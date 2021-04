Релиз оконного менеджера IceWM 2.3

# Show a mini desktop preview on each workspace button

# PagerShowPreview=1 # 0/1 # Draw window icons inside large enough preview windows on pager (if PagerShowPreview=1)

# PagerShowWindowIcons=1 # 0/1 # Draw even minimized windows as unfilled rectangles (if PagerShowPreview=1)

# PagerShowMinimized=1 # 0/1