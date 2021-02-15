Выпуск SANE 1.0.32 с поддержкой новых моделей сканеров

2.19 , Аноним ( 18 ), 15:42, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну так поставь виртуалку и расшарь через неё принтер. И надёжнее и ждать не надо. Как альтернатива задонатить разрабу.

3.38 , SinoptikU ( ? ), 16:44, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Только память прикупил и на SSD-шечку диск замени. С донатами дело не надёжно, смотри ещё с редкой радости забухает!

3.46 , iPony129412 ( ? ), 17:13, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – От доната в 1000 рублей с подписью "я вот хочу такое кривое доисторическое это самое" никто не побежит что-то пилить. А если больше, то вон открыл Canon CanoScan LiDE 300 - 5000 рублей.

2.26 , iPony129412 ( ? ), 16:11, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я всё жду когда мой сканер появится чтобы с винды на линукс перейти. Уже 20 лет жду. Уже не дождёшься. Он у пятерых человек остался, и ни кому не нужен...

2.30 , Dzen Python ( ok ), 16:22, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – М.б. тебе купить новый сканер, который гарантированно будет поддерживаться?

Или у нас синдром "пользуюсь я даже после морального устаревания - и внукам моим передам в наследство"?

3.48 , Аноним ( 48 ), 17:38, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – если scsi на isa до сих пор быстро работает под 95, то почему бы и нет, отдельно комнату под книги, лампа грибок.

3.52 , пох. ( ? ), 18:39, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну расскажи мне, где купить новый аналог LS5000 - мне очень надо, мой 4k того гляди сдохнет. Где купить новый ls5000 я знаю, их еще изредка продают, как и бу в рабочем состоянии. Родной софт, что характерно, бесполезное г-но. Остался таки да, "у пяти васянов", потому что 5000 - это цена. 3.56 , Аноним ( 56 ), 19:54, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если каждый в мире будет себе по десять принтеров покупать, то не будет мира через 100 лет.

2.50 , Аноним ( 50 ), 18:35, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – если 20 лет раз в год откладывать по 100 рублей, то можно купить новый или как минимум с лохито.

