В Ruffle интегрирована поддержка кодека H.263, написанного на языке Rust

2.2 , Корец ( ? ), 12:08, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +16 + / – Его - это кого? Флеша? так его закопали уже официально же.

3.28 , Аноним ( 28 ), 13:44, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > В 2012 году Adobe объявила о завершении поддержки технологии Flash (прошло 9 лет) 2021: растаманы пилят эмулятор флэша... Надо бы подсказать растаманам, что в прошлом веке была ещё такая Деньди.

4.41 , Аноним ( 41 ), 14:57, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Им уже подсказали что в прошлом веке был gnu utils, до сих пор пишут 10005000 бесполезных клонов.

2.3 , InuYasha ( ?? ), 12:09, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ржавого Саурона?

3.43 , пох. ( ? ), 15:02, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – угу, у этого неудачного клона - кольца не только на всех пальцах, включая ног, но и в носу сразу два.

Несовместимые между собой, поэтому каждые пол-года новое добавляется. Зато никакой хоббитец не опасен - всю эту гору ржавых колец до вулкана даже на тачке не допереть. Но, тем не менее, можно восхититься работоспособностью и целеустремленностью kmeisthax. Я уже почти был уверен что не взлетит по тридцатитрем причинам. 2.7 , лр ( ? ), 12:32, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –8 + / – Вы правы.

Раст - эволюция Си, которая к слову, диТЧайше задержалась и это было уже всем очевидно. Отшлифуют язык и компилятор, в отличие от требования шлифовать руки и допускать банальные ошибки в Си, и всё пойдёт дальше.

Айфончико-хипстеры как всегда хрень несут, кто за кто против, по абсолютно идиотским причинам и более аргументам. А прогресс не остановить. Но да, этот идиотский синтаксис, к которому нужно либо привыкнуть либо свыкнуться.. это да. Такая же хрень испортила некогда Луа.

3.11 , Аноним ( 11 ), 12:48, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Си есть везде. На любой платформе. Раст зависит от LLVM, количество доступных платформ сильно ограничено. Вот и всё. А так да

4.20 , орп ( ? ), 13:00, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –8 + / – На расте вроде уже и линукс "переписали" и даже успешно для дебюта. Приняли в ядро.

На этом фоне не понимаю вашего аргемента. Почему это не помешало Линусу сказать "да"? Вы знаете то чего он не знает? Поделитесь.

5.42 , Сачуствущий ( ? ), 14:59, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Заканчивал бы ты уже с растоманией.

Зелененькие полосочки в правой части окошка, под кругленькими портретиками.

https://github.com/torvalds/linux

Это не то что ты подумал.

4.36 , Аноним ( 36 ), 14:18, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Это не совсем так. Более верно "си может быть на любой платформе, но далеко не факт". Если разраб это не закладывал и не наставил туеву кучу ifdef под все мыслимые и немыслимые платформы, то ничего не выйдет. А много кто не хочет - и правильно делает - тратить свое время на бессмысленную фигню.

4.53 , Аноним ( 53 ), 15:44, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Си есть везде. На любой платформе И откуда же он там возьмётся? > Раст зависит от LLVM, количество доступных платформ сильно ограничено. Вот и всё. А так да Современный Си - это тот же LLVM. Ну или gcc, проект сравнимой сложности и портируемости. Что до поддержки платформ, то LLVM их поддерживает уйму, и добавление новой там делается с пол пинка. Так что с переносимостью у rust точно не хуже чем у C.

5.55 , Урри ( ok ), 16:00, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Необразованные растоманы (а других и не бывает) не в курсе такого термина, как "кросскомпиляция". Просвещаю: чтобы скомпилировать С код под вашу любимую экзотичную платформу не надо портировать под нее весь gcc. Можно спокойно сидеть под любимым дистрибутивчиком и под ним же компилировать для ведроида, винды, малинки, и т.д. и т.п. Лично мой проект собирается одним скриптом сразу под 20 различных платформ. И под большую часть из них даже запускается для теста через qemu.

6.76 , Ононимус ( ? ), 17:08, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно код скрипта в студию? (Чисто научный интерес)

7.93 , Аноним ( 93 ), 18:13, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – #include <stdio.h>

void main()

{

printf("Hello world

");

}

8.95 , пох. ( ? ), 18:26, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать да сборочный скрипт же ж просили, под стотыщ платформ, а не сам проект ... 6.97 , пох. ( ? ), 18:32, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – необразованный сифилитики не в курсе, что кросскомпиляция не берется из воздуха? > Просвещаю: чтобы скомпилировать С код под вашу любимую экзотичную платформу не надо портировать

> под нее весь gcc. да, достаточно только переписать под нее кодогенератор, рантайм и, желательно, libc. Ну и все остальные библиотеки, которые обычно требуются программе посложнее хй-ловротов спортировать, не забыв про endianess, размеры long и int и так далее. Ну и там binutils по мелочи еще. Правда, если это кто-то за тебя сделал, уже нет никакой проблемы собрать native gcc под эту платформу, это чисто механическая работа. > Можно спокойно сидеть под любимым дистрибутивчиком и под ним же компилировать для ведроида,

> винды, малинки, и т.д. и т.п. только потому что за тебя эту работу уже сделали. Да-да, внезапно - спортировав "весь gcc" и еще немало всякого разного. P.S. я поражаюсь безграмотности и безмозглости людей, называющих себя программистами. 6.98 , InuYasha ( ?? ), 18:35, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Лично мой проект собирается одним скриптом сразу под 20 различных платформ. И

> под большую часть из них даже запускается для теста через qemu. Ох, щи-. Если это ещё и один Макефиле, то, прям, уважение.

3.13 , Anonym_1914 ( ? ), 12:50, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Айфончико-хипстеры уже давно пишут на swift, который по возможностям ничем не уступает расту, но имеет куда более адекватный синтаксис, так что поменьше бы ты хрень нес, коль не шаришь.

4.18 , лр ( ? ), 12:58, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты прав малыш ) не всю же жизнь слыть рядовым кодером или тимлидом. Слава богу уже и не слежу за бесконечными новостями. Тем немменее, свифт тут не в тему, просто пук со стороны, раз уж раст упомянули. Мне понятны причины сего пассажа. Но если на свифт можно уже написать и под андроид, иос, винду, линукс без проблемм - будет интересно тебя послушать.

5.23 , Аноним ( 23 ), 13:22, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а что на раст все это уже можно?

6.24 , лр ( ? ), 13:31, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Как только на свифте напишут ось с чистого листа, можно будет писать код для встраиваемых систем (уже работают вроде над этим), где могучий и столь красивый свифт посоревнуется с Си как в скорости так и в удобстве...

А пока, на это место проходит и подходит лишь раст. И ядро линукса как еще один, не самый простой, экзамен для нового языка.

Как-то вы невероятно ограниченно мыслите, сколько вам лет? Вот пока не используют там - вот и аргумент. Смотрите на картину более широким взглядом. Это же очевидные вещи. В свою очередь, я не 20 летний дебил, который против всего но лишь бы не своего любимого.

Пусть и свифт будет там. Будут подгонять друг друга, соревноваться, предлагать различные подходы к решению задач. Я лишь за, но пока это не так, да и будет ли..

А вы к тому моменту подрастёте )

7.26 , лр ( ? ), 13:34, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "уже работают вроде над этим" - кто-то мне говорил что раст пытаются туда примостачить

7.51 , Аноним ( 51 ), 15:30, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как только на свифте напишут ось с чистого листа... О да, как-же > А пока, на это место проходит и подходит лишь раст. Ну ну, уже написали. Не работает, течёт и падает.

5.30 , Аноним ( 36 ), 14:09, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не без проблем, но да - на свифте можно писать достаточно производительный код и под винду, и под андроид, и под линукс (без UI разумеется). Есть сложности с обертками - напр. на андроид приходится писать легковесные обертки в джава (если проект на ней) над свифтовыми примитивами, если проблемы в компиляторе, есть проблемы что некоторые вещи из Foundation (это некий аналог std lib, только для objc и swift) сделаны для других платформ ну скажем неоптимально. Но все решаемо. Но то что оно уже несколько лет работает в проде на паре лямов пользователей - это факт. Много это или мало - каждый решает сам. А вот на вопрос стоит ли оно того, или нужно было сразу закладывать более простую переносимость кода, ответить не смогу.

3.45 , Аноним ( 41 ), 15:17, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – большой текст свёрнут, показать Раст даже близко не эволюция си Более того раст не эволюция Раст забил на 30 л... 3.115 , Аноним ( - ), 22:17, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Lua, по сравнению с этим могилльным выкидышем -- божественна.

3.118 , аноним22 ( ? ), 22:37, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Раст - эволюция Си...этот идиотский синтаксис, к которому нужно либо привыкнуть либо свыкнуться.. Нелёгкий выбор 😁

2.110 , жорик ( ? ), 21:34, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – мы уже кернел на расте пишем

3.116 , Аноним ( - ), 22:24, 24/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ресдох уже течь перестал? Может, даже за пределы гипервизора вылез и на произвольном железе запускается? "ПишИте, Жора, пишИте..."

