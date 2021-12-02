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Выпуск среды разработки Qt Creator 6.0

02.12.2021 23:24

Опубликован выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 6.0, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками.

В новой версии:

  • Запуск внешних процессов, таких как сборочные утилиты и clang-tidy, выделен в отдельный серверный процесс, что решило проблемы в Linux, приводящие к большому потреблению ресурсов при форке процессов из большого приложений.
  • В текстовом редакторе реализован режим редактирования с несколькими курсорами, позволяющий одновременно добавить текст сразу в нескольких местах. (дополнительные курсоры добавляются через Alt+Click).
  • Модель кода для языка C++ обновлена до LLVM 13.
  • Стабилизирована возможность использования кеширующего сервиса Clang Server (clangd) в качестве бэкенда для модели кода на языке С++. Бэкенд clangd опционально может применяться для замены модели кода на базе libclang, благодаря использованию протокола LSP (Language Server Protocol). Включение производится через опцию "Use clangd" в меню "Tools > Options > C++ > Clangd".
  • Отключён по умолчанию интегрированный Qt Quick Designer, а при попытке открытия файлов .ui.qml вызывается пакет Qt Design Studio. В будущем планируется дальнейшее улучшение интеграции между Qt Design Studio и Qt Creator (video). Вернуть встроенный Qt Quick Designer можно через опцию "QmlDesigner plugin" в меню "About Plugins".

  • В контекстное меню дерева проекта добавлен пункт "Show in File System View".
  • В окне "Files in All Project Directories" реализована поддержка глобального поиска, предоставляющего возможности, подобные фильтру Locator.
  • Расширена поддержка проектов на основе CMake. Для добавления заголовочных файлов вместо отдельных узлов Headers теперь используется общий список файлов с исходными текстами.
  • Улучшена поддержка сборки и запуска контейнеров Docker.
  • Бинарные сборки Qt Creator 6 переведены на использование ветки Qt 6.2. Добавлены универсальные сборки для macOS, включающие поддержку архитектур Intel и ARM.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/qt-crea...)
  2. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.2
  3. OpenNews: Выпуск среды разработки Qt Creator 5.0
  4. OpenNews: Доступна GUI-библиотека SixtyFPS 0.1.0, развиваемая бывшими разработчиками Qt
  5. OpenNews: Компания Qt Company ограничила доступ к исходному коду LTS-ветки Qt 5.15
  6. OpenNews: Первый стабильный выпуск aqtinstall, альтернативного установщика Qt
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56271-qtcreator
Ключевые слова: qtcreator, qt, ide
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Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Какойточел (?), 23:47, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    О отлично, прекрасный редактор
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:11, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Редактор, как раз, так себе.
     
  • 2.18, Аноним (18), 01:34, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Цветовая схема похожа на тесты дальтоников.
     
  • 2.21, Аноним (-), 02:05, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +18 +/
    Qt - объективно лучший кроссплатформенный фреймворк. Без вариантов. И как бы хейтеры не полыхали - альтернатив нет и в отдаленном будущем не предвидится. :)
     

  • 1.2, Аноним (-), 23:50, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    решили проблему чудовищных тормозов шланга на больших проектах или только hello world без тормозов?
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 00:12, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты как думаешь? Ну вот, именно так, ничего неожиданного.
     
  • 2.27, Аноним (-), 02:19, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ссылка на твой багрепорт где? С подробностями и примерами проектов, на которых возникли тормоза.
     

  • 1.3, А где же каменты (?), 00:10, 03/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Консоли и браузера должно быть достаточно для всех.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:33, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >браузера

    Хипсторъ.

     
  • 2.9, Аноним (9), 00:46, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    console.log("")
     
  • 2.26, Аноним (-), 02:15, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тебе браузер? Закрой глаза и представь как серфиш инет! Даже бабла за подключение платить не надо))
     

  • 1.8, Аноним (8), 00:44, 03/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    такой тормоз...не связывайтесь с ним
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 00:54, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не тормознее же Eclipse и поделий на Electron.
     
     
  • 3.28, Аноним (-), 02:22, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорят, от электрона бывает запор и ночные кошмары...
     
  • 2.15, Antonium (?), 01:04, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и не собираемся с тобой связываться, тормози дальше.
     
  • 2.19, Аноним (-), 02:04, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ок, не связываюсь с тобой!
     

  • 1.10, Аноним (10), 00:47, 03/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сделайте вкладки, ну сколько можно, мы типа пойдем своим особенным путем уже даже в ХКоде вкладки есть
     
     
  • 2.16, НяшМяш (ok), 01:11, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > уже даже в ХКоде вкладки есть

    Ничего себе уже, помню вкладки как минимум с 4 версии

     
  • 2.17, keydon (ok), 01:13, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    штуки слева это и есть вертикальные вкладки насколько помню
     
  • 2.25, Аноним (-), 02:14, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделай фич-реквест, а? Ну че ты Вася такой ленивый? Не читают они впoпеннет. xD
     

  • 1.11, Аноним (9), 00:50, 03/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда-то топил за Qt. Теперь нет. И хорошо, что давно не кодю на нём. Вот уже free 10-day Qt evaluation за Design Studio.
     
     
  • 2.24, Аноним (-), 02:11, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты конечно до**я умный, но аналоги где? Начинай перечислять.
     

  • 1.13, Аноним (13), 00:58, 03/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На сегодня да C/C++ лучшая штука. Всё работает из коробки. И контекстный рефакторинг и контекстный поиск и git. Всё есть из коробки и без всякого долбления с плагинами
     
  • 1.14, Танцующий хипстерсмузихлёб (?), 00:58, 03/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну такое... Отладку проектов с юникод-путями у исполняемых файлов подвезли? А то как в 4й версии увезли, так и не возвращають.
     
     
  • 2.23, Аноним (-), 02:09, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ссылка на твой фич-реквест где?
     

  • 1.20, Аноним (20), 02:04, 03/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Этот Qt Creator полнейшее говно. Достаточно открыть файл C++, подключающий Boost, как сессия падает, потому что её earlyoomd прибивает. Потому что говёный clang-backend выжирает остатки памяти.

    Не гворя уже о том, что clang-backend продолжает висеть в процессах после закрытия кри8тора.

     
     
  • 2.22, Аноним (-), 02:08, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты конечно о***ть умный, но где аналоги, карл?
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 02:52, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CLion, Netbeans, Eclipse. Ну не смогли плюшевые в нормальные IDE для себя же.
     
  • 3.32, Аноним (32), 03:16, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Kdevelop ещё более-менее норм, жаль только с поддержкой git в нём плохо, нет подсветки незакоммиченных строк, как без этого работать, не представляю. Впрочем в сабже их вроде тоже не было.
     

  • 1.29, Аноним (-), 02:27, 03/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда KDE6?
     
  • 1.30, Аноним (30), 02:37, 03/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять индус на фоне читает?
     

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