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Выпуск Chrome OS 92

03.08.2021 12:24

Опубликован релиз операционной системы Chrome OS 92, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 92. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Сборка Chrome OS 92 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Энтузиастами сформированы неофициальные сборки для обычных компьютеров с процессорами x86, x86_64 и ARM. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0.

Основные изменения в Chrome OS 92:

  • Расширена функциональность виртуальных рабочих столов. Предоставлена возможность прикрепления приложений Linux и Android к определённым виртуальным рабочим столам. При наличии нескольких виртуальных рабочих столов в контекстном меню приложений Linux и Android появился пункт "Move window to desk".
  • Предложен новый интерфейс для выбора символов Emoji, в который встроены функции поиска, быстрого доступа к недавно выбранным символам и выбора цвета кожи персонажа на картинке.

    В режиме ноутбука для вызова интерфейса ввода Emoji можно использовать комбинацию Search+Shift+Space или контекстное меню. Для определения нужных emoji доступен текстовый поиск, например, можно ввести "coffee" и получить список emoji, связанных с кофе.

  • В приложение для работы с камерой добавлена возможность управления приближением (zoom) и панорамированием (вертикальным (tilt) и горизонтальным (pan) смещением объектива). Указанная возможность пока доступна только для внешних PTZ-камер.
  • В основной состав прошивок для Chromebook включены приложения Google Meet и Google Chat.
  • Совместно с компанией Zoom предложена улучшенная версия одноимённого приложения для проведения видеоконференций, которая отличается более высокой производительностью, низким потреблением памяти и поддержкой новых возможностей, появившихся в мобильном приложении, таких как комнаты для переговоров, генерация транскрипции на лету и замена фона.
  • Добавлена поддержка eSIM для подключения к операторам сотовых сетей через активацию по QR-коду, не требующую использования традиционной извлекаемой SIM-карты. Возможность доступна только на устройствах, укомплектованных встроенной программируемой SIM-картой (eSIM), таких как Acer Chromebook Spin 513 и Acer Chromebook 511.
  • В режиме голосового ввода реализована поддержка непрерывной записи текста, которая автоматически останавливается через какое-то время после прекращения диктовки. Функция включается через опцию "Settings > Scroll down to Advanced > Scroll down to Accessibility > Manage accessibility features > Keyboard and text input > Enable dictation".
  • В индикаторе "Tote", позволяющем в один клик из панели получить доступ к недавно сохранённым скриншотам, закреплённым файлам или загрузкам, появилась поддержка доступа к загрузкам, выполненным из приложений для платформы Android, и к документам, сохранённым в формате PDF ("Save as pdf" в форме вывода на печать).
  • Предложена новая коллекция обоев рабочего стола, подготовленная чернокожими художниками (данный факт подчёркивается в анонсе Google).
  • Для пользователей с нарушениями моторики рук, не позволяющими работать с традиционными клавиатурами и мышами, добавлена поддержка нового режима навигации с использованием специализированных Switch-устройств. Новый режим позволяет пользователю выбрать точку на экране и выполнить действие через последовательное перемещение указателя по горизонтали и вертикали.
  • В виртуальную клавиатуру добавлена поддержка функции MultiPaste, позволяющей отслеживать историю помещения данных в буфер обмена.
  • Добавлены новые клавиатурные комбинации, которые можно изучить в приложении Shortcuts.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Ошибка в обновлении Chrome OS привела к невозможности входа в систему
  3. OpenNews: Релиз Chrome 92
  4. OpenNews: Google работает над поддержкой Steam в Chrome OS через виртуальную машину с Ubuntu
  5. OpenNews: В Chrome OS появится возможность установки на любое оборудование
  6. OpenNews: Выпуск Chrome OS 91
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55585-chromeos
Ключевые слова: chromeos
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Орк (?), 12:50, 03/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    Иконки можно назвать "давить удавов"
     
     
  • 2.6, A.Stahl (ok), 13:07, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    SJW: Лови удавоненавистника! Дави его! Отменяй его! У-у-у!
     

  • 1.2, OnTheEdge (ok), 12:53, 03/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    самый толерантный линукс
     
  • 1.3, iPony129412 (?), 12:54, 03/08/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда масти для лошадей 🐎 добавят 😠?
     
  • 1.4, Аноним (4), 13:03, 03/08/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    Дискриминация азиатов. На скриншоте видеоконференций два негра, два белых и всего один азиат.
    PS. Особенно порадовали  обои https://storage.googleapis.com/gweb-uniblog-publish-prod/images/Togetherness_M там негр в оранжевой юбке, одной рукой  щипает за зад жирную белую тётку, а другой трогает сидящую темнокожую. Положение руки белой тётки даже неудобно комментировать. И это официально предложенные Google обои.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:10, 03/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я хз где там белая тётка...
    Ну ок, одна условно-белая есть.
     

  • 1.5, InuYasha (??), 13:05, 03/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    Почему-то я хорошо посмеялся над первой картинкой
    https://storage.googleapis.com/gweb-uniblog-publish-prod/images/Untitled_3.max
    потому что вспомнил игровое понятие Alignment. Chaotic Black :D
     
  • 1.8, Аноним (8), 13:18, 03/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    Они что там реально на nigga-nigger-theniggest делятся?
     
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