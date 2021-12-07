Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 12.6

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|1.1, Аноним (1), 10:40, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подскажите, кто-нибудь пользуется этим для редактирования С/С++, проектов на CMake?
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|4.17, iPony129412 (?), 12:14, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не секрет Шанель №5
Понятно, сто самая приоритетная - это Java.
Для C++ вообще hello Word-ный плагин в Apache.
Да даже из самого описания понятно
> Apache NetBeans is a full IDE for Java SE, Java EE, PHP, JavaScript, HTML5 and more, including some support for Groovy and C/C++.
some support - это для пионеров разве что.
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|5.20, Аноним (20), 12:48, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> some support
Сейчас там через шлангд поддержка с/с++ сделана, так же как в clion, vscode, qtcreator, kdevelop, neovim и проч. - так что этот some сейчас везде почти такой. В старом нетбинсе было лучше.
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|1.2, Аноним (20), 10:40, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> языков программирования Java SE, Java EE, PHP, C/C++, JavaScript и Groovy.
А на скриншоте котлин.
Плугин для языка C/C++ починили?
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|2.5, Аноним (9), 11:03, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Обеспечено распознавание каталогов с кодом на языке Kotlin.
Вообще, оч похож на яву.
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|2.19, iZEN (ok), 12:28, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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IDEA CE - это просто редактор кода с подсветкой синтаксиса.
Netbeans IDE - интегрированная среда, куда входят не только редакторы кода, но и системы сборки, средства коллективной разработки (Git, Mercurial, SVN), дизайнер форм AWT, Swing, сервера приложений Java EE, отладчик, профилировщик, поддержка разработок на HTML5 и JavaScript в контексте разрабатываемых приложений.
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|1.7, FreeStyler (ok), 11:21, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тяжёлый и не поворотливый для пыхи, плюс отображение мягко говоря не очень. VSCode с дополнениями куда лучше. Раз в год проверяю не стал ли лучше - уже лет 5 всё так же не очень
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|2.8, Аноним (9), 11:29, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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кеды твои не очень, после последней обновы на генте появились артефакты (никогда не было и вот, опять), рабочий стол начал типа мерцать вместе с прочими элементами, но возможно дело в мезе
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|4.12, Аноним (9), 11:41, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В Вяленом вашем дело.
Сеанс на X11, Вяленым пока не рискую пользоваться.
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|3.14, Аноним (14), 11:51, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не видел проблем композитинга уже много лет, но у меня нвидия. Я так понимаю, они решили проблему ресетом, теперь при переходе с tty kwin всегда перезапускается.
У меня претензия только к kio. С тех пор, как извлечение архивов перевели в память, стало невозможно просматривать файлы в архиве через gwenview. Пригодится использовать и стрелки и на клавиатуре и кнопки вперёд, назад. Чтобы остальные изображения подгрузились и чтобы перейти с первого на остальные.
Нужны оба метода переключения изображений, иначе не увидеть остальные файлы. Вот это я понимаю напрягает. А глитчи вм, ну не устраивает тебя он, используй опенбокс или отключи проблемные эффекты.
А ещё артефакты бывают знаешь из-за чего? Из-за нестандартных флагов компилятора на каком-нибудь qtdeclarative. Иногда даже из-за arch=native вместо arch=core2.
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|4.15, Аноним (9), 11:56, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А глитчи вм, ну не устраивает тебя он, используй опенбокс
Да, стоит как альтернатива.
> или отключи проблемные эффекты
Отключены все перманентно!
> А ещё артефакты бывают знаешь из-за чего? Из-за нестандартных флагов компилятора на каком-нибудь qtdeclarative. Иногда даже из-за arch=native вместо arch=core2.
Спасибо! Попробую.
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|2.21, Аноним (20), 13:14, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ж java ide в первую очередь, а в ней JavaBeans есть, название Netbeans видимо отсылка к этому.
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