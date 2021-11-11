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Google снял ограничения по участию в программе Summer of Code только студентов

11.11.2021 11:52

Компания Google объявила о проведении ежегодного мероприятия "Google Summer of Code 2022" (GSoC), направленного на стимулирования работы новичков над открытыми проектами. Мероприятие проводится в семнадцатый раз, но отличается от прошлых программ снятием ограничений по участию только студентов и аспирантов. Отныне участником GSoC может стать любой взрослый человек, которому исполнилось 18 лет, но с условием, что ранее он не вносил существенный вклад в разработку проектов вне мероприятия GSoC и не участвовал в GSoC более двух раз. Подразумевается, что мероприятие теперь сможет помочь новичкам, желающим сменить область деятельности или занимающихся самообразованием.

Изменился также график проведения мероприятия - вместо фиксированного 12-недельного цикла на выполнение работы участнику предоставляется до 22 недель. В программе теперь также допускаются не только задания среднего уровня, на выполнение которых требуется около 175 часов, так и крупные проекты, требующие около 350 часов на реализацию.

В предыдущие годы с выполнением поставленных задач успешно справились 18 тысяч студентов из 112 стран. В формировании заданий приняли участие более 15 тысяч наставников из 746 открытых проектов. За успешно выполненную работу наставник из открытого проекта получит $500, но выплаты участникам пока не определены (ранее выплачивали $5500).

График GSoC 2022 пока не утверждён. Вначале начнётся двухнедельная стадия приёма заявок от представителей открытых проектов, после которой будет объявлен список заданий. Затем участники должны выбрать себе проект по душе и обсудить возможность его выполнения с представителями подавших заявку проектов. Далее представители открытых проектов выберут участников, которые займутся выполнением работ.

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
  2. OpenNews: Сформирован список организаций, участвующих в Summer of Code 2018
  3. OpenNews: Анонсированы мероприятия "Google Summer of Code 2017" и "Google Code-in 2016"
  4. OpenNews: Программа от Google: Summer of Code
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56137-gsoc
Ключевые слова: gsoc
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Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, псевдонимус (?), 12:02, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "нам нужно больше рабов"!
    И это не вопрос.
     
     
  • 2.2, 41 (?), 12:05, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    и это не ответ
     
     
  • 3.5, псевдонимус (?), 12:11, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я боту при отправке коммента отвечал.
     
  • 2.3, QwertyReg (ok), 12:06, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Гугол: стимулирует СПО, даёт бабки за бесплатную работу, помогает студентам развиваться и набивать опыт.
    Идиоты:
    > "нам нужно больше рабов"!

    И да, это не вопрос.

     
     
  • 3.7, псевдонимус (?), 12:12, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    На кой член нужно спо само по себе? Чтобы было?
     
     
  • 4.9, 41 (?), 12:17, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    для товарища выше должно быть очевидно, что СПО нужно что бы был OpenNET, а он мог штамповать проплаченные новости про Rust на нём
     
  • 4.19, Аноним (19), 13:23, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что значит само по себе?
    задачи ставят и курируют "студентов" майнтейнеры проектов.
     
     
  • 5.21, псевдонимус (?), 13:56, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну бизнес проект то есть. К речам столочеловека никакого отношения не имеет.и к свободе тоже.
     
     
  • 6.22, Аноним (19), 13:58, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чувак, прими таблетки.

    Твои тараканы уже межают тебе нормально выражать мысли.

     
     
  • 7.23, псевдонимус (?), 14:42, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чувак, прими таблетки.
    > Твои тараканы уже межают тебе нормально выражать мысли.

    Я их предельно ясно выражаю: современное "свободное" программное обеспечение не нужно.

     
     
  • 8.25, Аноним (19), 14:59, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты не прав ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.28, Котофалк (?), 15:42, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Яснее не стало Не нужно в каком-то смысле Не нужно кому-то конкретному Бизнес... текст свёрнут, показать
     
  • 8.32, Какаянахренразница (ok), 15:51, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне нужно А кому не нужно, тот пускай не пользуется В порядке эксперимента уда... текст свёрнут, показать
     
  • 3.24, nelson (??), 14:47, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> помогает студентам развиваться

    Шутник, однако.

     
  • 3.39, Тот_Самый_Анонимус (?), 16:32, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Гугол: стимулирует СПО, даёт бабки за бесплатную работу, помогает студентам развиваться и набивать опыт.

    США тоже миллионы вкладывает в «Н»КО для «развития демократии» в иных странах. Разумеется для блага всего человечества. Разве могут быть сомнения в благих намерениях гугола и страны, его породившей?

     
     
  • 4.40, QwertyReg (ok), 16:48, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Михаил, вы перелогиниться забыли.
     
     
  • 5.42, Тот_Самый_Анонимус (?), 17:08, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Михаил, вы перелогиниться забыли.

    Вы сомневаетесь в порядочности США и гугола?

     

  • 1.4, Аноним (4), 12:06, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это немного страшно, что опенсорс настолько зависит от ньюфагов. Качество кода там соответствующее. И, что несколько печально, многие подающие надежды проекты сразу же забрасываются по окончании движухи, а тех кодеров никто больше не увидит.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:15, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Это не опенсорс зависит от ньюфагов. Это гуглу нужно переделать как можно больше людей в программистов, ибо нудной ужасной неблагодарной работы всё ещё непаханное поле.
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:56, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для этого он и нужен чтобы можно было потом продать вместо СПО поделок свой хороший и даже не код или софт, а продукт и лучше по подписке, а не с рекламной монетизацией. Эта бизнес модель работает последние 23 года.
     
  • 2.16, анон (?), 13:05, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ничто не мешает сделать форк этого проекта, раз уж понравился.ну а если говорить про новичков: это необходимость в любой сфере. Качество кода по началу может и хромать, но довольно быстро становиться лучше.  Да и если бы оставались только старики, то ничего нового бы и не появлялось  т.к "и так работает, зачем новое?" и "*вставить что-то новое, но потенциально лучше* - говно, там нет *вставить практически неиспользуемую фичу*! *Вставить что-то уже исчерпавшее свой ресурс развития и находящиеся  в стагнации* прекрасно работает и там это есть. Реализовали в новом? Мне не нравиться как значит  говно*
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 15:21, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так может пусть лучше в отдельной песочнице практикуются? Зачем допускать до стабильного проекта те, у кого опыт равен нулю?
     
     
  • 4.29, Котофалк (?), 15:43, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если проект стабилен, код есть кому проверить.
     
     
  • 5.34, Аноним (27), 16:01, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И если не прошла проверка, то что?
     
     
  • 6.43, n00by (ok), 17:11, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда токсичных старпёров вежливо попросят поцеловать ботинки.
     
  • 2.45, Ordu (ok), 18:34, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это немного страшно, что опенсорс настолько зависит от ньюфагов.

    Всё что угодно зависит от ньюфагов. Либо в области деятельности появляются ньюфаги, либо в ней олдфаги тихо стареют и умирают, и вместе с ними умирает область деятельности. То есть, всё что можно сказать: волков бояться -- в лес не ходить.

     

  • 1.6, Аноним (6), 12:12, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну снял и снял.
     
  • 1.10, Аноним (10), 12:34, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вот теперь анонимные критики на opennet покажут этим бездарностям кузькину мать, т.е. как правильно надо писать программы...
     
     
  • 2.17, анон (?), 13:07, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не критикуй их, старческий маразм это не шутки
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:20, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Вот теперь анонимные критики на opennet покажут этим бездарностям кузькину мать, т.е.
    > как правильно надо писать программы...

    Да давно бы уже показали - если бы не всякие кверти и прочие растоманы, постоянно отвлекающие опеннетчиков на защиту мира в целом и подрастающего поколения в частности, от влияния расто-пропаганды!
    И вообще, если бы не отважные Опеннетные Борцы Цифрового Сопротивления, то Rust-фанаты (за которыми на самом деле стоят рептилоиды) уже давно поработили бы весь мир!


     

  • 1.26, Аноним (27), 15:19, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >что ранее он не вносил существенный вклад в разработку проектов вне мероприятия GSoC

    Т.е. разработчику с опытом уже никак? Не, ну отлично, чё. Вместо реального улучшения кода привлекут макак, которых от любого проекта надо держать подальше.

     
     
  • 2.30, гугель (?), 15:49, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Раб с опытом на цепи должен сидеть, а не бегать на шва6одке!

    А суть проекта - подготовить побольше новых рабов, чтоб нашему hr было из чего выбирать, а вовсе не раздать по 5000 ценных баксов каждому.

     
     
  • 3.35, Аноним (27), 16:02, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так наняли бы в свою галеру рабов без опыта. Зачем стабильные проекты портить?
     

  • 1.33, Аноним (8), 15:56, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дарю идею: код пишете вы, а отправляете от имени своих знакомых непрограммистов. PROFIT.
     
     
  • 2.36, Аноним (27), 16:04, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А так оно и происходит похоже. Маловероятно, что человек с нулевым вкладом в спо внезапно начнёт пилить что-то сложное.
     
  • 2.37, Аноним (37), 16:20, 11/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Смысл? Деньги за программирование получить и так не проблема, если умеешь программировать.
     

  • 1.41, Аноним (41), 16:55, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "что ранее он не вносил существенный вклад в разработку проектов вне мероприятия GSoC и не участвовал в GSoC более двух раз."

    ну и пусть сосут

     
  • 1.44, Аноним (44), 17:53, 11/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Около 400000рублей это много для России. Я в технической поддержке столько за год зарабатывала
     

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