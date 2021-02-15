Выпуск SANE 1.0.32 с поддержкой новых моделей сканеров

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|1.1, анонимуслинус (?), 14:42, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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старые бы не выкидывали и то ладно. а то с обновлением пришлось долго искать , что обломилось.
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|3.57, анонимуслинус (?), 21:42, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ситуация плачевная: только 30% сканеров отлично работает!
это наверно связано еще и с продвижением HP ipp протокола. многие их мфу и сканеры могут отвалиться. сам недавно старый принтер возвращал к работе. а по факту оказалось, что они тупо положили неполный лист описания устройств. как итог система принтер видит( так как были такие модели , но не мфу), а сканер нет. и это все за последние 2 релиза hplip. надеюсь хоть тут не устроят такую головомойку.
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|1.2, Аноним (2), 14:43, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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Это вроде та штука, которую надо постоянно удалять, вместе с ghostscript и cups. Наблюдается некоторая навязчивая настойчивость и неутомимость в пропихивании всех этих бэкдоров, будто одного systemd им мало.
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|2.3, Аноним (2), 14:45, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ещё у pulseaudio суидные бинарники. И вроде с avahi какие-то беды постоянно. Тут всё от одного разработчика.
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|2.4, Аноним (2), 14:47, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Но кстати по моему опыту драйвера сканеров/принтеров для венды тоже дрянь ещё та, так что конкретно в плане обеспечения работоспособности это не самый плохой вариант.
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|3.6, paulus (ok), 15:07, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ага, только древний HP Scanjet 2200c за последние 20 лет нормально так и не заработал на сане:(
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|3.32, SinoptikU (?), 16:35, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня с моим старым принтером Canon LBP 2900 кнопка/индикатор Paper не работает, потому что драйвер не поддерживает, часто принтер отказывается работать, приходится перезагружать, так никакие манипуляции с CUPS не помогают. Естественно, это намного лучше, чем в Windows, где все просто работает!
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|2.5, анон (?), 15:04, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Отлично, снес, а теперь как на лине принтером пользоваться?
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|3.10, 1 (??), 15:17, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Печатают только заскорузлые олдфаги вылезшие из пещеры ... по смузихлёбному - сфотал и отправил в ватсапик.
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|3.21, Аноним (2), 15:48, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> И как печатать без ghostscript и cups?
Отдай файл своему секретарю. Вы восхитительны, теперь это его проблема.
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|1.8, Аноним (8), 15:15, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А поддержку старых когда добавите? Я всё жду когда мой сканер появится чтобы с винды на линукс перейти. Уже 20 лет жду.
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|2.19, Аноним (18), 15:42, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну так поставь виртуалку и расшарь через неё принтер. И надёжнее и ждать не надо. Как альтернатива задонатить разрабу.
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|3.38, SinoptikU (?), 16:44, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Только память прикупил и на SSD-шечку диск замени. С донатами дело не надёжно, смотри ещё с редкой радости забухает!
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|3.46, iPony129412 (?), 17:13, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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От доната в 1000 рублей с подписью "я вот хочу такое кривое доисторическое это самое" никто не побежит что-то пилить.
А если больше, то вон открыл Canon CanoScan LiDE 300 - 5000 рублей.
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|2.26, iPony129412 (?), 16:11, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я всё жду когда мой сканер появится чтобы с винды на линукс перейти. Уже 20 лет жду.
Уже не дождёшься. Он у пятерых человек остался, и ни кому не нужен...
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|2.30, Dzen Python (ok), 16:22, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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М.б. тебе купить новый сканер, который гарантированно будет поддерживаться?
Или у нас синдром "пользуюсь я даже после морального устаревания - и внукам моим передам в наследство"?
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|3.48, Аноним (48), 17:38, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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если scsi на isa до сих пор быстро работает под 95, то почему бы и нет, отдельно комнату под книги, лампа грибок.
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|3.52, пох. (?), 18:39, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну расскажи мне, где купить новый аналог LS5000 - мне очень надо, мой 4k того гляди сдохнет.
Где купить новый ls5000 я знаю, их еще изредка продают, как и бу в рабочем состоянии. Родной софт, что характерно, бесполезное г-но.
Остался таки да, "у пяти васянов", потому что 5000 - это цена.
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|3.56, Аноним (56), 19:54, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если каждый в мире будет себе по десять принтеров покупать, то не будет мира через 100 лет.
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|2.50, Аноним (50), 18:35, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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если 20 лет раз в год откладывать по 100 рублей, то можно купить новый или как минимум с лохито.
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|1.9, Аноним (8), 15:15, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А поддержку старых когда добавите? Я всё жду когда мой сканер появится чтобы с винды на линукс перейти. Уже 20 лет жду.
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|2.13, 1 (??), 15:18, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да ладно ... Твой старый (20 летний) сканер в божесвенной десяточке заработал ? O_o
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|3.14, Аноним (8), 15:22, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет. Но в 7-ке работал. А в линуксах он что в старых не работал, что в новых. Я как бы понимаю что разработка дров под линукс требует время и выходят они позже, чем для винды. Но за 20 лет так и не вышло. Вот что печально.
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|4.16, Аноним (2), 15:37, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Не совсем так. Если производитель не написал дров для твоей железки, то ты дал денег не тому производителю. Дрова не от инженеров на зарплате у производителя появляются только чудом, и баги доисторического железа разгребать никому не интересно в любом случае. Человек который может добавить поддержку, скорее всего не станет заморачиваться с хламом взятым с помойки.
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|5.40, SinoptikU (?), 16:50, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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При этом качество драйверов под Linux зачастую хуже, чем под Windows, потому что 1:95 на десктопе. То есть вы рискуете остаться без части функционала или устройство будет глючить!
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|2.55, AleksK (ok), 19:06, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А не проще смотреть что покупаешь? Несколько месяцев назад купил домой мфу Epson L3100, зашел на их сайт скачал драйвера на принтер и сканер для Ubuntu, поставил, работает. В чем проблема сначала узнать о наличии дров для Linux, а потом покупать?
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|1.12, Аноним (8), 15:18, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Имею Canon LBP-810 Мегапопулярный в прошлом принтер. Искаробки не работает. Для работы требуется скачать и запустить под sudo некий батник с форума.
Также есть сканер Mustek 1200 UB Plus Ситуация ещё хуже, батника я не нашёл, из коробки само собой ничего не работает. А они обои меняют чтобы привлечь домохозяек.
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|2.15, fske (?), 15:34, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Каждый делает то, что может/хочет. Вот как ты - лежишь на диване и кукарекаешь про то, что тебе все должны: одни дрова на принтер запилить, вторые - на сканер. Никто ничего не далает, но главное ты при деле.
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|2.24, llolik (ok), 15:57, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Mustek 1200 UB Plus
У меня был такой. Там blob-прошивка, которая требет ЕМНИП usbfs, которую в современных ядрах отключают при сборке (если она ещё вообще там осталась, не интересовался).
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|3.49, Аноним (49), 18:13, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никакого usbfs не требуется, обычного libusb хватает. Прошивка с родного CD да, требуется. Или гугли по "mustek 1200 ub plus sbwf.usb".
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|4.54, llolik (ok), 19:00, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Никакого usbfs не требуется, обычного libusb хватает
Ну вот я выше и написал, что толи libusb толи usbfs не хватает. Спасибо, что поправили. Я тоже только с strace нашёл чего ему не хватает пару лет назад, когда мне попадался этот сканер.
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|2.29, Dzen Python (ok), 16:20, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Руководство к действию:
1. Берешь, изучаешь модель драйверов для своих ископаемых
2. Пилишь драйвера и оболочку над блобиком
3. Работаешь
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|2.41, SinoptikU (?), 16:55, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Просто на последних версиях Windows Microsoft им стала руки выкручивать, вот и дети на Linux тонны ненужных г*внодистрибутивчиков клепают, поддержка периферии что 10 лет тому была плачевная, что и сейчас.
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|1.27, Аноним (27), 16:12, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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напомните это не разраб cups-a? я просто забыл как его проект теперь называется вроде он не?
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|1.31, Dzen Python (ok), 16:29, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну и универсальный лайвхак любителям помучать старьё и плакальщикам над блобиками.
Берем кошелек, в кошелек кладем деньги, идем в магазин и покупаем великое чудо буржуинской техники - сетевой ПринтСервер(tm). В него втыкаем по usb наш гробик давно почившей в бозе фирмочки, и он, О ЧУДО, с вероятностью в 99% заводится с полпинка. Главное при покупке посмотреть совместимость, но это высшая магия и оставьте её шаману вашей деревни.
Чорт, и это надо объяснять отдельно в комментах
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|3.39, Dzen Python (ok), 16:47, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не важно на чем он работает, важно что для неосиляторов, дядек "у меня 20 лет стоит сканер и все 20 лет я не могу перейти на лянекс", потребил и просто "очень серьёзных" людей это оптимальный вариант плаг-унд-плей. Настроенный за их деньги добрыми китайцами-ниженерами (а может скорее инженерами, чем китайцами) прямо на заводе.
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|5.53, Аноним (50), 18:40, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Один раз, чтобы стать владельцем и любоваться, второй, чтобы пользоваться
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|2.43, Аноним (43), 17:07, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И этот принт-сервер стоит как новый принтер/сканер. А иные как МФУ.
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|3.44, Dzen Python (ok), 17:10, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну а что ты хотел? Думал в сказку попал, где все бесплатно и просто?
Правило рычага: экономя на мозгах плати деньги
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|4.47, Аноним (43), 17:17, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На мозгах экономии тоже нет - принт-сервер надо завести, а до этого купить и не облажаться с поддержкой моделей.
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