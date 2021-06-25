The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Уязвимость в store.kde.org и каталогах OpenDesktop

25.06.2021 23:06

В каталогах приложений, построенных на основе платформы Pling, выявлена уязвимость, позволяющая совершить XSS-атаку для выполнения JavaScript-кода в контексте других пользователей. Проблеме подвержены такие сайты, как store.kde.org, appimagehub.com, gnome-look.org, xfce-look.org и pling.com.

Суть проблемы в том, что платформа Pling допускает добавление мультимедийных блоков в формате HTML, например, для вставки ролика с YouTube или изображения. Добавляемый через форму код не проверяется должным образом, что позволяет под видом изображения добавить код вида "<img src=x onerror=alert(1)>" и разместить в каталоге информацию, при просмотре которой будет запущен JavaScript-код. Если информация будет открыта пользователям, имеющим учётную запись, то можно инициировать совершение в каталоге действий от имени данного пользователя, в том числе добавить вызов JavaScript на его страницы, реализовав подобие сетевого червя.

Кроме того, выявлена уязвимость в приложении PlingStore, написанном с использованием платформы Electron и позволяющем производить навигацию по каталогам OpenDesktop без браузера и устанавливать представленные там пакеты. Уязвимость в PlingStore позволяет выполнить свой код в системе пользователя. Во время работы приложения PlingStore дополнительно запускается процесс ocs-manager, принимающий локальные соединения через WebSocket и выполняющий команды, такие как загрузка и запуск приложений в формате AppImage. Подразумевается, что команды передаёт приложение PlingStore, но на деле из-за отсутствия аутентификации запрос к ocs-manager можно отправить и из браузера пользователя. В случае открытия пользователем вредоносного сайта, он может инициировать соединение с ocs-manager и добиться выполнения кода на системе пользователя.

Так же сообщается об XSS-уявзимости в каталоге extensions.gnome.org - в поле с URL домашней страницы дополнения можно указать JavaScript-код в форме "javascript: код" и при клике на ссылке вместо открытия сайта проекта будет запущен указанный JavaScript. С одной стороны, проблема носит больше умозрительный характер, так как размещение в каталоге extensions.gnome.org проходит премодерацию и для атаки требуется не только открытие определённой страницы, но и явный клик по ссылке. С другой стороны, не исключено, что во время проверки модератор пожелает перейти на сайт проекта, не обратит внимание на форму ссылки и запустит JavaScript-код в контексте своей учётной записи.

  1. Главная ссылка к новости (https://forum.opendesktop.org/...)
  2. OpenNews: Проект openDesktop продан компании Blue Systems
  3. OpenNews: Уязвимость в KDE, позволяющая выполнить код при просмотре списка файлов
  4. OpenNews: Уязвимость в KDE, позволяющая выполнить код при подключении внешнего носителя
  5. OpenNews: Выпуск Apache OpenOffice 4.1.10 с устранением уязвимости, затрагивающей и LibreOffice
  6. OpenNews: Обновление медиапроигрывателя VLC 3.0.14 с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55393-kde
Ключевые слова: kde, pling, opendesktop
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:12, 25/06/2021 [ответить]  
    		• +4 +/
    >Electron
    >без браузера

    Не знаю кому как, а мне эта шутка зашла.

     
     
  • 2.2, InuYasha (??), 23:19, 25/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я сдерживаюсь, как ведущий интервью с Ризитасом )
     

  • 1.3, InuYasha (??), 23:21, 25/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    > допускает добавление мультимедийных блоков в формате HTML, например, для вставки ролика с YouTube или изображения.

    Вот тут можно выносить. Эта проблема известна со времён форумов со вставкой чего-то большего, чем картинок. "мы хотим дать юзерам iframe-ы, но не хотим малвари" :)

     
  • 1.4, Аноним (4), 00:06, 26/06/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Что-то в последнее время уязвимостей находят как из рога изобилия.
     
  • 1.5, Аноним (5), 00:06, 26/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    Про ocs-manager понравилось. По факту это Хром и ФФ проделали дыру вам в систему, а разрабы этот ocs-manager должны были это предвидеть, следить за новыми такими дырами и защищаться от них, потому что оказывается вдруг что любой вражеский JS код из браузера может слать любые запросы к моим любимым локалхост сервисам, специально забинженных на 127,0,0,1 ради безопасности. Но хром и фф писюн клали на безопасность.
     
     
  • 2.7, Аноним (4), 00:08, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Популярные браузеры всегда кладут болт на пользователей
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 00:09, 26/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Непопулярные не кладут?
     

  • 1.6, Аноним (6), 00:07, 26/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    JavaScript. Нет рботы с памятью. Кто там кричал rust?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру