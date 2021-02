Выпуск SANE 1.0.32 с поддержкой новых моделей сканеров

2.15 , fske ( ? ), 15:34, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Каждый делает то, что может/хочет. Вот как ты - лежишь на диване и кукарекаешь про то, что тебе все должны: одни дрова на принтер запилить, вторые - на сканер. Никто ничего не далает, но главное ты при деле.

2.17 , Аноним ( 17 ), 15:38, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а ты ожидал, что виндовый батник поможет тебе в линухе?

2.20 , Аноним ( 18 ), 15:44, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так наверное в проект надо писать, а не на опеннет

2.24 , llolik ( ok ), 15:57, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Mustek 1200 UB Plus У меня был такой. Там blob-прошивка, которая требет ЕМНИП usbfs, которую в современных ядрах отключают при сборке (если она ещё вообще там осталась, не интересовался).

3.49 , Аноним ( 49 ), 18:13, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Никакого usbfs не требуется, обычного libusb хватает. Прошивка с родного CD да, требуется. Или гугли по "mustek 1200 ub plus sbwf.usb".

4.54 , llolik ( ok ), 19:00, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Никакого usbfs не требуется, обычного libusb хватает Ну вот я выше и написал, что толи libusb толи usbfs не хватает. Спасибо, что поправили. Я тоже только с strace нашёл чего ему не хватает пару лет назад, когда мне попадался этот сканер.

2.29 , Dzen Python ( ok ), 16:20, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Руководство к действию:

1. Берешь, изучаешь модель драйверов для своих ископаемых

2. Пилишь драйвера и оболочку над блобиком

3. Работаешь

2.41 , SinoptikU ( ? ), 16:55, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Просто на последних версиях Windows Microsoft им стала руки выкручивать, вот и дети на Linux тонны ненужных г*внодистрибутивчиков клепают, поддержка периферии что 10 лет тому была плачевная, что и сейчас.