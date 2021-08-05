Оценка использования уязвимых открытых компонентов в коммерческом ПО

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|4.21, Плюсовик (?), 13:45, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как только вы к Rust приложите дешифратор, а то код похож на какой-то страшный шифр. Даже плюсы на его фоне прочей читать.
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|4.11, OnTheEdge (ok), 12:40, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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слущай, ты неместны штали? растамана ни знаищ? эта сабирательны образъ перфекциониста и популиста псевдаидеальнага языка руст
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|5.14, Аноним (6), 12:59, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бробробро, слуслуслу
Нету некакова папулизма. Есь ток годный изык, который вызывает сучий восторг, особенно после C || C++. Есь жланье его использовать, хотя бы на новом проекте / новых модулях.
Всё максимально прозаично
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|2.15, Аноним (6), 13:01, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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...то охренели бы от "производительности" ещё одного языка с gc
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|1.3, OnTheEdge (ok), 12:28, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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конторам наподобие Osterman Research жизненно важно имитировать бурную деятельность
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|2.20, Аноним (20), 13:21, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Osterman Research is a market research and consulting firm
так ...
> delivering insight on cybersecurity, data protection and information governance.
лицензия?
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|1.8, Аноним (6), 12:34, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> устаревших версий движка Firefox
Ну и нечего сидеть на древности
Яркое подтверждение
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|2.9, Самый Лучший Гусь (?), 12:38, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А вы скажите это миллиардам хомячков. Они без тёплого зонда от жоожле или другой фруктовой компании в известном месте принципиально неспособны следить за обновлениями.
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|3.13, Аноним (6), 12:56, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Там есть те, кто не понимает, что новое в большинстве случаев лучше?
Особенноямкогда это касается браузеров, где важно получать все исправления безопасности?
Со ссылкой на прямое доказательство?
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|4.16, Total Anonimus (?), 13:05, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спрашивать о таком на той части すし , где сидящих на winXP больше чем на всей остальной планете ...
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|1.17, Аноним (-), 13:08, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Не удивительно, проприетарные говно-приложения всегда будут нести за собой устаревшие библиотеки и не использовать системные, никто же это не увидит.
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