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Оценка использования уязвимых открытых компонентов в коммерческом ПО

05.08.2021 12:28

Компания Osterman Research опубликовала результаты проверки использования открытых компонентов с неисправленными уявзимостями в проприетарном программном обеспечении, выполненном на заказ (COTS). В исследовании были изучены пять категорий приложений - web-браузеры, почтовые клиенты, программы для обмена файлами, мессенджеры и платформы для проведения online-встреч.

Результаты оказались плачевны - во всех изученных приложениях было выявлено использование открытого кода с неисправленными уязвимостями, а в 85% приложений уязвимости носили критический характер. Больше всего проблем было найдено в приложениях для проведения online-встреч и email-клиентах.

Что касается открытого кода, то в 30% из всех обнаруженных открытых компонентов была выявлена как минимум одна известная, но неисправленная уязвимость. Больше всего выявленных проблем (75.8%) было связано с использованием устаревших версий движка Firefox. На втором месте - openssl (9.6%), а на третьем - libav (8.3%).

В отчёте не детализируется число изученных приложений и какие именно продукты были исследованы. Тем не менее, в тексте есть упоминание, что критические проблемы были выявлены во всех приложениях кроме трёх, т.е выводы сделаны на основе анализа 20 приложений, что нельзя считать репрезентативной выборкой. Напомним, что в проведённом в июне похожем исследовании, был сделан вывод, что 79% встроенных в код сторонних библиотек никогда не обновляются и устаревший код библиотек становится причиной проблем с безопасностью.

  1. Главная ссылка к новости (https://venturebeat.com/2021/0...)
  2. OpenNews: 79% встроенных в код сторонних библиотек никогда не обновляются
  3. OpenNews: Анализ использования фрагментов уязвимых библиотек в исполняемом коде
  4. OpenNews: Основные проблемы с открытым кодом в коммерческих проектах вызваны использованием устаревших библиотек
  5. OpenNews: Анализ использования ассемблерных вставок в коде открытых проектов
  6. OpenNews: Обратная сторона систем распространения приложений в обход дистрибутивов
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55590-lib
Ключевые слова: lib, security
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 12:25, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    А если бы все переписали на Go…
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:27, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оно бы поехало?
     
     
  • 3.4, OnTheEdge (ok), 12:30, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если бы потом переписали на Rust, то за милую душу
     
     
  • 4.21, Плюсовик (?), 13:45, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как только вы к Rust приложите дешифратор, а то код похож на какой-то страшный шифр. Даже плюсы на его фоне прочей читать.
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:31, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    растоман сломался ?
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 12:33, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что за "растоман"?
     
     
  • 4.11, OnTheEdge (ok), 12:40, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    слущай, ты неместны штали? растамана ни знаищ? эта сабирательны образъ перфекциониста и популиста псевдаидеальнага языка руст
     
     
  • 5.14, Аноним (6), 12:59, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бробробро, слуслуслу
    Нету некакова папулизма. Есь ток годный изык, который вызывает сучий восторг, особенно после C || C++. Есь жланье его использовать, хотя бы на новом проекте / новых модулях.
    Всё максимально прозаично
     
     
  • 6.23, Аноним (1), 13:59, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда приятно услышать про самый лучший язык Go.
     
  • 2.15, Аноним (6), 13:01, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ...то охренели бы от "производительности" ещё одного языка с gc
     

  • 1.3, OnTheEdge (ok), 12:28, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    конторам наподобие Osterman Research жизненно важно имитировать бурную деятельность
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:21, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Osterman Research is a market research and consulting firm

    так ...

    > delivering insight on cybersecurity, data protection and information governance.

    лицензия?

     

  • 1.7, Самый Лучший Гусь (?), 12:34, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А я уже давным давно об этом предупреждал. Но такова жизнь.
     
  • 1.8, Аноним (6), 12:34, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > устаревших версий движка Firefox

    Ну и нечего сидеть на древности
    Яркое подтверждение

     
     
  • 2.9, Самый Лучший Гусь (?), 12:38, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А вы скажите это миллиардам хомячков. Они без тёплого зонда от жоожле или другой фруктовой компании в известном месте принципиально неспособны следить за обновлениями.
     
     
  • 3.12, Аноним (6), 12:54, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    На нормальных ос Firefox сам обновляется
     
     
  • 4.18, Аноним (2), 13:19, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Windows это плохая ОС, зачем вы обманываете людей?
     
  • 2.10, Total Anonimus (?), 12:40, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напишите это на руборде - узнаете много новых речевых оборотов .
     
     
  • 3.13, Аноним (6), 12:56, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там есть те, кто не понимает, что новое в большинстве случаев лучше?
    Особенноямкогда это касается браузеров, где важно получать все исправления безопасности?
    Со ссылкой на прямое доказательство?
     
     
  • 4.16, Total Anonimus (?), 13:05, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спрашивать о таком на той части すし , где сидящих на winXP больше чем на всей остальной планете ...
     
     
  • 5.22, ryoken (ok), 13:51, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> すし

    суши..? :D

     

  • 1.17, Аноним (-), 13:08, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Не удивительно, проприетарные говно-приложения всегда будут нести за собой устаревшие библиотеки и не использовать системные, никто же это не увидит.
     
  • 1.19, Аноним (19), 13:19, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    libav — это сдохший форк ffmpeg?
     
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