Выпуск SANE 1.1 с поддержкой новых моделей сканеров

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|1.1, Аноним (1), 15:49, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В утилиту scanimage добавлена поддержка сохранения результата сканирования в формате PDF.
Хорошо! А есть графический фронтэнд, использующий эту фичу?
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|2.2, YetAnotherOnanym (ok), 15:58, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Есть. Называется LibreOffice Writer. В нём можно даже без этой фичи обойтись. Вставляешь картинку в документ и экспортируешь в PDF.
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|2.17, Аноним (1), 16:38, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Участник 'Admino' запретил публикацию ответов для ника 'Аноним'.
Ну спасибо, блин... Хотел сказать что скорее имел в виду поддержку в xsane. Но simplescan удобнее, конечно, и действительно умеет давно.
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|1.19, Аноним (19), 16:41, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кажется, наблюдаются определённые подвижки в части развития офисных приложений, занимающихся сканированием и распознаванием текста — всего того, в чём Linux заметно отставал от Дырени.
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|2.21, Аноним (22), 16:45, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да потому что если сами не сделаем открытый МФУ с открытым чипом и открытыми дровами, то никто за нас не сделают. Так и будем страдать от того что очередное обновление оффтопика сломало принтер расшаренный.
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|3.29, Аноним (29), 18:34, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати! В Винде так и не починили до сих сетевую печать? Есть у кого-нибудь достоверная информация на сей счёт?
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|1.24, user90 (?), 17:19, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Сканеров? Оно еще живо?? В эпоху электронной документации и распознавания текста по фото? Ну разве что студентоте..
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|2.26, Ivan_83 (ok), 17:49, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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А вы попробуйте распечатать то что у вас на фото и то что отсканировали, поймёте в чём разница хотя бы на глаз.
Потом сканер как ни крути обладает качественной подсветкой и специально заточенной оптикой чтобы сканировать бумажки, ни фотики ни фуфлоны не могут дотянутся по качеству до такого в принципе.
В низких DPI фуфлон со специально заточенным фотом и прямых руках снимающего (камеру нужно держать строго перпендикулярно над центром) ещё может дать сопоставимое качество, и то думаю с трудом.
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|3.30, Аноним (30), 18:54, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо в век цифровых технологий не должно требоваться печатать на бумаге из срубленного дерева.
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|2.39, Ordu (ok), 20:35, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ну разве что студентоте..
Не, я наблюдал как действует студентота (да и сам действовал так): "дай конспект отфоткать". Препод дал список вопросов к экзамену? Несколько людей отфоткали, тот у кого камера получше и руки прямее залил в вконтактик. Препод презентацию кажет? Тоже можно отфоткать каждый слайд. Сканер не нужен от слова совсем. Смартфон универсальнее и всегда под рукой в кармане.
Вот принтер нужен, потому что некоторые преподы хотят чтоб на мёртвом дереве продукты студенческого труда были бы запечатлены и файликами не принимают.
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|3.40, llolik (ok), 21:05, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Смартфон универсальнее и всегда под рукой в кармане.
А теперь тебе нужно поточно отсканить 100+ листов и без особых перекосов и засветов. Смартом немного запарит. Сканером, особенно с автоподатчиком, быстро и легко.
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|4.42, Ordu (ok), 22:16, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это если у тебя есть в кармане сканер, или если эти 100 листов тебе позволят за... большой текст свёрнут, показать
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|1.28, Аноним (28), 18:10, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А какую модель сканера порекомендуют товарищи анонимусы?
1) отсканить пару чемодпнов старых семейных фото
2) отсканить пленки
Чтобы это было за разумные деньги и справился человее не it мпециальности
В мастерских ломят большие цены
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|2.33, Ag (ok), 19:20, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для пленок приличного и за вменяемые деньги давно нет ничего. Разве что специализированный пленочный б/у поискать, но это лотерея.
У меня вот доживает свой век CanoScan 4400F в паре со старым ноутом где стоит для него XP - драйверов под SANE нет, неплохой аппарат, но пленочным проигрывает. Особенно заметно на старых обратимых пленках ORWO.
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|3.38, Michael Shigorin (ok), 20:11, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть знакомый плёночный сканер, но в Киеве остался... если кому надо там, пишите -- может, получится договориться.
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|1.32, КО (?), 19:11, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Добавлять новые модели это конечно хорошо, но для архитекторов, коим юзеры линуха и являются, обычно нужно пополнять список старыми моделями
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