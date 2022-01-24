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Выпуск SANE 1.1 с поддержкой новых моделей сканеров

24.01.2022 15:20

Подготовлен релиз пакета sane-backends 1.1.1, в который входит набор драйверов, утилита командной строки scanimage, демон для организации сканирования по сети saned и библиотеки с реализацией SANE-API. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Пакетом поддерживается 1747 (в прошлой версии 1652) моделей сканеров, из которых 815 (737) имеют статус полной поддержки всех функций, для 780 (766) уровень поддержки оценен как хороший, для 129 (126) - приемлемый, а для 23 (23) - минимальный. Дополнительно для 462 (464) устройств имеется не до конца протестированная реализация драйверов. Нереализованной остаётся поддержка 470 (478) сканеров.

Публикация версии 1.1.1 следом за 1.0.32 ознаменовала смену модели присвоения номеров версий. Вместо непрерывной смешанной нумерации для значительных и промежуточных выпусков (1.0.30, 1.0.31, 1.0.32) изменение второй цифры в номере версии (1.1.0, 1.2.0, 1.3.0 и т.п.) отныне будет производиться для значительных выпусков, а третья цифра (1.1.2, 1.1.3) будет меняться для корректирующих обновлений. Релиз 1.1.0 был пропущен из-за ошибки, выявленной на позднем этапе формирования выпуска.

В новой версии представлены следующие улучшения:

  • В утилиту scanimage добавлена поддержка сохранения результата сканирования в формате PDF.
  • Улучшена поддержка сканеров Epson. В бэкенде epson2 налажена работа со сканерами, не поддерживающими команду "focus", и повышена надёжность при выполнении длительных операций сканирования. Добавлена поддержка более 50 новых моделей и серий сканеров Epson:
    • DS-1610, DS-1630, DS-1660W, DS-310, DS-320, DS-360W, DS-410, DS-530, DS-530II, DS-531, DS-535, DS-535H, DS-535II, DS-570W, DS-570WII, DS-571W, DS-575W, DS-575WII, DS-70 и DS-80W.
    • ES-200, ES-300W, ES-300WR, ES-400, ES-400II, ES-50, ES-500W, ES-500WII, ES-500WR, ES-55R, ES-580W, ES-60W, ES-60WB, ES-60WW и ES-65WR.
    • Серии ET-2700, ET-2710, ET-2810, ET-M2140, ET-M3140.
    • Серия EW-052A.
    • FF-680W.
    • Серии L3150, L3200, L3210, L3250, L4150.
    • Серии M2140, M3140.
    • RR-60, RR-600W, RR-70W
    • Серии XP-2100 и XP-2150.
  • В бэкенде escl добавлена поддержка устройств Canon PIXMA TR4520, Canon PIXMA TR7500, Brother DCP-J772DW и Epson ET-2750, а также помечены поддерживаемыми серии сканеров Canon PIXMA G4511, Canon PIXMA TR4550, Canon PIXMA TR4551 и Epson ET-6100.
  • В бэкенде genesys за счёт включения более яркого режима подсветки улучшено качество сканирования на устройствах Canon LiDE 35/40/50/60. Улучшено качество сканирования в оттенках серого на сканерах Canon LiDE 110, 120, 210 и 220. Налажена поддержка сканера Plustek Opticfilm 7200 v2. Добавлена обработка нажатия кнопок на сканере HP ScanJet G4010. Добавлена возможность запуска на встраиваемых системах без поддержки многопоточности. Код бэкенда теперь поставляется под чистой лицензией GPLv2+ без дополнительных исключений, расширяющих область использования.
  • В бэкенде pieusb добавлена поддержка сканера Reflecta RPS 10M.
  • В бэкенде pixma помечены поддерживаемыми устройства Canon PIXMA G4511, Mark GX6000, GX7000, TS5400 и MX455.
  • В утилите "sm3600-scanutil" добавлена возможность сборки для встраиваемых платформ, использующих uclibc.


  1. Главная ссылка к новости (https://alioth-lists.debian.ne...)
  2. OpenNews: Выпуск SANE 1.0.32 с поддержкой новых моделей сканеров
  3. OpenNews: Выпуск Ultimaker Cura 4.11, пакета для подготовки модели к 3D-печати
  4. OpenNews: Проект OpenPrinting выпустил систему печати CUPS 2.4.0
  5. OpenNews: Доступен PAPPL 1.1, фреймворк для организации вывода на печать
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56567-sane
Ключевые слова: sane, scanner
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:49, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В утилиту scanimage добавлена поддержка сохранения результата сканирования в формате PDF.

    Хорошо! А есть графический фронтэнд, использующий эту фичу?

     
     
  • 2.2, YetAnotherOnanym (ok), 15:58, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Есть. Называется LibreOffice Writer. В нём можно даже без этой фичи обойтись. Вставляешь картинку в документ и экспортируешь в PDF.
     
     
  • 3.16, Аноним (1), 16:36, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это совсем не то.
     
     
  • 4.20, iPony129412 (?), 16:45, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мало того, что это не то, так это и бред по сути.
     
     
  • 5.22, Аноним (22), 16:46, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не понял какую картинку и откуда вставлять?
     
  • 2.6, Admino (ok), 16:24, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Simplescan умеет такое испокон веков.
     
  • 2.17, Аноним (1), 16:38, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Участник 'Admino' запретил публикацию ответов для ника 'Аноним'.

    Ну спасибо, блин... Хотел сказать что скорее имел в виду поддержку в xsane. Но simplescan удобнее, конечно, и действительно умеет давно.

     
  • 2.23, Аноним (23), 16:51, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Xsane...
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 17:56, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он немножко того... Протух.
     
  • 2.37, Michael Shigorin (ok), 20:08, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно есть gscan2pdf, если что.
     

  • 1.3, pashev.me (?), 16:10, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть insane-backends?
     
  • 1.19, Аноним (19), 16:41, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кажется, наблюдаются определённые подвижки в части развития офисных приложений, занимающихся сканированием и распознаванием текста — всего того, в чём Linux заметно отставал от Дырени.
     
     
  • 2.21, Аноним (22), 16:45, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да потому что если сами не сделаем открытый МФУ с открытым чипом и открытыми дровами, то никто за нас не сделают. Так и будем страдать от того что очередное обновление оффтопика сломало принтер расшаренный.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 18:34, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати! В Винде так и не починили до сих сетевую печать? Есть у кого-нибудь достоверная информация на сей счёт?
     
     
  • 4.36, Анонус (?), 19:51, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KB5006738 вроде как лечит.
     

  • 1.24, user90 (?), 17:19, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Сканеров? Оно еще живо?? В эпоху электронной документации и распознавания текста по фото? Ну разве что студентоте..
     
     
  • 2.26, Ivan_83 (ok), 17:49, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А вы попробуйте распечатать то что у вас на фото и то что отсканировали, поймёте в чём разница хотя бы на глаз.
    Потом сканер как ни крути обладает качественной подсветкой и специально заточенной оптикой чтобы сканировать бумажки, ни фотики ни фуфлоны не могут дотянутся по качеству до такого в принципе.
    В низких DPI фуфлон со специально заточенным фотом и прямых руках снимающего (камеру нужно держать строго перпендикулярно над центром) ещё может дать сопоставимое качество, и то думаю с трудом.
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 18:54, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо в век цифровых технологий не должно требоваться печатать на бумаге из срубленного дерева.
     
  • 2.39, Ordu (ok), 20:35, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ну разве что студентоте..

    Не, я наблюдал как действует студентота (да и сам действовал так): "дай конспект отфоткать". Препод дал список вопросов к экзамену? Несколько людей отфоткали, тот у кого камера получше и руки прямее залил в вконтактик. Препод презентацию кажет? Тоже можно отфоткать каждый слайд. Сканер не нужен от слова совсем. Смартфон универсальнее и всегда под рукой в кармане.

    Вот принтер нужен, потому что некоторые преподы хотят чтоб на мёртвом дереве продукты студенческого труда были бы запечатлены и файликами не принимают.

     
     
  • 3.40, llolik (ok), 21:05, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Смартфон универсальнее и всегда под рукой в кармане.

    А теперь тебе нужно поточно отсканить 100+ листов и без особых перекосов и засветов. Смартом немного запарит. Сканером, особенно с автоподатчиком, быстро и легко.

     
     
  • 4.42, Ordu (ok), 22:16, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это если у тебя есть в кармане сканер, или если эти 100 листов тебе позволят за... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.25, Аноним (25), 17:33, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    scanimage - лучшее, если надо пакетно настругать.
     
     
  • 2.34, Константавр (ok), 19:36, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Gscan2pdf лучше.
     

  • 1.28, Аноним (28), 18:10, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А какую модель сканера порекомендуют  товарищи анонимусы?

    1) отсканить пару чемодпнов старых семейных фото
    2) отсканить пленки


    Чтобы это было за разумные деньги и справился человее не it мпециальности

    В мастерских ломят большие цены

     
     
  • 2.31, Аноним (30), 18:55, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рекомендую в мастерской за большие деньги сделать.
     
  • 2.33, Ag (ok), 19:20, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для пленок приличного и за вменяемые деньги давно нет ничего. Разве что специализированный пленочный б/у поискать, но это лотерея.
    У меня вот доживает свой век CanoScan 4400F в паре со старым ноутом где стоит для него XP - драйверов под SANE нет, неплохой аппарат, но пленочным проигрывает. Особенно заметно на старых обратимых пленках ORWO.
     
     
  • 3.38, Michael Shigorin (ok), 20:11, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть знакомый плёночный сканер, но в Киеве остался... если кому надо там, пишите -- может, получится договориться.
     

  • 1.32, КО (?), 19:11, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Добавлять новые модели это конечно хорошо, но для архитекторов, коим юзеры линуха и являются, обычно нужно пополнять список старыми моделями
     

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