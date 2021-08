Выпуск Chrome OS 92

Опубликован релиз операционной системы Chrome OS 92, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 92. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 92 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Основные изменения в Chrome OS 92: Расширена функциональность виртуальных рабочих столов. Предоставлена возможность прикрепления приложений Linux и Android к определённым виртуальным рабочим столам. При наличии нескольких виртуальных рабочих столов в контекстном меню приложений Linux и Android появился пункт "Move window to desk".

Предложен новый интерфейс для выбора символов Emoji, в который встроены функции поиска, быстрого доступа к недавно выбранным символам и выбора цвета кожи персонажа на картинке. В режиме ноутбука для вызова интерфейса ввода Emoji можно использовать комбинацию Search+Shift+Space или контекстное меню. Для определения нужных emoji доступен текстовый поиск, например, можно ввести "coffee" и получить список emoji, связанных с кофе.

В приложение для работы с камерой добавлена возможность управления приближением (zoom) и панорамированием (вертикальным (tilt) и горизонтальным (pan) смещением объектива). Указанная возможность пока доступна только для внешних PTZ-камер.

В основной состав прошивок для Chromebook включены приложения Google Meet и Google Chat.

Совместно с компанией Zoom предложена улучшенная версия одноимённого приложения для проведения видеоконференций, которая отличается более высокой производительностью, низким потреблением памяти и поддержкой новых возможностей, появившихся в мобильном приложении, таких как комнаты для переговоров, генерация транскрипции на лету и замена фона.

Добавлена поддержка eSIM для подключения к операторам сотовых сетей через активацию по QR-коду, не требующую использования традиционной извлекаемой SIM-карты. Возможность доступна только на устройствах, укомплектованных встроенной программируемой SIM-картой (eSIM), таких как Acer Chromebook Spin 513 и Acer Chromebook 511.

В режиме голосового ввода реализована поддержка непрерывной записи текста, которая автоматически останавливается через какое-то время после прекращения диктовки. Функция включается через опцию "Settings > Scroll down to Advanced > Scroll down to Accessibility > Manage accessibility features > Keyboard and text input > Enable dictation".

В индикаторе "Tote", позволяющем в один клик из панели получить доступ к недавно сохранённым скриншотам, закреплённым файлам или загрузкам, появилась поддержка доступа к загрузкам, выполненным из приложений для платформы Android, и к документам, сохранённым в формате PDF ("Save as pdf" в форме вывода на печать).

Предложена новая коллекция обоев рабочего стола, подготовленная чернокожими художниками (данный факт подчёркивается в анонсе Google).

Для пользователей с нарушениями моторики рук, не позволяющими работать с традиционными клавиатурами и мышами, добавлена поддержка нового режима навигации с использованием специализированных Switch-устройств. Новый режим позволяет пользователю выбрать точку на экране и выполнить действие через последовательное перемещение указателя по горизонтали и вертикали.

В виртуальную клавиатуру добавлена поддержка функции MultiPaste, позволяющей отслеживать историю помещения данных в буфер обмена.

Добавлены новые клавиатурные комбинации, которые можно изучить в приложении Shortcuts.