Выпуск SANE 1.1 с поддержкой новых моделей сканеров

Подготовлен релиз пакета sane-backends 1.1.1, в который входит набор драйверов, утилита командной строки scanimage, демон для организации сканирования по сети saned и библиотеки с реализацией SANE-API. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Пакетом поддерживается 1747 (в прошлой версии 1652) моделей сканеров, из которых 815 (737) имеют статус полной поддержки всех функций, для 780 (766) уровень поддержки оценен как хороший, для 129 (126) - приемлемый, а для 23 (23) - минимальный. Дополнительно для 462 (464) устройств имеется не до конца протестированная реализация драйверов. Нереализованной остаётся поддержка 470 (478) сканеров. Публикация версии 1.1.1 следом за 1.0.32 ознаменовала смену модели присвоения номеров версий. Вместо непрерывной смешанной нумерации для значительных и промежуточных выпусков (1.0.30, 1.0.31, 1.0.32) изменение второй цифры в номере версии (1.1.0, 1.2.0, 1.3.0 и т.п.) отныне будет производиться для значительных выпусков, а третья цифра (1.1.2, 1.1.3) будет меняться для корректирующих обновлений. Релиз 1.1.0 был пропущен из-за ошибки, выявленной на позднем этапе формирования выпуска. В новой версии представлены следующие улучшения: В утилиту scanimage добавлена поддержка сохранения результата сканирования в формате PDF.

Улучшена поддержка сканеров Epson. В бэкенде epson2 налажена работа со сканерами, не поддерживающими команду "focus", и повышена надёжность при выполнении длительных операций сканирования. Добавлена поддержка более 50 новых моделей и серий сканеров Epson: DS-1610, DS-1630, DS-1660W, DS-310, DS-320, DS-360W, DS-410, DS-530, DS-530II, DS-531, DS-535, DS-535H, DS-535II, DS-570W, DS-570WII, DS-571W, DS-575W, DS-575WII, DS-70 и DS-80W. ES-200, ES-300W, ES-300WR, ES-400, ES-400II, ES-50, ES-500W, ES-500WII, ES-500WR, ES-55R, ES-580W, ES-60W, ES-60WB, ES-60WW и ES-65WR. Серии ET-2700, ET-2710, ET-2810, ET-M2140, ET-M3140. Серия EW-052A. FF-680W. Серии L3150, L3200, L3210, L3250, L4150. Серии M2140, M3140. RR-60, RR-600W, RR-70W Серии XP-2100 и XP-2150.

В бэкенде escl добавлена поддержка устройств Canon PIXMA TR4520, Canon PIXMA TR7500, Brother DCP-J772DW и Epson ET-2750, а также помечены поддерживаемыми серии сканеров Canon PIXMA G4511, Canon PIXMA TR4550, Canon PIXMA TR4551 и Epson ET-6100.

В бэкенде genesys за счёт включения более яркого режима подсветки улучшено качество сканирования на устройствах Canon LiDE 35/40/50/60. Улучшено качество сканирования в оттенках серого на сканерах Canon LiDE 110, 120, 210 и 220. Налажена поддержка сканера Plustek Opticfilm 7200 v2. Добавлена обработка нажатия кнопок на сканере HP ScanJet G4010. Добавлена возможность запуска на встраиваемых системах без поддержки многопоточности. Код бэкенда теперь поставляется под чистой лицензией GPLv2+ без дополнительных исключений, расширяющих область использования.

В бэкенде pieusb добавлена поддержка сканера Reflecta RPS 10M.

В бэкенде pixma помечены поддерживаемыми устройства Canon PIXMA G4511, Mark GX6000, GX7000, TS5400 и MX455.

В утилите "sm3600-scanutil" добавлена возможность сборки для встраиваемых платформ, использующих uclibc.



