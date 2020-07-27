Обновление оконного менеджера xfwm4 4.14.3

|
|1.4, user90 (?), 10:30, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Ну его же нельзя заюзать отдельно?
Был я на крыске, но давно пересел на IceWM, дописал конфиги и пару утилит - вышло куда круче и удобнее, чем с сабжем.
|
|
|
|
|
|3.6, Аноним (6), 10:50, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вы не в курсе существования такой вещи, как темы оформления?
|
|3.7, user90 (?), 10:52, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кто?? WM? Б-же, он же невидим!)) Ты можешь видеть лишь "вырвиглазную" тему - но зачем такие использовать..
|
|
|
|3.10, Аноним (10), 11:07, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Можно, в LxQT в devuan'е он именно так и юзается.
LXQt хотели как лучше, ну или по крайней мере заявляли, что так хотели, а получилось нечто ничуть не лучшее по функционалу, чем LXDE, а где-то до сих пор и проигрывает ей, зато жрёт больше ресурсов, но зато на культях, вам же, ненавистинам GTK, это важнее всего было?! Ну так теперь кушайте и радуйтесь, не обляпайтесь только! А главное зубрите до самогипноза мантру, что LXQt лучше во всём и главное не гомногтк!
|
|
|
|4.15, Аноним (15), 11:40, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
второй гтк давно закопали. Он сопротивлялся, но его лопатами в яму загнали. Так и живём.
|
|
|
|5.21, Аноним (21), 12:59, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> второй гтк давно закопали. Он сопротивлялся, но его лопатами в яму загнали.
> Так и живём.
Это вы так живёте, потому что безропотно смирились с подобным положением вещей... Напомните мне пожалуйста с каким GTK собирается GIMP?
|
|4.16, Аноним (14), 11:44, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да и пусть жрёт чуть больше. Всё равно, с Electron по обжорству не сравниться.
|
|
|
|5.20, Аноним (20), 12:57, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Да и пусть жрёт чуть больше. Всё равно, с Electron по обжорству
> не сравниться.
Ну да, пусть новая баба, вместо честной почившей жены, будет изменять с одним любовником вместо той дворовой шлюхи, которую протягивают всем хором, и лучше когда завтра вас начнут иметь толко сзади, а могли бы ещё и в рот! збс, логика!
|
|4.23, Аноним (23), 13:21, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А зачем LXQT если есть конешная TDE Trinity. В LXQT если бы я не попросил, разработчики бы значки на рабочий стол не догадались запилить.
|
|
|
|2.12, Аноним (12), 11:14, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А разве кто-то будет пользоваться огрызком-композитором?
В wayland надо ВСЮ DE портировать, а не отдельный wm.
|
|
|
|
|
|3.24, Аноним (18), 13:21, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Все более-менее приличные дистрибутивы (Ubuntu/RHEL) по-умолчанию с GNOME3, остальные дистрибутивы - удел фанатов и непригодны для продакшина
|
|
|
|4.27, Аноним (23), 13:53, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
RHEL это логово зла а Canonical шестерка её.
Корпорации навязывают рабам Gnome 3 админы или офисный планктон.
Есть рабы корпораций такие как ты, которые пытаются убедить в первую очередь себя, что гном это нормально.
Ты ничего не отличаешься, от работ майкрософта, только ещё фанатичнее.
|
|1.25, hubridmishkin (?), 13:44, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Да ваша XFCE полное г***о. Оболочка скатилась, стала жрать не меньше kde, тиринги, недоработки особенно в плане панели. Ну ладно, MX Linux хоть с xfce, но норм система. Но вот Xubuntu... Это не система. Баги и критические ошибки уже после чистой установки. Тупо надо исправлять раскладку и клавишу их переключения?? Какой сейчас год??? 2020?? Линукс появился в 1991???
И особенно синхронизация с qt обеспечивается только с помощью gtk-костыля. Xubuntu уже урезок Ubuntu и gnome 3. Давно сижу на KDE, на ноуте kde neon, на компе Manjaro kde.
|