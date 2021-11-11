Google снял ограничения по участию в программе Summer of Code только студентов

Компания Google объявила о проведении ежегодного мероприятия "Google Summer of Code 2022" (GSoC), направленного на стимулирования работы новичков над открытыми проектами. Мероприятие проводится в семнадцатый раз, но отличается от прошлых программ снятием ограничений по участию только студентов и аспирантов. Отныне участником GSoC может стать любой взрослый человек, которому исполнилось 18 лет, но с условием, что ранее он не вносил существенный вклад в разработку проектов вне мероприятия GSoC и не участвовал в GSoC более двух раз. Подразумевается, что мероприятие теперь сможет помочь новичкам, желающим сменить область деятельности или занимающихся самообразованием.

Изменился также график проведения мероприятия - вместо фиксированного 12-недельного цикла на выполнение работы участнику предоставляется до 22 недель. В программе теперь также допускаются не только задания среднего уровня, на выполнение которых требуется около 175 часов, так и крупные проекты, требующие около 350 часов на реализацию.

В предыдущие годы с выполнением поставленных задач успешно справились 18 тысяч студентов из 112 стран. В формировании заданий приняли участие более 15 тысяч наставников из 746 открытых проектов. За успешно выполненную работу наставник из открытого проекта получит $500, но выплаты участникам пока не определены (ранее выплачивали $5500).

График GSoC 2022 пока не утверждён. Вначале начнётся двухнедельная стадия приёма заявок от представителей открытых проектов, после которой будет объявлен список заданий. Затем участники должны выбрать себе проект по душе и обсудить возможность его выполнения с представителями подавших заявку проектов. Далее представители открытых проектов выберут участников, которые займутся выполнением работ.



