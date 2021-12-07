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Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 12.6

07.12.2021 10:30

Организации Apache Software Foundation представила интегрированную среду разработки Apache NetBeans 12.6, которая предоставляет поддержку языков программирования Java SE, Java EE, PHP, C/C++, JavaScript и Groovy. Это девятый релиз, подготовленный Фондом Apache после передачи кода NetBeans компанией Oracle.

Среди предложенных изменений:

  • Для разработчиков на языке Java улучшено автодополнение кода для переменных анонимных классов и объявлений с ключевым словом "record". Добавлена предварительная поддержка сопоставления по шаблону в выражениях "switch". Обеспечено включение в код URL со ссылкой на используемые шаблоны.
  • До версии 1.8 обновлён встроенный в NetBeans Java-компилятор nb-javac (модифицированный javac), добавлена поддержка JDK 17. Добавлена поддержка javadoc 17. JavaFX обновлён до версии 17.
  • Улучшена поддержка системы сборки Gradle. Инструментарий Gradle обновлён до версии 7.3 с поддержкой Java 17. Обеспечено распознавание каталогов с кодом на языке Kotlin. Предложен новый мастер создания проектов для Gradle. Шаблон проекта Java Frontend обновлён для поддержки Gradle 7.
  • Улучшена поддержка системы сборки Maven. Реализована возможность использования Support Maven Wrapper (mvnw) в проектах. Решены проблемы с UTF-8. Улучшен поиск препроцессора для аннотаций.
  • Для языка Groovy предложен новый загрузчик классов (Cached Transformation Classloader), обеспечена статическая проверка типов атрибутов в AST, значительно повышена производительность парсинга при загрузке классов из файловой системы.
  • В инструментах для Java EE добавлена поддержка Glassfish 6.2.1.
  • Внесена большая порция исправлений и улучшений, связанных с использованием LSP-серверов (Language Server Protocol) для анализа кода и распознания синтаксиса.
  • Для PHP в шаблоны добавлена поддержка пространств имён, добавлена защита от вставки выражения "use" в неверную позицию, обеспечено использование средств рефакторинга для приватных свойств trait-ов, добавлена поддержка стандарта форматирования кода PSR-12.
  • В редакторе HTML улучшена поддержка SCSS, добавлена опция для дополнения значений цветовой палитры и реализована возможность игнорирования блоков при переформатировании CSS.
  • Редакторы typescript и cpplite переведены на использование модуля MultiViews для корректного отображения вкладок в интерфейсе.
  • Внесены улучшения в отладчик. Повышена производительность удалённой отладки. Добавлена возможность настройки текущего рабочего каталога и переменных окружения.
  • Улучшен парсер для формата YAML.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.apache.org/netbe...)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 12.5
  3. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Geany 1.38
  4. OpenNews: Выпуск среды разработки Qt Creator 6.0
  5. OpenNews: Выпуск Java SE 17
  6. OpenNews: Релиз среды разработки приложений KDevelop 5.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56294-netbeans
Ключевые слова: netbeans
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Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:40, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите, кто-нибудь пользуется этим для редактирования С/С++, проектов на CMake?
     
     
  • 2.6, iPony129412 (?), 11:13, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это совсем кактус.
    В теории можно, но конечно это не приоритет в проекте.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:36, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а у вас есть insideрская инфа о приоритетах?
     
     
  • 4.17, iPony129412 (?), 12:14, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не секрет Шанель №5

    Понятно, сто самая приоритетная - это Java.
    Для C++ вообще hello Word-ный плагин в Apache.

    Да даже из самого описания понятно

    > Apache NetBeans is a full IDE for Java SE, Java EE, PHP, JavaScript, HTML5 and more, including some support for Groovy and C/C++.

    some support - это для пионеров разве что.

     
     
  • 5.20, Аноним (20), 12:48, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > some support

    Сейчас там через шлангд поддержка с/с++ сделана, так же как в clion, vscode, qtcreator, kdevelop, neovim и проч. - так что этот some сейчас везде почти такой. В старом нетбинсе было лучше.

     
  • 3.11, А где же каменты (?), 11:37, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А где фирменный смайлик?
     
     
  • 4.13, Аноним (9), 11:43, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на кактус прям напрашивался эмодзи
     
     
  • 5.16, PnD (??), 12:05, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    🌵 Bon appétit.
     

  • 1.2, Аноним (20), 10:40, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > языков программирования Java SE, Java EE, PHP, C/C++, JavaScript и Groovy.

    А на скриншоте котлин.
    Плугин для языка C/C++ починили?

     
     
  • 2.5, Аноним (9), 11:03, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Обеспечено распознавание каталогов с кодом на языке Kotlin.

    Вообще, оч похож на яву.

     

  • 1.3, Аноним (3), 10:49, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Ну и кому нужно это нинужно, когда есть IDEA?
     
     
  • 2.4, Аноним (9), 10:57, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    мне, ностальгия по студенческим годкам
     
  • 2.19, iZEN (ok), 12:28, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    IDEA CE - это просто редактор кода с подсветкой синтаксиса.

    Netbeans IDE - интегрированная среда, куда входят не только редакторы кода, но и системы сборки, средства коллективной разработки (Git, Mercurial, SVN), дизайнер форм AWT, Swing, сервера приложений Java EE, отладчик, профилировщик, поддержка разработок на HTML5 и JavaScript в контексте разрабатываемых приложений.

     

  • 1.7, FreeStyler (ok), 11:21, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тяжёлый и не поворотливый для пыхи, плюс отображение мягко говоря не очень. VSCode с дополнениями куда лучше. Раз в год проверяю не стал ли лучше - уже лет 5 всё так же не очень
     
     
  • 2.8, Аноним (9), 11:29, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    кеды твои не очень, после последней обновы на генте появились артефакты (никогда не было и вот, опять), рабочий стол начал типа мерцать вместе с прочими элементами, но возможно дело в мезе
     
     
  • 3.10, фывфывфыв (?), 11:36, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Вяленом вашем дело.
     
     
  • 4.12, Аноним (9), 11:41, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В Вяленом вашем дело.

    Сеанс на X11, Вяленым пока не рискую пользоваться.

     
  • 3.14, Аноним (14), 11:51, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не видел проблем композитинга уже много лет, но у меня нвидия. Я так понимаю, они решили проблему ресетом, теперь при переходе с tty kwin всегда перезапускается.

    У меня претензия только к kio. С тех пор, как извлечение архивов перевели в память, стало невозможно просматривать файлы в архиве через gwenview. Пригодится использовать и стрелки и на клавиатуре и кнопки вперёд, назад. Чтобы остальные изображения подгрузились и чтобы перейти с первого на остальные.

    Нужны оба метода переключения изображений, иначе не увидеть остальные файлы. Вот это я понимаю напрягает. А глитчи вм, ну не устраивает тебя он, используй опенбокс или отключи проблемные эффекты.

    А ещё артефакты бывают знаешь из-за чего? Из-за нестандартных флагов компилятора на каком-нибудь qtdeclarative. Иногда даже из-за arch=native вместо arch=core2.

     
     
  • 4.15, Аноним (9), 11:56, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А глитчи вм, ну не устраивает тебя он, используй опенбокс

    Да, стоит как альтернатива.

    > или отключи проблемные эффекты

    Отключены все перманентно!

    > А ещё артефакты бывают знаешь из-за чего? Из-за нестандартных флагов компилятора на каком-нибудь qtdeclarative. Иногда даже из-за arch=native вместо arch=core2.

    Спасибо! Попробую.

     

  • 1.18, Аноним (18), 12:24, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Давно хотел знать, но боялся спросить: ПОЧЕМУ СЕТЕВЫЕ БОБЫ?
     
     
  • 2.21, Аноним (20), 13:14, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ж java ide в первую очередь, а в ней JavaBeans есть, название Netbeans видимо отсылка к этому.
     
     
  • 3.22, leibniz (ok), 13:41, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дык этим бобам 25 стукнуло, не перезрели ли...
     
     
  • 4.23, istepan (ok), 14:41, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ох внучек...
     
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