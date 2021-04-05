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Релиз оконного менеджера IceWM 2.3

05.04.2021 11:08

Доступен выпуск легковесного оконного менеджера IceWM 2.3. IceWM предоставляет полноценное управление через клавиатурные комбинации, возможность использования виртуальных рабочих столов, панели задач и меню-приложений. Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации, возможно использование тем оформления. Доступны встроенные апплеты для мониторинга CPU, памяти, трафика. Отдельно развивается несколько сторонних GUI для настройки, реализаций рабочего стола и редакторов меню. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

В новом выпуске:

  • Добавлена настройка NetStatusShowOnlyRunning для показа только активных сетевых интерфейсов в панели.
  • Добавлена настройка TaskBarTaskGrouping для группировки похожих приложений и их отображения одной кнопкой на панели.
  • Реализована возможность переключения виртуальных рабочих столов через меню со списком окон и через комбинацию Alt+Tab в окне QuickSwitch.
  • В QuickSwitch добавлена поддержка колеса мыши, клавиш курсора, Home, End, Delete и Enter, а также цифр '1-9' для навигации по рабочим столам и открытым окнам.
  • Проведена работа по сокращению системных вызовов, задействованных при обновлении состояния сети или при работе с файлами в классе filereader.
  • Оптимизирован процесс отображения всплывающих подсказок, которые теперь обновляются только при нахождении окна с подсказкой в области видимости.
  • В меню icehelp добавлена опция для открытия текущего документа в браузере.
  • Добавлена поддержка дополнительных кнопок мыши (до 9 кнопок).
  • Добавлена поддержка цветных курсоров.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ice-wm/icew...)
  2. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 2.0
  3. OpenNews: Доступен оконный менеджер i3wm 4.19
  4. OpenNews: Выпуск KWinFT 5.20 и kwin-lowlatency 5.20, форков оконного менеджера KWin
  5. OpenNews: NetBSD перешёл на оконный менеджер CTWM по умолчанию и экспериментирует с Wayland
  6. OpenNews: Релиз оконного менеджера cwm 6.6, развиваемого проектом OpenBSD
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54900-icewm
Ключевые слова: icewm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (58) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:10, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    ice ice baby)
     
  • 1.2, Леголас (ok), 11:10, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    NiceWM
     
  • 1.3, InuYasha (??), 11:26, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Нужно больше комментариев о том что нужно больше скриншотов.
     
     
  • 2.26, Михрютка (ok), 12:39, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    та тут и без скриншотов понятно, что шрифты говно!
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:31, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А где скриншоты?
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:33, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Скриншоты забыли (
     
     
  • 2.9, user90 (?), 11:45, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Скриншоты ЧЕГО?)))
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 13:19, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скриншотов комментариев того что нужно больше скриншотов.
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:42, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    а wine на нем будет быстрее работать ?
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 12:35, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а wine на нем будет быстрее работать ?

    Ну, смотря сколько у вас ресурсов, если у вас ОЗУ мало, то опосредованно, если до этого тормозило из-за нехватки ресурсов на вашей текущем DE, то более экономный IceWM может высвободить нужные мегабайты ОЗУ, и тормозить не будет. В остальных случаях на быстроту работы не влияет.
    IceWM это оконный менеджер, который приодев в модные темы можно даже выставить на соревнование с некоторыми современными DE, и по потреблению ресурсов и функционалу он таки некоторые DE уделает в положительном ключе.

     
     
  • 3.30, Аноним (6), 12:43, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да понятно.тогда есть смысл у меня пентиум 3 а кде тормозит
     
     
  • 4.41, Аноним (40), 13:22, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Tiny_Core_Linux
     
  • 4.42, Аноним (40), 13:24, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Damn_Small_Linux
    https://ru.wikipedia.org/wiki/SliTaz
     
  • 4.65, Аноним (65), 14:22, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > да понятно.тогда есть смысл у меня пентиум 3 а кде тормозит

    тут больше смотрите на объём ОЗУ.
    а какой именно пентиум 3?

     
  • 2.28, Аноним (28), 12:43, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Wine на openbox быстрее работает, гарантирую. Голые иксы и опенбокс (сессия sddm как вариант). Только никаких комптонов ничего такого. И если nvidia, отключи forcefullcomposition. Сам перебрал кучу вм в поисках где быстрее софт будет работать. Openbox ещё и самый удобный с пользовательской точки зрения.
     
     
  • 3.31, Аноним (6), 12:47, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    спасибо за совет  откомпилю и сравню фпс в кривисе2.интересно даст хоть пару кадров прибавки гтх570 и фикус9590 на генту  
     
     
  • 4.37, Аноним (28), 13:03, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > спасибо за совет  откомпилю и сравню фпс в кривисе2.интересно даст хоть
    > пару кадров прибавки гтх570 и фикус9590 на генту

    Если графон тормозит, можно видеокарту разогнать. +5-10 фпс легко на любой. Лично я уже привык что от вм 5% просадки может быть и несколько удивился тут когда эти 5 превратились во все 50. Не на каждой игре такое конечно.

     
     
  • 5.44, Аноним (6), 13:32, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хмм да уж получается что композитор kwin в кде например и есть самое главное зло... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.47, Аноним (47), 13:44, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ссылку давать ненужно да?

    http://ck.kolivas.org/patches/

     
     
  • 7.54, Аноним (6), 13:59, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну зачем ссылку то тут же все продвинутые программисты и так все знают
     
  • 6.49, Аноним (28), 13:49, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У kwin в целом достаточно отключить композитор, просто он всё равно ресурсы карты потребляет. У tearfree тоже просадки бывают. Ничего карте не будет от разгона, главное смотреть чтобы не грелась сильнее чем может вывезти. Хотя бывает всякое конечно, тут на свой страх и риск. Я не парюсь никогда, тем более когда карта под разгон заточена там точно ещё есть запас. По поводу graphite не знаю, он сильно меняет логику софта из-за чего тот перестаёт работать или работает с ошибками. Может, код в кеши лучше попадать стал.
     
     
  • 7.61, Аноним (6), 14:08, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да графит без тестов ни как нельзя рекомендовать.Конечно согласен.В продакшн крайне не советую его использовать.Но судя по моим тестам xorg-server и kwin в кде очень хороше реагируют на графит и падений и просадок нет.
     

  • 1.7, user90 (?), 11:42, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вау, развивается! Юзаю больше года, доволен, настройки норм.
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:44, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зашёл на скрины посмотреть, а их нет!
     
  • 1.10, Alladin (?), 11:46, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Скрины куды дзели???
     
     
  • 2.21, Аноним (6), 12:08, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    скринов не будет на то он и icewm минимум кода
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:53, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Адепты IceWM, подскажите пожалуйста, можно ли как-то в IceWM без ч0рной магии сделать отображения миниатюр открытых окон программ в миниатюрах виртуальных рабочих столов, которые в переключателе рабочих столов?!
    А то дефолтно там только номера виртуальных рабочих столов.
    Сейчас так:
    http://www.interface.ru/iarticle/img/17215_53363329.jpg
    А можно ли сделать так?:
    https://i.stack.imgur.com/YaMMA.png
     
     
  • 2.19, user90 (?), 12:01, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не подскажут. Адепты IceWM обычно закрепляют конкретные рабочие столы за конкретными приложениями и помнят, что скажем "слева" у них Firefox, а Emacs справа ;)
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 13:07, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не спорю, если виртуальных окон 4ре штуки и на них всегда запущено одно и тоже, ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.20, ИмяХ (?), 12:03, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Может тебе ещё с прозрачностью и размытием? Тогда тебе на KDE
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 12:48, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Может тебе ещё с прозрачностью и размытием? Тогда тебе на KDE

    Нет, KDE мне не нравится, она нестабильна и потребляет много ресурсов.
    Тем более нужное есть в XFCE и LXDE, на которой и сижу, но на долго ли?
    IceWM экономнее, и отсутствие таких мелочей переход на неё останавливает

     
  • 2.51, Аноним (40), 13:55, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Логично обращаться с такой просьбой к разработчикам IceWM.
    Раз новость о новой версии есть, значит разработка ведется и вероятность что такую возможность добавят существует.
     
  • 2.56, анониммм (?), 14:02, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PagerShowPreview=1 # 0/1
    PagerShowWindowIcons=1
    (можно и ч/з: --меню --настр. --предпочт...)
     
  • 2.63, linulin (?), 14:17, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    #  Show a mini desktop preview on each workspace button
    # PagerShowPreview=1 # 0/1

    #  Draw window icons inside large enough preview windows on pager (if PagerShowPreview=1)
    # PagerShowWindowIcons=1 # 0/1

    #  Draw even minimized windows as unfilled rectangles (if PagerShowPreview=1)
    # PagerShowMinimized=1 # 0/1

     

  • 1.17, Аноним (6), 11:57, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    нет так нельзя иначе это будет кде или гномо
     
  • 1.22, Аноним (22), 12:09, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Xmonad все же оптимальнее на мой взгляд. Хотя готовить может быть этот Icewm не умею...
     
  • 1.23, Аноним (23), 12:17, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    скриншоты где?
     
     
  • 2.24, Аноним (6), 12:22, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сказали же уже выше не будет кода мало
     

  • 1.27, Zenitur (ok), 12:43, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Когда уже добавят зависимости от DBus, Python и systemd, а то несовременно?
     
     
  • 2.33, Аноним (6), 12:55, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не надо ни каких зависимостей и так денег нету
     
     
  • 3.38, Zenitur (ok), 13:06, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо чтобы компьютер постоянно работал, а то зря что ли ты покупал такие мощности? А то дойдём до того, что современной системой можно будет с комфортом пользоваться на Pentium II 233 МГц и 24 Мб ОЗУ!
     
     
  • 4.48, Аноним (6), 13:44, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А между прочем pentium 233 и 128Мб ОЗУ стоил несколько сот зеленых когда я его покупал вот и пусть работает пока не сгорит я его сгною но новое железо покупать не буду так как денег и так нет.  
     
     
  • 5.53, Аноним (40), 13:57, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    П2 в 2000-ом стоил 1 тыс. долларов и сейчас в 2021-м стоит 1 тыс. долларов.
     
  • 2.50, Michael Shigorin (ok), 13:52, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    (поперхнулся чаем, посмотрел на календарь и опять на экран)
     
     
  • 3.52, Аноним (6), 13:55, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пень 233 РАБОТАЕТ до сих пор на gentoo и не чего так
     
     
  • 4.58, Аноним (40), 14:04, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мне больше нравится 486, а то все эти излишества с пентиумами.
    Весь жир есть.
    Минимальные системные требования: ЦП — 486DX, ОЗУ — 16 МБ.
    Веб-браузеры:
    Mozilla Firefox
    XMMS — аудиоплеер
    emelFM — файловый менеджер
    naim (AIM, ICQ, IRC)
    VNC
    Rdesktop
    Оконные менеджеры
    Fluxbox
    JWM
    Small Windows Manager
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Damn_Small_Linux
     
     
  • 5.62, Аноним (22), 14:13, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Считал свой Хасвел раритетом, а оказалось, что он еще ничего так, бывает и куда более интересные экспонаты в рабочем состоянии.)
     

  • 1.29, Аноним (29), 12:43, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот оно независимая замена всего
     
  • 1.34, Shura (??), 12:56, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Посоветуйте к нему переключалку раскладки.
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 12:59, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gxkb обычно в трей вешают, можно ещё fbxkb, но этот проект дохлый был, когда я последний раз проверял
     
     
  • 3.36, user90 (?), 13:01, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но на самом-то деле xxkb.
     
  • 2.55, Ordu (ok), 14:00, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    echo 'setxkbmap -layout us,ru -option "grp:rwin_toggle,grp_led:scroll"' >>~/.xinitrc

    Или может не .xinitrc: может зависеть от того, как ты его стартуешь.

     
     
  • 3.64, user90 (?), 14:21, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А иконка текущей раскладки? Что, помнить, чо там сейчас выбрано?
     

  • 1.43, DIO (?), 13:28, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "поиграйтесь с шрифтами" (ц)
    :)

    то что делается и развивается то конечно да но возникает резонный вопрос - а зачем?
    не флейма ради но по факту если железо очень и очень не ком иль фо то опенбокс однозначно. остальное гном/кеды (рассказы про то что кеды жруут много оставьте для бабушек на лавочке - это все наркетская жесть). на сегодня хочется респекта и удобств, комфорта (да и красивости/симпатичности явно поднимают настроение) в ДМ/ВМ для реальной работы.

     
     
  • 2.46, user90 (?), 13:41, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты попутался. Сабж как раз и предназначен "для реальной работы".

    > да и красивости/симпатичности явно поднимают настроение

    Завязывай с наркотой, пока еще не поздно!

     
     
  • 3.57, Аноним (28), 14:03, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реальная работа это tmux поверх konsole, а секс с пользовательским недософтом оставьте вендузятникам ищущим приключений. Товарищ целиком прав.
     
     
  • 4.59, Аноним (28), 14:06, 05/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя можно и без tmux теперь обходиться. Мне гуй не особо нужен, и если он позволяет удобно и красиво управлять окнами это просто отлично (и да у меня стоит кубик на анимациях смены стола - для начала, это приятно).
     

  • 1.45, слакварявод (ok), 13:33, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слака рулит! :)
     
  • 1.60, Аноним (40), 14:07, 05/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше новости про IceWM чем про новый GNOME 40.
     

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