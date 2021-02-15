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Выпуск SANE 1.0.32 с поддержкой новых моделей сканеров

15.02.2021 14:26

Подготовлен релиз пакета sane-backends 1.0.32, в который входит набор драйверов, утилита командной строки scanimage, демон для организации сканирования по сети saned и библиотеки с реализацией SANE-API. Пакетом поддерживается 1652 моделей сканеров, из которых 737 имеют статус полной поддержки всех функций, для 766 уровень поддержки оценен как хороший, для 126 - приемлемый, а для 23 - минимальный. Дополнительно для 464 устройств имеется не до конца протестированная реализация драйверов. Нереализованной остаётся поддержка 478 сканеров.

В новой версии представлены следующие улучшения:

  • Добавлена поддержка новых моделей сканеров и МФУ, в том числе: Avision AV186+ и AV188, Canon DR-C120 и DR-C130, Canon LiDE 600(F), Epson ET-2600, HP LaserJet FLowMFP M578 и MFP M630, HP DeskJet 2710, 2723 и 3760, Canon PIXMA TS-5351 и MG5765, Brother HL-L258DW и выпущенные в 2020 году модели Canon Pixma.
  • Во все бэкенды добавлена поддержка параметра local_only, установка которого при вызове sane_get_devices() отключает поиск сетевых устройств.
  • Внесены улучшения и исправления в бэкенды canon_dr, artec_eplus48u, avision, epson2, escl, fujitsu, pixma.
  • В фоновый процесс saned добавлена опция -p (--port) для изменения слушающего сетевого порта.


  1. Главная ссылка к новости (https://alioth-lists.debian.ne...)
  2. OpenNews: Выпуск SANE 1.0.27 с поддержкой новых моделей сканеров
  3. OpenNews: Релиз системы печати CUPS 2.3 с изменением лицензии на код проекта
  4. OpenNews: Выпуск Ultimaker Cura 4.6, пакета для подготовки модели к 3D-печати
  5. OpenNews: Проект OpenPrinting начал развитие форка системы печати CUPS
  6. OpenNews: Автор CUPS выпустил PAPPL 1.0, фреймворк для организации вывода на печать
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54583-sane
Ключевые слова: sane, scanner
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  • 1.1, анонимуслинус (?), 14:42, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    старые бы не выкидывали и то ладно. а то с обновлением пришлось долго искать , что обломилось.
     
     
  • 2.28, SinoptikU (?), 16:16, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ситуация плачевная: только 30% сканеров отлично работает!
     
     
  • 3.57, анонимуслинус (?), 21:42, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ситуация плачевная: только 30% сканеров отлично работает!

    это наверно связано еще и с продвижением HP ipp протокола. многие их мфу и сканеры могут отвалиться. сам недавно старый принтер возвращал к работе. а по факту оказалось, что они тупо положили неполный лист описания устройств. как итог система принтер видит( так как были такие модели , но не мфу), а сканер нет. и это все за последние 2 релиза hplip. надеюсь хоть тут не устроят такую головомойку.

     

  • 1.2, Аноним (2), 14:43, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Это вроде та штука, которую надо постоянно удалять, вместе с ghostscript и cups. Наблюдается некоторая навязчивая настойчивость и неутомимость в пропихивании всех этих бэкдоров, будто одного systemd им мало.
     
     
  • 2.3, Аноним (2), 14:45, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё у pulseaudio суидные бинарники. И вроде с avahi какие-то беды постоянно. Тут всё от одного разработчика.
     
  • 2.4, Аноним (2), 14:47, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Но кстати по моему опыту драйвера сканеров/принтеров для венды тоже дрянь ещё та, так что конкретно в плане обеспечения работоспособности это не самый плохой вариант.
     
     
  • 3.6, paulus (ok), 15:07, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ага, только древний HP Scanjet 2200c за последние 20 лет нормально так и не заработал на сане:(
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 15:40, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Видимо поэтому и не заработал что древний.
     
     
  • 5.34, SinoptikU (?), 16:36, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, начинается!
     
  • 4.22, llolik (ok), 15:55, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, вроде бы, в SUPPORTED DEVICES есть
    http://sane-project.org/man/sane-plustek.5.html

    Натыкался, что старым usb-сканерам с блобами толи libusb толи usbfs не хватает (надо по strace смотреть, так не вспомню).

     
  • 3.32, SinoptikU (?), 16:35, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня с моим старым принтером Canon LBP 2900 кнопка/индикатор Paper не работает, потому что драйвер не поддерживает, часто принтер отказывается работать, приходится перезагружать, так никакие манипуляции с CUPS не помогают. Естественно, это намного лучше, чем в Windows, где все просто работает!
     
     
  • 4.36, Иван Лох (?), 16:39, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кнопки реализует _другой_ пакет: scanbd
     
  • 2.5, анон (?), 15:04, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Отлично, снес, а теперь как на лине принтером пользоваться?
     
     
  • 3.35, SinoptikU (?), 16:39, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А зачем тебе принтер? У тебя зато есть Линукс, это уже очень хорошо!
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:12, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как печатать без ghostscript и cups?
     
     
  • 3.10, 1 (??), 15:17, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Печатают только заскорузлые олдфаги вылезшие из пещеры ... по смузихлёбному - сфотал и отправил в ватсапик.
     
     
  • 4.37, SinoptikU (?), 16:40, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И правильно! Нех...й природу портить!
     
  • 3.21, Аноним (2), 15:48, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > И как печатать без ghostscript и cups?

    Отдай файл своему секретарю. Вы восхитительны, теперь это его проблема.

     
  • 3.23, Сейд (ok), 15:56, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LPRng
     

  • 1.8, Аноним (8), 15:15, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А поддержку старых когда добавите? Я всё жду когда мой сканер появится чтобы с винды на линукс перейти. Уже 20 лет жду.
     
     
  • 2.19, Аноним (18), 15:42, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так поставь виртуалку и расшарь через неё принтер. И надёжнее и ждать не надо. Как альтернатива задонатить разрабу.
     
     
  • 3.38, SinoptikU (?), 16:44, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Только память прикупил и на SSD-шечку диск замени. С донатами дело не надёжно, смотри ещё с редкой радости забухает!
     
  • 3.46, iPony129412 (?), 17:13, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От доната в 1000 рублей с подписью "я вот хочу такое кривое доисторическое это самое" никто не побежит что-то пилить.

    А если больше, то вон открыл Canon CanoScan LiDE 300 - 5000 рублей.

     
  • 2.26, iPony129412 (?), 16:11, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я всё жду когда мой сканер появится чтобы с винды на линукс перейти. Уже 20 лет жду.

    Уже не дождёшься. Он у пятерых человек остался, и ни кому не нужен...

     
  • 2.30, Dzen Python (ok), 16:22, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    М.б. тебе купить новый сканер, который гарантированно будет поддерживаться?
    Или у нас синдром "пользуюсь я даже после морального устаревания - и внукам моим передам в наследство"?
     
     
  • 3.48, Аноним (48), 17:38, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    если scsi на isa до сих пор быстро работает под 95, то почему бы и нет, отдельно комнату под книги, лампа грибок.
     
  • 3.52, пох. (?), 18:39, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну расскажи мне, где купить новый аналог LS5000 - мне очень надо, мой 4k того гляди сдохнет.

    Где купить новый ls5000 я знаю, их еще изредка продают, как и бу в рабочем состоянии. Родной софт, что характерно, бесполезное г-но.

    Остался таки да, "у пяти васянов", потому что 5000 - это цена.

     
  • 3.56, Аноним (56), 19:54, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если каждый в мире будет себе по десять принтеров покупать, то не будет мира через 100 лет.
     
  • 2.50, Аноним (50), 18:35, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если 20 лет раз в год откладывать по 100 рублей, то можно купить новый или как минимум с лохито.
     

  • 1.9, Аноним (8), 15:15, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А поддержку старых когда добавите? Я всё жду когда мой сканер появится чтобы с винды на линукс перейти. Уже 20 лет жду.
     
     
  • 2.13, 1 (??), 15:18, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да ладно ... Твой старый (20 летний) сканер в божесвенной десяточке заработал ? O_o
     
     
  • 3.14, Аноним (8), 15:22, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Но в 7-ке работал. А в линуксах он что в старых не работал, что в новых. Я как бы понимаю что разработка дров под линукс требует время и выходят они позже, чем для винды. Но за 20 лет так и не вышло. Вот что печально.
     
     
  • 4.16, Аноним (2), 15:37, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Не совсем так. Если производитель не написал дров для твоей железки, то ты дал денег не тому производителю. Дрова не от инженеров на зарплате у производителя появляются только чудом, и баги доисторического железа разгребать никому не интересно в любом случае. Человек который может добавить поддержку, скорее всего не станет заморачиваться с хламом взятым с помойки.
     
     
  • 5.40, SinoptikU (?), 16:50, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    При этом качество драйверов под Linux зачастую хуже, чем под Windows, потому что 1:95 на десктопе. То есть вы рискуете остаться без части функционала или устройство будет глючить!
     
  • 2.55, AleksK (ok), 19:06, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не проще смотреть что покупаешь? Несколько месяцев назад купил домой мфу Epson L3100, зашел на их сайт скачал драйвера на принтер и сканер для Ubuntu, поставил, работает. В чем проблема сначала узнать о наличии дров для Linux, а потом покупать?
     

  • 1.11, Аноним (11), 15:18, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что это?
     
  • 1.12, Аноним (8), 15:18, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Имею Canon LBP-810 Мегапопулярный в прошлом принтер. Искаробки не работает. Для работы требуется скачать и запустить под sudo некий батник с форума.
    Также есть сканер Mustek 1200 UB Plus Ситуация ещё хуже, батника я не нашёл, из коробки само собой ничего не работает. А они обои меняют чтобы привлечь домохозяек.
     
     
  • 2.15, fske (?), 15:34, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Каждый делает то, что может/хочет. Вот как ты - лежишь на диване и кукарекаешь про то, что тебе все должны: одни дрова на принтер запилить, вторые - на сканер. Никто ничего не далает, но главное ты при деле.
     
  • 2.17, Аноним (17), 15:38, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ты ожидал, что виндовый батник поможет тебе в линухе?
     
  • 2.20, Аноним (18), 15:44, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так наверное в проект надо писать, а не на опеннет
     
  • 2.24, llolik (ok), 15:57, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Mustek 1200 UB Plus

    У меня был такой. Там blob-прошивка, которая требет ЕМНИП usbfs, которую в современных ядрах отключают при сборке (если она ещё вообще там осталась, не интересовался).

     
     
  • 3.49, Аноним (49), 18:13, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никакого usbfs не требуется, обычного libusb хватает. Прошивка с родного CD да, требуется. Или гугли по "mustek 1200 ub plus sbwf.usb".
     
     
  • 4.54, llolik (ok), 19:00, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Никакого usbfs не требуется, обычного libusb хватает

    Ну вот я выше и написал, что толи libusb толи usbfs не хватает. Спасибо, что поправили. Я тоже только с strace нашёл чего ему не хватает пару лет назад, когда мне попадался этот сканер.

     
  • 2.29, Dzen Python (ok), 16:20, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Руководство к действию:
    1. Берешь, изучаешь модель драйверов для своих ископаемых
    2. Пилишь драйвера и оболочку над блобиком
    3. Работаешь
     
  • 2.41, SinoptikU (?), 16:55, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просто на последних версиях Windows Microsoft им стала руки выкручивать, вот и дети на Linux тонны ненужных г*внодистрибутивчиков клепают, поддержка периферии что 10 лет тому была плачевная, что и сейчас.
     

  • 1.27, Аноним (27), 16:12, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    напомните это не разраб cups-a? я просто забыл как его проект теперь называется вроде он не?
     
  • 1.31, Dzen Python (ok), 16:29, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну и универсальный лайвхак любителям помучать старьё и плакальщикам над блобиками.
    Берем кошелек, в кошелек кладем деньги, идем в магазин и покупаем великое чудо буржуинской техники - сетевой ПринтСервер(tm). В него втыкаем по usb наш гробик давно почившей в бозе фирмочки, и он, О ЧУДО, с вероятностью в 99% заводится с полпинка. Главное при покупке посмотреть совместимость, но это высшая магия и оставьте её шаману вашей деревни.

    Чорт, и это надо объяснять отдельно в комментах

     
     
  • 2.33, AlexYeCu_not_logged (?), 16:36, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >О ЧУДО, с вероятностью в 99%

    Минуточку. А на чём, по-вашему, работает этот самый принт-сервер?

     
     
  • 3.39, Dzen Python (ok), 16:47, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не важно на чем он работает, важно что для неосиляторов, дядек "у меня 20 лет стоит сканер и все 20 лет я не могу перейти на лянекс", потребил и просто "очень серьёзных" людей это оптимальный вариант плаг-унд-плей. Настроенный за их деньги добрыми китайцами-ниженерами (а может скорее инженерами, чем китайцами) прямо на заводе.
     
     
  • 4.42, SinoptikU (?), 16:59, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем за принтер платить дважды?
     
     
  • 5.51, Аноним (50), 18:39, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что скупой платит дважды
     
  • 5.53, Аноним (50), 18:40, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один раз, чтобы стать владельцем и любоваться, второй, чтобы пользоваться
     
  • 2.43, Аноним (43), 17:07, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И этот принт-сервер стоит как новый принтер/сканер. А иные как МФУ.
     
     
  • 3.44, Dzen Python (ok), 17:10, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну а что ты хотел? Думал в сказку попал, где все бесплатно и просто?
    Правило рычага: экономя на мозгах плати деньги
     
     
  • 4.47, Аноним (43), 17:17, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На мозгах экономии тоже нет - принт-сервер надо завести, а до этого купить и не облажаться с поддержкой моделей.
     
  • 2.45, iPony129412 (?), 17:11, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ЧУДО, с вероятностью в 99% заводится с полпинка

    не ври

     

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