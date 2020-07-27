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Обновление оконного менеджера xfwm4 4.14.3

27.07.2020 09:41

Опубликован выпуск оконного менеджера xfwm4 4.14.3, применяемого в пользовательском окружении Xfce для обеспечения отображения окон на экране, декорирования окон и организации их перемещения, закрытия и изменения их размера.

В новом выпуске добавлена поддержка X11-расширения XRes (X-Resource), которое задействовано для запроса у X-сервера информации о PID приложения, запущенного с использованием механизмов sandbox-изоляции. Поддержка XRes решает проблему с принудительным завершением зависших клиентских процессов, PID которых невозможно узнать через свойство _NET_WM_PID, так как оно отражает идентификатор процесса внутри изолированного окружения, который может отличаться от идентификатора в глобальном пространстве имён.

В новом выпуске также устранена уязвимость, которая может привести к обращению к уже освобождённой области памяти (use-after-free) и записи данных вне выделенного буфера при обработке строк с настройками. Кроме того, в xfwm4 4.14.3 добавлены дополнительные обработчики ошибок XError, упрощающие диагностику проблем, связанных с запросами XConfigureWindow.

У некоторых пользователей после обновления до версии 4.14.3 стали наблюдаться крахи при попытке запуска во FreeBSD, возникающие судя по всему из-за новой привязки к libXres. Также в xfwm4 всплыла проблема с определением видеокарт AMD при включении X11-расширения XPresent для синхронизации вывода с кадровым гасящим импульсом (vblank). XPresent включался при наличии в названии карты маски AMD, в то время как некоторые карты именуются "Radeon" без упоминания слова "AMD" (например, "Radeon RX 570"). Для данных карт включался обработчик vblank на базе "glx", который заметно отстаёт по производительности.

Например, при использовании glx воспроизведение 4K видео в mpv нагружает GPU на 70% в режиме высокого качества и 50% в режиме низкого качества, в то время как нагрузка при использовании XPresent снижается до 50% и 30% соответственно, что существенно влияет на энергопотребление и производительность. Проблема пока остаётся неисправленной. Для принудительного включения XPresent можно добавить настройку /general/vblank_mode в xfconf: 


   xfconf-query -c xfwm4 -p /general/vblank_mode -t string -s "xpresent" --create


  1. Главная ссылка к новости (https://mail.xfce.org/pipermai...)
  2. OpenNews: Основан Xfce Classic, форк Xfce без декорирования окон на стороне клиента
  3. OpenNews: Проект Xfce выпустил рабочий стол xfdesktop 4.15.0 и файловый менеджер Thunar 4.15.0
  4. OpenNews: Проект Xfce перевёл разработку на GitLab
  5. OpenNews: В Xfce осуществлён перевод диалогов на декорирование окон на стороне клиента
  6. OpenNews: Началась разработка Xfce 4.16
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53436-xfwm4
Ключевые слова: xfwm4, xfce
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Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Bdfybec (?), 10:25, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    X11 на свалке же. Не тем занимаются.
     
     
  • 2.3, user90 (?), 10:27, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Упрт.
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:38, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вяленд же ещёужепочтичутьчутьсовсем готов.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:27, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Починили две ошибки, получили три? Крутяк
     
  • 1.4, user90 (?), 10:30, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну его же нельзя заюзать отдельно?
    Был я на крыске, но давно пересел на IceWM, дописал конфиги и пару утилит - вышло куда круче и удобнее, чем с сабжем.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:46, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > IceWM

    вырвиглазный же

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:50, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не в курсе существования такой вещи, как темы оформления?
     
  • 3.7, user90 (?), 10:52, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто?? WM? Б-же, он же невидим!)) Ты можешь видеть лишь "вырвиглазную" тему - но зачем такие использовать..
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:09, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.box-look.org/browse/cat/142/ord/latest/
    выбирай что по душе или сделаю свою тему
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:52, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно, в LxQT в devuan'е он именно так и юзается.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:07, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Можно, в LxQT в devuan'е он именно так и юзается.

    LXQt хотели как лучше, ну или по крайней мере заявляли, что так хотели, а получилось нечто ничуть не лучшее по функционалу, чем LXDE, а где-то до сих пор и проигрывает ей, зато жрёт больше ресурсов, но зато на культях, вам же, ненавистинам GTK, это важнее всего было?! Ну так теперь кушайте и радуйтесь, не обляпайтесь только! А главное зубрите до самогипноза мантру, что LXQt лучше во всём и главное не гомногтк!

     
     
  • 4.13, user90 (?), 11:15, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LXDE вспоминаю с ностальгией.. Печально, что он фсе.
     
  • 4.15, Аноним (15), 11:40, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    второй гтк давно закопали. Он сопротивлялся, но его лопатами в яму загнали. Так и живём.
     
     
  • 5.21, Аноним (21), 12:59, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > второй гтк давно закопали. Он сопротивлялся, но его лопатами в яму загнали.
    > Так и живём.

    Это вы так живёте, потому что безропотно смирились с подобным положением вещей... Напомните мне пожалуйста с каким GTK собирается GIMP?

     
  • 4.16, Аноним (14), 11:44, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и пусть жрёт чуть больше. Всё равно, с Electron по обжорству не сравниться.
     
     
  • 5.20, Аноним (20), 12:57, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да и пусть жрёт чуть больше. Всё равно, с Electron по обжорству
    > не сравниться.

    Ну да, пусть новая баба, вместо честной почившей жены, будет изменять с одним любовником вместо той дворовой шлюхи, которую протягивают всем хором, и лучше когда завтра вас начнут иметь толко сзади, а могли бы ещё и в рот! збс, логика!

     
  • 4.23, Аноним (23), 13:21, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем LXQT если есть конешная TDE Trinity. В LXQT если бы я не попросил, разработчики бы значки на рабочий стол не догадались запилить.
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:00, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Wayland?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:14, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве кто-то будет пользоваться огрызком-композитором?

    В wayland надо ВСЮ DE портировать, а не отдельный wm.

     

  • 1.17, Аноним (17), 12:07, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    перевел сетап с крысой с сабжа на jwm. Брат жив, зависимость есть
     
  • 1.18, Аноним (18), 12:36, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    KDE - выбор домохозяек и GNOME3 для бизнеса
    Больше ничего нет
     
     
  • 2.22, Аноним (23), 13:04, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продолжай повторять мантру про гном. Может сам поверишь.
     
     
  • 3.24, Аноним (18), 13:21, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все более-менее приличные дистрибутивы (Ubuntu/RHEL) по-умолчанию с GNOME3, остальные дистрибутивы - удел фанатов и непригодны для продакшина
     
     
  • 4.27, Аноним (23), 13:53, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RHEL это логово зла а Canonical шестерка её.
    Корпорации навязывают рабам Gnome 3 админы или офисный планктон.
    Есть рабы корпораций такие как ты, которые пытаются убедить в первую очередь себя, что гном это нормально.
    Ты ничего не отличаешься, от работ майкрософта, только ещё фанатичнее.
     

  • 1.19, Аноним (19), 12:39, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как пропатчить XFCE под FreeBSD =)
     
  • 1.25, hubridmishkin (?), 13:44, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да ваша XFCE полное г***о. Оболочка скатилась, стала жрать не меньше kde, тиринги, недоработки особенно в плане панели. Ну ладно, MX Linux хоть с xfce, но норм система. Но вот Xubuntu... Это не система. Баги и критические ошибки уже после чистой установки. Тупо надо исправлять раскладку и клавишу их переключения?? Какой сейчас год??? 2020?? Линукс появился в 1991???
    И особенно синхронизация с qt обеспечивается  только с помощью gtk-костыля. Xubuntu уже урезок Ubuntu и gnome 3. Давно сижу на KDE, на ноуте kde neon, на компе Manjaro kde.
     
     
  • 2.26, Аноним (18), 13:46, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лайк за KDE Neon, отличный софт на основе прекрасной ОС Ubuntu
     
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