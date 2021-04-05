Релиз оконного менеджера IceWM 2.3

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|2.25, Аноним (25), 12:35, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а wine на нем будет быстрее работать ?
Ну, смотря сколько у вас ресурсов, если у вас ОЗУ мало, то опосредованно, если до этого тормозило из-за нехватки ресурсов на вашей текущем DE, то более экономный IceWM может высвободить нужные мегабайты ОЗУ, и тормозить не будет. В остальных случаях на быстроту работы не влияет.
IceWM это оконный менеджер, который приодев в модные темы можно даже выставить на соревнование с некоторыми современными DE, и по потреблению ресурсов и функционалу он таки некоторые DE уделает в положительном ключе.
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|4.65, Аноним (65), 14:22, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> да понятно.тогда есть смысл у меня пентиум 3 а кде тормозит
тут больше смотрите на объём ОЗУ.
а какой именно пентиум 3?
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|2.28, Аноним (28), 12:43, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Wine на openbox быстрее работает, гарантирую. Голые иксы и опенбокс (сессия sddm как вариант). Только никаких комптонов ничего такого. И если nvidia, отключи forcefullcomposition. Сам перебрал кучу вм в поисках где быстрее софт будет работать. Openbox ещё и самый удобный с пользовательской точки зрения.
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|3.31, Аноним (6), 12:47, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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спасибо за совет откомпилю и сравню фпс в кривисе2.интересно даст хоть пару кадров прибавки гтх570 и фикус9590 на генту
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|4.37, Аноним (28), 13:03, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> спасибо за совет откомпилю и сравню фпс в кривисе2.интересно даст хоть
> пару кадров прибавки гтх570 и фикус9590 на генту
Если графон тормозит, можно видеокарту разогнать. +5-10 фпс легко на любой. Лично я уже привык что от вм 5% просадки может быть и несколько удивился тут когда эти 5 превратились во все 50. Не на каждой игре такое конечно.
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|5.44, Аноним (6), 13:32, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хмм да уж получается что композитор kwin в кде например и есть самое главное зло... большой текст свёрнут, показать
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|7.54, Аноним (6), 13:59, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну зачем ссылку то тут же все продвинутые программисты и так все знают
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|6.49, Аноним (28), 13:49, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У kwin в целом достаточно отключить композитор, просто он всё равно ресурсы карты потребляет. У tearfree тоже просадки бывают. Ничего карте не будет от разгона, главное смотреть чтобы не грелась сильнее чем может вывезти. Хотя бывает всякое конечно, тут на свой страх и риск. Я не парюсь никогда, тем более когда карта под разгон заточена там точно ещё есть запас. По поводу graphite не знаю, он сильно меняет логику софта из-за чего тот перестаёт работать или работает с ошибками. Может, код в кеши лучше попадать стал.
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|7.61, Аноним (6), 14:08, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да графит без тестов ни как нельзя рекомендовать.Конечно согласен.В продакшн крайне не советую его использовать.Но судя по моим тестам xorg-server и kwin в кде очень хороше реагируют на графит и падений и просадок нет.
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|2.19, user90 (?), 12:01, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не подскажут. Адепты IceWM обычно закрепляют конкретные рабочие столы за конкретными приложениями и помнят, что скажем "слева" у них Firefox, а Emacs справа ;)
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|3.39, Аноним (39), 13:07, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не спорю, если виртуальных окон 4ре штуки и на них всегда запущено одно и тоже, ... большой текст свёрнут, показать
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|2.20, ИмяХ (?), 12:03, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Может тебе ещё с прозрачностью и размытием? Тогда тебе на KDE
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|3.32, Аноним (32), 12:48, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Может тебе ещё с прозрачностью и размытием? Тогда тебе на KDE
Нет, KDE мне не нравится, она нестабильна и потребляет много ресурсов.
Тем более нужное есть в XFCE и LXDE, на которой и сижу, но на долго ли?
IceWM экономнее, и отсутствие таких мелочей переход на неё останавливает
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|2.51, Аноним (40), 13:55, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Логично обращаться с такой просьбой к разработчикам IceWM.
Раз новость о новой версии есть, значит разработка ведется и вероятность что такую возможность добавят существует.
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|2.56, анониммм (?), 14:02, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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PagerShowPreview=1 # 0/1
PagerShowWindowIcons=1
(можно и ч/з: --меню --настр. --предпочт...)
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|2.63, linulin (?), 14:17, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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# Show a mini desktop preview on each workspace button
# PagerShowPreview=1 # 0/1
# Draw window icons inside large enough preview windows on pager (if PagerShowPreview=1)
# PagerShowWindowIcons=1 # 0/1
# Draw even minimized windows as unfilled rectangles (if PagerShowPreview=1)
# PagerShowMinimized=1 # 0/1
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|1.22, Аноним (22), 12:09, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Xmonad все же оптимальнее на мой взгляд. Хотя готовить может быть этот Icewm не умею...
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|1.27, Zenitur (ok), 12:43, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Когда уже добавят зависимости от DBus, Python и systemd, а то несовременно?
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|3.38, Zenitur (ok), 13:06, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо чтобы компьютер постоянно работал, а то зря что ли ты покупал такие мощности? А то дойдём до того, что современной системой можно будет с комфортом пользоваться на Pentium II 233 МГц и 24 Мб ОЗУ!
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|4.48, Аноним (6), 13:44, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А между прочем pentium 233 и 128Мб ОЗУ стоил несколько сот зеленых когда я его покупал вот и пусть работает пока не сгорит я его сгною но новое железо покупать не буду так как денег и так нет.
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|5.53, Аноним (40), 13:57, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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П2 в 2000-ом стоил 1 тыс. долларов и сейчас в 2021-м стоит 1 тыс. долларов.
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|4.58, Аноним (40), 14:04, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А мне больше нравится 486, а то все эти излишества с пентиумами.
Весь жир есть.
Минимальные системные требования: ЦП — 486DX, ОЗУ — 16 МБ.
Веб-браузеры:
Mozilla Firefox
XMMS — аудиоплеер
emelFM — файловый менеджер
naim (AIM, ICQ, IRC)
VNC
Rdesktop
Оконные менеджеры
Fluxbox
JWM
Small Windows Manager
https://ru.wikipedia.org/wiki/Damn_Small_Linux
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|5.62, Аноним (22), 14:13, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Считал свой Хасвел раритетом, а оказалось, что он еще ничего так, бывает и куда более интересные экспонаты в рабочем состоянии.)
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|2.35, Аноним (35), 12:59, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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gxkb обычно в трей вешают, можно ещё fbxkb, но этот проект дохлый был, когда я последний раз проверял
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|2.55, Ordu (ok), 14:00, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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echo 'setxkbmap -layout us,ru -option "grp:rwin_toggle,grp_led:scroll"' >>~/.xinitrc
Или может не .xinitrc: может зависеть от того, как ты его стартуешь.
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|3.64, user90 (?), 14:21, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А иконка текущей раскладки? Что, помнить, чо там сейчас выбрано?
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|1.43, DIO (?), 13:28, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"поиграйтесь с шрифтами" (ц)
:)
то что делается и развивается то конечно да но возникает резонный вопрос - а зачем?
не флейма ради но по факту если железо очень и очень не ком иль фо то опенбокс однозначно. остальное гном/кеды (рассказы про то что кеды жруут много оставьте для бабушек на лавочке - это все наркетская жесть). на сегодня хочется респекта и удобств, комфорта (да и красивости/симпатичности явно поднимают настроение) в ДМ/ВМ для реальной работы.
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|2.46, user90 (?), 13:41, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты попутался. Сабж как раз и предназначен "для реальной работы".
> да и красивости/симпатичности явно поднимают настроение
Завязывай с наркотой, пока еще не поздно!
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|3.57, Аноним (28), 14:03, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Реальная работа это tmux поверх konsole, а секс с пользовательским недософтом оставьте вендузятникам ищущим приключений. Товарищ целиком прав.
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|4.59, Аноним (28), 14:06, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хотя можно и без tmux теперь обходиться. Мне гуй не особо нужен, и если он позволяет удобно и красиво управлять окнами это просто отлично (и да у меня стоит кубик на анимациях смены стола - для начала, это приятно).
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