Оценка использования уязвимых открытых компонентов в коммерческом ПО

2.2 , Аноним ( 2 ), 12:27, 05/08/2021 Оно бы поехало?

3.4 , OnTheEdge ( ok ), 12:30, 05/08/2021 если бы потом переписали на Rust, то за милую душу

4.21 , Плюсовик ( ? ), 13:45, 05/08/2021 Как только вы к Rust приложите дешифратор, а то код похож на какой-то страшный шифр. Даже плюсы на его фоне прочей читать.

2.5 , Аноним ( 5 ), 12:31, 05/08/2021 растоман сломался ?

3.6 , Аноним ( 6 ), 12:33, 05/08/2021 что за "растоман"?

4.11 , OnTheEdge ( ok ), 12:40, 05/08/2021 слущай, ты неместны штали? растамана ни знаищ? эта сабирательны образъ перфекциониста и популиста псевдаидеальнага языка руст

5.14 , Аноним ( 6 ), 12:59, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Бробробро, слуслуслу

Нету некакова папулизма. Есь ток годный изык, который вызывает сучий восторг, особенно после C || C++. Есь жланье его использовать, хотя бы на новом проекте / новых модулях.

Всё максимально прозаично

6.23 , Аноним ( 1 ), 13:59, 05/08/2021 Всегда приятно услышать про самый лучший язык Go.

2.15 , Аноним ( 6 ), 13:01, 05/08/2021 ...то охренели бы от "производительности" ещё одного языка с gc