Выпуск среды разработки Qt Creator 6.0

Опубликован выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 6.0, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками. В новой версии: Запуск внешних процессов, таких как сборочные утилиты и clang-tidy, выделен в отдельный серверный процесс, что решило проблемы в Linux, приводящие к большому потреблению ресурсов при форке процессов из большого приложений.

В текстовом редакторе реализован режим редактирования с несколькими курсорами, позволяющий одновременно добавить текст сразу в нескольких местах. (дополнительные курсоры добавляются через Alt+Click).

Модель кода для языка C++ обновлена до LLVM 13.

Стабилизирована возможность использования кеширующего сервиса Clang Server (clangd) в качестве бэкенда для модели кода на языке С++. Бэкенд clangd опционально может применяться для замены модели кода на базе libclang, благодаря использованию протокола LSP (Language Server Protocol). Включение производится через опцию "Use clangd" в меню "Tools > Options > C++ > Clangd".

Отключён по умолчанию интегрированный Qt Quick Designer, а при попытке открытия файлов .ui.qml вызывается пакет Qt Design Studio. В будущем планируется дальнейшее улучшение интеграции между Qt Design Studio и Qt Creator (video). Вернуть встроенный Qt Quick Designer можно через опцию "QmlDesigner plugin" в меню "About Plugins".





В контекстное меню дерева проекта добавлен пункт "Show in File System View".

В окне "Files in All Project Directories" реализована поддержка глобального поиска, предоставляющего возможности, подобные фильтру Locator.

Расширена поддержка проектов на основе CMake. Для добавления заголовочных файлов вместо отдельных узлов Headers теперь используется общий список файлов с исходными текстами.

Улучшена поддержка сборки и запуска контейнеров Docker.

Бинарные сборки Qt Creator 6 переведены на использование ветки Qt 6.2. Добавлены универсальные сборки для macOS, включающие поддержку архитектур Intel и ARM.