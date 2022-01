Выпуск SANE 1.1 с поддержкой новых моделей сканеров

2.26 , Ivan_83 ( ok ), 17:49, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – А вы попробуйте распечатать то что у вас на фото и то что отсканировали, поймёте в чём разница хотя бы на глаз.

Потом сканер как ни крути обладает качественной подсветкой и специально заточенной оптикой чтобы сканировать бумажки, ни фотики ни фуфлоны не могут дотянутся по качеству до такого в принципе.

В низких DPI фуфлон со специально заточенным фотом и прямых руках снимающего (камеру нужно держать строго перпендикулярно над центром) ещё может дать сопоставимое качество, и то думаю с трудом.

3.30 , Аноним ( 30 ), 18:54, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Видимо в век цифровых технологий не должно требоваться печатать на бумаге из срубленного дерева.

2.39 , Ordu ( ok ), 20:35, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Ну разве что студентоте.. Не, я наблюдал как действует студентота (да и сам действовал так): "дай конспект отфоткать". Препод дал список вопросов к экзамену? Несколько людей отфоткали, тот у кого камера получше и руки прямее залил в вконтактик. Препод презентацию кажет? Тоже можно отфоткать каждый слайд. Сканер не нужен от слова совсем. Смартфон универсальнее и всегда под рукой в кармане. Вот принтер нужен, потому что некоторые преподы хотят чтоб на мёртвом дереве продукты студенческого труда были бы запечатлены и файликами не принимают.

3.40 , llolik ( ok ), 21:05, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Смартфон универсальнее и всегда под рукой в кармане. А теперь тебе нужно поточно отсканить 100+ листов и без особых перекосов и засветов. Смартом немного запарит. Сканером, особенно с автоподатчиком, быстро и легко.

4.42 , Ordu ( ok ), 22:16, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Это если у тебя есть в кармане сканер, или если эти 100 листов тебе позволят за...