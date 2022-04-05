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GitHub реализовал возможность упреждающей блокировки утечек токенов к API

05.04.2022 08:50

GitHub объявил об усилении защиты от попадания в репозитории конфиденциальных данных, по недосмотру оставленных разработчиками в коде. Например, случается, что в репозиторий попадают файлы конфигурации с паролями к СУБД, токены или ключи доступа к API. Ранее сканирование осуществлялось в пассивном режиме и позволяло выявлять уже произошедшие утечки, попавшие в репозиторий. Для предотвращения утечек GitHub дополнительно начал предоставлять опцию для автоматического блокирования коммитов, в которых выявлено наличие конфиденциальных данных.

Проверка осуществляется при выполнении git push и приводит к генерации предупреждения о нарушении безопасности в случае выявления в коде токенов для подключения к типовым API. Всего реализовано 69 шаблонов для выявления различных видов ключей, токенов, сертификатов и учётных данных. Для исключения ложных срабатываний проверяются только гарантированно определяемые типы токенов. После блокировки разработчику предлагается провести рецензирование проблемного кода, устранить утечку и повторить коммит или пометить блокировку ложной.

Опция для превентивного блокирования утечек пока доступна только организациям, имеющим доступ к сервису "GitHub Advanced Security". Сканирование в пассивном режиме осуществляется бесплатно для всех публичных репозиториев, но остаётся платным для приватных репозиториев. Сообщается, что пассивное сканирование уже выявило более 700 тысяч утечек конфиденциальных данных в приватных репозиториях.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2022-04-04...)
  2. OpenNews: Производитель дронов DJI по ошибке опубликовал закрытые ключи и пароли
  3. OpenNews: Новый поиск на GitHub привёл к выявлению забытых в репозиториях конфиденциальных данных
  4. OpenNews: Представлен Gitleaks 1.0, инструмент для аудита git-репозиториев
  5. OpenNews: Около 390 тысяч сайтов оставили открытыми каталоги .git с кодом
  6. OpenNews: Анализ утечек конфиденциальных данных через репозитории на GitHub
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56968-github
Ключевые слова: github
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, YetAnotherOnanym (ok), 11:13, 05/04/2022 [ответить]  
    		• +/
    Лучше бы отправляли к автору коммита ликтора с пучком розог.
     
     
  • 2, пох. (?), 13:28, 05/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    учитывая количества ОНО - им может так понравиться, что ключей не напасешься.

     
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