Google снял ограничения по участию в программе Summer of Code только студентов

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|2.3, QwertyReg (ok), 12:06, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Гугол: стимулирует СПО, даёт бабки за бесплатную работу, помогает студентам развиваться и набивать опыт.
Идиоты:
> "нам нужно больше рабов"!
И да, это не вопрос.
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|4.9, 41 (?), 12:17, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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для товарища выше должно быть очевидно, что СПО нужно что бы был OpenNET, а он мог штамповать проплаченные новости про Rust на нём
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|4.19, Аноним (19), 13:23, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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что значит само по себе?
задачи ставят и курируют "студентов" майнтейнеры проектов.
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|5.21, псевдонимус (?), 13:56, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну бизнес проект то есть. К речам столочеловека никакого отношения не имеет.и к свободе тоже.
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|6.22, Аноним (19), 13:58, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чувак, прими таблетки.
Твои тараканы уже межают тебе нормально выражать мысли.
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|7.23, псевдонимус (?), 14:42, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чувак, прими таблетки.
> Твои тараканы уже межают тебе нормально выражать мысли.
Я их предельно ясно выражаю: современное "свободное" программное обеспечение не нужно.
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|3.39, Тот_Самый_Анонимус (?), 16:32, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Гугол: стимулирует СПО, даёт бабки за бесплатную работу, помогает студентам развиваться и набивать опыт.
США тоже миллионы вкладывает в «Н»КО для «развития демократии» в иных странах. Разумеется для блага всего человечества. Разве могут быть сомнения в благих намерениях гугола и страны, его породившей?
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|1.4, Аноним (4), 12:06, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Это немного страшно, что опенсорс настолько зависит от ньюфагов. Качество кода там соответствующее. И, что несколько печально, многие подающие надежды проекты сразу же забрасываются по окончании движухи, а тех кодеров никто больше не увидит.
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|2.8, Аноним (8), 12:15, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Это не опенсорс зависит от ньюфагов. Это гуглу нужно переделать как можно больше людей в программистов, ибо нудной ужасной неблагодарной работы всё ещё непаханное поле.
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|2.15, Аноним (15), 12:56, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для этого он и нужен чтобы можно было потом продать вместо СПО поделок свой хороший и даже не код или софт, а продукт и лучше по подписке, а не с рекламной монетизацией. Эта бизнес модель работает последние 23 года.
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|2.16, анон (?), 13:05, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ничто не мешает сделать форк этого проекта, раз уж понравился.ну а если говорить про новичков: это необходимость в любой сфере. Качество кода по началу может и хромать, но довольно быстро становиться лучше. Да и если бы оставались только старики, то ничего нового бы и не появлялось т.к "и так работает, зачем новое?" и "*вставить что-то новое, но потенциально лучше* - говно, там нет *вставить практически неиспользуемую фичу*! *Вставить что-то уже исчерпавшее свой ресурс развития и находящиеся в стагнации* прекрасно работает и там это есть. Реализовали в новом? Мне не нравиться как значит говно*
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|3.27, Аноним (27), 15:21, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так может пусть лучше в отдельной песочнице практикуются? Зачем допускать до стабильного проекта те, у кого опыт равен нулю?
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|6.43, n00by (ok), 17:11, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда токсичных старпёров вежливо попросят поцеловать ботинки.
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|2.45, Ordu (ok), 18:34, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это немного страшно, что опенсорс настолько зависит от ньюфагов.
Всё что угодно зависит от ньюфагов. Либо в области деятельности появляются ньюфаги, либо в ней олдфаги тихо стареют и умирают, и вместе с ними умирает область деятельности. То есть, всё что можно сказать: волков бояться -- в лес не ходить.
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|1.10, Аноним (10), 12:34, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Вот теперь анонимные критики на opennet покажут этим бездарностям кузькину мать, т.е. как правильно надо писать программы...
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|2.18, Аноним (18), 13:20, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Вот теперь анонимные критики на opennet покажут этим бездарностям кузькину мать, т.е.
> как правильно надо писать программы...
Да давно бы уже показали - если бы не всякие кверти и прочие растоманы, постоянно отвлекающие опеннетчиков на защиту мира в целом и подрастающего поколения в частности, от влияния расто-пропаганды!
И вообще, если бы не отважные Опеннетные Борцы Цифрового Сопротивления, то Rust-фанаты (за которыми на самом деле стоят рептилоиды) уже давно поработили бы весь мир!
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|1.26, Аноним (27), 15:19, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>что ранее он не вносил существенный вклад в разработку проектов вне мероприятия GSoC
Т.е. разработчику с опытом уже никак? Не, ну отлично, чё. Вместо реального улучшения кода привлекут макак, которых от любого проекта надо держать подальше.
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|2.30, гугель (?), 15:49, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Раб с опытом на цепи должен сидеть, а не бегать на шва6одке!
А суть проекта - подготовить побольше новых рабов, чтоб нашему hr было из чего выбирать, а вовсе не раздать по 5000 ценных баксов каждому.
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|3.35, Аноним (27), 16:02, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так наняли бы в свою галеру рабов без опыта. Зачем стабильные проекты портить?
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|1.33, Аноним (8), 15:56, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Дарю идею: код пишете вы, а отправляете от имени своих знакомых непрограммистов. PROFIT.
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|2.36, Аноним (27), 16:04, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А так оно и происходит похоже. Маловероятно, что человек с нулевым вкладом в спо внезапно начнёт пилить что-то сложное.
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|2.37, Аноним (37), 16:20, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Смысл? Деньги за программирование получить и так не проблема, если умеешь программировать.
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|1.41, Аноним (41), 16:55, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"что ранее он не вносил существенный вклад в разработку проектов вне мероприятия GSoC и не участвовал в GSoC более двух раз."
ну и пусть сосут
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|1.44, Аноним (44), 17:53, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Около 400000рублей это много для России. Я в технической поддержке столько за год зарабатывала
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