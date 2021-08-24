В Ruffle интегрирована поддержка кодека H.263, написанного на языке Rust

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|2.2, Корец (?), 12:08, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+16 +/–
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Его - это кого? Флеша? так его закопали уже официально же.
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|3.28, Аноним (28), 13:44, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В 2012 году Adobe объявила о завершении поддержки технологии Flash
(прошло 9 лет)
2021: растаманы пилят эмулятор флэша...
Надо бы подсказать растаманам, что в прошлом веке была ещё такая Деньди.
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|4.41, Аноним (41), 14:57, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Им уже подсказали что в прошлом веке был gnu utils, до сих пор пишут 10005000 бесполезных клонов.
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|3.43, пох. (?), 15:02, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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угу, у этого неудачного клона - кольца не только на всех пальцах, включая ног, но и в носу сразу два.
Несовместимые между собой, поэтому каждые пол-года новое добавляется.
Зато никакой хоббитец не опасен - всю эту гору ржавых колец до вулкана даже на тачке не допереть.
Но, тем не менее, можно восхититься работоспособностью и целеустремленностью kmeisthax. Я уже почти был уверен что не взлетит по тридцатитрем причинам.
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|2.7, лр (?), 12:32, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Вы правы.
Раст - эволюция Си, которая к слову, диТЧайше задержалась и это было уже всем очевидно. Отшлифуют язык и компилятор, в отличие от требования шлифовать руки и допускать банальные ошибки в Си, и всё пойдёт дальше.
Айфончико-хипстеры как всегда хрень несут, кто за кто против, по абсолютно идиотским причинам и более аргументам. А прогресс не остановить. Но да, этот идиотский синтаксис, к которому нужно либо привыкнуть либо свыкнуться.. это да. Такая же хрень испортила некогда Луа.
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|3.11, Аноним (11), 12:48, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Си есть везде. На любой платформе. Раст зависит от LLVM, количество доступных платформ сильно ограничено. Вот и всё. А так да
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|4.20, орп (?), 13:00, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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На расте вроде уже и линукс "переписали" и даже успешно для дебюта. Приняли в ядро.
На этом фоне не понимаю вашего аргемента. Почему это не помешало Линусу сказать "да"? Вы знаете то чего он не знает? Поделитесь.
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|4.36, Аноним (36), 14:18, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Это не совсем так. Более верно "си может быть на любой платформе, но далеко не факт". Если разраб это не закладывал и не наставил туеву кучу ifdef под все мыслимые и немыслимые платформы, то ничего не выйдет. А много кто не хочет - и правильно делает - тратить свое время на бессмысленную фигню.
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|4.53, Аноним (53), 15:44, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Си есть везде. На любой платформе
И откуда же он там возьмётся?
> Раст зависит от LLVM, количество доступных платформ сильно ограничено. Вот и всё. А так да
Современный Си - это тот же LLVM. Ну или gcc, проект сравнимой сложности и портируемости. Что до поддержки платформ, то LLVM их поддерживает уйму, и добавление новой там делается с пол пинка. Так что с переносимостью у rust точно не хуже чем у C.
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|5.55, Урри (ok), 16:00, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Необразованные растоманы (а других и не бывает) не в курсе такого термина, как "кросскомпиляция".
Просвещаю: чтобы скомпилировать С код под вашу любимую экзотичную платформу не надо портировать под нее весь gcc. Можно спокойно сидеть под любимым дистрибутивчиком и под ним же компилировать для ведроида, винды, малинки, и т.д. и т.п.
Лично мой проект собирается одним скриптом сразу под 20 различных платформ. И под большую часть из них даже запускается для теста через qemu.
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|8.95, пох. (?), 18:26, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
да сборочный скрипт же ж просили, под стотыщ платформ, а не сам проект ... текст свёрнут, показать
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|6.97, пох. (?), 18:32, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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необразованный сифилитики не в курсе, что кросскомпиляция не берется из воздуха?
> Просвещаю: чтобы скомпилировать С код под вашу любимую экзотичную платформу не надо портировать
> под нее весь gcc.
да, достаточно только переписать под нее кодогенератор, рантайм и, желательно, libc. Ну и все остальные библиотеки, которые обычно требуются программе посложнее хй-ловротов спортировать, не забыв про endianess, размеры long и int и так далее. Ну и там binutils по мелочи еще.
Правда, если это кто-то за тебя сделал, уже нет никакой проблемы собрать native gcc под эту платформу, это чисто механическая работа.
> Можно спокойно сидеть под любимым дистрибутивчиком и под ним же компилировать для ведроида,
> винды, малинки, и т.д. и т.п.
только потому что за тебя эту работу уже сделали. Да-да, внезапно - спортировав "весь gcc" и еще немало всякого разного.
P.S. я поражаюсь безграмотности и безмозглости людей, называющих себя программистами.
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|6.98, InuYasha (??), 18:35, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Лично мой проект собирается одним скриптом сразу под 20 различных платформ. И
> под большую часть из них даже запускается для теста через qemu.
Ох, щи-. Если это ещё и один Макефиле, то, прям, уважение.
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|3.13, Anonym_1914 (?), 12:50, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Айфончико-хипстеры уже давно пишут на swift, который по возможностям ничем не уступает расту, но имеет куда более адекватный синтаксис, так что поменьше бы ты хрень нес, коль не шаришь.
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|4.18, лр (?), 12:58, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты прав малыш ) не всю же жизнь слыть рядовым кодером или тимлидом. Слава богу уже и не слежу за бесконечными новостями.
Тем немменее, свифт тут не в тему, просто пук со стороны, раз уж раст упомянули. Мне понятны причины сего пассажа. Но если на свифт можно уже написать и под андроид, иос, винду, линукс без проблемм - будет интересно тебя послушать.
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|6.24, лр (?), 13:31, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как только на свифте напишут ось с чистого листа, можно будет писать код для встраиваемых систем (уже работают вроде над этим), где могучий и столь красивый свифт посоревнуется с Си как в скорости так и в удобстве...
А пока, на это место проходит и подходит лишь раст. И ядро линукса как еще один, не самый простой, экзамен для нового языка.
Как-то вы невероятно ограниченно мыслите, сколько вам лет? Вот пока не используют там - вот и аргумент. Смотрите на картину более широким взглядом. Это же очевидные вещи.
В свою очередь, я не 20 летний дебил, который против всего но лишь бы не своего любимого.
Пусть и свифт будет там. Будут подгонять друг друга, соревноваться, предлагать различные подходы к решению задач. Я лишь за, но пока это не так, да и будет ли..
А вы к тому моменту подрастёте )
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|7.26, лр (?), 13:34, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"уже работают вроде над этим" - кто-то мне говорил что раст пытаются туда примостачить
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|7.51, Аноним (51), 15:30, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как только на свифте напишут ось с чистого листа...
О да, как-же
> А пока, на это место проходит и подходит лишь раст.
Ну ну, уже написали. Не работает, течёт и падает.
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|5.30, Аноним (36), 14:09, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не без проблем, но да - на свифте можно писать достаточно производительный код и под винду, и под андроид, и под линукс (без UI разумеется).
Есть сложности с обертками - напр. на андроид приходится писать легковесные обертки в джава (если проект на ней) над свифтовыми примитивами, если проблемы в компиляторе, есть проблемы что некоторые вещи из Foundation (это некий аналог std lib, только для objc и swift) сделаны для других платформ ну скажем неоптимально. Но все решаемо.
Но то что оно уже несколько лет работает в проде на паре лямов пользователей - это факт. Много это или мало - каждый решает сам. А вот на вопрос стоит ли оно того, или нужно было сразу закладывать более простую переносимость кода, ответить не смогу.
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|3.45, Аноним (41), 15:17, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
Раст даже близко не эволюция си Более того раст не эволюция Раст забил на 30 л... большой текст свёрнут, показать
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|3.118, аноним22 (?), 22:37, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Раст - эволюция Си...этот идиотский синтаксис, к которому нужно либо привыкнуть либо свыкнуться..
Нелёгкий выбор 😁
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|3.116, Аноним (-), 22:24, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ресдох уже течь перестал? Может, даже за пределы гипервизора вылез и на произвольном железе запускается? "ПишИте, Жора, пишИте..."
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|1.12, Аноним (10), 12:49, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Теперь надо добавить поддержку avc и vp9 и наконец проблема с тормозами в браузерах будет решена.
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|2.121, Аноним (121), 22:52, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> наконец проблема с тормозами в браузерах будет решена.
Как Окончательное Решение? В целом верно - если браузер встанет намертво то сделать круче уже не выйдет.
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|1.14, DildoZilla (?), 12:50, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Раст пропихивают прям сектантскими методами.
"Свидетели Rust"
"Адвентисты Rust дня"
"Rust синрикё"
"Rustибан" и "ШаRustиат"...
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|2.17, Урри (ok), 12:55, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да просто обычный хайп. Скоро уляжется, а этот переписанный хлам выбросят и забудут.
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|3.22, Rev (?), 13:07, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да, конечно, самый любимый язык на протяжении шести лет по опросам на Stackoverflow, и скоро уляжется. Ну-ну...
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|4.34, Аноним (34), 14:15, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ты больше глупые рейтингов читай и тестов в женских журналах.
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|4.56, Урри (ok), 16:01, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> самый любимый язык на протяжении шести лет по опросам на Stackoverflow
Не стыдно?
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|3.46, Аноним (41), 15:20, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну php и c# до сих пор не улеглись, так что похоже ещё четверть жизни с этим !@$$% придётся встречаться
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|4.58, Урри (ok), 16:07, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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C# был почти умер, но МС решила его реанимировать и влила новую кучу бабла.
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|5.78, Хан (?), 17:17, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати Java тоже была скорее мертва чем жива, но случился Android
А C# взлетел следом за Unity и классным ASP.NET MVC
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|7.107, Хан (?), 20:33, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нифига подобного, загугли за J2ME это кроссплатформенная среда(она была и на симбе и на самопальных мобильных ос тех лет, например Linux у мотороллы), а Java адроид навертво прибита к Android
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|2.89, Аноним (89), 17:42, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Причём Rust синрикё раньше демострировала самые эффективные показатели помощи принятия Rust через дыхание во всех токийских ветках метро. Правда, участникам не повезло и их тоже заставили принять Rust и отправиться к Servo и Flash, поэтому популярность этого клуба помощи начала стремительно убывать.
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|1.15, Аноним (11), 12:51, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Дело не во Флэше. Дело в том, что кто-то переписал относительно полноценный и стандартный видеокодек (мало кто может это делать) на чём-то отличном от Ц. Хотя я сомневаюсь, что так ужэ переписал. Наверняка код там далёкий от безопасного и идеоматичного, просто конверсия вместе со всеми мозговыносными низкоуровневыми костылями.
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|2.29, Ordu (ok), 14:02, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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$ git clone https://github.com/ruffle-rs/h263-rs
$ cd h263-rs
$ rg --count unsafe
$
упс. Кажется, у кого-то ясновидение замутнилось.
Или может дьявол кроется в депендансах?
$ find . -name Cargo.toml -exec cat {} \;
[workspace]
members = [
"h263",
"yuv",
]
resolver = "2"
# Don't optimize build scripts and macros.
[profile.release.build-override]
opt-level = 0
[profile.dev]
panic = "abort"
[profile.release]
panic = "abort"
[profile.dev.package.h263-rs]
opt-level = 3
[profile.dev.package.h263-rs-yuv]
opt-level = 3[package]
name = "h263-rs"
version = "0.1.0"
authors = ["Mike Welsh <mwelsh@gmail.com>"]
edition = "2018"
license = "MIT OR Apache-2.0"
[dependencies]
bitflags = "1.3.2"
thiserror = "1.0"
num-traits = "0.2.12"
lazy_static = "1.4.0"[package]
name = "h263-rs-yuv"
version = "0.1.0"
authors = ["Mike Welsh <mwelsh@gmail.com>"]
edition = "2018"
license = "MIT OR Apache-2.0"
bitflags, thiserror, num-traits, lazy_static... Чисто декларативные депендансы. Там в bitflags могут быть unsafe связанные с преобразованиями целочисленных типов, но скорее всего там тоже нет. В lazy_static... хз, может быть, но я подозреваю, что там на Mutex да RefCell всё сделано, и весь смысл существования этого lazy_static, чтобы объявление "безопасной" глобальной переменной укладывалось бы в две строки, а не в десять.
Но вот то, что они позволяют себе писать Cargo.toml, не добавляя lf в конец последней строки -- это, конечно, ай-яй-яй, как так можно, вывод в консоль перекосило из-за этого.
Вот к чему есть вопросы, так это к производительности этой реализации. Она ж небось на cpu декодирует, и моё ясновидение подсказывает, что использование всяких SSE и тп отдано на откуп компилятору -- если он справится соптимизировать в sse, значит будет, не справится, значит не будет. И вот тут реально встают вопросы, как быстро всё это работает.
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|3.64, Kuromi (ok), 16:37, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну что касталеьно проиводительности - кодек достаточно старый, а процы - новые, вытянут и без оптимизаций. Это конечно не радует, но факт.
Кроме того, надо понимать что все эти прожекты по спасение Flash - по большей части временная блаж. Сабж умер и на данный момент если и подает признаки жизни то на правах зомби. А если так, зачем заморачиваться с особыми оптимизациями?
Вот недавний пример на который сам наткнулся - https://store.my.games/play/game/roa/
Какой-то мутный игоровой сервис (с российскими корнями), который вынужден крутить Flash игры в своей оболочке. Как долго они смогут гальванизировать труп, интересно?
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|4.80, Ordu (ok), 17:22, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну что касталеьно проиводительности - кодек достаточно старый, а процы - новые,
> вытянут и без оптимизаций. Это конечно не радует, но факт.
На мобиле это может быть не очень здорово. Хотя хз.
> Кроме того, надо понимать что все эти прожекты по спасение Flash -
> по большей части временная блаж.
Вообще, если так смотреть, всё преходяще. Альтернатива флешу -- это wasm и всякие там opengl. Но железо пока не очень располагает к тому, чтобы на вебстраничку грузить полноценный игровой движок. Флеш умер по многим причинам, но одна из серьёзных -- это вся эта неопределённость с поддержкой, закрытостью, дырявостью. ruffle снимает первые две, и резко снижает последнюю, потому что полагается на песочницы предоставляемые браузерами, а не на какую-то там запиленную когда-то на коленке компанией, которая в принципе в безопасность не умеет.
> Какой-то мутный игоровой сервис (с российскими корнями), который вынужден крутить Flash
> игры в своей оболочке. Как долго они смогут гальванизировать труп, интересно?
Я думаю до бесконечности. dosbox до сих пор живёт, хоть DOS и умер. Ностальгическое желание погонять древнюю игрушку вечно.
|
|2.49, Аноним (41), 15:24, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Так уже делали даже avi на хрусте, вот только производительность все равно оставляла желать лучшего. А тут про неё как раз не слова. Ну и видеокодек такая весч что можешь на некоторые вещи забить и оно все равно будет работать. Не так хорошо как полноценный кодек, но кого волнуют такие мелочи.
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|2.57, Урри (ok), 16:04, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> кто-то переписал относительно полноценный и стандартный видеокодек (мало кто может это делать) на чём-то отличном от Ц
Во-первых, только ДЕКОДЕР. Попрошу не путать ДЕКОДЕР и ЭНКОДЕР, который в десятки раз сложнее.
Во-вторых, за почти 30 лет на чем только его не переписывали. Разве что на брейнфаке, и то не факт.
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|2.59, Аноним (59), 16:22, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нафига этот кодек, если аппаратное декодирование было уже более 10 лет назад. А AV1 - говно какое-то, 5 секундное видео час на CPU закодировать не смогла реализация в FFMPEG.
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|3.72, Хан (?), 16:56, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только вот основные видеосервисы Youtube и Netflix переходят на AV1
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|2.69, Хан (?), 16:50, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В Rust нет полноценного ООП, это какая то лютая смесь Си и Go, только с отвратительным синтаксисом
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|2.88, burjui (ok), 17:38, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Rust - это вообще даже близко не C++ в любом виде, и это его несомненный плюс. Одного C++ вполне достаточно, чтобы превратить любой проект в кучу нечитабельного хлама, в котором 30% - boilerplate (всякие конструкторы копирования и т.п.) или баги в маскхалатах, второй такой монстр не нужен. Я уже молчу про размер стандарта, который не влезает ни в один череп homo sapiens. Что касается синтаксиса Rust, он выглядит нечитабельным только для тех, кто не хочет учиться, и у кого стокгольмский синдром после многолетнего насилия над мозгом со стороны таких прекрасных синтаксисов, как у C++, а у остальных людей такая мелочь проблем не вызывает. Местные синтаксические страдальцы выглядят так же глупо, как казах, жалующийся, что грамматика итальянского языка не такая, как в русском.
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|2.66, Аноним (66), 16:40, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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написали эмулятор того, что выкинули 9 лет назад за ненадобностью...
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|2.74, Хан (?), 17:01, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только кому нужен Flash? Наверно тем что воют о поддержке их 80386
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|1.62, iPony129412 (?), 16:30, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А если бинарник скачать, то там будет? Или надо собирать с флагом I_DONT_CARE_ABOUT_PATENTS
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|1.68, Хан (?), 16:47, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Новость попахивает желтухой, как можно реализовать кодек на чистом расте с приемлемой производительностью без задействования ассемблерных инструкций аппаратного ускорения проца хотя бы? Даже сишные либы на треть обмазаны ассемблерными вставками, но вот раст не такой, да? он особенный, каким то чудом сам все ускоряет и умеет... хм...
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|2.79, iPony129412 (?), 17:21, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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1) не стоит верить в ассемблер, как могучую лампу Аладина
2) это старый кодек 1996-2005 года
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|3.82, Хан (?), 17:26, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Растоманы отменяют ассемблер? Хм интересно... сразу в машинных кодах пишите? Или машинные коды тоже отменить? И запустить раст сразу в мянямирке растомана?
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|2.81, iPony129412 (?), 17:26, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А когда-то и mp3 не каждый компьютерный процессор тянул...
Сейчас в это трудно поверить.
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|3.84, Хан (?), 17:27, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только вот музон за последнии годы не особо потяжелел даже во FLAC, а вот 4К видео это тебе не 320×240
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|4.87, iPony129412 (?), 17:33, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> а вот 4К видео это тебе не 320×240
Так а сабж причём? Не причём. Там во всяких флешках пятнадцатилетней давности такого и не будет.
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|5.104, Хан (?), 20:20, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Притом что такие жирная операция как декодирование напрямую зависит от аппаратной поддержки проца(тобишь его сопроцессора AVX/SSE/MMX) доступ к которому можно получить только из мненомик машинных команд... из ЯП будь то Си или C++ доступ к возможностям конкректного процессора закрыт
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|6.111, Аноним (-), 21:45, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Притом что такие жирная операция как декодирование напрямую зависит от аппаратной поддержки
> проца(тобишь его сопроцессора AVX/SSE/MMX) доступ к которому можно получить только из
> мненомик машинных команд... из ЯП будь то Си или C++ доступ
> к возможностям конкректного процессора закрыт
Какой же ты все-таки балабол ...
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.8.5/gcc/X86-Built-in-Functions.html
> The following built-in functions are available when -mavx is used. All of them generate the machine instruction that is part of the name.
v4df __builtin_ia32_addpd256 (v4df,v4df)
v8sf __builtin_ia32_addps256 (v8sf,v8sf)
v4df __builtin_ia32_addsubpd256 (v4df,v4df)
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|6.114, Ordu (ok), 21:56, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> из ЯП будь то Си или C++ доступ к возможностям конкректного процессора закрыт
Откуда на опеннете такие "эксперты" плодятся? Современные компиляторы умеют в векторизацию кода. Они несовершенны, конечно, и не всё, что можно напилить вручную ассемблерным кодом, удастся получить программой на чистом C. Но тем не менее компилятор может иногда удивлять. Даже C'шный, иногда даже когда он работает без подсказок, навроде const и restrict. Особенно агрессивный инлайн всего помогает таким оптимизациям: компилятор сам без подсказок начинает видеть всё, что надо.
Доступ к векторным инструкциям открыт, но ограничен а) способностями оптимизирующего компилятора, б) способностями программиста писать код, на котором способности компилятора раскроются.
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|2.92, Аноним (-), 18:13, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Новость попахивает желтухой, как можно реализовать кодек на чистом расте с приемлемой
> производительностью без задействования ассемблерных инструкций аппаратного ускорения
> проца хотя бы? Даже сишные либы на треть обмазаны ассемблерными вставками,
> но вот раст не такой, да? он особенный, каким то чудом сам все ускоряет и умеет... хм...
Коммент попахивает махровым Хановским ламеризмом и невежественностью.
Придумал хрень, оспорил хрень, написал с умным видом очередную ... да-да, хрень.
Интринсики? Не, не слышал ...
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|1.71, Хан (?), 16:53, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ачо сирвелайт не перепишут на раст? И еще парочку мертвых технологий
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|2.94, пох. (?), 18:23, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Беги с этих курсов, а то тебя там научат настраивать frame relay и dialup pool'ы.
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|2.96, Хан (?), 18:28, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Курсы от васяна... читай книги по коммутации и маршрутизации... благо Cisco их понавыпускало овер 9000
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|1.119, Хан (?), 22:48, 24/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вообщем смотрю я такой рофлы над фемками на ютубчике и внезапно фемка говорит что она является частью комьюнити... меня это так оскорбило... воруют даже исконно наши расово айтишные термины... хватит это терпеть!
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