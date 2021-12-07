Выпуск интегрированной среды разработки Apache NetBeans 12.6

У меня претензия только к kio. С тех пор, как извлечение архивов перевели в память, стало невозможно просматривать файлы в архиве через gwenview. Пригодится использовать и стрелки и на клавиатуре и кнопки вперёд, назад. Чтобы остальные изображения подгрузились и чтобы перейти с первого на остальные.

Нужны оба метода переключения изображений, иначе не увидеть остальные файлы. Вот это я понимаю напрягает. А глитчи вм, ну не устраивает тебя он, используй опенбокс или отключи проблемные эффекты.

А ещё артефакты бывают знаешь из-за чего? Из-за нестандартных флагов компилятора на каком-нибудь qtdeclarative. Иногда даже из-за arch=native вместо arch=core2.

