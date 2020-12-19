Релиз оконного менеджера IceWM 2.0

Доступен выпуск легковесного оконного менеджера IceWM 2.0. Из особенностей IceWM можно отметить полноценное управление через клавиатурные комбинации, возможность использования виртуальных рабочих столов, панели задач и меню-приложений. Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации, возможно использование тем оформления. Доступны встроенные апплеты для мониторинга CPU, памяти, трафика. Отдельно развивается несколько сторонних GUI для настройки, реализаций рабочего стола и редакторов меню. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

Наиболее значительными изменениями в новом выпуске стали удаление устаревших свойств _WIN_PROTOCOL и реализация поддержки движка отрисовки изображений Imlib2, который теперь по умолчанию используется вместо gdk-pixbuf-xlib. Из других изменений можно отметить обеспечение центровки списка окон, если он выходит за границу экрана, поддержку WM_HINTS icon_window в MiniIcons, а также реализацию ICCCM icon_pixmap и icon_window, которая позволила решить проблемы с показом пиктограмм для таких приложений, как NEdit, xmgrace, xv, timidity и fontforge.



