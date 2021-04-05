Релиз оконного менеджера IceWM 2.3

2.25 , Аноним ( 25 ), 12:35, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > а wine на нем будет быстрее работать ? Ну, смотря сколько у вас ресурсов, если у вас ОЗУ мало, то опосредованно, если до этого тормозило из-за нехватки ресурсов на вашей текущем DE, то более экономный IceWM может высвободить нужные мегабайты ОЗУ, и тормозить не будет. В остальных случаях на быстроту работы не влияет.

IceWM это оконный менеджер, который приодев в модные темы можно даже выставить на соревнование с некоторыми современными DE, и по потреблению ресурсов и функционалу он таки некоторые DE уделает в положительном ключе. 3.30 , Аноним ( 6 ), 12:43, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – да понятно.тогда есть смысл у меня пентиум 3 а кде тормозит

4.41 , Аноним ( 40 ), 13:22, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://ru.wikipedia.org/wiki/Tiny_Core_Linux

4.42 , Аноним ( 40 ), 13:24, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://ru.wikipedia.org/wiki/Damn_Small_Linux

https://ru.wikipedia.org/wiki/SliTaz

4.65 , Аноним ( 65 ), 14:22, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > да понятно.тогда есть смысл у меня пентиум 3 а кде тормозит тут больше смотрите на объём ОЗУ.

а какой именно пентиум 3? 2.28 , Аноним ( 28 ), 12:43, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Wine на openbox быстрее работает, гарантирую. Голые иксы и опенбокс (сессия sddm как вариант). Только никаких комптонов ничего такого. И если nvidia, отключи forcefullcomposition. Сам перебрал кучу вм в поисках где быстрее софт будет работать. Openbox ещё и самый удобный с пользовательской точки зрения.

3.31 , Аноним ( 6 ), 12:47, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – спасибо за совет откомпилю и сравню фпс в кривисе2.интересно даст хоть пару кадров прибавки гтх570 и фикус9590 на генту

4.37 , Аноним ( 28 ), 13:03, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > спасибо за совет откомпилю и сравню фпс в кривисе2.интересно даст хоть

> пару кадров прибавки гтх570 и фикус9590 на генту Если графон тормозит, можно видеокарту разогнать. +5-10 фпс легко на любой. Лично я уже привык что от вм 5% просадки может быть и несколько удивился тут когда эти 5 превратились во все 50. Не на каждой игре такое конечно.

5.44 , Аноним ( 6 ), 13:32, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Хмм да уж получается что композитор kwin в кде например и есть самое главное зло... 6.47 , Аноним ( 47 ), 13:44, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ссылку давать ненужно да? http://ck.kolivas.org/patches/

7.54 , Аноним ( 6 ), 13:59, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну зачем ссылку то тут же все продвинутые программисты и так все знают

6.49 , Аноним ( 28 ), 13:49, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У kwin в целом достаточно отключить композитор, просто он всё равно ресурсы карты потребляет. У tearfree тоже просадки бывают. Ничего карте не будет от разгона, главное смотреть чтобы не грелась сильнее чем может вывезти. Хотя бывает всякое конечно, тут на свой страх и риск. Я не парюсь никогда, тем более когда карта под разгон заточена там точно ещё есть запас. По поводу graphite не знаю, он сильно меняет логику софта из-за чего тот перестаёт работать или работает с ошибками. Может, код в кеши лучше попадать стал.

7.61 , Аноним ( 6 ), 14:08, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну да графит без тестов ни как нельзя рекомендовать.Конечно согласен.В продакшн крайне не советую его использовать.Но судя по моим тестам xorg-server и kwin в кде очень хороше реагируют на графит и падений и просадок нет.

