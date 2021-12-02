Выпуск среды разработки Qt Creator 6.0

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|2.21, Аноним (-), 02:05, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Qt - объективно лучший кроссплатформенный фреймворк. Без вариантов. И как бы хейтеры не полыхали - альтернатив нет и в отдаленном будущем не предвидится. :)
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|1.2, Аноним (-), 23:50, 02/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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решили проблему чудовищных тормозов шланга на больших проектах или только hello world без тормозов?
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|2.27, Аноним (-), 02:19, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ссылка на твой багрепорт где? С подробностями и примерами проектов, на которых возникли тормоза.
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|2.26, Аноним (-), 02:15, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем тебе браузер? Закрой глаза и представь как серфиш инет! Даже бабла за подключение платить не надо))
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|1.10, Аноним (10), 00:47, 03/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сделайте вкладки, ну сколько можно, мы типа пойдем своим особенным путем уже даже в ХКоде вкладки есть
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|2.16, НяшМяш (ok), 01:11, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> уже даже в ХКоде вкладки есть
Ничего себе уже, помню вкладки как минимум с 4 версии
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|2.25, Аноним (-), 02:14, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сделай фич-реквест, а? Ну че ты Вася такой ленивый? Не читают они впoпеннет. xD
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|1.11, Аноним (9), 00:50, 03/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Когда-то топил за Qt. Теперь нет. И хорошо, что давно не кодю на нём. Вот уже free 10-day Qt evaluation за Design Studio.
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|1.13, Аноним (13), 00:58, 03/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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На сегодня да C/C++ лучшая штука. Всё работает из коробки. И контекстный рефакторинг и контекстный поиск и git. Всё есть из коробки и без всякого долбления с плагинами
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|1.20, Аноним (20), 02:04, 03/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Этот Qt Creator полнейшее говно. Достаточно открыть файл C++, подключающий Boost, как сессия падает, потому что её earlyoomd прибивает. Потому что говёный clang-backend выжирает остатки памяти.
Не гворя уже о том, что clang-backend продолжает висеть в процессах после закрытия кри8тора.
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|3.31, Аноним (31), 02:52, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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CLion, Netbeans, Eclipse. Ну не смогли плюшевые в нормальные IDE для себя же.
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|3.32, Аноним (32), 03:16, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Kdevelop ещё более-менее норм, жаль только с поддержкой git в нём плохо, нет подсветки незакоммиченных строк, как без этого работать, не представляю. Впрочем в сабже их вроде тоже не было.
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