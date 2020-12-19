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Релиз оконного менеджера IceWM 2.0

19.12.2020 22:09

Доступен выпуск легковесного оконного менеджера IceWM 2.0. Из особенностей IceWM можно отметить полноценное управление через клавиатурные комбинации, возможность использования виртуальных рабочих столов, панели задач и меню-приложений. Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации, возможно использование тем оформления. Доступны встроенные апплеты для мониторинга CPU, памяти, трафика. Отдельно развивается несколько сторонних GUI для настройки, реализаций рабочего стола и редакторов меню. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

Наиболее значительными изменениями в новом выпуске стали удаление устаревших свойств _WIN_PROTOCOL и реализация поддержки движка отрисовки изображений Imlib2, который теперь по умолчанию используется вместо gdk-pixbuf-xlib. Из других изменений можно отметить обеспечение центровки списка окон, если он выходит за границу экрана, поддержку WM_HINTS icon_window в MiniIcons, а также реализацию ICCCM icon_pixmap и icon_window, которая позволила решить проблемы с показом пиктограмм для таких приложений, как NEdit, xmgrace, xv, timidity и fontforge.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ice-wm/icew...)
  2. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 1.9
  3. OpenNews: Обновление оконного менеджера xfwm4 4.14.3
  4. OpenNews: NetBSD перешёл на оконный менеджер CTWM по умолчанию и экспериментирует с Wayland
  5. OpenNews: Выпуск KWinFT 5.20 и kwin-lowlatency 5.20, форков оконного менеджера KWin
  6. OpenNews: Доступен оконный менеджер i3wm 4.19
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54287-icewm
Ключевые слова: icewm
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  • 1.2, Аноним (2), 22:23, 19/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    По скриншотам самый обыкновенный вантуз.

    З.Ы. Вон, не стесняются это даже подчеркивать: https://user-images.githubusercontent.com/7656607/32042698-002e773c-ba6b-11e7-

     
     
  • 2.6, Аноним84701 (ok), 22:33, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > По скриншотам самый обыкновенный вантуз.

    Нужно было сделать окна треугольными, а панельку  пустить диагонально? o_O

     
     
  • 3.10, Аноним (2), 22:42, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ничего интересного сабж из себя не представляет. Самая обычная копия вантуза для любителей мышевозить, трясти окнами, клацать по кнопкопуску и втыкать в гирлянду в трее. В чем его принципиальное отличие от опенбокса например? А ни в чем, что то, что это -- просто "легковесное" подражание вантузу.
     
     
  • 4.11, 111 (??), 22:44, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дак ты же не в теме.

     
  • 2.8, 111 (??), 22:35, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-q/c1200/6009825542.jpg

    ни разу не похож...

     

  • 1.4, 111 (??), 22:31, 19/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    вот прямо 2.0 не трогал.

    но с точки зрения простого WM это один из самых легких, удобных, гибких и понятных вариантов из нетайловых

    например при сравнении с ним опенбокс - ничего не умеющая жирная жирнота...

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:34, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    JWM
     
     
  • 3.9, 111 (??), 22:38, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "один из самых"

    jwm в паппи 1.2 был на своем месте...

     
  • 3.12, Аноним (12), 23:01, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    JWM заброшен автором
     
  • 2.14, Аноным (ok), 23:15, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А композитинг?
     
  • 2.17, Triolan (?), 23:33, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Штоа? Да Openbox это идеал WM, нет я уважаю другие WM, но чего вам не хватает в Openbox, убогих графиков процессора и ОЗУ на панели, или может быть отображения сразу значков приложений?
     

  • 1.13, Аноним (13), 23:14, 19/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А мне нравится. Третий снизу скриншот клевый. Ну и на r/unixporn народ чудеса такие вытворяет с разными WM и DE, что иногда отвал башки просто.
     
     
  • 2.15, Аноним (13), 23:20, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому интересно: https://www.reddit.com/r/unixporn/search?q=title:icewm&restrict_sr=1
     
  • 2.16, Аноним (13), 23:20, 19/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сорян, вот сокращенная ссылка: https://bit.ly/3nGkldy
     

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