнеса не выгодно.
Для пользователя-то как раз оно хорошо.
А айти-бизнес в тупике, давно ест собственный хвост.
Всем рассказывают сказки про нехватку специалистов, а на деле их девать некуда.
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|3.51, dcc0 (ok), 13:55, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Уточним: для айти бизнеса не выгодно.
Для пользователя-то как раз оно хорошо.
А айти-бизнес в тупике, давно ест собственный хвост.
Всем рассказывают сказки про нехватку специалистов, а на деле их девать некуда
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|2.53, Аноним (43), 13:56, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> полный отказ от современной web-централизации
CA и Ко. не для того пропихнули повсеместно, чтобы отказываться.
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|2.52, Аноним (40), 13:56, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я считаю что ты должен поэтому поводу подготовить доклад. Иначе докладов там совсем не будет.
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|3.54, dcc0 (ok), 14:09, 07/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я считаю что ты должен поэтому поводу подготовить доклад. Иначе докладов там
> совсем не будет.
Да не, надо выступить сразу на первом канале и чтобы транслировали на больших экранах в центре Москвы
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|1.61, Z (??), 14:48, 07/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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И зачем нужна ваша клоунада с СПО, если уже сейчас можно безнаказанно пиратствовать и мародерствовать со всем софтом зажравшегося загнивающего запада?
Разве что прикинуться небесполезным айтишником, чтобы не мобилизировали...
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