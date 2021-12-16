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Доступен PAPPL 1.1, фреймворк для организации вывода на печать

16.12.2021 12:19

Майкл Свит (Michael R Sweet), автор системы печати CUPS, представил выпуск PAPPL 1.1, фреймворка для разработки приложений для печати на базе протокола IPP Everywhere, которые рекомендуется использовать вместо традиционных драйверов для принтеров. Код фреймворка написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0 с исключением, разрешающим связывание с кодом под лицензиями GPLv2 и LGPLv2.

В новой версии:

  • Добавлена возможность настройки через Wi-Fi.
  • Появилась поддержка доступа к принтеру при помощи протокола IPP-over-USB (IPP-USB).
  • Реализован поиск подходящих драйверов для принтера и автоматическое добавление расширенной функциональности.
  • Добавлен режим PAPPL_SOPTIONS_NO_TLS для отключения TLS-шифрования.
  • Добавлены кнопки и команды для приостановки и возобновления работы принтера.
  • Добавлен API papplSystemSetAuthCallback API для поддержки альтернативных механизмов аутентификации.
  • Реализована опция для включения сжатия.
  • Улучшено одновременное управление сразу несколькими принтерами.
  • Добавлена поддержка платформ Windows 10 и 11.

Напомним, что фреймворк PAPPL изначально разработан для поддержки системы печати LPrint и драйверов Gutenprint, но может быть использован для реализации поддержки любых принтеров и драйверов при выводе на печать на настольных, серверных и встраиваемых системах. Предполагается, что PAPPL сможет способствовать ускорению продвижения технологии IPP Everywhere вместо классических драйверов и упрощению поддержки других программ на основе IPP, таких как AirPrint и Mopria.

PAPPL включает встроенную реализацию протокола IPP Everywhere, предоставляющего средства для доступа к принтерам локально или по сети и обработки запросов по выводу на печать. IPP Everywhere работает в бездрайверном режиме ("driverless") и в отличие от драйверов PPD не требует создания статических файлов конфигурации. Поддерживается взаимодействие с принтерами как напрямую через локальное подключение принтера по USB, так и обращение по сети при помощи протоколов AppSocket и JetDirect. Данные могут отправляться на принтер в форматах JPEG, PNG, PWG Raster, Apple Raster и "raw".

PAPPL может быть собран для POSIX-совместимых ОС, включая Linux, macOS, QNX и VxWorks. Из зависимостей отмечается Avahi (для поддержки mDNS/DNS-SD), CUPS, GNU TLS, JPEGLIB, LIBPNG, LIBPAM (для аутентификации) и ZLIB. На базе PAPPL проектом OpenPrinting развивается универсальное приложение PostScript Printer Application, способное работать как с современными IPP-совместимыми принтерами (используется PAPPL), поддерживающими PostScript и Ghostscript, так и со старыми принтерами, для которых имеются драйверы PPD (применяются фильтры cups-filters и libppd).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.msweet.org/blog/20...)
  2. OpenNews: Проект OpenPrinting выпустил систему печати CUPS 2.4.0
  3. OpenNews: Автор CUPS выпустил PAPPL 1.0, фреймворк для организации вывода на печать
  4. OpenNews: Проект OpenPrinting начал развитие форка системы печати CUPS
  5. OpenNews: Релиз системы печати CUPS 2.3 с изменением лицензии на код проекта
  6. OpenNews: Компания Apple объявила о смене лицензии на систему печати CUPS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56359-print
Ключевые слова: print, pappl
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Константавр (ok), 12:46, 16/12/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Лёд тронулся? А сканерами кто заниматься будет? Отдельно? Так sane и остаётся?
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 14:01, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разумеется SANE. А почему говорите таким снисходительным тоном?
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:53, 16/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    С CAPT принтерами типа Canon LBP2900 будет работать?
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 13:59, 16/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Незнаю.
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:52, 16/12/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    А хде списки поддерживаемых принтеров?
     
  • 1.7, Аноним (7), 14:25, 16/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    >IPP Everywhere

    ай пипи everywhere

     

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